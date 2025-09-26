Juve Stabia si porta in vantaggio di due reti grazie al rigore di Gabrielloni e la rete nel finale di Carissone, bel imbeccato dalla punta ex Como. Per il Catanzaro peró si riapre la partita al 47', con l'espuslione di Cacciamani con doppio giallo. I locali ora hanno tutto il secondo tempo in superioritá numerica per cercare il risultato.21:22
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Catanzaro - Juve Stabia 0-2!21:21
45'+2'
Juve Stabia ora in 10, le Vespe dovranno difendere il doppio vantaggio con l'uomo in meno.21:19
45'+1'
ESPULSO Alessio Cacciamani! L'esterno si da superare da Cassandro, trattenuta che vale il secondo giallo!21:18
45'+1'
Tre i minuti di recupero.21:17
45'
Azione corale, bellissima, di una Juve Stabia brillante e concreta.21:17
44'
GOL! Catanzaro - JUVE STABIA 0-2! Rete di Lorenzo Carissoni. Secondo gol consecutivo dell'esterno, servito benissimo da Gabrielloni in profonditá.
Si attende l'ok del VAR, si valuta il fuorigioco iniziale.20:52
19'
AMMONITO Davide Bettella. Giallo al difensore per la trattenuta in area. 20:50
19'
CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE STABIA! Lancio per Gabrielloni, la punta supera con una finta Bettella che lo trattiene in area!20:51
18'
Recupero di Rispoli al limite, il centrocampista non riesce peró a servire l'assist vincente.20:49
16'
Due squadre molto aggressive, difficile ora il giro palla.20:47
15'
Cassandro al centro, sponda di prima di Iemmello per Cissé: ottima chiusura di Stabile.20:46
12'
Ora ritmi che si stanno assestando, dopo un inizio molto aggressivo della Juve Stabia.20:44
10'
Catanzaro che sta prendendo metri, dopo aver sofferto il buon inizio della Juve Stabia.20:41
8'
Grande giocata personale di Pandolfi che prima di forza, poi con un bel dribbling, entra in area: il suo cross, ribattuto, finisce sulle sue gambe prima di terminare in out.20:39
7'
Partita molto bene la Juve Stabia, Catanzaro in difficoltá.20:38
6'
GABRIELLONI! La punta salta Pigliacelli e conclude da posizione defilata, salta Antonini, ma azione fermata per fuorigioco.20:37
5'
Maistro prova la conclusione di potenza, Bettella respinge.20:37
4'
Cross pericoloso di Carissoni, pallone che taglia tutta l'area ma non trova compagni.20:35
3'
Entrambe le squadre provano a costruire dal basso, con Catanzaro che opta per un pressing altissimo.20:34
2'
Catanzaro in giallorosso, Juve Stabia in completo bianco e numeri blu.20:33
1'
INIZIA CATANZARO - JUVE STABIA! Primo pallone per i locali.20:32
Arbitro di Catanzaro - Juve Stabia sarà Juan Luca Sacchi.20:03
Ben 10mila i tifosi in questo derby del Sud, partita sentita da entrambe le rifoserie.20:29
Abate opta per Gabrielloni da prima punta, Maistro a supporto. A centrocampo Pierobon, Leone, Correira con Carissoni e Cacciamani sulle fasce, difesa sorretta da Giorgini.20:15
Aquilani con Pandolfi e Iemmello in attacco, Cissé a supporto. Brighenti con Antonini e Bettella in difesa, a centrocampo Favasuli, Rispoli, Pontisso e Cassandro.20:14
La formazione della JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente - Ruggero, Giorgini, Stabile - Carissoni, Pierobon, Leone, Correia, Cacciamani - Maistro - Gabrielloni. A disposizione: Boer, Reale, Bellich, Burnete, Piscopo, Varnier, Baldi, Duca, De Pieri, Candellone, Zuccon, Mosti.20:12
Sono ufficiali le formazioni del match: CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Brighenti, Antonini, Bettella - Favasuli, Rispoli, Pontisso, Cassandro - Cissè, Iemmello - Pandolfi. A disposizione: Marietta, Bashi, Pittarello, Petriccione, Di Chiara, Nuamah, Verrengia, Oudin, Buso, D’Alessandro, Di Francesco, Buglio20:11
Anticipo del venerdì sera di questa quinta giornata di Serie B, al Ceravolo il Catanzaro alla ricerca di continuitá ospita la Juve Stabia, una delle grandi sorprese di questo inizio di campionato cadetto.20:01
Catanzaro - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Juve Stabia sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Attualmente il Catanzaro si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6; Juve Stabia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.
In casa il Catanzaro ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 2-2 mentre Juve Stabia ha incontrato lo Spezia vincendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 2 gol.
Catanzaro e Juve Stabia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Catanzaro-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia è la squadra contro cui il Catanzaro ha pareggiato più partite in campionato dall'inizio degli anni 2000 ad oggi: 10 pari (nove in Lega Pro/Serie C e uno in Serie BKT) per i giallorossi contro i campani nel periodo (5V, 7P).
La Juve Stabia ha tenuto la porta inviolata in entrambi i due confronti di Serie BKT contro il Catanzaro (0-0 e 2-0) e contro nessuna avversaria ha mai registrato almeno tre clean sheet di fila nel torneo.
Dopo il 2-0 dello scorso maggio in Serie BKT, la Juve Stabia potrebbe vincere due match di campionato consecutivi contro il Catanzaro per la prima volta dal periodo tra gennaio e settembre 2015 in Serie C (1-0 e 2-1 in quel caso).
Il Catanzaro ha pareggiato ciascuno degli ultimi cinque match disputati in Serie BKT e potrebbe impattare più partite di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 1989 (sei in quel caso).
La Juve Stabia non è mai stata sconfitta nelle sue prime quattro gare stagionali in questa Serie BKT (1V, 3N) e potrebbe restare imbattuta in ciascuna delle prime cinque gare disputate in una singola stagione nel torneo per la prima volta nella propria storia; l'ultima squadra campana ad esserci riuscita è stata la Salernitana nel 2020/21 (3V, 2N), poi promossa in Serie A al termine di quel campionato (2° posto).
Alphadjo Cissè (ottobre 2006) è il calciatore italiano più giovane ad aver già trovato la via del gol tra Serie A e Serie BKT nel 2025/26 (doppietta nell’ultimo turno contro la Reggiana). Inoltre, il numero #80 del Catanzaro è il più giovane giocatore in generale ad aver segnato su punizione diretta nelle due principali divisioni italiane.
Tra i giocatori attualmente in rosa alla Juve Stabia, Leonardo Candellone è quello che ha segnato più gol in Serie BKT dall’inizio della passata stagione (otto). Inoltre, dopo la rete del definitivo 3-1 contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato, il classe 1997 potrebbe andare a bersaglio per due match consecutivi per la seconda volta in carriera, dopo la serie di tre registrata tra novembre e dicembre 2024 (contro Cittadella, Südtirol e Salernitana).
