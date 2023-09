Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:35

Nell'ottava giornata i ragazzi di Vanoli saranno protagonisti di un altro scontro diretto in casa del Modena, la squadra di Corini beneficerà ancora di un giorno in più di riposo per ospitare il Sudtirol.22:35

Brunori vince la sfida con Pohjanpalo, lezione di cinismo dei rosanero che sbancano la Laguna con una sua tripletta su quattro tiri in porta, fanno crollare l'imbattibilità dei padroni di casa e sorpassano gli arancioneroverdi, decisamente più propositivi ma poco precisi e non altrettanto letali in fase conclusiva.22:33

90'+6' FINITA! Venezia-Palermo 1-3, triplice fischio di Baroni.22:30

90'+5' Cross di Bjarkason deviato da Aurelio, gli arancioneroverdi conquistano un altro corner.22:30

90'+2' GOL! Venezia-PALERMO 1-3! Tripletta di Brunori. Arancioneroverdi sbilanciati, Mancuso in profondità per Brunori, freddo davanti a Joronen.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori22:27

90' Sei minuti di recupero.22:24

89' Cheryshev calibra dalla destra, Henderson chiude lo spazio a Pohjanpalo.22:24

88' Idzes in proiezione offensiva, Lucioni prende il tempo a Pohjanpalo.22:22

86' Punizione di Pierini, palla tra le braccia di Pigliacelli.22:20

84' Johnsen cerca spazio in area, Nedelcearu intercetta.22:19

83' Johnsen di tacco per Zampano, cross troppo alto per Pohjanpalo.22:17

82' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Vanoli si gioca la carta Cheryshev, esce Candela.22:24

82' Ripartenza sprecata da Pierini, altro cross fuori misura.22:15

80' Tiro cross di Pierini, la palla si perde ampiamente a lato.22:14

79' Crampi per Gomes, gioco spezzettato.22:13

78' Traversone di Zampano, alzato in angolo da Gomes.22:13

77' ULTIMO CAMBIO PALERMO. Corini richiama Vasic e inserisce Henderson.22:11

75' Ripartenza di Brunori, cross di Aurelio, Segre non ci arriva di testa.22:09

74' Zampano caparbio sulla sinistra, Vasic tocca in angolo.22:07

73' SOSTITUZIONE PALERMO. Fuori Mateju, dentro Nedelcearu.22:07

71' Mateju a terra, gioco fermo per qualche istante.22:06

69' Traversone di Bjarkason, Pohjanpalo liscia in acrobazia, Pierini calcia in curva da posizione defilata.22:03

68' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Gytkjaer, spezzone per Pierini.22:02

68' SOSTITUZIONE VENEZIA. Andersen prende il posto di Busio.22:02

68' SOSTITUZIONE VENEZIA. Lella lascia il campo a favore di Bjarkason.22:02

67' Punizione di Tessmann, colpo di testa di Gytkjaer, liberato in angolo da Lucioni.22:00

66' Baroni ammonisce Corini per proteste.22:00

64' SOSTITUZIONE PALERMO. Corini rinforza la mediana: l'ex Segre per Insigne.21:59

64' SOSTITUZIONE PALERMO. Staffetta in attacco tra Mancuso e Di Francesco.21:58

64' SOSTITUZIONE PALERMO. Energie fresche sulla fascia: Aurelio per Lund.21:58

62' GOL! Venezia-PALERMO 1-2! Doppietta di Brunori. Da corner, svetta Lucioni, Brunori sul filo del fuorigioco devia dalla linea di porta.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori21:59

61' OCCASIONE PALERMO! Punizione di Gomes, Brunori rientra sul sinistro, tiro deviato da Zampano, Joronen salva con la mano di richiamo.22:13

60' Da corner, torre di Pohjanpalo, Idzes e Altare non riescono a girare in rete.21:54

59' Candela s'invola sulla destra, tacco al volo di Busio, Mateju spazza in angolo.21:53

59' Errore di Busio, sinistro di Insigne, alto.21:52

57' Tessmann in verticale per Gytkjaer, suggerimento troppo profondo.21:51

55' Lund scende sulla sinistra, cross mal calibrato.21:49

53' Johnsen mette a sedere Vasic e serve Gytkjaer, destro masticato sul fondo.21:47

53' Busio allarga per Johnsen, Lucioni è ben posizionato.21:46

51' OCCASIONE VENEZIA! Uno-due in area tra Gytkjaer e Pohjanpalo il cui piattone sfiora il palo lontano.21:46

50' Lella riceve al limite da Johnsen, rasoterra secco, a lato.21:44

48' Johnsen avanza centralmente ma non s'intende con Pohjanpalo e l'azione sfuma.21:42

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Palermo 1-1, nessun cambio durante l'intervallo.21:39

Vanoli ha bisogno di spronare i suoi a mantenere il ritmo offensivo della seconda parte del primo tempo; Corini deve alzare il baricentro e aumentare la qualità in costruzione.21:29

I due bomber non mancano all'appello: i rosanero passano in avvio, conquistando un rigore alla prima e unica occasione creata (fallo di Altare su Lund), Brunori non sbaglia dagli 11 metri. Gli arancioneroverdi dominano il possesso mancando però di precisione in fase conclusiva, Pohjanpalo all'ultimo secondo riequilibra il match sfruttando un rimpallo dopo una grave leggerezza di Coulibaly. Infortunio per Sverko.21:29

45'+7' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Palermo 1-1, Pohjanpalo risponde al rigore di Brunori.21:22

45'+7' AMMONITO Gomes per proteste.22:17

45'+5' GOL! VENEZIA-Palermo 1-1! Rete di Pohjanpalo. Lella ruba palla a Coulibaly al limite dell'area, destro di Johnsen smorzato da Mateju, Pohjanpalo non lascia scampo a Pigliacelli.



Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo21:21

45'+4' Azione prolungata degli arancioneroverdi, Busio la butta in area, Pigliacelli agguanta sicuro.21:19

45'+1' OCCASIONE VENEZIA! Candela dalla destra, Ceccaroni liscia, Pohjanpalo a colpo sicuro, il suo destro sibila oltre la traversa.21:16

45' Cinque minuti di recupero.21:15

45' Buco di Ceccaroni, Lucioni rimedia su Gytkjaer.21:14

44' Traversone di Tessmann, Busio di testa non trova lo specchio.21:16

43' Sventagliata di Pohjanpalo, Pigliacelli esce dalla propria area per anticipare Johnsen di testa.21:13

41' Da corner, Pigliacelli smanaccia sopra Gytkjaer, Lella spara in curva.21:11

40' Johnsen serve la sovrapposizione di Zampano, Lucioni si rifugia in angolo.21:10

38' Retropassaggio rischioso di Altare, Joronen spazza in angolo.21:09

36' Punizione di Insigne, schema non riuscito, Zampano libera.21:07

34' Da fallo laterale, cross di Lella, Ceccaroni anticipa Pohjanpalo.21:03

32' AMMONITO Lucioni, fallo tattico su Gytkjaer.21:02

31' Cross tagliato di Zampano, Gytkjaer in torsione non riesce ad inquadrare la porta.21:01

29' Idzes rischia sulla pressione di Insigne, il rimpallo favorisce Joronen.21:00

27' Da corner, Altare di testa spara alto da ottima posizione.20:56

26' Zampano spinge sulla fascia, Mateju lo ferma in angolo.20:56

24' Zampano cambia gioco per Candela, Lella lamenta un tocco di braccio di Di Francesco, Baroni fa proseguire.20:55

22' Candela arriva sul fondo, Di Francesco concede il primo angolo della gara.20:52

21' SOSTITUZIONE VENEZIA. Sverko non ce la fa a continuare, entra Zampano.20:51

18' Problemi muscolari per Sverko, gioco fermo.20:49

16' Lancio di Altare, Pohjanpalo fa sfilare per Gytkjaer, ottima chiusura di Mateju.20:46

14' Insigne serve il taglio in area di Di Francesco che tocca al centro per Brunori, anticipato da Altare.20:44

12' AMMONITO Busio, trattenuta su Brunori.21:02

11' Insigne centra basso da destra, il suo cross taglia tutta l'area senza trovare compagni.20:41

9' GOL! Venezia-PALERMO 0-1! Rigore di Brunori. Joronen spiazzato, Brunori freddo dagli 11 metri.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori20:39

8' Baroni convalida la decisione dopo il check del VAR, Lund era in posizione regolare.20:41

6' RIGORE PALERMO! Brunori smarca Lund in area, agganciato da Altare, Baroni indica il dischetto.20:38

4' Rinvio sbagliato di Pigliacelli, sinistro di Tessmann dai 20 metri, alto.20:34

3' Candela dialoga sulla fascia con Lella, Coulibaly si frappone.20:33

1' INIZIA Venezia-Palermo, palla ai rosanero.20:30

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Baroni.20:10

Out l'ex Di Mariano, gioca Insigne nel tridente completato da Brunori e Di Francesco. Corini ridisegna la mediana con Vasic e Coulibaly ai lati di Gomes. Gli ex Ceccaroni e Mateju in difesa.19:44

Vanoli vara il tandem Gytkjaer-Pohjanpalo con Johnsen a supporto. Candela preferito a Zampano sull'out di destra, Lella al posto di Ellertsson in mediana.19:42

4-3-3 per il Palermo: Pigliacelli - Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund - Vasic, Gomes, Coulibaly - Insigne, Brunori, Di Francesco. A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu, Aurelio, Stulac, Segre, Henderson, Soleri, Mancuso.19:42

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-3-1-2: Joronen - Candela, Altare, Idzes, Sverko - Busio, Tessmann, Lella - Johnsen - Gytkjaer, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Zampano, Dembele, Modolo, Ullmann, Andersen, Ellertsson, Bjarkason, Cheryshev, Pierini, Mikaelsson.19:44

Big match infrasettimanale, gli arancioneroverdi vogliosi di continuare la marcia positiva tra le mura amiche, i rosanero reduci dal primo stop subito dal Cosenza e in ritardo di due punti puntano al sorpasso in classifica.19:15

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Palermo, settima giornata di Serie B.18:56