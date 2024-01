Gli arancioneroverdi, nella nebbia di Sant'Elena, ritrovano i tre punti, la porta inviolata e il secondo posto in classifica: decide Busio, caparbio e premiato dalla fortuna su un contrasto morbido di Capuano. Tante le occasioni create dai padroni di casa nell'arco dei 90', in una gara a senso unico. Traversa di Altare, occasioni a ripetizione per Gytkjaer, Johnsen, Olivieri e Pierini. Umbri poco propositivi, Favilli si fa espellere nel recupero.16:30