PREPARTITA

Carrarese - Mantova è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Mantova sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 158 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1

Attualmente Carrarese si trova 13° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece Mantova si trova 19° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte).

Carrarese ha segnato 24 gol e ne ha subiti 29; Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 27.

In casa Carrarese ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Cesena e l'Empoli ottenendo 0 punti.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 4-1 mentre Mantova ha incontrato l'Empoli perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol.

Carrarese e Mantova si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Mantova è una delle due squadre, al pari della Cremonese, contro cui la Carrarese ha disputato più di tre partite di Serie BKT senza ottenere alcun successo: quattro, un pareggio e tre sconfitte contro entrambe le avversarie.

Dopo aver vinto sei gare casalinghe consecutive contro formazioni lombarde in Serie BKT, la Carrarese non ha ottenuto alcun successo nelle sei partite interne più recenti: tre pareggi, ultimo dei quali per 2-2 lo scorso 1 marzo contro la Cremonese, e tre sconfitte.

La Carrarese ha perso tre delle ultime quattro gare di Serie BKT (1V), tante sconfitte quante quelle subite in tutte le precedenti 13 gare di questo campionato (3V, 7N); tuttavia dopo il successo nel turno interno più recente contro la Virtus Entella (3-1), la formazione toscana potrebbe ottenere due vittorie casalinghe di fila per la seconda volta nel torneo in corso, la prima dallo scorso ottobre (vs Juve Stabia e Venezia).

Il Mantova ha perso le ultime quattro partite in Serie BKT, eguagliando il proprio record negativo di sconfitte consecutive nel campionato cadetto (come nel settembre 2025 e nell'ottobre-novembre 1959); i lombardi, infatti, non hanno mai raggiunto le cinque sconfitte di fila nella competizione.

Il Mantova ha mancato l'appuntamento con il gol in cinque delle otto trasferte di questo campionato; solo il Bari non ha segnato in altrettante gare esterne in questa stagione di Serie BKT (cinque).

Filippo Distefano della Carrarese ha segnato due gol in sette presenze in questa Serie BKT, le stesse reti messe a segno in 13 gare nel 2024/25, con tutte queste marcature realizzate da subentrato; in generale dal 2023/24, nessuno ha realizzato tanti gol quanto lui (otto) entrando a gara in corso nella competizione.

Stefano Cella del Mantova ha completato il maggior numero di passaggi nella Serie BKT 2025/26 (1078 su 1150 totali); tra i giocatori con almeno 100 passaggi, il suo compagno di squadra David Wieser detiene la più alta percentuale di precisione (95%, 324 su 340).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: