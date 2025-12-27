Bari e Avellino si dividono la posta in palio. Succede tutto nella ripresa: vantaggio pugliese siglato Dickmann su assist di Maggiore, risposta campana di Biasci, sulla respinta di Cerofolini. Match combattuto con occasioni da una parte e dall'altra, finale complessivamente giusto.
Cambia poco in classifica: biancorossi a 17 punti, biancoverdi a quota 22. Dopo la sosta, Avellino-Sampdoria e Carrarese-Bari.
Per la diretta di Bari-Avellino è tutto, buon proseguimento di serata.
90'+6'
E' FINITA! BARI-AVELLINO 1-1! Reti di Dickmann e Biasci. 21:28
90'+6'
Corner per i biancorossi, ultimo tentativo: colpo di testa di Pucino alto. 21:27
90'+5'
AMMONITO CEROFOLINI: scontro con Patierno. 21:26
90'+5'
AMMONITO PATIERNO: scontro con Cerofolini. 21:25
90'+5'
Sinistro debole di Missori, senza problemi il portiere di casa. 21:25
90'+3'
BELLOMO! Destro da fuori area deviato da Simic, Daffara deve distendersi sul primo palo e deviare il tiro. 21:24
90'+2'
Fallo su Sounas, gli ospiti riconquistano la sfera. 21:22
90'
Cinque minuti di recupero. 21:20
88'
AMMONITO PUCINO: fallo su Russo. 21:18
88'
QUINTO CAMBIO NEL BARI: entra Moncini, esce Gytkjaer. 21:18
87'
QUARTO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Lescano, esce Biasci. 21:17
86'
Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 21:16
85'
QUARTO CAMBIO NEL BARI: entra Kassama, esce Meroni. 21:15
85'
TERZO CAMBIO NEL BARI: entra Bellomo, esce Verreth. 21:15
83'
Sinistro al volo di Palumbo dalla media distanza, diagonale largo. 21:13
81'
Rimpallo in area Avellino, la sfera arriva a Rao che però non riesce a andare alla conclusione. 21:12
80'
Grande filtrante di Besaggio per Biasci, leggermente lungo, si salva Cerofolini. 21:10
78'
Crampi per Meroni, dopo l'anticipo su Patierno. 21:08
76'
Cross profondo di Sounas direttamente tra le braccia di Cerofolini. 21:06
74'
SECONDO CAMBIO NEL BARI: entra Rao, esce Maggiore. 21:03
73'
PRIMO CAMBIO NEL BARI: entra Antonucci, esce Manè. 21:03
72'
Rischio per il Bari: Russo va a terra in area di rigore dopo un contatto con Meroni, il direttore di gara lascia correre. 21:04
70'
Calcio d'angolo per la formazione di Biancolino. 21:01
69'
TERZO CAMBIO NELL'AVELLINO: entra Palumbo, esce Palmiero. 21:00
68'
PILLOLA STATISTICA: 6° centro stagionale per il numero 14 biancoverde. 20:59
68'
GOL! Bari-AVELLINO 1-1! Rete di Biasci. Pareggio degli ospiti: tiro da fuori area di Russo, Cerofolini respinge corto, Biasci si avventa e di sinistro mette in rete.
AMMONITO MISSORI: fallo ai danni di Dickmann. 20:39
48'
Anticipo provvidenziale di Meroni su Biasci. 20:39
47'
Missori si invola nell'area pugliese, forse perde l'attimo giusto e quando calcia c'è l'opposizione di Pucino. 20:38
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 20:36
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BARI-AVELLINO! Si riparte dal parziale di 0 a 0. 20:36
Squadre negli spogliatoi: Vivarini e Biancolino studiano le mosse per provare a conquistare l'intera posta in palio. 20:24
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco al ''San Nicola''. La migliore occasione è stata del Bari, con Gytkjaer che ha calciato fuori a porta vuota dopo la parata di Daffara sul colpo di testa di Braunoder. Ci ha provato anche Castrovilli. L'Avellino ha preso campo col passare del cronometro ma non ha impensierito Cerofolini. 20:23
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! BARI-AVELLINO 0-0. 20:20
45'+2'
Sugli sviluppi, Palmiero va alla conclusione che termina sul fondo. 20:19
45'+2'
Sponda aerea di Simic in attacco, Nikolaou alza in corner. 20:18
45'
Due minuti di recupero. 20:17
44'
Enrici anticipa Gytkjaer. 20:16
42'
Sventagliata di Castrovilli sbagliata per Manè. 20:14
40'
Biasci prova a controllare la sfera ma perde il vantaggio e la difesa pugliese gli sbarra la strada. 20:12
38'
CASTROVILLI! Cross dalla destra, la sfera arriva al numero 4 di casa che calcia centrale, para Daffara. 20:10
37'
Filtrante di Sounas leggermente lungo per Tutino, occasione sfumata. 20:09
35'
Uscita in presa alta di Cerofolini. 20:07
34'
Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 20:05
34'
Gytkjaer difende la sfera e subisce fallo da Enrici per far risalire il Bari. 20:17
32'
Traversone interessante di Besaggio, Milani si inserisce sul secondo palo ma non riesce a calciare verso la porta di Cerofolini. 20:04
30'
Scocca l'ora di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 20:02
28'
Cancellotti chiude Gytkjaer e, nella dinamica, subisce fallo: problema al ginocchio, sanitari in campo. 20:00
26'
OCCASIONE PER GLI OSPITI! Missori si smarca bene e fornisce l'assist a Biasci, che però non riesce a deviare a rete. 19:58
25'
L'Avellino è costretto a indietreggiare fino al proprio estremo difensore. 19:57
23'
Tocco di mano di Biasci, altro fischio di Zufferli. 19:55
22'
Palmiero calcia il pallone ma si deve ribattere, interviene il direttore di gara. 19:54
20'
Tutino lotta per difendere la sfera ma poi finisce per commettere fallo su Castrovilli. 19:52
18'
TIRO DI CASTROVILLI! Sinistro di contro balzo non distante dal palo della porta di Daffara. 19:50
17'
Scatto di Sounas sulla destra, Braunoder si oppone e lo ferma. 19:49
16'
Besaggio gioca la sfera ma viene fermato in maniera fallosa a centrocampo. 19:48
14'
Contrasto di gioco Meroni-Sounas, il numero 24 biancoverde lamenta un po' di dolore ma appare in grado di proseguire. 19:46
13'
Batte Verreth, inserimento di Maggiore che colpisce al volo ma non inquadra lo specchio della porta. 19:44
12'
Fallo di Palmiero su Maggiore, punizione per i padroni di casa nella metà campo avversaria. 19:43
11'
Palmiero può andare alla conclusione da fuori area, troppo esterno destro e palla larga sul fondo. 19:42
10'
Slalom di Castrovilli che poi, al limite dell'area, è incerto e si fa chiudere in raddoppio. 19:41
8'
Corner per i biancorossi. 19:40
6'
OCCASIONISSIMA PER IL BARI, GYTKJAER FALLISCE IL GOL! Assist di Manè, colpo di testa di Braunoder, prodezza di Daffara, tap in di Gytkjaer fuori a porta vuota! 19:39
5'
AMMONITO CANCELLOTTI: fallo a Verreth. 19:37
4'
Ripartenza irpina innescata dall'errore di Nikolaou, Tutino tenta il dribbling ma Dickmann lo chiude in ripiegamento difensivo. 19:36
3'
Manè alza il pressing e conquista una rimessa laterale. 19:35
2'
Scontro Gytkjaer-Simic, manata dell'attaccante ai danni del difensore. 19:33
1'
INIZIA BARI-AVELLINO! 19:32
Squadre in campo agli ordini di Zufferli: padroni di casa in maglia rossa, ospiti in completo verde. 19:30
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 19:25
Vivarini rilancia Castrovilli sulla trequarti al fianco di Maggiore a sostegno dell'unica punta Gytkjaer; sorpresa sulla corsia di destra dove agirà Manè. Biancolino opta per una sola novità per lo squalificato Fontanarosa: dentro Milani con l'arretramento di Cancellotti in difesa; Biasci-Tutino tandem d'attacco. 19:31
FORMAZIONE BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Meroni, Pucino, Nikolaou - Manè, Braunoder, Verreth, Dickmann - Castrovilli, Maggiore - Gytkjaer. A disposizione: Pissardo, Kassama, Vicari, Colangiuli, Bellomo, Pagano, Burgio, Cerri, Partipilo, Antonucci, Moncini, Rao. 19:31
I ''Galletti'' sono reduci dal ko interno contro il Catanzaro e non vincono da quasi due mesi. I ''Lupi'' hanno impattato contro il Palermo tra le mura amiche (due punti negli ultimi 270'). 18:39
Dirige l'incontro il signor Luca Zufferli di Udine, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Pistarelli. Quarto Ufficiale Mucera. Al VAR Cosso di Reggio Calabria, AVAR Del Giovane di Albano Laziale. 18:35
Il match del ''San Nicola'' mette in palio punti preziosi: ai pugliesi per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, ai campani per avvicinare la zona playoff. 18:32
Benvenuti alla diretta di Bari-Avellino, gara conclusiva dell'anno valevole per il 18° turno di Serie B. 18:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori18:30
Bari - Avellino è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 19:30 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Avellino sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
221
Fuorigioco
17
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
24
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.1
Falli per cartellino
8.8
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
01-11-2025
Serie A
Napoli-Como 0-0
08-11-2025
Serie A
Juventus-Torino 0-0
24-11-2025
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025
Serie A
Cagliari-Roma 1-0
Attualmente il Bari si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte); invece l'Avellino si trova 11° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Il Bari ha segnato 16 gol e ne ha subiti 28; l'Avellino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 30.
In casa il Bari ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Catanzaro e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Palermo pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 6 gol.
Bari e Avellino si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 12 volte, l'Avellino ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Bari-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha vinto 12 delle 24 gare disputate contro l'Avellino in Serie BKT (5N, 7P), comprese le due più recenti (nel 2017/18): i pugliesi inoltre, dopo le vittorie nelle due sfide più recenti, potrebbero ottenere tre successi consecutivi contro i campani per la prima volta in cadetteria.
L'Avellino è la squadra contro cui il Bari detiene la striscia aperta più lunga di vittorie casalinghe consecutive in Serie BKT (9V); in generale, solamente contro Modena (11 tra gennaio 1962 e dicembre 1993) e Monza (11 tra ottobre 1956 e marzo 1978) la formazione pugliese ha registrato una serie più lunga di successi interni consecutivi nella competizione che contro i campani (nove, appunto).
Dopo tre vittorie in quattro partite (1P), il Bari non ha ottenuto i tre punti in alcuna delle ultime sette uscite di campionato (4N, 3P), tra cui tutte le cinque (3N, 2P) con Vincenzo Vivarini al timone della squadra; in generale nelle ultime sette giornate della Serie BKT, solo l'Entella ha raccolto meno punti (tre) rispetto ai galletti (quattro) nel torneo.
L'Avellino non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle nove trasferte disputate in questa Serie BKT (2V, 3N, 4P) e dopo la sconfitta per 1-0 contro il Catanzaro del 13 dicembre scorso potrebbe collezionare due ko esterni di fila nella competizione per la prima volta dal febbraio 2018 (sconfitte contro Foggia e Venezia).
L'Avellino è l'unica squadra di questo campionato a non avere ancora segnato alcun gol da fuori area; l'ultima rete dei Lupi dalla distanza nel torneo è datata 18 marzo 2018 (Di Tacchio contro il Pescara). Inoltre, quella campana è anche la compagine che ha incassato più reti da fuori area nella Serie BKT 2025/26: sei, davanti proprio al Bari (cinque, come anche Carrarese e Reggiana).
Lorenzo Dickmann è l'unico giocatore di movimento della Serie BKT 2025/26 a essere sceso in campo per tutti i 1530 minuti a disposizione; il difensore del Bari ha fornito tre assist nelle 17 sfide di questo campionato (già uno in più rispetto a quelli serviti in tutto lo scorso torneo, in 36 match) e non ha mai contato più passaggi vincenti in una singola stagione della competizione.
Tommaso Biasci ha già segnato cinque gol nei 15 match disputati in questo campionato: solo una rete in meno rispetto alle sei realizzate in tutto lo scorso torneo, ma in 31 partite col Catanzaro. Inoltre, l'attaccante degli irpini, dopo la marcatura nell'ultimo turno contro il Palermo, potrebbe centrare il bersaglio per due partite consecutive in Serie BKT per la seconda volta in questo torneo: la prima a settembre, contro Entella e Padova.
