Da Como - Ascoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B16:04

Como che ha pagato caro la espulsione di Odenthal (rosso diretto decretato con il VAR), perde momentaneamente la seconda posizione, superati in classifica da Venezia e Cremonese.16:04

Vittoria importante in chiave classifica per l'Ascoli che si avvicina alla zona salvezza, ora ad un punto. Decidono le traiettorie di Falzerano: l'ex Bassano prima trova Pedro Mendes con un preciso corner, poi provoca l'autogol di Cassandro.16:03

90'+6' FINISCE COMO - ASCOLI! Ospiti che si impongono per 0-2, riaprendo la corsa salvezza.16:02

90'+4' Viviano allontana con un pugno un pallone messo al centro, Ascoli che chiude in difesa.16:00

90'+3' Como che accenna ancora la reazione, troppo poco e troppo stanchi i giocatori di Roberts per riaprire la partita.16:00

90'+1' Sostituzione ASCOLI: esce Sauli Väisänen, entra Danilo Quaranta.15:56

90' Cinque i minuti di recupero.15:56

90' Si avvicina la seconda sconfitta casalinga per il Como, Ascoli che potrebbe trovare la seconda vittoria in trasferta in campionato.15:56

89' GOL! Como - ASCOLI 0-2! Autorete di Tommaso Cassandro. Punizione di Falzerano, deviazione nella propria porta per il difensore del Como.



87' Sostituzione ASCOLI: esce Raffaele Celia, entra Yehiya Maiga.15:52

87' Sostituzione ASCOLI: esce Luca Valzania, entra Riccardo Gagliolo.15:52

86' ABILDGAARD! Conclusione potente dalla distanza, Viviano blocca al petto.15:51

85' Como che prova ad imbastire una reazione, difficile con l'uomo in meno.15:50

83' Ascoli che riesce a sbloccare la partita con il suo bomber, lasciato colpevolmente solo da Barba al momento del colpo di testa.15:48

82' GOL! Como - ASCOLI 0-1! Rete di Pedro Mendes. Angolo di Falzerano, svetta in cielo la punta che, di testa, batte Semper. Decimo gol per lui.



80' Tutto il Como nella propria trequarti, continua l'assedio dell'Ascoli.15:45

78' Entrato molto bene in partita D'Uffizi, la punta quasi trova l'assist per Streng: blocca Curto.15:43

76' AMMONITO Jeremiah Streng. La punta, anticipato da Barba, colpisce in scivolata il difensore. 15:41

76' CI PROVA CHAJIA! Conclusione dalla distanza per l'ex della gara, pallone di poco alto!15:40

75' Forcing dell'Ascoli, che non sta riuscendo peró ancora a creare la giusta occasione.15:40

73' CHE RISCHIO PER IL COMO! Abildgaard prolunga la punizione di Falzerano, palla che sfiora la traversa.15:37

72' Curto con un fallo su D'Uffizi: punizione dalla sinistra per l'Ascoli.15:36

70' Streng prova il colpo di testa sul primo palo, lo anticipa Curto.15:35

69' Como ora sistemato con un 4-3-2, Curto si sposta centrale, con Cassandro sulla fascia.15:34

67' Sostituzione COMO: esce Alejandro Blanco, entra Tommaso Cassandro.15:32

67' Sostituzione COMO: esce Alessandro Bellemo, entra Moutir Chajia.15:32

67' Sostituzione COMO: esce Alessandro Gabrielloni, entra Daniele Baselli.15:32

66' Sostituzione ASCOLI: esce Pablo Rodríguez, entra Jeremiah Streng.15:32

66' Sostituzione ASCOLI: esce Samuel Giovane, entra Simone D'Uffizi.15:31

64' Abildgaard colpito da Valzania nell'azione dell'ammonizione dell'ex Cittadella, turbante per il mediano del Como.15:29

62' AMMONITO Luca Valzania. Giallo per proteste per la mezzala, partita che si sta innervosendo. 15:27

