Gli arancioneroverdi cambiano passo nella ripresa, scardinando la difesa avversaria e ribaltando il risultato con Gytkjaer e Bjarkason, agganciando il Como al secondo posto. Ai lombardi, certi dei play-off, non basta un tiro di Vazquez nel primo tempo e una reazione tardiva, Ciofani sbatte su Joronen.

Turno infrasettimanale per la trentaseiesima giornata, si torna in campo mercoledì Primo maggio: i ragazzi di Vanoli sono attesi da un'altra sfida d'alta classifica in casa del Catanzaro mentre la squadra di Stroppa ospiterà il Pisa.