Sale a quota 20 la Carrarese, che torna a far punti dopo il 4-1 subito sul campo del Monza.
Muove la classifica anche il Mantova dopo 4 sconfitte consecutive. I lombardi restano però al penultimo posto in classifica.
Nel prossimo turno, la Carrarese andrà in scena sul proprio campo contro il Bari, mentre il Mantova ospiterà sul proprio terreno di gioco il Palermo.
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:58
Il match dello Stadio Dei Marmi termina con un pareggio a reti inviolate. Nel primo tempo sono stati gli ospiti a farsi più pericolosi, soprattutto nella parte finale di frazione, creando un numero superiore di palle gol, la più pericolosa con Mancuso, che calcia alto solo davanti al portiere da ottima posizione. Tra i padroni di casa da segnalare una conclusione di Abiuso sul secondo palo, che termina a lato di poco. Nel secondo tempo invece partono meglio i toscani, che con lo stesso Abiuso e Illanes creano ghiotte opportunità da rete. Nel finale il portiere dei lombardi Festa salva il risultato su un colpo di testa molto pericoloso di Zanon.16:55
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Carrarese-Mantova 0-016:54
90'+4'
Giallo per il Mantova. Ammonito Nicolò Radaelli per un duro intervento alle spalle di Belloni.16:53
90'+3'
Tentativo da fuori area di Rubino che termina abbondantemente alto.16:52
90'+1'
Finotto non riesce a controllare un pallone in area avversaria e viene fermato dalla difesa avversaria.16:50
90'+1'
Quattro minuti di recupero.16:49
89'
Zanon di testa impegna severamente Festa.16:48
89'
Bouah fugge sulla destra e mette il pallone in mezzo per Buso, la cui conclusione viene deviata in corner.16:48
88'
Bleve intercetta senza problemi un lungo lancio.16:47
86'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Francesco Ruocco ed entra Tommaso Marras.16:45
86'
Cambio a centrocampo per il Mantova. Esce David Wieser ed entra Giacomo Fedel.16:45
84'
Colpo di testa di Cella che termina alto su azione di corner.16:43
83'
Lunghissima azione del Mantova, che alla fine conquista un corner.16:42
80'
Hasa prova la conclusione dalla lunga distanza. Pallone che viene preso facilmente da Festa.16:39
79'
Cambio di esterni per la Carrarese. Esce Manuel Cicconi ed entra Niccolò Belloni.16:39
79'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Emanuele Zuelli ed entra Tommaso Rubino.16:38
76'
Su corner di Zuelli, la difesa respinge e Melegoni prova la battuta, che si trasforma in un assist per Finotto, che di testa mette alto.16:35
75'
Hasa serve Cicconi, che arriva sulla linea di fondo e arriva a mettere un pallone in mezzo, che Festa smanaccia in fallo laterale.16:34
73'
Spunto di Mensah sulla destra e palla al centro per Ruocco, che nel tentativo di calciare viene contrastato da Zuelli. I giocatori del Mantova richiedono il calcio di rigore senza soddisfazione.16:32
69'
Spunto di Melegoni sulla sinistra e Bouah manca l'impatto col pallone da posizione favorevole.16:28
68'
Oliana è sanguinante al naso a seguito di un contrasto con Mensah e deve essere mendicato.16:26
67'
Cambio sulla trequarti per la Carrarese. Esce Filippo Distefano ed entra Filippo Melegoni.16:25
62'
Radaelli, servito da Ruocco, dal limite dell'area calcia alto.16:21
61'
Cambio in difesa per la Carrarese. Esce Nicolò Calabrese ed entra David Eugene Bouah.16:22
61'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Nikola Sekulov ed entra Mattia Finotto.16:21
58'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Cèsar Falletti ed entra Federico Artioli.16:20
58'
Cambio a centrocampo per il Mantova. Esce Antonio Fiori ed entra Cristiano Bani.16:18
58'
Cambio in attacco per il Mantova. Esce Leonardo Mancuso ed entra Davis Mensah.16:16
58'
Colpo di testa di Abiuso parato senza difficoltà da Festa.16:17
55'
Cross di Sekulov e colpo di testa di Illanes, che impegna severamente Festa.16:16
54'
Corner di Cicconi e colpo di testa di Oliana che termina alto.16:13
52'
Zanon da destra prova un cross rasoterra, ma la difesa intercetta.16:11
49'
Ripartenza della Cararrese, con Zanon che fugge sulla destra e mette un pallone in mezzo per Distefano, perfetto nell'inserimento, ma da pochi passi di testa mette fuori.16:08
47'
Cicconi conquista il primo corner della ripresa, con un tiro cross deviato.16:06
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Carrarese.16:04
Termina a reti inviolate un primo tempo in cui sono stati gli ospiti a farsi più pericolosi, soprattutto nella parte finale di frazione, creando un numero superiore di palle gol, la più pericolosa con Mancuso, che calcia alto solo davanti al portiere da ottima posizione. Tra i padroni di casa da segnalare una conclusione di Abiuso sul secondo palo, che termina a lato di poco.15:52
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Carrarese-Mantova 0-015:49
45'+1'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Nicolò Calabrese per un contrasto falloso ai danni di Ruocco.15:48
45'+1'
Un minuto di recupero.15:47
44'
Wieser prova a mettere in mezzo un pallone, senza trovare nessun compagno.15:46
41'
Contropiede del Mantova, che porta Mancuso alla conclusione di sinistro a giro da dentro l'area, che termina alta.15:43
38'
Cross rasoterra di Radaelli per Mancuso, che si inserisce alle spalle dalla difesa e spara alto da pochi passi, solo davanti al portiere.15:40
37'
Cross di Hasa per Illanes, che non trova la deviazione di testa.15:39
36'
Contropiede della Carrarese, impostato da Hasa, e concluso da Abiuso, che si fa ribattere la conclusione in corner.15:38
34'
Giallo per la Carrarrese. Ammonito Fabio Abiuso per un intervento in ritardo ai danni di Falletti.15:36
33'
Cross di Zanon dalla destra e colpo di testa di Distefano che termina alto.15:34
31'
Zanon mette in mezzo un pallone per Abiuso, che di prima intenzione calcia alto da dentro l'area.15:32
29'
Zuelli prova il passaggio filtrante per i suoi attaccanti, ma il pallone arriva a Festa.15:31
27'
Tentativo di Hasa dal limite dell'area. Pallone che termina alto.15:29
26'
Sekulov prova a fuggire sulla sinistra e a mettere dentro un cross di esterno, che la difesa libera.15:28
24'
Falletti fugge sulla destra, vince un contrasto con Illanes, entra in area e appoggia dietro per Paoletti, che calcia alto di prima intenzione.15:26
22'
Abiuso, servito da Sekulov, entra in area e prova la conclusione sul secondo palo, che termina di poco a lato.15:24
17'
Radaelli entra in area e calcia in porta, costingendo Bleve ad un intervento in tuffo.15:19
17'
Percussione di Sekulov, ma viene recuperato dalla difesa e non riesce a servire Abiuso.15:18
15'
Sekulov riceve un pallone in mezzo all'area su azione di calcio piazzato ma, contrastato dalla difesa avversaria, calcia alto.15:17
12'
Fiori dalla sinistra si accentra e prova un tiro cross, che termina direttamente tra le braccia di Bleve.15:14
10'
Illanes è a terra lamentando una sbracciata da parte di Mancuso.15:12
6'
Giallo per il Mantova. Ammonito Alessio Castellini per una trattenuta ai danni di Sekulov.15:08
4'
Radaelli si libera con un tunnel e prova la conclusione, che viene ribattuta da Illanes.15:06
3'
Paoletti si guadagna il primo corner della partita.15:04
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Mantova.15:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Matteo Marcenaro di Genova.15:00
Carrarese - Mantova è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Mantova sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Attualmente Carrarese si trova 13° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece Mantova si trova 19° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte). Carrarese ha segnato 24 gol e ne ha subiti 29; Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 27.
In casa Carrarese ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Cesena e l'Empoli ottenendo 0 punti. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 4-1 mentre Mantova ha incontrato l'Empoli perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.
Carrarese e Mantova si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Carrarese-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Mantova è una delle due squadre, al pari della Cremonese, contro cui la Carrarese ha disputato più di tre partite di Serie BKT senza ottenere alcun successo: quattro, un pareggio e tre sconfitte contro entrambe le avversarie.
Dopo aver vinto sei gare casalinghe consecutive contro formazioni lombarde in Serie BKT, la Carrarese non ha ottenuto alcun successo nelle sei partite interne più recenti: tre pareggi, ultimo dei quali per 2-2 lo scorso 1 marzo contro la Cremonese, e tre sconfitte.
La Carrarese ha perso tre delle ultime quattro gare di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante quelle subite in tutte le precedenti 13 gare di questo campionato (3V, 7N); tuttavia dopo il successo nel turno interno più recente contro la Virtus Entella (3-1), la formazione toscana potrebbe ottenere due vittorie casalinghe di fila per la seconda volta nel torneo in corso, la prima dallo scorso ottobre (vs Juve Stabia e Venezia).
Il Mantova ha perso le ultime quattro partite in Serie BKT, eguagliando il proprio record negativo di sconfitte consecutive nel campionato cadetto (come nel settembre 2025 e nell'ottobre-novembre 1959); i lombardi, infatti, non hanno mai raggiunto le cinque sconfitte di fila nella competizione.
Il Mantova ha mancato l'appuntamento con il gol in cinque delle otto trasferte di questo campionato; solo il Bari non ha segnato in altrettante gare esterne in questa stagione di Serie BKT (cinque).
Filippo Distefano della Carrarese ha segnato due gol in sette presenze in questa Serie BKT, le stesse reti messe a segno in 13 gare nel 2024/25, con tutte queste marcature realizzate da subentrato; in generale dal 2023/24, nessuno ha realizzato tanti gol quanto lui (otto) entrando a gara in corso nella competizione.
Stefano Cella del Mantova ha completato il maggior numero di passaggi nella Serie BKT 2025/26 (1078 su 1150 totali); tra i giocatori con almeno 100 passaggi, il suo compagno di squadra David Wieser detiene la più alta percentuale di precisione (95%, 324 su 340).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: