Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:00

Con l'odierno trionfo, il Modena si proietta a quota 31 punti, mantiene invariato il primo posto il Parma. Uomini di Bianco e Pecchia che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Sampdoria, e tra le mura domestiche contro il Venezia.16:00

Cala il sipario allo Stadio Braglia di Modena! Abisso manda i titoli di coda di un match vinto largamente dalla formazione casalinga, che si aggiudica il derby emiliano con un deciso 3-0. Il primo vantaggio dei canarini giunge al minuto 15', con Battistella che orienta il suggerimento di Gerli e calcia in porta battendo Chichizola; il Parma prova a reagire cercando la soluzione dal calcio d'angolo, ma al minuto 23' è Ponsi a servire il lancio giusto per Abiuso che controlla, sterza e batte Chichizola. Nella ripresa, il Parma subisce subito la rete del tris modenese, con Ponsi che al minuto 47' invita Battistella ad effettuare il filtrante, che giunge puntuale permettendo al numero 3 di superare Chichizola. Segue una gara altalenante, con il Parma che più volte tenta di siglare la rete che avrebbe potuto accorciare le distanze, ma le risposte di Seculin ed il lavoro della retroguardia canarina negano questa chance. Vince il derby emiliano il Modena, si interrompe la striscia positiva dei Ducali.15:59

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI ABISSO! Modena-Parma termina 3-0.15:54

90'+3' Partipilo prova a cogliere di sorpresa Seculin con un tiro a giro sul secondo palo, palla che termina di poco al lato dello specchio.15:53

90'+1' Sostituzione Modena: fuori tra gli applausi generali Fabio Gerli, dentro al suo posto Lukas Hubert Mondele Anzun.15:51

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Ubaldi, si giocherà fino al 94'.15:51

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà recupero.15:50

87' Traversone di Di Chiara per lo stacco di Partipilo, Cotali è fresco di energie e rinvia con la testa il suggerimento del numero 77.15:50

85' DI CHIARA DAL LIMITE! L'esterno crociato calcia in porta dal limite dell'area, trovando una risposta determinante di Seculin che respinge in out con i pugni.15:49

82' Bernabé prova a cogliere di sorpresa la retroguardia avversaria con un improvviso filtrante per Partipilo, Seculin costretto ad uscire per anticipare la zampata del giocatore parmense.15:43

80' Ultimi 600'' della gara, poi sarà recupero.15:41

80' Corner che non produce alcun effetto, Di Chiara svetta ed allontana il pericolo.15:40

79' Primo corner dell'intero match a favore del Modena, batterà Bozhanaj.15:40

76' BRIVIDO PER IL MODENA! Colak si rende protagonista di un'azione tutta personale, poi giunto al limite dell'area avversaria calcia sul primo palo trovando la respinta di Seculin.15:39

74' Camara si libera efficacemente dalla morsa di Cotali, poi cerca il cambio di gioco verso Benedyczak ma Bozhanaj interviene recuperando il possesso.15:36

72' Strizzolo prova a far sponda per Cotali, Camara è attento e con il piede destro intercetta il suggerimento concedendo la rimessa laterale ai padroni di casa.15:33

70' Sostituzione Modena: fuori anche Niccolò Corrado, dentro Matteo Cotali.15:30

70' Sostituzione Modena: esce dal campo Fabio Abiuso, dentro Luca Magnino.15:30

69' Sostituzione Modena: fuori Antonio Palumbo, lo sostituisce Kleis Bozhanaj.15:29

69' Blocco di sostituzioni pronto lungo la panchina canarina, spazio a forze fresche per il tecnico modenese.15:29

68' Sostituzione Parma: fuori Yordan Hernando Osorio Paredes, dentro al suo posto Drissa Gui Camara.15:29

67' Raddoppio di marcatura su Palumbo che viene giudicato irregolare, palla inattiva dal cerchio di metà campo a favore del Modena.15:28

64' Cross battuto in maniera imprecisa, Seculin può abbracciare la sfera e far riposizionare i suoi.15:27

63' Hernani sfida Cauz e Zaro lungo l'out di sinistra, poi tenta il traversone ma viene chiuso da Ponsi. Calcio d'angolo a favore del Parma, batte Bernabé.15:27

61' Cartellino Giallo Thomas Battistella15:21

60' Squadre che entrano nell'ultima mezz'ora di gioco, parziale che sorride al Modena. Parma che imbastisce la manovra in attesa dello spazio giusto.15:21

