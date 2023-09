Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento ai prossimi incontri di Serie B!22:27

Finisce a reti inviolate il match tra Spezia e Brescia. Le due formazioni si affrontano a viso aperto ma mancano entrambe l'appuntamento con il gol. A livello di occasioni, meglio i liguri che si rendono più volte pericolosi prima con Bandinelli e poi con Verde e Kouda. Per il Brescia è il subentrato Borrelli ad andare vicino alla rete, ma quest'ultimo trova davanti a sé una difesa attentissima.22:26

Nessun pericolo per lo Spezia che allontana.22:23

Punizione a centrocampo per il Brescia: molto probabilmente sarà l'ultima occasione del match.22:23

Cartellino giallo per Bisoli (Brescia).22:20

Cartellino giallo per Kouda (Spezia).22:17

BORRELLI (BRESCIA) riceve in mezzo da Fogliata, conclusione deviata in corner.22:16

Sostituzione Spezia: fuori Bandinelli per Elia.22:12

Cartellino giallo per Cistana (Brescia).22:11

POSSIBILE PENALTY per lo Spezia, ma Gualtieri fischia prima il fallo in attacco. Riparte il Brescia che rilancia con Lezzerini.22:07

ANCORA SPEZIA! Girata in area di Kouda, il pallone subisce una deviazione e manca di poco lo specchio della porta terminando poi sul fondo.22:04

Altra doppia sostituzione dello Spezia: fuori Moro per Francesco Esposito; fuori anche Verde per Antonucci.22:01

Sinistro di Kouda (Spezia): Lezzerini non si fa sorprendere.21:58

Il Brescia sostituisce pure Moncini e manda in campo Olzer.21:57

Sostituzione Brescia: esce Bianchi per Borrelli.21:56

Doppio cambio anche per lo Spezia: Zurkowski esce per Kouda; Ekdal lascia il posto a Salvatore Esposito.21:52

Siamo giunti al 60': risultato ancora in equilibrio.21:48

Sostituzione Brescia: fuori anche Bjarnason, in campo Fares.21:45

Sostituzione Brescia: esce Paghera per Besaggio.21:45

Le squadre tornano in campo. È tutto pronto per il secondo tempo.21:34

Finisce in perfetto equilibrio la prima frazione di gioco tra Spezia e Brescia. I padroni di casa hanno un buon approccio e al 15' si rendono pericolosi con Bandinelli dalla distanza: ottima la risposta di Lezzerini che nega la rete agli avversari. Con il passare dei minuti poi, la formazione guidata da Gastaldello prende fiducia e dà fastidio alla difesa ligure, ma non abbastanza per impensierirla più di tanto.21:34