Presso l'Unipol Domus a è tutto pronto per Cagliari-SPAL, anticipo serale della 22ª giornata di Serie B.16:51

I padroni di casa, che hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare, hanno vinto le ultime tre partite giocate in casa. Inseguono inoltre il quarto risultato utile consecutivo.17:04

Gli ospiti non hanno subito gol nelle ultime tre trasferte e vinto le ultime due con Reggina e Parma. Si presentano a questo appuntamento a quota 24 punti in classifica.17:04

CAGLIARI (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Radunovic - Altare, Dossena, Capradossi - Nandez, Lella, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi - Luvumbo, Lapadula. A disposizione: Aresti, Lolic, Barreca, Obert, Zappa, Delpupo, Mancosu, Rog, Falco, Griger, Millico. All. Claudio Ranieri.19:48

SPAL (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Alfonso - Peda, Varnier, Meccariello - Dickmann, Zanellato, Prati, Celia - Valzania, Rauti - Moncini. A disposizione: Pomini, Arena, Fiordaliso, Dalle Mura, Zuculini, Murgia, Tunjov, Rabbi, Fetfatzidis, Maistro, La Mantia, Imputato. All. Daniele De Rossi.19:58

Il Cagliari non ha segnato nei due precedenti interni contro la SPAL in Serie B, solo contro Lecce (tre nel 1978) e Perugia (cinque tra il 1983-2016) i sardi hanno impiegato più partite casalinghe per realizzare una rete nella competizione.16:51