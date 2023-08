Dal Sinigaglia è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:30

Turno infrasettimanale, si torna in campo martedì per la terza giornata, i ragazzi di Nesta ospiteranno il Palermo mentre la squadra di Longo ha un turno di riposo forzato per la questione Lecco-Reggina.22:29

Ai lariani non basta il doppio vantaggio firmato Ioannou e Cerri all'inizio delle due frazioni, i granata vedono premiata la loro manovra riuscendo a rimontare grazie alla rete di Pettinari e ad un rigore allo scadere di Vido (fallo ingenuo di Mustapha su Vergara): primo punto in campionato per entrambe le squadre.22:35

90'+6' FINITA! Como-Reggiana 2-2, triplice fischio di La Penna.22:24

90'+5' AMMONITO Bianco, intervento da tergo su Kone.22:23

90'+2' Crampi per Peragnolo, gioco fermo per qualche istante.22:19

90' Cinque minuti di recupero.22:18

90' GOL! Como-REGGIANA 2-2! Rigore di Vido. Semper indovina l'angolo ma non ci arriva, Vido freddo dagli 11 metri.



89' AMMONITO Mustapha per fallo da rigore.22:17

89' RIGORE REGGIANA! Da fallo laterale, ingenua spinta di Mustapha su Vergara, La Penna indica il dischetto.22:17

88' ULTIMO CAMBIO REGGIANA. Nesta manda in campo Varela Djamanca, esce Pettinari.22:16

88' Bianco addomestica per Kabashi, destro smorzato da Barba.22:16

85' I granata tentano il forcing, i lariani non concedono spazi.22:14

83' AMMONITO Bellemo, fallo tattico su Girma.22:11

82' Punizione sprecata da Kabashi, Semper agguanta in presa alta.22:09

81' AMMONITO Kone, ostruzione su Fiamozzi.22:09

80' ULTIMO CAMBIO COMO. Applausi per uno stremato Ioannou, presenza per Sala.22:15

78' SOSTITUZIONE REGGIANA. Nesta si gioca la carta Vido, esce Lanini.22:07

78' SOSTITUZIONE REGGIANA. Fuori Portanova, spezzone per Vergara.22:06

77' OCCASIONE COMO! Verdi esplode il destro dai 25 metri, Bardi si distende e respinge.22:04

74' SOSTITUZIONE COMO. Staffetta in attacco tra Cerri e Mustapha.22:03

73' SOSTITUZIONE COMO. Fuori Abildgaard, debutto per Verdi.22:03

71' Kabashi dalla distanza, conclusione da dimenticare.22:01

69' Crampi per Ioannou, gioco fermo.21:58

67' Lanini prova a sfondare in area, destro di Pettinari respinto da Odenthal.21:56

66' Torre di Cerri, sinistro di Kone, palla in curva.21:53

64' Sugli sviluppi del corner, sinistro di Kerrigan, ampiamente a lato.21:52

64' Kerrigan centra dal fondo, Marcandalli anticipa Cutrone in angolo.21:51

63' SOSTITUZIONE REGGIANA. Fuori anche Nardi, spazio a Girma.21:51

63' SOSTITUZIONE REGGIANA. Nesta richiama Cigarini e inserisce Kabashi.21:51

60' AMMONITO Marcandalli, in ritardo su Cerri.21:48

59' SOSTITUZIONE COMO. Kerrigan prende il posto di Chajia.21:47

59' SOSTITUZIONE COMO. Finisce la gara di Iovine, esordio per Kone.21:47

57' Errore in uscita dei lariani, Lanini e Pettinari non riescono ad approfittarne.21:46

54' GOL! Como-REGGIANA 2-1! Rete di Pettinari. Peragnolo scatta sulla fascia, colpo di testa di Pettinari contrato da Ioannou, lo stesso Pettinari con un sinistro violento spara nell'angolo alto, inarrivabile per Semper.



51' Traversone di Pieragnolo, Bellemo salta più in alto di Nardi.21:39

49' Lancio per Lanini, Barba è in vantaggio.21:37

47' GOL! COMO-Reggiana 2-0! Rete di Cerri. Cross di Ioannou, Iovine sbaglia il controllo, gran destro al volo di Cerri, forte e preciso, Bardi non può nulla.



46' COMINCIA LA RIPRESA. Como-Reggiana 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.21:32

Longo deve evitare cali di baricentro e concentrazione; Nesta ha bisogno di alzare i ritmi nella costruzione e la qualità delle giocate offensive.21:19

Frazione dai ritmi blandi, i granata manovrano senza riuscire a rendersi pericolosi, i lariani pungono in ripartenza: Ioannou firma il vantaggio in avvio, Cutrone sfiora il raddoppio con un gran destro che s'infrange sul palo. Lanini allo scadere saggia i riflessi di Semper su punizione.21:18

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Como-Reggiana 1-0, decide Ioannou.21:17

45' Un minuto di recupero.21:16

45' Sugli sviluppi del corner, Pettinari controlla al limite, destro tra le braccia del portiere.21:15

44' OCCASIONE REGGIANA! Punizione di Lanini, Semper attento la tocca sopra la traversa.21:15

44' Lanini si guadagna una punizione dal limite, fallo di Bellemo.21:14

43' Albidgaard si lascia cadere in area, La Penna gli fa cenno di rialzarsi.21:13

41' Portanova centra sulla sinistra ma viene fermato in fuorigioco.21:11

39' Pieragnolo si accentra dalla sinistra, destro neutralizzato da Iovine.21:09

36' Pettinari si fa spazio sulla destra, il suo cross non trova compagni pronti a centro area.21:07

34' PALO COMO! Ripartenza di Chajia, Cutrone piazza il destro, la palla sbatte sul legno interno ma non entra.21:04

32' Iovine a terra, gioco fermo per qualche istante.21:02

31' Chajia s'incunea in area, il suo cross taglia l'area, Pieragnolo decisivo su Iovine.21:01

30' Iovine dal fondo, Cerri commette fallo su Fiamozzi.21:00

28' Ripartenza di Ioannou che libera in area Cutrone, murato da Romagna.20:58

27' Punizione di Nardi, Marcandalli di testa non riesce ad indirizzare verso la porta.20:58

26' Cigarini dalla distanza, rasoterra fiacco, Semper senza problemi.20:56

24' La palla ristagna sulla mediana, i padroni di casa attendono.20:55

21' Possesso prolungato dei granata, Odenthal protegge l'uscita di Semper.20:52

19' Lanini centra basso dalla sinistra, Ioannou anticipa Nardi in angolo.20:50

18' Iovine dai 25 metri, rasoterra debole e centrale, nessun problema per Bardi.20:49

16' OCCASIONE COMO! Cross sbilenco di Ioannou che per poco non sorprende Bardi, il portiere riesce a toccarla sopra la traversa.20:48

15' Ritmi non particolarmente elevati, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:46

13' Azione prolungata dei granata, i lariani si difendono con ordine.20:44

11' Traversone di Pieragnolo, Marcandalli impatta malamente di testa, sul fondo.20:42

9' Lanini dai 25 metri, destro murato da Barba.20:40

7' Portanova centra dalla sinistra, colpo di testa debole di Nardi, Semper raccoglie la sfera.20:39

5' Pieragnolo arriva sul fondo, Vignali concede il primo angolo della gara.20:36

4' GOL! COMO-Reggiana 1-0! Rete di Ioannou. Cross tagliato di Iovine, Cerri non ci arriva, Ioannou libero sul secondo palo di testa non lascia scampo a Bardi.



2' Subito Iovine in avanti, tiro cross sull'esterno della rete.20:35

1' INIZIA Como-Reggiana, palla ai lariani.20:30

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da La Penna.20:26

Nesta opta per Bianco alle spalle della coppia Lanini-Pettinari, Nardi in mediana.20:12

Longo cambia la catena di destra con Vignali-Iovine preferiti a Cassandro-Da Cunha, davanti continuità al tandem Cutrone-Cerri. Verdi in panchina.20:14

4-3-1-2 per la Reggiana: Bardi - Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo - Portanova, Cigarini, Nardi - Bianco - Lanini, Pettinari. A disp.: Sposito, Satalino, Libutti, Rozzio, Cavallini, Girma, Kabashi, Nuhu, Vergara, Varela Djamanca, Vido.20:32

Ecco le formazioni. Como con il 4-4-2: Semper - Vignali, Odenthal, Barba, Ioannou - Iovine, Bellemo, Abildgaard, Chajia - Cutrone, Cerri. A disp.: Vigorito, Cassandro, Curto, Scaglia, Sala, Kerrigan, Da Cunha, Baselli, Blanco, Verdi, Mustapha, Gabrielloni.20:14

Entrambe le squadre hanno esordito con una sconfitta in terra veneta: Laguna amara per i lariani che hanno incassato un netto 3-0 dal Venezia ma che in settimana hanno abbracciato un acquisto di spessore come Simone Verdi; i granata, neopromossi, hanno invece perso di misura sul campo del Cittadella e stanno ancora cercando di completare al meglio la rosa.14:30