60' ESPULSO Cas Odenthal. Rosso diretto al difensore per la gomitata a Rodriguez, Collu estrae il cartellino dopo aver rivisto le immagini al VAR. 15:25

60' Controllo al VAR per il contatto tra Rodriguez e Odenthal: Collu richiamato ancora al monitor.15:24

59' Ancora a terra lo spagnolo, che lamenta un colpo al capo. Si sta giocando poco in questi minuti.15:23

57' Collu va a verificare le condizioni di Pablo Rodriguez, a terra dopo un contatto con Abildgaard.15:22

56' FALZERANO! Conclusione potente dalla distanza dell'esterno, palla di poco a lato.15:20

54' Primi minuti per l'ex Venezia, che andrà a lavorare in coppia con Gabrielloni.15:19

53' Sostituzione COMO: esce Patrick Cutrone, entra Jean-Pierre Nsame.15:17

52' Cutrone chiede il cambio, altro infortunio per il Como e altra sostituzione obbligata per Roberts.15:16

50' A terra Cutrone, che si tiene la coscia: possibile problema muscolare per la punta locale.15:15

48' Palla morbida di Falzerano, ottima la diagonale di Curto per anticipare Mendes.15:14

47' Punizione dalla trequarti per l'Ascoli: Bellusci cerca Di Tacchio che prolunga per Giovane, palla sul fondo.15:12

46' Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 che hanno terminato il primo tempo.15:10

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!15:10

Nel finale l'arbitro Collu fischia il rigore per un tocco di mano di Bellusci su colpo di testa di Gabrielloni, lo stesso fischietto cambia la decisione dopo aver rivisto le immagini al monitor VAR.14:57

Equilibrio tra Como ed Ascoli, locali con piú occasioni soprattutto con Cutrone, ma sempre attento Viviano.14:56

45'+8' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI COMO - ASCOLI 0-0 il risultato parziale.15:15

45'+7' VIVIANO SALVA I SUOI! Cross di Cutrone, Gabrielloni si lancia sul pallone, il portiere lo anticipa con il pugno.14:55

45'+6' AMMONITO Alessandro Bellemo. Fallo tattico del capitano che ferma la ripartenza di Rodriguez. 14:54

45'+5' Como che chiude in avanti, gioco fermo per un problema alla schiena per Valzania.14:52

45'+3' COLLU CAMBIA LA SUA DECISIONE! Non é rigore, si riparte con il pallone per Viviano.14:51

45'+1' Check del VAR, Collu in attesa delle indicazioni dalla sala. L'arbitro viene chiamato al monitor. 14:50

45' Quattro i minuti di recupero.14:48

45' CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Cross di Blanco, Gabrielloni colpisce in tuffo, Collu punisce il tocco di mano di Bellusci!14:48

43' Ritmi decisamente calati in questo finale, dopo un buon primo tempo.14:46

41' Angolo per l'Ascoli: Giovane al centro, Vaisanen stoppa di petto ma calcia poi altissimo.14:43

39' Pablo Rodriguez trova il guizzo in area, supera anche Semper in uscita ma non trova lo spazio per il tiro.14:42

38' Si stacca in avanti Bellusci, cross del difensore che Barba allontana.14:41

37' Sta prendendo metri il Como, Ascoli ora costretto nella propria metá campo.14:40

34' AMMONITO Samuel Giovane. Giallo anche al mediano ospite, carica su Gabrielloni. 14:37

33' AMMONITO Oliver Abildgaard. Giallo al mediano per un fallo sulla trequarti ai danni di Giovane. 14:35

31' Viviano prova il rinvio lungo per Mendes, palla consegnata praticamente a Semper.14:34

29' ANCORA CUTRONE! Conclusione al volo della punta, Viviano in tuffo allontana.14:32

27' Parte il contropiede del Como, gran chiusura proprio di Bellusci che, in tuffo, anticipa Cutrone.14:30

26' Punizione per l'Ascoli: Bellusci prova a giro, palla che colpisce la barriera.14:29

25' Equilibrio in campo, con entrambe le squadre che stanno cercando di creare gioco e occasioni.14:28

23' CUTRONE! Altro colpo di testa della punta, altra parata di Viviano.14:25

21' Ascoli con il possesso palla, piú verticale il Como che cerca sempre di lanciare i suoi attaccanti in profondità.14:24

19' Colpo di testa d Cutrone sul cross di Bellemo, attento Viviano sul suo pao.14:22

18' COSA SBAGLIA CUTRONE! La punta, servita da Da Cunha, calcia alto da pochi passi!14:20

16' Falzerano trova il fondo ed il cross potente, attento Semper sul suo palo.14:19

15' Verdi costretto ad uscire per il problema alla spalla, dentro Blanco: non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico per il Como.14:16

14' Sostituzione COMO: esce Simone Verdi, entra Alejandro Blanco.14:16

12' Esce e rientra subito in campo Abildgaard, si stende ancora a terra Verdi, che potrebbe chiedere il cambio.14:15

11' Si sta giocando pochissimo in questi ultimi minuti, ora a terra Abildgaard.14:14

10' Rimane a terra Verdi, tenendosi la spalla: entra lo staff medico dei locali.14:12

8' AMMONITO Giuseppe Bellusci. Intervento in ritardo su Verdi, primo giallo del match. 14:11

8' Richiamo di Collu per Vaisanene, intervento duro su Cutrone.14:10

7' Nel Como Da Cunha a destra, Verdi a sinistra, con Cutrone che gioca qualche metro alle spalle di Gabrielloni.14:10

5' Di Tacchio ci prova dalla distanza, con Barba che respinge: ci prova ancora il mediano di testa, mandando a lato. A terra il centrocampista, caduto male dopo il salto.14:08

4' Gabrielloni entra in area palla al piede, il suo sinistro da posizione defilata termina ampiamente a lato.14:06

2' Giovane calcia sul secondo palo, sponda di Di Tacchio, attento Semper in presa alta.14:04

2' Punizione per l'Ascoli, Falzerano mette in mezzo, Cutrone in angolo.14:04

1' Como con la classica maglia azzurra, Ascoli in completo bianco.14:03

1' INIZIA COMO - ASCOLI!14:03

Minuto di silenzio per Gigi Riva, scomparso in questi giorni. Omaggio da tutto lo stadio per il campione sardo.14:01

Dirige il match l'arbitro Giuseppe Collu.13:32

Esordio dal primo minuto per Celia, Vaisanen accompagna Botteghin e Bellusci in difesa. In attacco Mendes con Rodriguez.13:31

Como che schiera Gabrielloni con Cutrone in avanti, Verdi e Da Cunha sulle fasce. In difesa coppia centrale formata da Odenthal e Barba.13:30

La formazione dell'ASCOLI: (3-5-2), Viviano - Bellusci, Botteghin, Vaisanen - Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Giovane, Celia - Mendes, Rodriguez. A disposizione: Vasquez, Bolletta, Quaranta, Gagliolo, Adjapong, Caligara, Milanese, Maiga Silvestri, D’Uffizi, Manzari, Nestorovski, Streng.13:29

Sono ufficiali le formazioni del match: COMO (4-2-3-1), Semper - Curto, Odenthal, Barba, Sala - Abildgaard, Bellemo - Verdi, Cutrone, Da Cunha - Gabrielloni. A disposizione: Vigorito, Bolchini, Solini, Ioannou, Cassandro, Iovine, Chajia, Baselli, Nsame, Blanco, Gioacchini, Mustapha.13:28

Un Como che sogna la A, un Ascoli alla ricerca di punti per la salvezza: al Sinigaglia la seconda in classifica ospita una squadra in difficoltà, una sola vittoria nelle ultime undici.13:14