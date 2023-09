Grazie per aver seguito la diretta di Cosenza-Cremonese 1-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie B 2023-24. 20:18

Nel weekend del 30 settembre-1 ottobre si torna però in campo. Cremonese che attende il Parma per il big match dell'8° turno (domenica 1° ottobre, ore 18:30), mentre il Cosenza farà visita al Pisa in uno degli anticipi di sabato 30 settembre (ore 14:00). 20:16

La Cremonese torna a vincere dopo 3 pareggi di fila, espugnando il San Vito di Cosenza grazie alle reti di Collocolo e Coda, inframezzate dal provvisorio 1-1 cosentino siglato da Mazzocchi. Cremonese che sale così al 7° posto provvisorio in classifica con 10 punti, mentre il Cosenza scivola al 9° dopo aver incassato la terza sconfitta di questo suo campionato. 20:18

90'+5' FINISCE QUI. Cosenza-Cremonese 1-2. Triplice fischio del signor Collu.20:12

90'+3' Ottima chiusura aerea di Antov su cross di Tutino, poi Calò trova la potenza ma non la precisione, mandando altissimo il destro in corsa dai 25 metri. 20:10

90'+2' Micai velocizza le operazioni rilanciando però male, poi serie di cadute a terra di diversi giocatori, da una parte e dall'altra, ma il signor Collu non fischia nulla e lascia proseguire il gioco. 20:09

90'+1' Bertolacci prova l'incursione dalla destra, ma mette in mezzo un rasoterra che viene deviato in angolo dalla retroguardia rossoblu. Cremonese che ora proverà a giocare ancora col cronometro e far così passare secondi preziosi. 20:08

90' AMMONITO TUTINO. Il numero nove rossoblu si prende il cartellino giallo per proteste. 20:22

90' Saranno cinque i minuti di recupero assegnati in questo 2° tempo. 20:19

89' ULTIMO CAMBIO COSENZA. Cimino, cresciuto tanto nel 2° tempo, lascia spazio a Crespi. 20:22

88' Sernicola monumentale nella ripresa. Sfuriata di Tutino sulla destra, ma il grigiorosso è davvero insuperabile anche in fase di ripiegamento. Prestazione da MVP. 20:05

87' Cross di Ghiglione dalla destra, Ravanelli prova la girata aerea ma impatta malissimo e il pallone sfila così ampiamente largo oltre il palo destro difeso da Micai. 20:04

87' Intelligente Bertolacci, prima nell'uscire palla al piede da una situazione complessa e poi nel subire fallo da un avversario rossoblu, facendo così scorrere secondi importanti sul cronometro. 20:04

86' Ghiglione prova a scodellare in mezzo per Okereke, ma il neo-entrato grigiorosso non aggancia e la sfera diventa facile preda di Micai. 20:03

85' VAZQUEZ SOSTITUITO. El Mudo lascia spazio a Bertolacci. Si è acceso nella ripresa l'ex giocatore del Palermo, decisivo con le sue invenzioni di tacco. 20:02

85' CAMBIO CREMONESE. Fuori Coda, autore del gol del 2-1, il quale lascia spazio a Ciofani. 20:01

84' Sarr rischia con un rinvio complicato, ma Forte non riesce ad arrivare sul pallone. 20:00

83' Ora possesso prolungato della Cremonese, che ha tutte le intenzioni di giocare anche col cronometro di gara per mantenere questo vantaggio...19:59

81' ALTRO CAMBIO CREMONESE. Fuori Castagnetti, autore dell'assist per il provvisorio 1-0 di Collocolo, al suo posto c'è Majer. 19:58

79' AMMONIZIONE per Canotto dalla panchina. 23:26

79' GOL! Cosenza-CREMONESE 1-2! Rete di Massimo Coda. Eccola qui la firma del bomber di razza, al 6° gol consecutivo in Serie B. Cross dalla sinistra di un attivissimo Sernicola e Coda ringrazia, toccando quel che basta la sfera con la nuca per mettere fuori causa Micai. Di nuovo avanti i grigiorossi.



79' OCCASIONE CREMONESE. Scambio tra Vazquez e Collocolo, col Mudo che entra in area e prova a piazzare col sinistro a giro sul palo più lontano, trova però una deviazione e sarà allora angolo. 19:55

77' ALTRA SOSTITUZIONE COSENZA. Fontanarosa lascia spazio a D'Orazio, i rossoblu vogliono provare a vincerla.19:55

77' CAMBI PER IL COSENZA. Fuori Marras, dentro Florenzi. Questa la prima scelta di mister Caserta.19:54

77' 3° gol consecutivo di Collocolo da giocatore ospite allo stadio San Vito "G. Marulla". Aveva segnato nel successo 3-1 dell'Ascolo sia nella scorsa stagione che in quella 2021-22. Conto apertissimo per il centrocampista col Cosenza. 19:53

75' 9 tiri per il Cosenza, 14 della Cremonese, ma precisione superiore per i giocatori rossoblu: 5 tiri in porta dei padroni di casa, contro i 7 degli ospiti. 19:51

74' Sernicola molto attivo in questa fase del match. Altro cross dalla destra, Mazzocchi mette fuori ma la palla arriva a Ghiglione. Contro-cross di quest'ultimo e Coda si avvita a centro area, spedendo però alto di testa. 19:51

72' Sernicola commette fallo sul tentativo di ripartenza del Cosenza, subendo un'involontaria tacchettata in faccia da un avversario. L'arbitro ferma allora il gioco per sincerarsi delle condizioni del giocatore grigiorosso, ma sembra tutto ok. 19:49

70' ALTRO CAMBIO CREMONESE. Fuori anche Abrego, il quale lascia spazio a Okereke.23:26

70' SOSTITUZIONE CREMONESE. Ghiglione prende il posto di uno spento Zanimacchia.19:47

69' Si scaldano gli animi. Vazquez viene messo giù e poi ha qualcosa da ridire con Calò. Il signor Collu prova a riportare la calma tra i protagonisti di questa sfida. 19:46

68' Tocco di Ravanelli col braccio alto, punizione dai 35 metri per il Cosenza. Pronti cambi intanto per la Cremonese...19:44

65' Lancio perfetto per Tutino, il quale parte alle spalle della difesa ospite, ma non riesce a battere a rete perché rimontato e contrastato bene da Ravanelli. Sarr in uscita bassa può così far sua la sfera a centro area. 19:44

63' GOL! COSENZA-Cremonese 1-1! Rete di Simone Mazzocchi. Neppure il tempo di esultare per la Cremo, che arriva il pari. Angolo dalla destra per i rossoblui e il neo-entrato stacca alla perfezione, superando un incolpevole Sarr.



61' GOL! Cosenza-CREMONESE 0-1! Rete di Michele Collocolo. Altra invenzione di Vazquez col tacco, Castagnetti riceve e spadroneggia pala al piede in area apparecchiando poi per Collocolo. Piattone rasoterra a battere Micai e a suggellare un grande inizio di ripresa dei grigiorossi.



61' Collocolo ci prova dal limite e vorrebbe un tocco di mano degli avversari, ma il signor Collu è vicinissimo all'azione e valuta bene: nessuna irregolarità, si prosegue.19:37

60' Cimino sempre più intraprendente sulle fasce, ma ora un po' troppo irruento e falloso su Zanimacchia. Punizione per la Cremonese nei pressi della sua area. 20:22

59' ALTRO CAMBIO COSENZA. Out anche un ottimo Canotto, al suoi posto Mazzocchi. 19:35

58' SOSTITUZIONE COSENZA. Voca lascia spazio a Viviani.19:35

56' Sinistro a giro di Forte, il quale centra però in pieno la barriera facendo così sfumare una punizione interessante per il Cosenza. 19:33

56' Prima azione imbastita dal Cosenza e punizione conquistata dai 20-22 metri per i rossoblu, poiché Vazquez mette a terra un avversario con un'ingenuità. Calò, Forte e Tutino sul pallone per l'esecuzione. 19:32

55' Caserta adesso agitatissimo nella sua area tecnica, perché il Cosenza ha iniziato non benissimo questa ripresa e sta soffrendo molto il pressing asfissiante degli ospiti. 19:31

54' BORDATA DI CASTAGNETTI. Controllo e grande tiro del giocatore grigiorosso, con palla che passa davvero vicina all'incrocio dei pali della porta difesa da Micai. 19:31

52' Pressing altissimo della formazione di Stroppa, col Cosenza ora schiacciato nella sua trequarti. Coda inventa ancora per i compagni, ma Castagnetti prova un pallonetto scontato da posizione complessa e Micai ringrazia in presa alta. 19:29

51' Sta salendo l'intensità della Cremonese, che ora prova a fare la partita giocando meglio in ampiezza e a cercare quasi sempre Coda in mezzo all'area avversaria. 19:28

50' Sugli sviluppi del corner, la sfera arriva sui piedi del solito Coda. Il numero 90 grigiorosso calcia rasoterra dal limite ma debolmente, non riuscendo a impensierire affatto Micai. 19:26

50' OCCASIONE CREMONESE. Tacco geniale di Vazquez per Collocolo, il quale prova a calciare ma viene contrastato al meglio da un ottimo rientro di Sgarbi. Angolo per la Cremonese. 20:20

49' Venturi rischia tenendo palla al piede sulla pressione di Coda, ma poi riesce a tornare da Micai facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoblu...19:25

48' Possesso palla prolungato del Cosenza, finché Lochoshvili non ferma Cimino con un ottimo anticipo al limite della propria area di rigore. 19:24

47' Fuorigioco di rientro per Coda, Micai può allora far ripartire la trama offensiva del Cosenza.19:23

46' COMINCIA LA RIPRESA. Cosenza-Cremonese 0-0. Manovrano i rossoblu padroni di casa. Nessun cambio nei due undici iniziali.19:21

Caserta può essere indubbiamente felice della prestazione rossoblu, anche perché in difesa Venturi sta giganteggiando contro un super-attaccante quale Coda. Dall'altra parte, Stroppa forse rivedrà qualcosa nel suo 3-5-2 iniziale, poiché a centrocampo non c'è quasi mai stata occasione di sfruttare superiorità numeriche e, anzi, poche volte gli interpreti hanno fatto filtro sulle giocate avversarie. 19:18

Primo tempo davvero godibile quello tra Cosenza e Cremonese, con tante occasioni da entrambe le parti. A fare la partita è stato sicuramente il Cosenza, che ha centrato un palo con Tutino al 40' e impegnato Sarr almeno altre tre volte. La squadra di mister Stroppa si è invece affidata soprattutto alle iniziative sulla destra, peccando però di precisione quando ha potuto calciare verso la porta di Micai, praticamente mai impegnato in parate di rilievo. 19:14

45'+1' FINE 1° TEMPO. Cosenza-Cremonese 0-0. Prima metà di gara a reti bianche qui al San Vito "G. Marulla". 19:06

45'+1' Tutino scatenato! Il numero nove salta due avversari, entra in area ma trova l'uscita bassa perentoria di Sarr, il quale fa sua la sfera con caparbietà. 20:19

45'+1' Ci sarà un solo minuto di recupero in questo 1° tempo. 19:04

45' Calcio d'angolo intelligente della Cremonese, con un rasoterra che arriva a Zanimacchia, il quale però spara alle stelle da posizione molto invitante appena dentro l'area. 19:04

44' Marras intercetta il pallone ma commettendo fallo su Vazquez. Alquanto spento il Mudo in questo primo tempo, vedremo se nella ripresa riuscirà a cambiare un po' volto alla sua partita. 19:02

42' Altra idea intelligente di Canotto dalla sinistra, con un cross tagliato perfetto all'altezza del dischetto e alle spalle della difesa ospite. Bravissimo Sarr in uscita a respingere, anche se c'era forse fuorigioco di diversi giocatori del Cosenza. 19:00

40' PALO DI TUTINO! Altra sfuriata del Cosenza, che parte da un lancio lungo a cercare un esterno. Tutino parte alle spalle della linea difensiva della Cremonese ma, a tu per tu con Sarr dentro l'area piccola, smorza il sinistro centrando in pieno il palo. 19:16

39' Venturi attualmente imperioso sui cross della Cremonese: li sta prendendo quasi tutti e sta allontanando di testa con grande presenza nella sua area di rigore. Coda si trova oggi di fronte un cliente molto scomodo, almeno per il momento. 18:58

38' OCCASIONE CREMONESE. Antov mette in mezzo dai 25 metri e Abrego sorprende tutti, ma sfiora soltanto di testa e Micai può controllare la sfera uscire. Avrebbe potuto fare sicuramente meglio il centrocampista della Cremonese. 18:56

37' Altro buon fraseggio della Cremonese al limite dell'area avversaria, con Coda che apre sulla destra per Collocolo. L'idea di quest'ultimo si trasforma però in una sorta di tiro-cross irraggiungibile per qualsiasi compagno. Crescono comunque i grigiorossi. 18:55

35' Prima sfuriata di Zanimacchia sulla sinistra, con l'esterno della Cremonese che dal limite dell'area mette in mezzo ma direttamente tra le braccia di un Micai comodo comodo nella presa. 18:54

34' OCCASIONE CREMONESE. Canotto resta a terra ma l'arbitro non fischia. Sul ribaltamento di fronte, Coda ci prova con una magia dal vertice destro dell'area; Micai si distende e non ci arriva ma, per sua fortuna, la palla termina soltanto vicina al palo. 18:53

33' Ritmi che ora si sono un po' abbassati rispetto allo sfavillante inizio di gara. Cosenza che amplia il proprio possesso palla, cercando spesso di ripartire da Micai per poi giocare in ampiezza. 18:51

31' AMMONITO Fontanarosa. Duro contrasto con Coda e il centrale 2003 del Cosenza si becca il secondo giallo di questa partita. 18:50

31' Ottima diagonale di Lochoshvili, il quale anticipa perfettamente Tutino su ennesimo cross di Canotto dalla sinistra. Esterni del Cosenza che stanno dominando la partita adesso. 18:49

30' Canotto ancora protagonista. Scappa via sull'out di sinistra, sterza due volte e poi mette in mezzo un cross a mezz'altezza, che però diventa facile preda di Sarr all'interno dell'area piccola. 18:48

29' Cremonese che attacca praticamente solo dalla destra, anche perché Abrego per ora si fa vedere poco. Coda vorrebbe un fallo, ma il signor Collu non è dello stesso avviso...18:48

28' Altro lancio illuminante di Calò, che trova Tutino sulla fascia sinistra. Il numero 9 sterza e subirebbe fallo da Lochoshvili, ma la sua posizione di partenza era irregolare e quindi viene giustamente fischiato offside. Calò comunque molto propositivo e preciso. 18:47

26' OCCASIONE CREMONESE. Venturi si perde per un istante la marcatura di Coda e il numero 90 prova a far pagare caro la disattenzione. Coda entra in area dalla destra e prova a incrociare sul palo più lontano, ma angola troppo con Micai che guarda uscire la sfera. 18:45

25' Ripartenza complicata della Cremonese, ma Coda guadagna un fallo con scaltrezza, facendosi franare addosso un avversario e permettendo ai grigiorossi di guadagnare tanti metri. 18:44

24' Ci prova Tutino dalla distanza, dopo la sponda di Marras al volo. Sul lancio illuminante di Calò, proprio Marras era però in posizione di offside e allora nulla di fatto per il Cosenza. 18:43

23' Molto propositivo Fontanarosa sulla sinistra: con un gioco di gambe salta due avversari e mette in mezzo, guadagnando però soltanto rimessa laterale. Ora è il Cosenza a fare indiscutibilmente la partita, con Forte attivissimo sul fronte d'attacco. 18:42

21' Eccolo qui Tutino: prova la magia col tacco a cercare Forte in profondità, ma l'attacco nello spazio del compagno viene chiuso bene dalla difesa della Cremonese. Dall'altra parte sbaglia anche Vazquez e il Cosenza torna così in possesso. 18:40

21' Corner dei grigiorossi dalla destra, mette fuori di testa Tutino. Il numero 9 rossoblu finora è stato il giocatore meno coinvolto nelle trame offensive del suo Cosenza. 18:40

20' Collocolo scappa sulla destra e mette in mezzo un cross dolce per Coda, il quale viene però anticipato ottimamente da Sgarbi. Calcio d'angolo per la Cremonese. 18:38

18' Altro cross di Sernicola dalla destra, con Coda che riceve la sponda di un compagno ma, dal limite dell'area di rigore, non riesce a liberare il destro perché Venturi lo marca stretto. Davvero una bella partita finora. 18:37

17' Ripartenza bruciante del Cosenza, con Marras che si fa 70 metri palla al piede ma poi sbaglia la misura del cross morbido. Sfuma così un'occasione interessante di 3vs3 per i rossoblu di mister Caserta. Esterni comunque attivissimi su entrambe le fasce. 18:36

16' Si distendono ancora i padroni di casa. Marras molto attivo sull'out di destra, cross a rientrare ma troppo addosso a Sarr, il quale blocca senza problemi e rilancia l'azione della Cremonese. 18:35

15' Canotto adesso spina nel fianco per la fascia destra della Cremonese. Alla sua prima da titolare, il numero 31 rossoblu si prende già applausi al 15' di gioco. 18:34

14' OCCASIONE COSENZA. Squillo di Canotto sulla sinistra, il quale rientra e mette in mezzo dolcemente. Marras stoppa di petto ma, da posizione un po' defilata, col mancino lambisce soltanto il palo alla sinistra di un Sarr comunque attento. 18:33

13' Ritmi elevati, ribaltamenti di fronte continui e già qualche nitida occasione per andare in gol. Cosenza-Cremonese è iniziata nel miglior modo possibile. 18:32

12' OCCASIONE CREMONESE. Ancora Sernicola molto attivo sulla destra: dribbling a rientrare e tiro murato dalla difesa rossoblu. Poi arriva Vazquez dalla lunga distanza, ma il tiro del Mudo è da dimenticare. 18:31

11' Altro fallo in attacco per la Cremonese, con Vazquez che spinge un avversario in mezzo all'area dei padroni di casa. Collu fischia dopo aver fatto terminare l'azione. 18:30

10' Sernicola comincia ad attivarsi sulla destra, mettendo in mezzo un bel traversone per Coda, il quale è però anticipato dalla difesa rossoblu. Prosegue però l'azione della Cremonese...18:29

9' Dopo l'angolo, primo squillo della Cremonese. Collocolo riceve sulla sinistra, si accentra e fa partire un destro a giro che sorvola però alto sopra la traversa di Micai. Comunque una buona idea del centrocampista classe 1999 grigiorosso. 18:28

8' Altra verticalizzazione della Cremonese, con Coda che arriva in area ma non riesce a calciare come vorrebbe. Fuorigioco però in partenza per il bomber grigiorosso. 18:26

8' Vazquez cerca Coda in profondità con un'idea rasoterra, ma il passaggio è calibrato male e Micai fa buona guardia in uscita. 18:26

7' Ottima pressione alta per il Cosenza di Caserta, che lavora molto bene in pressing contro una Cremonese un po' imprecisa. 18:25

5' OCCASIONE COSENZA. Primo angolo del match, lo battono i padroni di casa dalla destra. Calò mette in mezzo ma la difesa della Cremonese allontana. Arriva allora Cimino dai 22 metri e prova la botta nell'angolino basso, ma Sarr risponde presente con un grande intervento plastico. 18:27

4' Fallo in attacco di Coda, il quale frana addosso a Sgarbi travolgendo l'avversario in maniera irregolare. Cosenza che prova ad aumentare i giri del proprio motore.18:22

3' Azione prolungata della Cremonese, ma Tutino lavora bene in fase di interdizione, rubando palla sulla sua trequarti e facendo ripartire i padroni di casa. 18:21

2' Punizione di Calò tagliata a centro area, ma la difesa della Cremonese allontana e allora il Cosenza deve ripartire addirittura da Micai. 18:20

2' AMMONITO Lochoshvili, il quale si fa anticipare clamorosamente da Marras e lo stende a ridosso del lato corto di destra dell'area di rigore.18:19

1' INIZIA Cosenza-Cremonese. Si parte al San Vito "G. Marulla", calcio d'inizio battuto grigiorossi ospiti, con leggero ritardo rispetto alle 18:15 programmate.18:18

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del San Vito "G. Marulla". A dirigere questo Cosenza-Cremonese sarà Giuseppe Collu (Cagliari), coadiuvato da Emanuele Prenna (Molfetta) e Tiziana Trasciatti (Foligno). IV ufficiale Giuseppe Mucera (Palermo), al VAR Maurizio Mariani (Aprilia) e AVAR Giacomo Camplone (Pescara).18:06

"Se andiamo a vedere il collettivo della Cremonese, come gioca, è una squadra forte in tutti i reparti. Serve una gara ancora più concentrata di quella fatta a Palermo". Queste invece le parole di mister Caserta, il quale cambia qualcosa rispetto alla sfida del Barbera. Fontanarosa trova una maglia da titolare adattato in difesa, mentre davanti tridente Marras-Tutino-Canotto a supporto dell'ex Forte.18:11

"C'è un'altra partita da affrontare, difficilissima, dobbiamo migliorare per far sì che ci sia più continuità nella gara per portare a casa il risultato. Sta a noi cercare di raddrizzare questo percorso", queste alcune delle dichiarazioni pre-partita di mister Stroppa, il quale lancia Ravanelli titolare e nell'undici iniziale dà spazio pure ad Abrego e Sernicola nei 5 di centrocampo.18:12

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese risponde con un 3-5-2 schierando: Sarr - Antov, Ravanelli, Lochoshvili - Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Abrego, Sernicola - Vazquez, Coda. All. Stroppa. A disposizione: Jungdal, Pickel, Sekulov, Ciofani, Valzania, Ghiglione, Brambilla, Rocchetti, Majer, Tsadjout, Okereke, Bertolacci.17:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza scende in campo con un 4-2-3-1 formato da: Micai - Cimino, Fontanarosa, Venturi, Sgarbi - Voca, Calò - Marras, Tutino, Canotto - Forte. All. Caserta. A disposizione Marson, Meroni, La Vardera, Rispoli, D'Orazio, Viviani, Praszelik, Florenzi, Crespi, Mazzocchi, Arioli, Zilli. 17:45

Cremonese che arriva invece a questa sfida dopo tre pareggi consecutivi, di cui l'ultimo ottenuto in casa contro l'Ascoli (2-2). Grigiorossi che possono però contare sulla vena realizzativa di Massimo Coda, autore di 4 gol in altrettante partite disputate e 2° marcatore della Serie B, dietro soltanto a Daniele Casiraghi del Sudtirol (6 reti).17:07

Padroni di casa in striscia positiva da due partite e reduci dal successo al fotofinish (1-0) col Palermo. Rossoblu che occupano così l'8° posto in classifica con 8 punti finora conquistati, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e altrettanti k.o.17:08

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cosenza e Cremonese, gara valida per la Giornata 7 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo stadio San Vito "G. Marulla".17:14