Catanzaro - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Juve Stabia sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente il Catanzaro si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6; Juve Stabia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 2-2 mentre Juve Stabia ha incontrato lo Spezia vincendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 2 gol.

Catanzaro e Juve Stabia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Catanzaro-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia è la squadra contro cui il Catanzaro ha pareggiato più partite in campionato dall'inizio degli anni 2000 ad oggi: 10 pari (nove in Lega Pro/Serie C e uno in Serie BKT) per i giallorossi contro i campani nel periodo (5V, 7P).

La Juve Stabia ha tenuto la porta inviolata in entrambi i due confronti di Serie BKT contro il Catanzaro (0-0 e 2-0) e contro nessuna avversaria ha mai registrato almeno tre clean sheet di fila nel torneo.

Dopo il 2-0 dello scorso maggio in Serie BKT, la Juve Stabia potrebbe vincere due match di campionato consecutivi contro il Catanzaro per la prima volta dal periodo tra gennaio e settembre 2015 in Serie C (1-0 e 2-1 in quel caso).

Il Catanzaro ha pareggiato ciascuno degli ultimi cinque match disputati in Serie BKT e potrebbe impattare più partite di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 1989 (sei in quel caso).

La Juve Stabia non è mai stata sconfitta nelle sue prime quattro gare stagionali in questa Serie BKT (1V, 3N) e potrebbe restare imbattuta in ciascuna delle prime cinque gare disputate in una singola stagione nel torneo per la prima volta nella propria storia; l'ultima squadra campana ad esserci riuscita è stata la Salernitana nel 2020/21 (3V, 2N), poi promossa in Serie A al termine di quel campionato (2° posto).

Alphadjo Cissè (ottobre 2006) è il calciatore italiano più giovane ad aver già trovato la via del gol tra Serie A e Serie BKT nel 2025/26 (doppietta nell’ultimo turno contro la Reggiana). Inoltre, il numero #80 del Catanzaro è il più giovane giocatore in generale ad aver segnato su punizione diretta nelle due principali divisioni italiane.

Tra i giocatori attualmente in rosa alla Juve Stabia, Leonardo Candellone è quello che ha segnato più gol in Serie BKT dall’inizio della passata stagione (otto). Inoltre, dopo la rete del definitivo 3-1 contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato, il classe 1997 potrebbe andare a bersaglio per due match consecutivi per la seconda volta in carriera, dopo la serie di tre registrata tra novembre e dicembre 2024 (contro Cittadella, Südtirol e Salernitana).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: