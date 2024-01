Grazie per avere seguito con noi la diretta di Bari-Reggiana, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:14

Nel prossimo turno di Serie B per il Bari impegno in trasferta sul campo del Palermo, la Reggiana affronterà in casa la Feralpisalò.18:14

La Reggiana, con un gol per tempo, passa 2-0 sul campo del Bari e sale a quota 28 punti in classifica. Il risultato si sblocca la 23', rete di Fiamozzi su assist di Pieragnolo. Nella ripresa il raddoppio di Bianco con una pregevole azione personale. Infortuni per Gondo e Pieragnolo.18:13

90'+7' Fine partita! BARI-REGGIANA 0-2 (23' Fiamozzi, 83' Bianco).18:10

90'+5' Sostituzione REGGIANA: entra Szyminski esce Melegoni.18:08

90'+2' OCCASIONE BARI! Lulic in area si porta il pallone sul mancino e conclude verso la porta, Bardi risponde presente.18:06

90'+1' L'arbitro Di Marco ha concesso sei minuti di recupero, si giocherà fino al 96'.18:04

90' Sostituzione BARI: entra Lulic esce Kallon.18:03

89' Ammonito NASTI per gioco scorretto su Antiste.18:03

86' GOL ANNULLATO! Rete di Matino cancellata dal Var per un tocco di braccio del difensore prima della conclusione verso la porta.18:01

83' GOL! Bari-REGGIANA 0-2! Rete di Bianco. Bianco a metà campo anticipa Benali, avanza e dal limite dell'area trafigge Brenno con un tiro angolato.



81' Sostituzione BARI: entra Achik esce Edjouma.17:54

80' Guizzo di Varela Djamanca, Benali riesce a limitarlo ma la Reggiana resta in zona d'attacco.17:53

77' Scintille tra Ricci e Antiste, l'arbitro richiama entrambi e riporta subito la calma.17:50

74' Sibilli dalla bandierina, svetta Matino, pallone alto oltre la traversa.17:47

71' Matino contuso dopo un contrasto con Varela Djamanca, sanitari in campo per la cure del caso.17:44

68' Sostituzione REGGIANA: entra Nardi esce Fiamozzi.17:41

67' Sostituzione REGGIANA: entra Varela Djamanca esce Gondo.17:40

66' Problema muscolare per Gondo, l'attaccante resta a terra molto dolorante.17:39

65' Tiro debole e centrale di Sibilli, blocca facilmente Bardi.17:38

63' Sostituzione BARI: entra Nasti esce Puscas.17:37

63' Sostituzione BARI: entra Menez esce Maita.17:36

61' Ammonito BENALI per gioco scorretto su Crnigoj.17:34

60' Cambio forzato per Nesta, Pieragnolo costretto a uscire dal campo per un problema al ginocchio.17:33

59' Sostituzione REGGIANA: entra Libutti esce Pieragnolo.17:32

57' Calcio da fermo di Melegoni, Antiste colpisce di testa, Brenno devia in corner un pallone destinato sul fondo.17:32

55' Il Bari risponde con Kallon: sinistro di prima intenzione dall'interno dell'area, pallone in curva.17:29

55' Crnigoj strappa il pallone a Edjouma e calcia da fuori area, tiro impreciso.17:28

54' Traversone di Maita, Rozzio libera l'area di rigore e spazza senza fronzoli.17:27

51' Dorval spinge a destra, Pieragnolo lo frena con un fallo. Punizione per il Bari da posizione laterale.17:26

48' Corner di Kallon, flipper in area, Rozzio allontana con la collaborazione di Bianco.17:22

46' Inizio secondo tempo di BARI-REGGIANA! Si riparte senza cambi.17:18

Possesso palla leggermente a favore della Reggiana nel corso della prima frazione di gara: 51,6%.17:08

Reggiana avanti all'intervallo, il primo tempo si chiude 1-0 pr la squadra allenata da Nesta. Il risultato si sblocca al 23', Fiamozzi sfrutta un cross di Pieragnolo e batte Brenno. Nessun tiro nello speccho della porta per il Bari.17:07

