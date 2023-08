Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cremonese-Bari, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:33

Nel prossimo turno di campionato per la Cremonese impegno sul campo della Ternana, il Bari affronterà in casa il Cittadella.22:32

Prima vittoria in campionato per il Bari, Cremonese battuta 1-0. Rete decisiva siglata da Sibilli al 44'. Nella ripresa padroni di casa pericolosi con Zanimacchia e Pickel, ma il risultato non cambia.22:31

90'+8' Fine partita! CREMONESE-BARI 0-1 (44' Sibilli).22:28

90'+6' Edjouma conclude dalla distanza, la mira è da registrare.22:27

90'+4' Cartellino Giallo Brenno Oliveira Fraga Costa22:41

90'+3' OCCASIONE CREMONESE! Un altro traversone di Sernicola dalla destra, incornata di Pickel, Brenno in tuffo fa buona guardia.22:24

90'+2' Cross di Sernicola, svetta Abrego, blocca a terra Brenno.22:23

90'+1' Ammonito BIANCHETTI per proteste.22:21

90' L'arbitro Prontera concede sette minuti di recupero.22:21

89' Cross rasoterra di Dorval, libera la difesa della Cremonese.22:19

86' Scontro in area tra Pickel e Brenno in uscita dai pali, entrambi contusi, sanitari in campo.22:17

84' Koutsoupias a terra dolorante dopo un contrasto con Ravanelli, ci sarà un calcio di punizione per il Bari.22:14

82' Sostituzione BARI: entra Edjouma esce Sibilli.22:12

82' Sostituzione BARI: entra Scheidler esce Nasti.22:12

81' Ciofani in gol, ma l'attaccante è in netta posizione di fuorigioco.22:13

80' Bari disposto in campo con il 4-4-2, Nasti e Sibilli in avanti.22:10

79' Colpo di testa centrale di Abrego, Brenno raccoglie la sfera agevolmente. 22:09

77' Sostituzione CREMONESE: entra Pickel esce Ghiglione.22:07

74' Sostituzione BARI: entra Koutsoupias esce Morachioli.22:06

74' Sostituzione BARI: entra Faggi esce Benali.22:05

72' Sostituzione CREMONESE: entra Sernicola esce Zanimacchia.22:02

70' Cooling break anche nel secondo tempo, gioco fermo.22:02

69' Bari pericoloso con Morachioli: destro a giro dal limite dell'area, pallone non troppo distante dal palo.22:06

66' Sostituzione BARI: entra Pucino esce Bellomo.21:56

65' OCCASIONE CREMONESE! Opportunità per Zanimacchia da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete.21:56

62' Sostituzione CREMONESE: entra Afena-Gyan esce Buonaiuto.21:52

62' Sostituzione CREMONESE: entra Castagnetti esce Bertolacci.21:52

61' Azione prolungata della Cremonese, ma il Bari non concede varchi.21:51

58' Ammonito NASTI per gioco scorretto su Bianchetti.21:48

57' Sibilli in area, circondato da avversari, non trova spazio per la conclusione. 21:47

54' Ciofani subito in evidenza, tiro da fuori area, pallone largo ma non di molto.21:45

54' Problema al fianco sinistro per Nasti, l'attaccante a terra dolorante.21:44

52' Bertolacci ha spazio, ma il suo tiro da fuori area è sballato.21:43

50' Vazquez arretra il suo raggio d'azione, Ciofani fa la prima punta.21:40

48' Morachioli arriva sul fondo e guadagna un corner.21:38

46' Inizio secondo tempo di CREMONESE-BARI! Si riparte dal risultato di 1-0 per gli ospiti.21:35

46' Sostituzione CREMONESE: entra Ciofani esce Collocolo.21:35

Tredici tiri totali per la Cremonese nel primo tempo, tre nello specchio della porta.21:30

Il Bari chiude in vantaggio la prima frazione di gioco. Il risultato si sblocca al 44', in gol Sibilli. Cremonese pericolosa con Buonaiuto. 21:30

45'+3' Fine primo tempo: CREMONESE-BARI 0-1! Sibilli al 44' sblocca il risultato.21:20

45'+1' L'arbitro ha concesso due minuti di recupero.21:20

45' Il gol di Sibilli in un primo momento è stato annullato per una posizione irregolare di Morachioli, poi c'è stato l'intervento del Var.21:19

44' GOL! Cremonese-BARI 0-1! Rete di Sibilli. Cross di Morachioli deviato, Sibilli da centro area di destro batte Sarr.



Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Sibilli21:18

42' Nasti contuso dopo uno scontro con Bianchetti, nulla di serio.21:14

39' Traversone di Bellomo, Ravanelli di testa in tuffo anticipa Sibilli.21:10

36' Ammonito DORVAL per gioco scorretto su Buonaiuto.21:07

33' OCCASIONE CREMONESE! Vazquez recupera palla e serve Buonaiuto, il numero 10 dal limite dell'area non inquadra il bersaglio.21:06

32' Guizzo di Bellomo sul binario destro, Abrego lo ferma in modo irregolare.21:03

29' Nasti protegge bene palla, ma non riesce a servire Dorval largo sulla destra.21:01

26' Cooling break in corso, gioco momentaneamente fermo.20:57

24' Primo acuto di Vazquez, l'argentino da fuori area alza troppo la mira.20:57

23' Tiro di Zanimacchia deviato, Ghiglione pizzicato in posizione irregolare.20:54

21' Punizione Cremonese, il tiro di Buonaiuto si infrange sulla barriera.20:53

20' Punizione da posizione invitante per la Cremonese, fallo su Buonaiuto.20:52

17' Ci prova Buonaiuto da fuori area, blocca in due tempi Brenno.20:49

16' Cross da destra di Ghiglione, intercettato di testa da Vicari.20:48

14' Tiro debole di Bertolacci, nessun problema per Brenno.20:45

12' Collocolo anticipa Benali, poi l'azione del Bari viene interrotta per un fallo in attacco di Nasti.20:44

9' Possesso palla gestito dalla Cremonese, il Bari attende nella propria metà campo.20:41

6' Buonaiuto di testa da centro area non riesce a direzionare la sfera verso la porta.20:37

4' Bellomo mette al centro, Nasti in area arriva sul pallone ma la sua girata è imprecisa.20:36

2' Tiro-cross di Zanimacchia, doppia deviazione, il pallone si spegne sul fondo.20:34

1' Inizio primo tempo di CREMONESE-BARI. Diriga la gara l'arbitro Prontera.20:32

La Cremonese non ha vinto nessuna delle ultime tre gare interne contro il Bari in Serie B.19:47

Le scelte di Mignani: in attacco il tridente con Nasti, Morachioli e Sibilli. Maiello in regia, Dirval e Ricci i terzini. A metà campo spazio a Benali.19:53

Le scelte di Ballardini: in avanti c'è Vazquez, Buonaiuto e Zanimacchia a supporto. Bertolacci e Abrego in mediana, Ravanelli e Bianchetti i centrali in difesa. 20:40

Panchina BARI: Frattali, Polverino, Matino, Faggi, Edjouma, Pucino, Koutsoupias, Akpa-Chukwu, Lops, Celiento, Scheidler.19:51

Panchina CREMONESE: Saro, Jungdal, Aiwu, Pickel, Sekulov, Ciofani, Afena-Gyan, Sernicola, Castagnetti, Lochoshvili, Milanese, Gondo.19:42

Formazione BARI (4-3-3): Brenno - Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci - Benali, Maiello, Bellomo - Sibilli, Nasti, Morachioli.19:50

FORMAZIONE CREMONESE (4-2-3-1): Sarr - Ghiglione, Ravanelli, Bianchetti, Quagliata - Bertolacci, Abrego - Collocolo, Zanimacchia, Buonaiuto - Vazquez.20:40

Manca poco all'inizio di Cremonese-Bari. Entrambe le squadre hanno pareggiato all'esordio in campionato.19:35