Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Catanzaro-Juve Stabia: 2-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro
26 Settembre 2025 ore 20:30
Catanzaro
2
Juve Stabia
2
Partita finita
Arbitro: Juan Luca Sacchi
  1. 21' 0-1 Alessandro Gabrielloni (R)
  2. 44' 0-2 Lorenzo Carissoni
  3. 53' 1-2 Bruno Verrengia
  4. 71' 2-2 Pietro Iemmello
0'
45'
90'
90'
98'

Pareggio tra Catanzaro e Juve Stabia, un punto per entrambe che non accontenta nessuno: Vespe in vantaggio di due reti nel primo tempo, ma l'espulsione di Cacciamani cambia la partita.

Secondo tempo di dominio del Catanzaro, favorito dalla superioritá numerica: i locali trovano il pareggio, ma nel finale manca la zampata per la vittoria.

  1. Da Catanzaro - Juve Stabia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:30

  2. 90'+8'

    FINISCE CATANZARO - JUVE STABIA! 2-2 il finale!22:28

  3. 90'+7'

    ULTIMA OCCASIONE PER IL CATANZARO! Colpo di testa di Pittarello, Giorgini respinge!22:27

  4. 90'+6'

    CHE CONCLUSIONE DI PITTARELLO! Girata al volo della punta, palla che sfiora il palo!22:26

  5. 90'+4'

    AMMONITO Kevin Piscopo. Trattenuta su Di Francesco, seguita al tunnel dell'ex Palermo. 22:25

  7. 90'+3'

    CISSE! Il fantasista controlla in area e conclude, palla alta!22:23

  8. 90'+1'

    Sei i minuti di recupero.22:21

  9. 90'

    Doppia respinta di Confente, che rimane a terra dopo uno scontro con Pittarello.22:21

  10. 89'

    Spinta da parte di tutto il Ceravolo, ma regge la Juve Stabia.22:20

  11. 87'

    Continua la offensiva del Catanzaro, ma ora la Juve Stabia sembra aver trovato la maniera di fermare i locali.22:18

  13. 84'

    Sostituzione CATANZARO: esce Simone Pontisso, entra Rémi Oudin.22:15

  14. 83'

    Pittarello prova ad arrivare sul pallone, colpendo Confente: a terra il portier.e22:13

  15. 80'

    Si rivede la Juve Stabia, Mosti al momento del cross manda peró sul fondo.22:11

  16. 78'

    IEMMELLO! Cross di Di Francesco, la punta sfiora solo di testa mandando a lato!22:07

  17. 77'

    Continua a spingere il Catanzaro, Juve Stabia arroccata nella propria trequarti.22:06

  19. 76'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Lorenzo Carissoni, entra Kevin Piscopo.22:06

  20. 76'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Giacomo Stabile, entra Marco Bellich.22:06

  21. 73'

    ESPULSO Fabio Maistro! Rosso per la panchina della Juve Stabia, espulso il trequartista che era stato sostituito.22:05

  22. 72'

    AMMONITO Lorenzo Carissoni. Intervento duro che vale il giallo, la panchina del Catanzaro chiede il VAR per il rosso. 22:02

  23. 71'

    GOL! CATANZARO - Juve Stabia 2-2! Rete di Pietro Iemmello. Pallone in mezzo di Cassandro per Pittarello, sponda di testa perfetta per il Re che insacca senza problemi!

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello22:02

  25. 71'

    Assist Filippo Pittarello22:01

  26. 69'

    Ora con Pittarello in campo il Catanzaro prova ad alzare di piú il pallone e provare le sponde dell'ex Cittadella.22:00

  27. 67'

    Sostituzione CATANZARO: esce Luca Pandolfi, entra Filippo Pittarello.21:59

  28. 67'

    Grandissima parata di Pigliacelli su Burnete, la punta era comunque in fuorigioco.21:58

  29. 67'

    Conclusione di Petriccione murata al limite dell'area: insiste il Catanzaro.21:57

  31. 66'

    Confente in uscita blocca un cross di Cissé.21:56

  32. 64'

    AMMONITO Rares Burnete. Giallo per l'attaccante per un gomito alto su uno scontro aereo. 21:55

  33. 63'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Alessandro Gabrielloni, entra Rares Burnete.21:54

  34. 63'

    A terra Gabrielloni, si ferma il gioco. Infuriati i giocatori del Catanzaro, che vogliono continuare con il proprio ritmo di gioco.21:52

