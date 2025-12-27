I ''Galletti'' sono reduci dal ko interno contro il Catanzaro e non vincono da quasi due mesi. I ''Lupi'' hanno impattato contro il Palermo tra le mura amiche (due punti negli ultimi 270'). 18:39

Bari - Avellino è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 19:30 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Avellino sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 221 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 24 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.1 Falli per cartellino 8.8 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0

Attualmente il Bari si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte); invece l'Avellino si trova 11° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).

Il Bari ha segnato 16 gol e ne ha subiti 28; l'Avellino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 30.

In casa il Bari ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Catanzaro e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Palermo pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 6 gol.

Bari e Avellino si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 12 volte, l'Avellino ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Bari-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto 12 delle 24 gare disputate contro l'Avellino in Serie BKT (5N, 7P), comprese le due più recenti (nel 2017/18): i pugliesi inoltre, dopo le vittorie nelle due sfide più recenti, potrebbero ottenere tre successi consecutivi contro i campani per la prima volta in cadetteria.

L'Avellino è la squadra contro cui il Bari detiene la striscia aperta più lunga di vittorie casalinghe consecutive in Serie BKT (9V); in generale, solamente contro Modena (11 tra gennaio 1962 e dicembre 1993) e Monza (11 tra ottobre 1956 e marzo 1978) la formazione pugliese ha registrato una serie più lunga di successi interni consecutivi nella competizione che contro i campani (nove, appunto).

Dopo tre vittorie in quattro partite (1P), il Bari non ha ottenuto i tre punti in alcuna delle ultime sette uscite di campionato (4N, 3P), tra cui tutte le cinque (3N, 2P) con Vincenzo Vivarini al timone della squadra; in generale nelle ultime sette giornate della Serie BKT, solo l'Entella ha raccolto meno punti (tre) rispetto ai galletti (quattro) nel torneo.

L'Avellino non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle nove trasferte disputate in questa Serie BKT (2V, 3N, 4P) e dopo la sconfitta per 1-0 contro il Catanzaro del 13 dicembre scorso potrebbe collezionare due ko esterni di fila nella competizione per la prima volta dal febbraio 2018 (sconfitte contro Foggia e Venezia).

L'Avellino è l'unica squadra di questo campionato a non avere ancora segnato alcun gol da fuori area; l'ultima rete dei Lupi dalla distanza nel torneo è datata 18 marzo 2018 (Di Tacchio contro il Pescara). Inoltre, quella campana è anche la compagine che ha incassato più reti da fuori area nella Serie BKT 2025/26: sei, davanti proprio al Bari (cinque, come anche Carrarese e Reggiana).

Lorenzo Dickmann è l'unico giocatore di movimento della Serie BKT 2025/26 a essere sceso in campo per tutti i 1530 minuti a disposizione; il difensore del Bari ha fornito tre assist nelle 17 sfide di questo campionato (già uno in più rispetto a quelli serviti in tutto lo scorso torneo, in 36 match) e non ha mai contato più passaggi vincenti in una singola stagione della competizione.

Tommaso Biasci ha già segnato cinque gol nei 15 match disputati in questo campionato: solo una rete in meno rispetto alle sei realizzate in tutto lo scorso torneo, ma in 31 partite col Catanzaro. Inoltre, l'attaccante degli irpini, dopo la marcatura nell'ultimo turno contro il Palermo, potrebbe centrare il bersaglio per due partite consecutive in Serie BKT per la seconda volta in questo torneo: la prima a settembre, contro Entella e Padova.

