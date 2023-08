Turno infrasettimanale, si torna in campo mercoledì per la terza giornata, i ragazzi di Vanoli faranno visita alla Sampdoria mentre la squadra di Caserta ospiterà il Modena.20:07

Monologo arancioneroverde nella ripresa, Pierini pareggia in avvio, terzo gol in campionato, poi è un tiro al bersaglio a cui manca la zampata vincente. Nel recupero traverse di Gytkjaer e Idzes. I rossoblu riescono a strappare un punto con sofferenza e un pizzico di fortuna.20:05

OCCASIONE VENEZIA! Velo di Gytkjaer per l'incusione di Bjarkason, destro a colpo sicuro su cui si immola Venturi.20:01

Un minuto aggiuntivo per le continue perdite di tempo rossoblu.20:00

OCCASIONE VENEZIA! Cross di Candela, sforbiciata di Lella, Micai reattivo in anticipo su Gytkjaer.19:58

Tessmann in area per Olivieri, destro respinto da Venturi.19:57

Zampano penetra in area dalla sinistra, Sgarbi decisivo in anticipo su Gytkjaer.19:55

Candela la butta in area, Venturi allontana di testa.19:51

SOSTITUZIONE VENEZIA. Fuori Johnsen, debutto per Lella.19:44

SOSTITUZIONE COSENZA. Staffetta in attacco tra Tutino e Zilli.19:43

Marras cerca Voca in area, suggerimento troppo profondo.19:38

Tutino prova a piazzare il destro dal vertice dell'area, la palla non gira.19:35

SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Pierini, spezzone per Cheryshev.19:34

SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli aumenta il carico offensivo: Gytkjaer per Busio.19:34

Cooling break, breve pausa per i 22 in campo.19:31

SOSTITUZIONE COSENZA. Meroni non ce la fa a continuare, esordio per Sgarbi.19:24

Problemi muscolari per Meroni, gioco fermo.19:23

Ancora Johnsen rifinisce per il taglio in area di Zampano, Meroni intercetta.19:21

Johnsen di tacco per Pohjanpalo, rasoterra fiacco, facile preda di Micai.19:20

Bjarkason centra teso dal fondo, Pohjanpalo manca la deviazione sottoporta per un soffio.19:17

Traversone di Zampano, sponda di Candela, Venturi libera in angolo.19:16

D'Orazio si addormenta sulla palla, Candela serve Pohjanpalo, destro deviato in angolo da Venturi.19:14

Sugli sviluppi del corner, Mazzocchi dalla distanza, destro in Laguna.19:13

Traversone di Rispoli, sporcato in angolo da Busio.19:12

GOL! VENEZIA-Cosenza 1-1! Rete di Pierini. Bjarkason nel corridoio per Pierini che mette a sedere Venturi e Meroni e di sinistro non lascia scampo a Micai. Guarda la scheda del giocatore Nicholas Pierini 19:12

Zuccon centra dalla destra, D'Urso manca l'aggancio in area.19:08

Frazione condizionata dal grande caldo, gli arancioneroverdi si vedono annullare il vantaggio di Busio per fuorigioco di Johnsen e un rigore assegnato da Bonacina per fallo di D'Orazio su Pierini successivamente annullato dal VAR. I rossoblu si difendono con ordine e passano alla prima e unica occasione creata: destro di Voca che incoccia sul palo ed entra.18:53

Punizione di Pierini, sponda di Pohjanpalo, Venturi spazza in angolo.18:49

Voca a terra, gioco fermo per qualche istante.18:42

Zampano appoggia dietro per Tessmann, palla in Laguna.18:41

Ancora Candela, sfonda sulla destra e rientra sul sinistro, tiro smorzato in angolo da Venturi.18:37

Sverko lungo linea per Zampano, chiuso in angolo da Rispoli.18:32

Bonacina viene richiamato al VAR per rivedere il contatto D'Orazio-Pierini.18:30

26'

Johnsen in verticale per Pierini, travolto in area da D'Orazio, Bonacina indica il dischetto.18:31