  35. 61'

    Catanzaro ora tutto in avanti, che sofferenza per la Juve Stabia.21:50

  37. 59'

    CHE PARATA DI CONFENTE! Conclusione a giro di Di Francesco, il portiere respinge!21:50

  38. 58'

    PONTISSO! Conclusione potente del mediano che prende in pieno Di Francesco!21:48

  39. 56'

    Dopo ben due minuti di check, confermato il gol del Catanzaro.21:46

  40. 54'

    Controllo del VAR sulla posizione iniziale di Verrengia: si attende al Ceravolo.21:44

  41. 53'

    GOL! CATANZARO - Juve Stabia 1-2! Rete di Bruno Verrengia. Punizione di Pontisso, colpo di testa sul secondo palo del neo entrato che insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Bruno Verrengia21:44

  43. 52'

    Catanzaro che continua a spingere, punizione per i locali.21:43

  44. 50'

    Altra mischia in area della Juve Stabia, assedio del Catanzaro giá dai primi minuti.21:41

  45. 48'

    Subito pericoloso il Catanzaro, mischia in area che nessuno riesce a risolvere.21:38

  46. 47'

    Ben cinque cambi nell'intervallo, Catanzaro piú aggressivo, Juve Stabia con l'uomo in meno piú prudente.21:38

  47. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:37

  49. 46'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Fabio Maistro, entra Nicola Mosti.21:36

  50. 46'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Christian Pierobon, entra Filippo Reale.21:36

  51. 46'

    Sostituzione CATANZARO: esce Fabio Rispoli, entra Federico Di Francesco.21:36

  52. 46'

    Sostituzione CATANZARO: esce Davide Bettella, entra Bruno Verrengia.21:35

  53. 46'

    Sostituzione CATANZARO: esce Matias Antonini, entra Jacopo Petriccione.21:35

  55. Juve Stabia si porta in vantaggio di due reti grazie al rigore di Gabrielloni e la rete nel finale di Carissone, bel imbeccato dalla punta ex Como. Per il Catanzaro peró si riapre la partita al 47', con l'espuslione di Cacciamani con doppio giallo. I locali ora hanno tutto il secondo tempo in superioritá numerica per cercare il risultato.21:22

  56. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Catanzaro - Juve Stabia 0-2!21:21

  57. 45'+2'

    Juve Stabia ora in 10, le Vespe dovranno difendere il doppio vantaggio con l'uomo in meno.21:19

  58. 45'+1'

    ESPULSO Alessio Cacciamani! L'esterno si da superare da Cassandro, trattenuta che vale il secondo giallo!21:18

  59. 45'+1'

    Tre i minuti di recupero.21:17

  61. 45'

    Azione corale, bellissima, di una Juve Stabia brillante e concreta.21:17

  62. 44'

    GOL! Catanzaro - JUVE STABIA 0-2! Rete di Lorenzo Carissoni. Secondo gol consecutivo dell'esterno, servito benissimo da Gabrielloni in profonditá.

    Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Carissoni21:16

  63. 42'

    Doppio passo e cross basso di Cacciamani, allontana Brighenti.21:13

  64. 41'

    Partita che sta diventando piú spigolosa e fisica.21:12

  65. 39'

    CISSE! Pandolfi difende bene il pallone in area, arriva il compagno che calcia a botta sicura: una deviazione salva le Vespe.21:10

  67. 38'

    Parapiglia nell'area della Juve Stabia, Pandolfi non riesce nella deviazione decisiva.21:09

  68. 36'

    AMMONITO Christian Pierobon. Cartellino per il centrocampista, colpevole di vari interventi negli ultimi minuti21:08

  69. 35'

    Correia prova un tocco morbido al centro, dopo una azione molto elaborata della Juve Stabia: blocca Pigliacelli.21:06

  70. 34'

    Cross di Pontisso, colpo di testa di Favasuli, attento Confente.21:05

  71. 33'

    Sacchi chiede calma in campo, tanti i fischi ora dell'arbitro che non vuole perdere il polso della partita.21:04

  73. 30'

    AMMONITO Matias Antonini. Il difensore entra duro su Maistro per fermare il contropiede ospite. 21:02

  74. 29'

    ANTONINI! Punizione di Pontisso, sul secondo palo arriva il difensore che di testa manda sulla gamba di Stabile.21:00

  75. 28'

    SOLO CALCIO DI PUNIZIONE! Dopo aver ascoltato il VAR, Sacchi indica che il fallo é iniziato fuori area.20:59

  76. 27'

    Ancora attivo il VAR, si valuta se il fallo di Cacciamani sia iniziato fuori area.20:58

  77. 25'

    AMMONITO Alessio Cacciamani. Giallo per il fallo di rigore. 20:57

  79. 25'

    RIGORE PER IL CATANZARO! Iemmello con la grande giocata in area, palla per Cassandro che viene steso. Sacchi non ha dubbi, altro penalty!20:57

  80. 24'

    Catanzaro che ora sembra in difficoltá, soprattutto nella costruzione del gioco, contro il pressing ospite.20:55

  81. 23'

    CACCIAMANI! Altro pericolo per il Catanzaro, conclusione dell'esterno alta sopra la traversa!20:55

  82. 21'

    GOL! Catanzaro - JUVE STABIA 0-1! Rete su Rigore di Alessandro Gabrielloni. La punta ex Como spiazza Pigliacelli, in vantaggio le Vespe.

    Guarda la scheda del giocatore Alessandro Gabrielloni20:53

  83. 20'

    Si attende l'ok del VAR, si valuta il fuorigioco iniziale.20:52

  85. 19'

    AMMONITO Davide Bettella. Giallo al difensore per la trattenuta in area. 20:50

  86. 19'

    CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE STABIA! Lancio per Gabrielloni, la punta supera con una finta Bettella che lo trattiene in area!20:51

  87. 18'

    Recupero di Rispoli al limite, il centrocampista non riesce peró a servire l'assist vincente.20:49

  88. 16'

    Due squadre molto aggressive, difficile ora il giro palla.20:47

  89. 15'

    Cassandro al centro, sponda di prima di Iemmello per Cissé: ottima chiusura di Stabile.20:46

  91. 12'

    Ora ritmi che si stanno assestando, dopo un inizio molto aggressivo della Juve Stabia.20:44

  92. 10'

    Catanzaro che sta prendendo metri, dopo aver sofferto il buon inizio della Juve Stabia.20:41

  93. 8'

    Grande giocata personale di Pandolfi che prima di forza, poi con un bel dribbling, entra in area: il suo cross, ribattuto, finisce sulle sue gambe prima di terminare in out.20:39

  94. 7'

    Partita molto bene la Juve Stabia, Catanzaro in difficoltá.20:38

  95. 6'

    GABRIELLONI! La punta salta Pigliacelli e conclude da posizione defilata, salta Antonini, ma azione fermata per fuorigioco.20:37

  97. 5'

    Maistro prova la conclusione di potenza, Bettella respinge.20:37

  98. 4'

    Cross pericoloso di Carissoni, pallone che taglia tutta l'area ma non trova compagni.20:35

  99. 3'

    Entrambe le squadre provano a costruire dal basso, con Catanzaro che opta per un pressing altissimo.20:34

  100. 2'

    Catanzaro in giallorosso, Juve Stabia in completo bianco e numeri blu.20:33

  101. 1'

    INIZIA CATANZARO - JUVE STABIA! Primo pallone per i locali.20:32

  103. Arbitro di Catanzaro - Juve Stabia sarà Juan Luca Sacchi.20:03

  104. Ben 10mila i tifosi in questo derby del Sud, partita sentita da entrambe le rifoserie.20:29

  105. Abate opta per Gabrielloni da prima punta, Maistro a supporto. A centrocampo Pierobon, Leone, Correira con Carissoni e Cacciamani sulle fasce, difesa sorretta da Giorgini.20:15

  106. Aquilani con Pandolfi e Iemmello in attacco, Cissé a supporto. Brighenti con Antonini e Bettella in difesa, a centrocampo Favasuli, Rispoli, Pontisso e Cassandro.20:14

  107. La formazione della JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente - Ruggero, Giorgini, Stabile - Carissoni, Pierobon, Leone, Correia, Cacciamani - Maistro - Gabrielloni. A disposizione: Boer, Reale, Bellich, Burnete, Piscopo, Varnier, Baldi, Duca, De Pieri, Candellone, Zuccon, Mosti.20:12

  109. Sono ufficiali le formazioni del match: CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Brighenti, Antonini, Bettella - Favasuli, Rispoli, Pontisso, Cassandro - Cissè, Iemmello - Pandolfi. A disposizione: Marietta, Bashi, Pittarello, Petriccione, Di Chiara, Nuamah, Verrengia, Oudin, Buso, D’Alessandro, Di Francesco, Buglio20:11