58' AMMONITO Yordan Hernando Osorio Paredes: giallo per il capitano del Parma.15:19

57' Sostituzione Modena: fuori Ettore Gliozzi, dentro Luca Strizzolo.15:17

56' Sostituzione Parma: fuori anche Ange-Yoan Bonny, lo sostituisce Antonio-Mirko Čolak.15:17

56' Sostituzione Parma: esce dal campo Dennis Man, dentro Adrian Dawid Benedyczak.15:17

55' Altre sostituzioni in vista sulla panchina parmense, pronti alcuni cambi.15:16

53' Intervento decisivo di Palumbo, che rimonta Dennis Man impedendo la conclusione dal limite dell'area. Possesso canarino che prosegue senza difficoltà, si torna dalle parti di Zaro.15:16

51' Iniziativa del Parma, che si proietta in avanti con Bernabé che tenta il suggerimento verso Bonny: intervento di Riccio che non lascia scampo al centravanti parmense. Rinvio dal fondo con Seculin.15:12

47' GOL! GOL PONSI! MODENA-Parma: 3-0. Tris secco dei Canarini, stavolta ci pensa Ponsi! Azione che parte dai piedi di Battistella, che giunto nell'area avversaria trova il corridoio perfetto per Ponsi e lo illumina con un delizioso filtrante, poi il centrocampista si trova a tu-per-tu con Chichizola e lo batte con un morbido diagonale. Modena che aumenta le distanze, assist servito da Battistella.



47' Il primo possesso del secondo tempo è giocato dal Parma.15:06

46' Sostituzione Parma: fuori Valentin Mihai Mihăilă, subentra Anthony Partipilo.15:07

46' Sostituzione Parma: fuori Simon Solomon Junior Sohm, dentro Hernani Azevedo Júnior.15:06

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:06

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.14:52

Si chiude dopo un solo minuto di extra-time la prima frazione del Braglia, parziale che sorride momentaneamente ai padroni di casa. Apre le danze Battistella, che al minuto 15' riceve da Gerli, mette il mirino sulla porta e scaglia un potente collo destro che si insacca sotto la traversa difesa da Chichizola. Parma che tenta subito di reagire e lo fa guadagnando ben tre giri dalla bandierina consecutivi, Man serve ottimi suggerimenti ma non trova alcun compagno pronto alla torsione. Modena che però non si accontenta, al minuto 23' è proprio Abiuso a siglare la rete del raddoppio, con una firma di alta manifattura: aggancio perfetto sul suggerimento di Ponsi, sterzata su Balogh e piattone mancino a battere Chichizola. Prosegue la gara con una forte spinta dei Crociati, che non hanno trovato finora la via giusta per il gol.14:52

45'+1' FISCHIO DI ABISSO: termina il primo tempo.14:49

45' Solo 1' minuto addizionale concesso dall'arbitro, si giocherà fno al 46'.14:48

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile recupero.14:46

42' Ora è il Modena a far scorrere secondi preziosi con una lenta manovra, Parma in pressing che vuole recuperare la sfera.14:46

40' Fuorigioco di Bonny nel tentativo di filtrante da parte di Man, Abisso concede la palla inattiva al Modena. Batte Riccio.14:43

39' Cross velenosissimo di Corrado, che va alla ricerca della torre di Abiuso ma trova la sicura respinta di Balogh con la testa.14:42

37' AMMONITO Alessandro Pio Riccio: primo giallo di questo match, fallo ai danni di Sohm.14:40

35' Coulibaly prova a scorrere lungo l'out di sinistra sfidando Riccio, il centrale del Modena è però attento e guadagna con esperienza un rinvio dal fondo.14:40

34' Arriva un altro giro dalla bandierina a favore del Parma, batte il solito Man.14:38

33' Bernabé prova a suonare la carica scagliando una forte conclusione dal limite dell'area, sfera che termina però oltre la traversa difesa da Seculin. Rinvio dal fondo proprio per il portiere canarino.14:38

30' Possesso prolungato del Parma in attesa dell'imbucata vincente, Modena che attende pazientemente nella propria trequarti.14:34

28' Corrado legge il taglio di Abiuso e disegna una traiettoria chirurgica per lo scatto del numero 90, Di Chiara capisce le intenzioni dell'avversario e protegge la sfera per permettere la presa sicura di Chichizola.14:31

25' Anche stavolta il corner non produce alcun effetto, si riparte da Seculin.14:28

25' Calcio d'angolo a favore dei Ducali, batte Dennis Man.14:27

23' GOL! GOL ABIUSO! MODENA-Parma: 2-0. Raddoppio imminente dei Canarini, la firma è quella di Abiuso! Gol da centravanti puro da parte del numero 90, che raccoglie dapprima il suggerimento di Ponsi, sterza su Balogh fintando il tiro e poi conclude con il mancino spiazzando Chichizola. Modena che allunga le distanze, assist a cura di Fabio Ponsi.



22' Primo giro dalla bandierina a favore del Parma, batte Bernabé verso il primo palo ma non trova soluzioni amiche.14:25

20' RIFLESSO DI SECULIN! Il Parma ora aumenta i giri della propria manovra, Man giunge al limite dell'area avversaria e scarica su Estevez che calcia di prima intenzione verso lo specchio. Grande risposta di Seculin che tiene i suoi in vantaggio.14:24

17' Parma che cerca ora una decisa reazione, Sohm subisce un contatto falloso da Gerli ed ottiene il calcio di punizione dal cerchio di centrocampo.14:21

15' GOL! GOL BATTISTELLA! MODENA-Parma: 1-0. Si sblocca il match al minuto 15', la rete è di Thomas Battistella! Rete dall'elevato tasso tecnico da parte del numero 23, che riceve da Gerli e spedisce sotto la traversa di Chichizola un potente destro. Modena in vantaggio, assist servito da Gerli.14:20

15' Lancio profondo di Osorio per Dennis Man, Riccio insegue il numero 98 e con difficoltà riesce ad ottenere una rimessa con le mani.14:18

12' Fraseggio rapido che passa dai piedi di Zaro e Cauz, Di Chiara interviene e recupera il possesso tornando da Balogh.14:17

10' Impreciso il cross di Di Chiara verso Bonny, Seculin accompagna con lo sguardo e procederà ad un rinvio dal fondo.14:12

9' Zaro esce in maniera troppo aggressiva su Bonny, altro calcio piazzato a favore del Parma. Batte Bernabé.14:12

6' Sohm ripiega efficacemente ed intercetta il filtrante di Battistella, possesso Parma.14:09

3' Bernabé procede alla battuta del calcio di punizione, palla rasoterra che viene però facilmente abbracciata da Seculin.14:07

3' Palla inattiva a favore del Parma dai 35 metri, batterà Bernabé.14:05

1' Il primo possesso della gara è amministrato dal Modena.14:03

1' PARTITI! Via a Modena-Parma.14:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:44

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:44

FORMAZIONI UFFICIALI: PARMA (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Chichizola; Coulibaly-Osorio-Balogh-Di Chiara; Estevez-Sohm; Man-Bernabé-Mihaila; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia. A disposizione: Circati, Zagaritis, Hainaut, Begic, Hernani, Camara, Cyprien, Benedyczak, Colak, Partipilo, Corvi, Turk.13:43

FORMAZIONI UFFICIALI: MODENA (3-5-2). Scendono in campo: Seculin; Cauz-Zaro-Riccio; Ponsi-Palumbo-Gerli-Battistella-Corrado; Abiuso-Gliozzi. Allenatore: Paolo Bianco. A disposizione: Vukusic, Cotali, Tremolada, Giovannini, Bozhanaj, Magnino, Mondele, Strizzolo, Vandelli, Gagno. 13:40

A coadiuvare il fischietto siciliano sono designati gli assistenti di linea Valeriani-Lo Cicero; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Ubaldi; postazione VAR presidiata dal Sig. Di Martino, ausiliato dall'A.VAR Sozza.13:37

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Rosario Abisso, della sezione di Palermo.13:33

Tutto pronto allo Stadio Alberto Braglia di Modena, è tempo di Modena-Parma. In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario mette a confronto Canarini e Ducali dopo due mesi dall'ultima volta, datata allo scorso 25 novembre nella gara del Tardini che terminò con un equo pareggio per 1-1. Modena che in vista dell'odierno incrocio apre le porte di casa alla capolista Parma, fissa al primo posto con ben 45 punti totali, che vanta una larga serie di imbattibilità; Modena che presidia invece il 9^ tassello della classifica generale, con 28 punti, e che è reduce da una sconfitta in casa del Palermo dopo una serie di risultati utili.13:33

Benvenuti alla diretta scritta di Modena-Parma, gara valida per il turno numero 22 del Campionato di Serie B.13:26