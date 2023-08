Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!22:30

Nel prossimo turno il Modena ospiterà sul proprio terreno di gioco il Pisa, mentre l’Ascoli andrà il scena sul campo del Sudtirol.22:30

Seconda sconfitte in altrettante gare per l’Ascoli, dopo il secco ko rimediato sul campo del Cosenza alla prima giornata.22:30

Comincia con una vittoria il torneo cadetto del Modena, che ottiene così i suoi primi 3 punti.22:29

Termina con un successo di misura a favore dei padroni di casa la sfida del Braglia. I gialloblu, dopo aver dominato il primo tempo, spinti da uno strepitoso Tremolada, sbloccano il risultato intorno all’ora di gioco col neoentrato Strizzolo, dopodichè gli ospiti reagiscono e creano diverse opportunità per provare a riequilibrare il risultato.22:29

90'+9' Triplice fischio finale. Modena batte Ascoli 1-022:28

90'+9' La punizione di Gargiulo termina alta.22:28

90'+7' Cartellino Rosso Danilo Quaranta Rosso per l'Ascoli. Espulso Danilo Quarante, per una trattenuta da ultimo uomo ai danni di Duca, che stava entrando in area tutto solo.22:27

90'+5' Continua il forcing finale dell'Ascoli, che sembra però non trovare il varco giusto per colpire.22:24

90'+1' Sette minuti di recupero.22:20

90' Cambio per il Modena. Esce il centrocampista Antonio Palumbo ed entra l'esterno di difesa Fabio Ponsi.22:20

90' Cambio per il Modena. Esce l'esterno Matteo Cotali ed entra il centrocampista Edoardo Duca.22:19

88' Lunga azione offensiva dell'Ascoli, conclusa da Adjapong, che calcia centralmente da ottima posizione.22:18

86' Il neo entrato D'Uffizi prova il cross in mezzo all'area, ma il pallone si spegne sul fondo.22:15

85' Cambio per l'Ascoli. Esce il centrocampista Patrizio Masini ed entra l'attaccante Simone D'Uffizi.22:15

85' Dionisi prova la conclusione da fuori area, ma il pallone termina alto.22:14

83' Strizzolo lancia in profondità Falcinelli, che perde l'attimo per il tiro e prova un cross in mezzo, che viene rimpallato dalla difesa.22:13

79' Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce Fabrizio Caligara ed entra Eddy Gnahorè.22:09

79' Cambio per l'Ascoli. Esce il trequartista Pablo Rodriguez ed entra l'attaccante Federico Dionisi.22:09

76' Tentativo di Masini dal limite che termina alto.22:05

74' Cross teso dalla destra di Falzerano, sul quale esce Gagno in presa volante.22:03

73' Il gioco riprende.22:02

70' Cooling break.22:00

68' Cambio sulla trequarti per il Modena. Esce Luca Tremolada ed entra Mario Gargiulo.21:58

68' Grande uscita di Gagno su Manzari a seguito di un errore di Gerli in fase di disimpegno.21:57

67' Cambio in attacco per il Modena. Esce Jacopo Manconi ed entra Diego Falcinelli.21:57

67' Cross da destra di Adjapong e Rodriguez prova al volo di sinitro, ma il pallone termina alto.21:56

62' Gran parata di Gagno su conclusione ravvicinata di Mendes. Successivamente Adjapong prova a mettere dentro ma il portiere gialloblu intercetta.21:52

61' Cambio per l'Ascoli. Esce Erdis Kraja ed entra Giacomo Manzari.21:53

61' Cambio di esterni per l'Ascoli. Esce Vincenzo Millico ed entra Marcello Falzerano.21:51

59' GOL! MODENA-Ascoli 1-0. Rete di Luca Strizzolo, che conclude a rete di sinistro, dopo una sponda di petto di Manconi.



57' Devastante azione di Zaro, che si beve tutta la difesa ascolana e di diagonale da destro conclude di poco a lato, ma il pallone è stato deviato.21:47

56' Cambio in attacco per il Modena. Esce Nicholas Bonfanti ed entra Luca Strizzolo.21:45

53' Tremolada lancia Magnino, che non riesce a calciare, ma guadagna un calcio d'angolo.21:42

47' Doppio miracolo di Viviano su due colpi di testa di Zaro su cross di Tremolada.21:37

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Modena.21:34

Termina a reti inviolate un primo tempo sostanzialmente dominato dai padroni di casa, soprattutto per quanto riguarda le occasioni da gol. Tra i gialloblu in evidenza uno scatenato Tremolada, propiziatore della maggior parte delle azioni offensive dei suoi.21:22

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Zero a zero tra Modena e Ascoli.21:18

45'+1' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Erdis Kraja per un intervento in ritardo ai danni di Cotali.21:18

45'+1' Due minuti di recupero.21:16

45' Tentativo rasoterra da fuori area da parte del solito Tremolada. Viviano si allunga e manda il pallone in calcio d'angolo.21:16

43' Tremolada riceve spalle alla porta e da fuori area prova di sinistro, ma il tiro è alto.21:14

43' Cross rasoterra da sinistra di Nasini, che viene intercettato da Gagno.21:15

40' Fase piuttosto confusa della partita.21:11

36' Il Modena preme in fase di attacco, trascinato da uno scatenato Tremolada.21:07

29' Iniziativa personale di Tremolada, che procede sulla trequarti e dal limite dell'area fa partire un potente sinistro che Viviano devia in angolo.21:00

26' Cooling break.20:56

25' Contropiede dell'Ascoli. Millico prova il tiro a giro, ma la conclusione è centrale.20:56

21' Cartellino Giallo Matteo Cotali Giallo per il Modena. Ammonito Matteo Cotali, reo di aver trattenuto Adjapong lanciato in contropiede.20:53

19' Tremolada ruba il pallone e da metacampo tenta la conclusione, provando a sorprendere Viviano fuori dai pali. Il pallone si spegne sul fondo.20:50

17' Tremolada su punizione appoggia per Manconi, la cui conclusione viene deviata in angolo.20:48

14' Manconi dal limite dell'area sfrutta un doppio liscio difensivo e fa esplodere un gran sinistro che centra in pieno la traversa e si spegne tra le braccia di Viviano.20:47

8' Cross rasoterra di Oukhadda dalla destra, che viene intercettato da Viviano.20:40

7' Palumbo è a terra dolorante a seguito di un duro intervento ai suoi danni di Caligara.20:38

5' Bonfanti prova la conclusione dal limite, che termina a lato.20:36

Primo tentativo per il Modena. La difesa dell'Ascoli stoppa Manconi lanciato in profondità.20:32

Calcio d'inizio del match. Primo pallone giocato dall'Ascoli.20:31

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Simone Sozza di Seregno.20:28

ASCOLI(4-3-2-1):Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara, Kraja, Masini; Rodriguez, Millico; Mendes Allenatore: William Viali20:16

MODENA(4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada; Bonfanti, Manconi Allenatore: Paolo Bianco20:15

Nel corso dello scorso campionato i due scontri diretti sono terminati entrambi con una vittoria della squadra ospite.20:03

Gli ospiti, eliminati pure loro nella coppa nazionale, nel corso della prima giornata hanno rimediato una netta sconfitta per 3-0 in casa del Cosenza.20:02

I padroni di casa scendono in campo per la prima volta nel campionato cadetto. In Coppa Italia i gialloblu sono stati sconfitti per 4-3, con tanto di eliminazione, sul campo del Genoa.20:02