45'+3' Fine primo tempo: BARI-REGGIANA 0-1! Fiamozzi al 23' sblocca il risultato.17:05

45' L'arbitro Di Marco concede due minuti di recupero.17:02

44' Fallo in attacco di Ricci, nulla di fatto per il Bari.17:01

41' Nervosismo sulla panchina della Reggiana: ammonito Nesta, espulso un componente dello staff.16:59

40' Ammonito NESTA (in panchina) per proteste.16:57

40' Ammonito BIANCO per gioco scorretto su Kallon.16:57

39' Ammonito ANTISTE per gioco scorretto su Ricci.16:56

37' Imbucata di Gondo, Vicari vince il duello con Antiste.16:53

35' Reggiana pericolosa con un tiro-cross di Antiste, ma il pallone si spegne sul fondo.16:52

32' Bianco salta Maita e poi viene fermato in modo falloso da Ricci, punizione dalla trequarti per la Reggiana.16:49

30' Staff medico del Bari in campo, problema al labbro inferiore per Sibilli.16:47

28' Dorval entra in area, contrasto con Rozzio, entrambi doloranti ma nulla di serio.16:45

25' Resta in attacco la Reggiana, conclusione di Crnigoj respinta dalla difesa del Bari.16:42

23' GOL! Bari-REGGIANA 0-1! Rete di Fiamozzi. Pieragnolo arriva sul fondo e mette al centro, Fiamozzi in area controlla il pallone e di destro non lascia scampo a Brenno.



20' Gondo resta a terra in area dopo un contrasto con Matino, l'arbitro lascia giocare.16:37

17' Richiamo verbale dell'arbitro a Pieragnolo dopo un intervento irregolare su Dorval.16:34

15' Sibilli dà un contributo anche in difesa, il numero 20 ferma Bianco e guadagna anche una punizione.16:32

12' Lancio di Dorval, Marcandalli di testa anticipa Kallon.16:29

9' Sibilli pizzicato in posizione irregolare, interrotta l'azione del Bari.16:25

6' Calcio piazzato battuto da Kallon, Bardi si allunga e in tuffo allontana la sfera.16:23

3' Cross basso di Dorval, Puscas in area non trova spazio.16:20

1' Inizio primo tempo di BARI-REGGIANA! Dirige la partita l'arbitro Di Marco.16:17

Il Bari ha perso solo una delle ultime 18 partite giocate in casa in Serie B.15:49

Le scelte di Nesta: Gondo guida l'attacco, Antiste e Melegoni a supporto. Bianco e Crnigoj in mediana, Fiamozzi e Pieragnolo sulle fasce. Squalificati Girma, Portanova e Cigarini.15:49

Le scelte di Marino: in avanti il tridente composto da Puscas, Kallon e Sibilli. Benali in regia, Matino e Vicari i centrali in difesa. In panchina c'è anche Menez. Out Aramu e Diaw.15:48

Panchina REGGIANA: Sposito, Satalino, Szyminski, Libutti, Blanco, Nardi, Varela Djamanca.15:48

Panchina BARI: Pissardo, Pellegrini, Zuzek, Pucino, Lulic, Astrologo, Acampora, Bellomo, Achik, Nasti, Menez, Morachioli.15:46

Formazione REGGIANA (3-4-2-1): Bardi - Sampirisi, Rozzio, Marcandalli - Fiamozzi, Bianco, Crnigoj, Pieragnelo - Melegoni, Antiste - Gondo.15:46

Formazione BARI (4-3-3): Brenno - Dorval, Matino, Vicari, Ricci - Edjouma, Benali, Maita - Kallon, Puscas, Sibilli.15:44

Manca poco all'inizio di Bari-Reggiana. Squadre divise da due punti in classifica.15:43

Benvenuti alla diretta della partita della 22^ giornata di Serie B, si affrontano Bari e Reggiana.15:42