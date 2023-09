Grazie per avere seguito con noi la diretta di Ascoli-Ternana, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:32

Nel prossimo turno l’Ascoli dovrà affrontare il Brescia, mentre la Ternana ospiterà la Reggiana.22:32

Partita molto divertente che termina con la vittoria dell’Ascoli sulla Ternana. Protagonista assoluto Pedro Mendes, autore della doppietta che di fatto decide il match a favore dei padroni di casa: prima su rigore e poi su punizione, due reti da calcio da fermo e 3 punti per l’Ascoli, cinica, ma anche fortunata. Nel mezzo infatti anche tante occasioni per la Ternana, tra cui anche il rigore sbagliato da Dionisi e parato da Viviano. Nonostante una buona prova complessiva degli ospiti però, il risultato finale è di 2-0 per la squadra di Viali.22:31

90'+8' Fine partita: ASCOLI-TERNANA 2-0 (42’, 89’ Pedro Mendes)22:31

90'+5' Cartellino giallo per Antonio Raimondo.22:28

90' L'arbitro Aureliano concede 8 minuti di recupero.22:24

89' GOL! ASCOLI-Ternana 2-0! Rete di Pedro MENDES! Ancora il portoghese, questa volta però su calcio di punizione: splendida la realizzazione dell'attaccante bianconero che chiude virtualmente il match.



86' Cartellino giallo per Niklas Pyyhtiä.22:19

85' Sostituzione Ternana: esce Valerio Mantovani, entra Frederik Sørensen.22:19

85' Sostituzione Ternana: esce Gregorio Luperini, entra Costantino Favasuli.22:19

84' Grandissima chance per l'Ascoli con Nestorovski: cross perfetto di Bayeye per l'attaccante bianconero che non riesce però a battere Iannarilli. La sfera si perde di poco fuori a lato.22:19

81' Sostituzione Ascoli: esce Nicola Falasco, entra Kevin Haveri.22:15

76' Seconda rete del match annullata alla Ternana, questa volta ad Antonio Raimondo, sempre dopo la revisione al Var dell'arbitro Aureliano.22:11

73' Cartellino giallo per Ilija Nestorovski.22:06

72' Sostituzione Ascoli: esce Pablo Rodríguez, entra Ilija Nestorovski.22:05

72' Sostituzione Ascoli: Esce Tommaso Milanese, entra Samuel Giovane.22:04

71' Sostituzione Ascoli: esce Giacomo Manzari, entra Marcello Falzerano.22:05

71' Sostituzione Ternana: esce Tiago Casasola, entra Filippo Distefano.22:04

68' Grandissima occasione per la Ternana che sfiora la rete con Luperini: tiro dalla distanza del centrocampista degli ospiti che si spegne a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Viviano.22:03

63' Cartellino giallo per Salim Diakité.21:56

59' Sostituzione Ascoli: esce Fabrizio Caligara, entra Eddy Gnahoré.21:52

54' Sostituzione Ternana: esce Federico Dionisi, entra Andrea Favilli.21:47

54' Sostituzione Ternana: esce Federico Viviani, entra Antonio Raimondo.21:47

50' Primi minuti della seconda frazione di gioco molto confusionari: tanti scontri, gioco spezzettato e due squadre poco lucide nella gestione del possesso.21:44

46' Inizia il secondo tempo di ASCOLI-TERNANA.21:39

Nel secondo tempo potrebbe esserci qualche cambio soprattutto in casa Ternana per provare a ristabilire la parità, con Favilli e Raimondo che in tal senso potrebbero essere utili alla causa. Dall’altro lato invece, tra le fila dell’Ascoli, scalpita Nestorovski.21:22

Prima frazione molto divertente tra Ascoli e Ternana. Tante occasioni da una parte e dall’altra, con la prima metà dominata nettamente dagli ospiti e con la seconda invece a favore dei padroni di casa. I protagonisti assoluti però dei primi 45 minuti sono senza dubbio i calci di rigore: in particolare quello sbagliato da Dionisi e parato da Viviano e quello invece segnato da Pedro Mendes, freddo e concreto per la rete dell’1-‘0, punteggio definitivo di questo scoppiettante primo tempo.21:22

45'+5' Termina il primo tempo di ASCOLI-TERNANA: in rete Pedro Mendes su calcio di rigore per i padroni di casa.21:22

45'+4' Cartellino giallo per Pablo Rodríguez.21:20

45' L'arbitro Aureliano concede 5 minuti di recupero.21:18

42' GOL! ASCOLI-Ternana 1-0! Rete di Pedro MENDES! Freddo dal dischetto il portoghese che concretizza dagli undici metri tirando centralmente e spiazzando Iannarilli.



40' Altro calcio di rigore assegnato, questa volta però a favore dell'Ascoli a causa di un fallo di mano di Dionisi.21:13

36' Grande opportunità per l'Ascoli con Pablo Rodriguez: l'ex Lecce viene imbeccato alla perfezione da una sponda di Mendes e arriva alla conclusione di destro, ma sul suo cammino trova un ottimo Iannarilli in uscita.21:09

34' Probelmi fisici per Capuano: lo staff sanitario della Ternana costretto all'ingresso in campo per le cure mediche del caso.21:08

31' L'Ascoli si riaffaccia in attacco: cross al bacio per l'inserimento di Manzari, bravo nello stacco di testa, meno nella mira. La conclusione infatti termina fuori, con il risultato che resta invariato.21:03

28' Altra occasione per la Ternana, questa volta con un tiro dalla distanza messo a referto da Falletti: la conclusione termina però fuori, alla destra della porta difesa da Viviano.21:01

24' Il copione della gara sembra chiaro: è la Ternana a fare la partita, protagonista di diverse sortite offensive che mettono sotto pressione l'Ascoli, in grande difficoltà dopo quasi 25 minuti di gioco.20:58

19' Si rivede anche l'Ascoli in attacco, pericolosa su situazione di calcio d'angolo: cross al bacio per Botteghin che stacca indisturbato. Il difensore dei bianconeri non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Iannarilli.20:53

16' Rigore parato da Emiliano VIVIANO: l'estremo difensore dei bianconeri ipnotizza Dionisi. L'attaccante della Ternana sbaglia e il risultato resta sullo 0-0.20:51

14' Calcio di rigore assegnato alla Ternana per fallo di Mendes su Casasola.20:47

12' Continua a spingere la Ternana, ancora una volta pericolosa con Dionisi: bravo Viviano in uscita a neutralizzare la conclusione dell'attaccante degli ospiti.20:46

10' Annullato un gol alla Ternana, in particolare a Salim Diakité, autore di una rete siglata però con l'aiuto del proprio braccio destro. Si riparte dal risultato di 0-0.20:44

9' Ancora Ternana in attacco e ancora Corrado pericolo: sempre pungente l'asse con Casasola che arriva al cross, perfetto per l'esterno di sinistra che arriva alla conclusione di testa, ben parata da Viviano.20:42

7' Primo squillo della partita da parte della Ternana che si affaccia nell'area dell'Ascoli con la coppia Casasola-Corrado: quest'ultimo arriva al tiro, senza però spaventare particolarmente Viviano che blocca senza problemi.20:39

5' Subito aggressivi i padroni di casa che dimostrando di voler prendere immediatamente in mano le redini del gioco. La Ternana, dal proprio canto, è costretta a schiacciarsi dietro la linea del pallone.20:37

1' Inizia il primo tempo di ASCOLI-TERNANA: dirige l'arbitro Aureliano.20:32

La Ternana ha perso 15 dei 26 precedenti (6V, 5N) contro l’Ascoli in Serie B: solo contro il Brescia (18) ha subito più sconfitte nel campionato cadetto; tuttavia, la squadra umbra ha vinto l’ultimo confronto contro quella marchigiana (1-0 al Liberati, il 15 gennaio 2023) e potrebbe collezionare due successi di fila contro l’avversaria di giornata per la prima volta nella competizione.19:30

L’ Ascoli ha perso soltanto uno dei 13 confronti interni (10V, 2N) contro la Ternana in Serie B: solo contro il Brescia, la squadra marchigiana ha ottenuto più successi casalinghi (12) che contro la formazione umbra (10) nella competizione.19:29

Le scelte di Lucarelli: difesa a tre invece per gli ospiti che avranno sulle corsie laterali Casasola e Corrado a tutta fascia. In avanti attacco leggero con la coppia formata da Falletti e Dionisi.19:47

Le scelte di Viali: confermata la difesa a quattro per bianconeri, con Caligara, Di Tacchio e Milanese in mediana. Sulla trequarti pronti Manzari e Rodriguez alle spalle di Mendes.19:46

Panchina TERNANA: Brazao, Celli, de Boer, Di Stefano, Favasuli, Favilli, Labojko, Lucchesi, Marginean, Raimondo, Sorensen, Travaglini.19:44

Panchina ASCOLI: Barosi, Bolletta, D'Uffizi, Falzerano, Giovane, Gnahore, Haveri, Kraja, Masini, Millico, Nestorovski.19:42

Formazione TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Diakite, Capuano, Mantovani - Casasola, Luperini, Viviani, Pyyhtia, Corrado - Falletti, Dionisi.19:41

Formazione ASCOLI (4-3-2-1): Viviano - Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco - Caligara, Di Tacchio, Milanese - Manzari, Rodriguez - Mendes.19:39

L'Ascoli arriva dal pareggio maturato per 2-2 fuori casa con la Cremonese, mentre la Ternana è reduce da un pareggio interno con il Sudtirol, match terminato con il risultato di 1-1.19:28

Benvenuti alla diretta della partita della 7^ giornata di Serie B, si affrontano Ascoli e Ternana.19:27