  110. Anticipo del venerdì sera di questa quinta giornata di Serie B, al Ceravolo il Catanzaro alla ricerca di continuitá ospita la Juve Stabia, una delle grandi sorprese di questo inizio di campionato cadetto.20:01

  112. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Nicola Ceravolo
    Città: Catanzaro
    Capienza: 13619 spettatori20:01

    Nicola Ceravolo Fonte: Gettyimages

Formazioni Catanzaro - Juve Stabia

PREPARTITA

Catanzaro - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
Arbitro di Catanzaro - Juve Stabia sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente il Catanzaro si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte).
Il Catanzaro ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6; Juve Stabia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 2-2 mentre Juve Stabia ha incontrato lo Spezia vincendo 1-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 2 gol.

Catanzaro e Juve Stabia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Catanzaro-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Juve Stabia è la squadra contro cui il Catanzaro ha pareggiato più partite in campionato dall'inizio degli anni 2000 ad oggi: 10 pari (nove in Lega Pro/Serie C e uno in Serie BKT) per i giallorossi contro i campani nel periodo (5V, 7P).
  • La Juve Stabia ha tenuto la porta inviolata in entrambi i due confronti di Serie BKT contro il Catanzaro (0-0 e 2-0) e contro nessuna avversaria ha mai registrato almeno tre clean sheet di fila nel torneo.
  • Dopo il 2-0 dello scorso maggio in Serie BKT, la Juve Stabia potrebbe vincere due match di campionato consecutivi contro il Catanzaro per la prima volta dal periodo tra gennaio e settembre 2015 in Serie C (1-0 e 2-1 in quel caso).
  • Il Catanzaro ha pareggiato ciascuno degli ultimi cinque match disputati in Serie BKT e potrebbe impattare più partite di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 1989 (sei in quel caso).
  • La Juve Stabia non è mai stata sconfitta nelle sue prime quattro gare stagionali in questa Serie BKT (1V, 3N) e potrebbe restare imbattuta in ciascuna delle prime cinque gare disputate in una singola stagione nel torneo per la prima volta nella propria storia; l'ultima squadra campana ad esserci riuscita è stata la Salernitana nel 2020/21 (3V, 2N), poi promossa in Serie A al termine di quel campionato (2° posto).
  • Alphadjo Cissè (ottobre 2006) è il calciatore italiano più giovane ad aver già trovato la via del gol tra Serie A e Serie BKT nel 2025/26 (doppietta nell’ultimo turno contro la Reggiana). Inoltre, il numero #80 del Catanzaro è il più giovane giocatore in generale ad aver segnato su punizione diretta nelle due principali divisioni italiane.
  • Tra i giocatori attualmente in rosa alla Juve Stabia, Leonardo Candellone è quello che ha segnato più gol in Serie BKT dall’inizio della passata stagione (otto). Inoltre, dopo la rete del definitivo 3-1 contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato, il classe 1997 potrebbe andare a bersaglio per due match consecutivi per la seconda volta in carriera, dopo la serie di tre registrata tra novembre e dicembre 2024 (contro Cittadella, Südtirol e Salernitana).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroJuve Stabia
Partite giocate44
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate43
Gol totali segnati44
Gol totali subiti42
Media gol subiti per partita1.00.5
Percentuale possesso palla62.860.5
Numero totale di passaggi19971797
Numero totale di passaggi riusciti16701503
Tiri nello specchio della porta1017
Percentuale di tiri in porta28.644.7
Numero totale di cross5195
Numero medio di cross riusciti1821
Duelli per partita vinti213187
Duelli per partita persi177226
Corner subiti1713
Corner guadagnati1524
Numero di punizioni a favore7250
Numero di punizioni concesse4874
Tackle totali5550
Percentuale di successo nei tackle60.062.0
Fuorigiochi totali25
Numero totale di cartellini gialli911
Numero totale di cartellini rossi00

Catanzaro - Juve Stabia Live

Leader Piattaforme Aeree

Classifica SERIE B

  1. Modena10
  2. Palermo10
  3. Cesena10
  4. Frosinone8
  5. Monza7
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Bohdan Popov4
  2. Ettore Gliozzi3
  3. Joel Pohjanpalo3
  4. Nicolás Schiavi3
  5. Mattia Bortolussi2
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio