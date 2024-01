Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:21

Una partita molto tesa quella che si è appena conclusa all'Arena Garibaldi. Lo Spezia la sblocca con Kouda in avvio ma arriva quasi immediato il pareggio su rigore di Torregrossa. I liguri tornano avanti con un gran gol di Verde il quale poi concede il bis dal dischetto. Nella ripresa è forcing del Pisa che però riesce solo ad accorciare al 75' con Bonfanti, la squadra di D'Angelo porta a casa tre punti pesantissimi18:21

Partita che si è innervosita molto nella ripresa, dove Mariani ha dovuto estrarre ben otto cartellini gialli, nove in totale18:15

90'+7' FINISCE QUI! Vittoria pesantissima dello Spezia che soffre ma trova tre punti d'oro all'Arena Garibaldi!18:14

90'+5' Un altro cartellino sventolato da Mariani, ammonito Salvatore Esposito18:13

90'+3' Valoti! Controllo e tiro al volo alto non di molto18:10

90'+2' Altro giallo, l'ennesimo di questa ripresa, stavolta all'indirizzo di Pietra18:10

90'+1' SALVA TUTTO ZOET! Gran riflesso sul colpo di testa di Tourè!18:09

90' Sei minuti di recupero18:08

90' Torsione di Bonfanti sugli sviluppi di un calcio di punizione, il suo colpo di testa viene bloccato da Zoet18:07

89' Cresce sempre di più il nervosismo, ammonito anche Tramoni18:07

87' Giallo per Masucci, punito per una sbracciata su Esposito18:05

86' Ultimi assalti del Pisa alla ricerca del pareggio18:04

82' Ammonito anche Canestrelli per un fallo su Moro17:59

80' Arriva il cartellino giallo per Caracciolo, protagonista di una schermaglia con Pietra17:59

78' Il Pisa termina i cambi inserendo Masucci al posto di Arena17:56

78' Nel Pisa invece entra Tourè per Esteves17:55

77' Fuori anche Falcinelli, dentro Moro17:55

77' Corre ai ripari lo Spezia: entra Francesco Esposito per Verde17:55

76' PISA-Spezia 2-3! Gol di Bonfanti! Stavolta non sbaglia il centravanti neo entrato che corregge in rete il cross basso di D'Alessandro! Ci aspetta un grande finale in questo ultimo quarto d'ora!



72' CHE OCCASIONE SPRECATA DAL PISA! Tiro di D'Alessandro dal limite, stavolta Zoet non perfetto respinge male il pallone e Bonfanti manda alto il tap in da distanza ravvicinata!17:50

68' D'Alessandro! Sugli sviluppi di un corner l'ex Atalanta va alla conclusione a botta sicura dal dischetto del rigore, provvidenziale il salvataggio di Mateju che si immola e salva lo Spezia!17:46

66' Ci prova D'Alessandro, tiro però debole e facile preda di Zoet17:44

63' Entra anche Valoti al posto di Mlakar, terzo cambio per il Pisa17:42

63' Sostituzione anche nel Pisa: esce Torregrossa, dentro Bonfanti17:41

62' Non ce la fa Kouda, secondo cambio per lo Spezia: entra Pietra al posto del centrocampista che aveva sbloccato la gara17:39

61' Si è anche fatto male Kouda nell'azione precedente, da valutare le sue condizioni17:38

60' Kouda si invola e sigla il 4-1, ma Mariani annulla per un fuorigioco che già in avvio di azione sembrava evidente17:38

59' Sulla punizione Esposito colpisce la barriera, il pallone diventa buono poi per la conclusione da lontano di Bertola che però calcia alto17:37

58' Non si è configurata la chiara occasione da gol sul fallo di Nicolas essendo la direzione dell'azione laterale con Caracciolo che era comunque pronto al recupero17:36

57' AMMONITO NICOLAS! Pasticcio della difesa del Pisa, Nicolas non si intende con Caracciolo e stende Falcinelli proprio al limite dell'area17:35

56' Primo cambio in casa Spezia, entra Jagiello al posto di Vignali17:34

55' Occasione Pisa! Doppio dribbling di Arena che si inserisce in area, alla fine è Mlakar a concludere verso la porta trovando la risposta di Zoet17:33

51' Arena! Dentro l'area ha un attimo di esitazione nel tirare e alla fine la sua conclusione viene respinta da un difensore dello Spezia17:29

50' Si scaldano gli animi in campo, Mariani deve intervenire per placare i giocatori in campo17:28

47' Ammonito Esteves, pestone su Esposito sul cerchio di centrocampo17:25

46' Riprende il match all'Arena Garibaldi!17:24

46' CAMBIA IL PISA ALL'INTERVALLO: fuori Veloso, dentro Tramoni17:24

È stata una gara divertente fino a questo momento, l'aggressività dello Spezia ha messo fin da subito in difficoltà il Pisa, che ha avuto nei primi minuti una grandissima occasione per sbloccare la gara con Mlakar17:10

Parziale difficilmente pronosticabile dopo i primi 45 minuti, con lo Spezia che chiude avanti per tre reti a uno. Apre le marcature Kouda sull'ottimo assist di Vignali, Vignali che poi causa il rigore con cui Torregrossa riporta la sfida in parità. Un gran gol di Verde rimette la strada in discesa per lo Spezia, che poi, sempre con Verde, trova anche il terzo gol di giornata con un penalty concesso da Mariani dopo la segnalazione del Var17:09

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Spezia avanti di due gol all'intervallo!17:07

45'+1' Nel frattempo sono stati concessi tre minuti di recupero17:04

45' GOL! Pisa-SPEZIA 1-3! Gol di Verde! Dal dischetto è freddissimo l'ex Roma che firma il tris con il cucchiaio!



44' RIGORE PER LO SPEZIA! Dopo la revisione al monitor, Mariani concede il penalty!17:02

44' LA VA A RIVEDERE MARIANI! On field review per un pestone su Mateju!17:01

43' Lungo check del Var in corso17:01

42' VIGNALI! Tiro velenoso dal limite sporcato che termina fuori di poco, tra le proteste dei giocatori dello Spezia che volevano un rigore per un contatto precedente17:00

36' GOL! Pisa-SPEZIA 1-2! Grandissimo gol di Verde che riceve sulla destra da Falcinelli e batte Nicolas con un meraviglioso mancino a giro all'incrocio dei pali!



34' Vignali! Conclusione di prima sull'esterno della rete sulla sponda di Kouda!16:52

33' GOL! PISA-Spezia 1-1! Gol di Torregrossa! Non sbaglia dal dischetto il numero 10 dei toscani che calcia centralmente con Zoet che si era tuffato alla sua sinistra!



31' RIGORE PER IL PISA! Fallo di Vignali su Arena, nessun dubbio per Mariani!16:49

28' Punizione di Veloso dai venti metri, pallone che non si abbassa e termina sopra la traversa16:46

25' Ci prova anche Calabresi da fuori, conclusione potente ma centrale16:43

24' Tiro dal limite di Arena forse sporcato da Mlakar, nessun problema stavolta per Zoet16:41

22' OCCASIONE PISA! Miracoloso Zoet che si oppone con un gran riflesso al destro dal limite di D'Alessandro e devia in angolo!16:40

20' GOL! Pisa-SPEZIA 0-1! Gol di Kouda! Lancio sulla sinistra verso Vignali, il quale serve con un preciso cross basso Kouda che arriva a rimorchio e batte Nicolas con un destro sul primo palo!



15' Ammonito Kouda, duro intervento su Veloso a centrocampo16:33

14' Buono spunto di Calabresi sulla destra, il suo cross al centro è intercettato da Zoet16:31

12' Altro tiro dal limite di Torrerossa, il suo sinistro stavolta è debole e centrale16:30

8' MLAKAR! Grandissima occasione per il Pisa, verticalizzazione di Calabresi per il centravanti sloveno che a tu per tu con Zoet si fa parare il tiro dal portiere ospite!16:27

7' Torregrossa! Ci prova dal limite sfiorando il palo dopo un'ottima combinazione tutta di prima del Pisa16:25

4' Cross basso di D'Alessandro a centro area, libera senza fronzoli Esposito16:22

3' Lancio dalla retrovie di Nikolaou a cercare l'inserimento di Kouda, chiude la retroguardia del Pisa16:21

SI PARTE! È iniziata Pisa-Spezia, primo possesso per i padroni di casa!16:18

Prima del fischio d'inizio, il doveroso minuto di raccoglimento per commemorare Gigi Riva16:16

Le scelte di D'Angelo: emergenza per i bianconeri che schierano dal 1' i due nuovi arrivati dal mercato, ossia Falcinelli e Mateju. Per il resto sarà difesa a tre con Bertola, Hristov e Nikolaou, mentre a centrocampo recupera Esposito che sarà regolarmente in campo dall'inizio15:52

Le scelte di Aquilani: il tecnico dei toscani conferma in blocco l'undici che settimana scorsa ha battuto il Lecco, con l'unica eccezione di Mlakar che sarà il terminale offensivo al posto di Bonfanti.15:50

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Zoet - Bertola, Hristov, Nikolaou - Vignali, Cassata, S. Esposito, Kouda, Mateju - Verde, Falcinelli.15:47

FORMAZIONE UFFICIALE PISA: i padroni di casa si schierano con un 4-2-3-1: Nicolas - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves - Marin, Veloso -; Arena, Torregrossa, D’Alessandro - Mlakar15:46

Dirigerà l'incontro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Barone e dal quarto ufficiale Cerbasi. Al Var opereranno invece Ghersini e Di Vuolo11:45

Situazione decisamente più delicata per lo Spezia che si trova all'ultimo posto e non vince dallo scorso 15 dicembre. Particolarmente pesanti i risultati delle ultime due trasferte, in cui la compagine ligure ha incassato quattro reti prima dal Como e poi dal Cittadella11:43

Undicesimo posto in classifica per un Pisa che non perde da quattro partite. Due vittorie e due pareggi è infatti l'attuale score della squadra di Aquilani, che sette giorni fa ha vinto in trasferta contro il Lecco11:41

Benvenuti alla diretta di Pisa-Spezia, gara valida per la 22' giornata del campionato di Serie B!11:39