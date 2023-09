Grazie per aver seguito la diretta di REGGIANA - PISA, e arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:43

Un punto a testa per Reggiana e Pisa. Match equilibrato nel primo tempo con una grossa occasione per Gondo nei primi minuti, mentre a pochi minuti dall'intervallo sono i toscani a sfiorare il vantaggio con Arena. Nella seconda frazione di gioco buon pressing della squadra di Aquilani, con un'altra grande occasione per Arena dove si supera ancora una volta Bardi. Santoro fischia un rigore per un presunto mani in area toscana, ma Irrati al Var lo richiama sui suoi passi. Nel prossimo turno il Pisa ospiterà il Cosenza mentre la Reggiana affronterà la Ternana in trasferta.22:42

Termina a reti inviolate la partita, giocata con buon agonismo ma senza clamorose occasioni da entrambe le formazioni.22:40

90'+7' Fischio finale: REGGIANA - PISA - 0-0.22:28

90'+5' Ci prova la Reggiana, con Pettinari che difende bene la palla in area ma il tentativo di Girma non produce alcun risultato.22:26

90'+2' Cross lungo di Beruatto, ci prova Barbieri ma Bardi blocca il tentativo del terzino del Pisa.22:23

90'+1' Comunicati 6 minuti di recupero.22:21

89' Squadre stanche in questi ultimi minuti. Il Pisa tenta il pressing ma gli emiliani controllano senza affanni.22:21

87' Prova il cross Veloso, ma la palla è troppo lunga per i compagni.22:17

85' Portanova ci prova dall'esterno destro dell'area di rigore, ma la conclusione finisce sull'esterno della rete.22:16

83' Ammonito Idrissa Touré, che si libera di Nardi colpendolo al volto.22:14

82' Crampi per Barberis.22:12

78' Cartellino giallo per Stefano Moreo.22:10

76' Tripla sostituzione anche per il Pisa: Idrissa Touré per Jureškin, Vignato per Piccinini e Mlakar per Arena.22:09

74' Fischiato un calcio di rigore per la REGGIANA! Sospetto mani in area, ma Irrati richiama Santoro al Var ed il direttore di gara cambia la sua decisione.22:10

68' Ci prova Pettinari, para comodamente Nicolas.21:58

67' Sostituzione per la Reggiana: Nesta toglie l'ammonito Domen Črnigoj. Dentro Filippo Nardi.21:57

64' Ammonito anche Črnigoj, che non riesce a fermare regolarmente Arena.21:55

63' Netto fallo di Kabashi su Piccinini: giallo anche per il centrocampista della Reggiana.21:54

61' Tripla sostituzione per la Reggiana: Nesta toglie Pieragnolo, Antiste e Gondo. Dentro rispettivamente Pajač, Girma e Pettinari.21:52

60' Sostituzione Diomandè Yann Cedric Gondo Stefano Pettinari21:50

60' Sostituzione Edoardo Pieragnolo Marko Pajač21:50

60' Sostituzione Janis Antiste Natan Girma21:50

59' Ammonito Jureškin per fallo su Portanova.21:51

57' Arena messo giù sulla trequarti, ammonito Bianco.21:47

56' Cartellino Giallo Alessandro Bianco21:45

53' Pressing alto del Pisa in questi primi minuti della ripresa.21:43

52' Ancora PISA! Arena libera Veloso al tiro, sinistro fuori di poco!21:42

49' OCCASIONE PISA! Ci prova ancora Arena, altra ottima respinta di Bardi.21:41

47' Cambio per il Pisa: resta negli spogliatoi Marin, ammonito, ed entra Miguel Veloso.21:39

46' Inizia il secondo tempo di REGGIANA - PISA!21:40

46' Sostituzione Marius Mihai Marin Miguel Luís Pinto Veloso21:34

Reggiana e Pisa sono distanti un solo punto in classifica: sei per gli emiliani, sette per i toscani.21:30

Buon approccio da parte di entrambe le formazioni che cercano di giocare a viso aperto. I padroni di casa cercano il possesso nelle fasi iniziali, ma le occasioni più nitide capitano sui piedi dei toscani, che sul finire del primo tempo sprecano un'ottima chance con Arena prima e Piccinini poi.21:30

45'+1' Finisce il primo tempo. REGGIANA - PISA 0-0.21:19

45' Ci sarà un minuto di recupero.21:16

44' Ci prova Beruatto da fuori, ma la sua botta finisce alta sulla traversa.21:16

43' OCCASIONE PISA! Ci prova Arena in contropiede ma Bardi lo ferma. Sulla ribattuta Piccinini spara alto.21:41

42' Ci prova Gondo, atterrato al limite dell'area ma l'arbitro ferma tutto per un precedente offside dello stesso attaccante ivoriano.21:14

39' Punizione Pisa: Barberis in mezzo per Moreo, ma Bardi para facile.21:11

38' Cartellino Giallo Edoardo Pieragnolo21:09

38' Cross interessante di Sampirisi, ma Gondo è in posizione irregolare21:09

35' Ci prova Canestrelli per il Pisa, la sua discesa sulla destra produce un corner per i toscani.21:07

33' Cross fuori misura di Kabashi, nulla di fatto.21:04

32' Bianco steso all'altezza dell'esterno sinistro. Punizione per la Reggiana.21:04

30' Match ancora fermo sullo 0-0 dopo la prima mezz'ora, ma le squadre si affrontano a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte.21:02

23' Ci prova Kabashi ma il tiro finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta.20:54

22' Punizione per la Reggiana: Leverbe atterra Gondo a pochi metri dal limite dell'area di rigore.20:53

20' OCCASIONE PISA: contropiede dei toscani, ci prova Piccinini ma Bardi è attento.20:52

19' Calcio d'angolo per il Pisa: cross respinto dalla difesa della Reggiana.20:51

18' Brutta entrata del centrocampista rumeno del Pisa Marin su Črnigoj, punita con l'ammonizione dal direttore di gara.20:59

17' Cartellino Giallo Marius Mihai Marin20:48

15' OCCASIONE REGGIANA! Contropiede di Antiste, che libera Gondo al tiro. Botta sicura deviata in angolo da Nicolas.21:40

11' Buona azione di Alessandro Arena, che si invola in solitaria ma viene fermato dentro l'area della difesa emiliana.20:43

8' Punizione per la Reggiana dalla trequarti, ma il cross viene liberato dalla difesa toscana.20:42

4' OCCASIONE REGGIANA! Dopo un'azione insistita di Portanova sulla destra, Antiste riesce a trovare lo spazio per il tiro che sbatte sulla traversa.20:37

Inizia il primo tempo di REGGIANA - PISA!20:55

Tutto pronto per il calcio di inizio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dirige Santoro.20:32

Ottimo momento di forma per Cedric Gondo, attaccante della Reggiana che ha firmato il successo sullo Spezia con una doppietta.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con il 4-3-3: Nicolas - Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto - Jureskin, Marin, Barberis - Arena, Moreo, Piccinini. A disposizione: Caracciolo, Torregrossa, Tourè, Nagy, Mlakar, Esteves, Loria, Vignato, Masucci, De Vitis, Calabresi, Veloso.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana si schiera con 3-5-2: Bardi - Sampirisi, Romagna, Mercandalli - Portanova, Črnigoj, Kabashi, Bianco, Pieragnolo - Gondo, Antiste. A disposizione: Rozzio, Djamanca, Cigarini, Lanini, Satalino, Fiammozzi, Libutti, Pettinari, Nardi, Szyminski, Pajač, Girma.20:23

Partita dal sapore speciale per i padroni di casa: si festeggiano infatti i 104 anni della società emiliana, fondata nel 1919.20:10

Entrambe le formazioni vengono da due importanti vittorie esterne: la prima per la Reggiana, vittoriosa per 2-1 contro lo Spezia, e la seconda per il Pisa, che ha espugnato il campo della Feralpi Salò dopo il primo importante successo contro la Sampdoria.20:06

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Reggiana e Pisa, gara valida per la 7a giornata del campionato di Serie B.20:00