Da PArma - Cittadella é tutto, appuntamento alla prossima partita!22:33

Cittadella che ci ha provato, senza trovare peró la occasione: i ducali amministrano e portan a casa i tre punti.22:32

Parma ancora vincente e senza subire reti, unica a punteggio pieno: 2-0 al Cittadella con reti di Benedycczak e Bernabé.22:31

90'+6' FINISCE PARMA - CITTADELLA! 2-0 il finale, ducati vincenti.22:29

90'+5' Una deviazione di Osorio quasi beffa Chichizola: palla in angolo.22:28

90'+4' CHICHIZOLA! Il portiere blocca al petto una doppia deviazione, dopo il cross di Salvi.22:27

90'+3' Cross di Salvi, Cassano ci prova, palla in angolo.22:26

90'+2' BERNABÉ! Conclusione secca del centrocampista catalano, palla deviata in angolo!22:24

90'+1' Sono sei i minuti di recupero.22:23

90' Cross teso di Cassano, attento Chichizola in presa.22:22

89' Parma che concede pochissimo, Chichizola che esce palla al piede e fa ripartire i suoi.22:22

87' Continua a spingere il Cittadella, senza peró trovare i gisti varchi.22:19

85' SALVI! Conclusione improvvisa e dalla distanza del difensore, palla a lato.22:17

83' Sostituzione Adrian Dawid Benedyczak Vasilios Zagaritis22:14

80' Cittadella che si prova, ma per gli ospiti pochi spazi contro il preciso muro eretto dai locali.22:12

79' Sostituzione CITTADELLA: esce Francesco Amatucci, entra Emil Nestved Kornvig.22:11

76' Kastrati in uscita alta, dopo che il Parma si era avvicinato con pericolo alla porta ospite.22:10

74' Maistrello prova a difendere un pallone in area, allontana la sfera la difesa del Parma.22:07

73' Cittadella che spinge, ma pochi problemi per Chichizola.22:06

71' Cooling break, giro fermo.22:03

70' OCCASIONE CITTADELLA! Deviazione a pochi centimetri di Pandolfi, palla a lato!22:03

69' Sostituzione PARMA: esce Hernani, entra Júnior Antonio-Mirko Čolak.22:02

68' Sostituzione CITTADELLA: esce Filippo Maria Pittarello, entra Tommy Maistrello.22:02

68' Sostituzione CITTADELLA: esce Andrea Magrassi, entra Luca Pandolfi.22:02

67' Gran controllo di palla di Bernabé, sul pressing del Cittadella: i veneti non riescono a recuperare palla.22:00

65' Fase di stallo della partita: Cittadella che prova a riaprire la partita, Parma in controllo.21:58

62' Cittadella che prova con i lanci lunghi, Parma che non sembra soffrire.21:55

60' Sostituzione PARMA: esce Anthony Partipilo, entra Valentin Mihai Mihăilă.21:52

59' Sostituzione CITTADELLA: esce Lorenzo Carissoni, entra Alessandro Salvi.21:51

58' Sostituzione CITTADELLA: esce Valerio Mastrantonio, entra Claudio Cassano.21:51

57' Ritmi che si alzano, partita alto viva.21:50

56' AMMONITO Hernani. Giallo al centrocampista ducale, partita che si sta innervosendo. 21:49

54' Funziona il pressing alto del Cittadella, Parma chiuso nella propria trequarti.21:46

52' Parma che ora si difende, Cittadella nella treuquarti ducale.21:44

50' Cittadella che prova a reagire, Amatucci che stende il portiere Chichizola, rischiando il giallo.21:43

49' Come nel primo tempo, Parma che rompe l'equilibrio nei primi minuti: Cittadella in difficoltá per reagire.21:42

47' GOL! PARMA - Cittadella 2-0! Rete di Adrián Bernabé. Conclusione dal limite per il catalano appena entrato, Parma che allunga.



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PARMA - CITTADELLA!21:38

46' Sostituzione PARMA: esce Simon Solomon Junior Sohm, entrra Adrián Bernabé García.21:38

46' Sostituzione PARMA: esce Ange-Yoan Bonny, entra Tjaš Begić.21:37

Parma che passa in vantaggio dopo pochi minuti con Benedyczak su rigore, reazione del Cittadella che non arriva: locali che controllano, con non molti problemi.21:22

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PARMA - CITTADELLA! 1-0 rete su rigore di Benedyczak.21:21

45'+3' Doppio cross di Del Prato, entrambi allontanati: Parma pericoloso in ontropiedd.21:20

45'+2' Citta che spinge ma senza trovare varchi: Parma in controllo.21:19

45' Sono quattro i minuti di recupero.21:17

44' PARTIPILO! Tiro ad incrociare dalla punta, blocca Kastrati.21:14

43' Cross di Benedyczak, il suo cross basso non trova compagni. Parma che, in contropiede, sfiora il 2-0-21:14

41' CARISSONI! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione del difensore che termina alta!21:10

40' Angolo per il Cittadella, Parma in difficoltà in questi ultimi minuti21:10

38' Mischia in area dle PArma, Giraudo conclude ma é fischiato il fallo in attacco.21:08

37' Parma in vantaggio, ma che fatica a chiudere la partita, Cittadella decisamente vivo.21:07

35' AMMONITO Domenico Frare. intervento in ritardo su Bonny, 21:06

33' Conclusione di Bonny da posizione defilata, palla respinta.21:04

32' Proteste per Delpraro che chiedeva un corner: rimessa per il Citta.21:03

31' Cittadella che ci prova ma fatica a trovare una manovra fluida: Parma in controllo.21:02

29' SOHM! Coulibaly sgasa sulla sinistra, cross basso per la punta che calcia in pieno si Frare.21:01

27' Cooling break in campo, pausa per le due squadre.20:57

26' PITTARELLO! Conclusione dal limite, palla deviata in angolo!20:56

25' MASTRANTONIO! Colpo di testa sul cross di Vita, palla che termina a pochi centimetri dal sette!20:54

24' KASTRATI! Cross basso di Colibaly, il portiere anticipa tutti con un gran riflesso.20:54

22' Check del VAR, ma nulla da fare: si continua a giocare.20:53

21' Fuorigioco di Pittarello, steso in area da Coulibaly: proteste del Cittadella.20:52

20' Problemi per Benedyczak, da capire se la punta ha bisogno del cambio.20:51

19' PITTARELLO! Pallone a campanile in area, Chichizola non esce: la punta non é abbastanza convinto per tirare al volo.20:50

17' Conclusione di Hernani, lo chude Frare: Parma che prova a colpire in contropiede.20:47

15' Continua la offensiva del Citta, cinque i corner per I veneti.20:46

14' Altro angolo per il Cittadella, il cross di Giraudo in corner.20:45

13' Cittadella che prova a guadagnare metri, Parma che si difende.20:44

11' AMMONITO Valerio Mastrantonio. Fallo tattico su Sohm, fermato il contropiede locale. 20:42

11' Ci prova Amatucci dopo lo scarto di Pittarello, palla deviata in angolo.20:42

10' Parma che attende, Cittaella che fa girare il pallone.20:41

9' Nulla da fare nel corner per il Citta, i veneti ripartono palla al piede.20:39

8' Vita guadagna l'angolo, corner per il Cittadella: buona reazione per i veneti.20:38

7' Cross di Carissoni, palla troppo lunga per tutti i compagni.20:38

6' Cittadella che prova a riprendersi, dopo un inizio veramente difficile con il vantaggio ospite dopo 2 minuti.20:37

4' Reazione del Cittadella, veneti che guadagnano l'angolo: colpo di testa di Pavan, palla alta sopra la traversa.20:35

2' GOL! PARMA - Cittadella 1-0! Rete su Rigore di Adria Benedyczak. La punta spiazza Kastrati, pallone da una parte, portiere dall'altra.



2' Lancio per Partipilo, Kastrati interviene in ritardo: per Ghersini é rigore, il VAR conferma.20:33

1' INCREDIBILE! PRIMO PALLONE, E SUBITO RIGORE!20:32

1' INIZIA PARMA - CITTADELLA! Al Tardini, gran pubblico e grande spettacolo!20:31

Dirige il match l'arbitro Davide Ghersini.20:21

Cittadella con la coppia Magrassi - Pittarello in attacco, Maistrello in panca. Amatucci sulla trequarti, Carissoni e non Salvi in difesa.20:25

Nel Parma maglia da titolare per Partipilo, prima punta decisamente mobile Jonny con Benedyczak che puó sostituirsi davanti.20:19

A disposizione del CITTADELLA: Maniero, Salvi, Rizza, Komvig, Tessiore, Carriero, Saggionetto, Danzi, Pandolfi, Cassano, Maistrello.20:18

La formazione del CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati - Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo - Vita, Branca, Mastrantonio - Amatucci - Magrassi, Pittarello.20:15

A disposizione del PARMA: Turk, Corv, Begic, Ansaldi, Hainaut, Circati, Zagarutis, Bernabé, Mohamed, Colak, Mihaila.20:17

Sono ufficiali le formazioni del match: PARMA (4-2-3-1), Chichizola - Delprato, Balogh, Osorio, Coulibaly - Estevez, Hernani - Partipilo, Sohm, Benedyczak - Bonny.20:15