Missione compiuta: il Catanzaro batte 2-0 il Cesena e lo aggancia in classifica a quota 31 punti piazzandosi in quarta posizione. I padroni di casa regolano i romagnoli con Iemmello e Pittarello, tra l'altro l'uno l'assist-man dell'altro. I calabresi timbrano al 26' e al 53' grazie a una prestazione sontuosa, dove anche la fortuna è ovviamente una componente essenziale: gli ospiti, infatti, beccano ben due pali con Shpendi, uno per tempo. Sul finale, però, uno scatenato Favasuli sfiora il tris casalingo beccando, da distanza ravvicinata, anche una traversa che strozza l'urlo del Ceravolo. Il Cesena potrà rifarsi il prossimo 10 gennaio contro l'Empoli, quando il Catanzaro farà visita alla capolista Frosinone.
Quinta vittoria consecutiva per la formazione di Aquilani, che conferma l'ottimo momento e si gode la zona alta della classifica.
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!16:58
90'+7'
Finisce qui: Catanzaro 2-0 Cesena!16:58
90'+6'
ANCORA CATANZARO! Favasuli entra in area e con il mancino calcia in porta, la deviazione di Ciofi evita il tris calabrese!16:55
90'+5'
Grande azione di Rispoli che si mette in proprio e tenta il diagonale dal limite, palla fuori di poco.16:54
90'+5'
BOTTA DI FAVASULI, traversa piena con il destro potente!16:53
90'+4'
Il Catanzaro gestisce il vantaggio. 16:52
90'+1'
Sette minuti di recupero.16:49
88'
Di Chiara crossa dentro per Pittarello ma interviene Amoran.16:47
86'
Sostituzione Catanzaro: esce Frosinini per Di Chiara.16:45
85'
Sinistro di Olivieri, sinistro interessante ma impreciso.16:44
83'
Il Cesena resta in avanti e prova a riaprirla, si difende bene il Catanzaro.16:42
81'
Sostituzione anche per il Cesena che manda in campo Arrigoni al posto di Berti.16:39
79'
Si rialza Pigliacelli, riprende la gara.16:37
78'
Pigliacelli a terra, gioco fermo.16:37
77'
Due cambi per Aquilani: fuori Cissè per Liberali e Pontisso per Buglio.16:35
74'
Frosinini punta Ciofi e libera il destro, la palla termina oltre la linea di fondo.16:33
73'
Sostituzione Cesena: esce Bisoli per Olivieri.16:32
73'
Ammonito Cassandro.16:32
70'
Ci prova anche Cissè, para Klinsmann.16:28
69'
Destro di Iemmello, palla alta.16:27
68'
Riprende il match.16:26
67'
Gioco fermo: problemi per Pontisso.16:25
65'
Giropalla del Cesena.16:24
62'
Due cambi per il Catanzaro: fuori Petriccione per Rispoli e D'Alessandro per Frosinini.16:22
61'
Destro a giro di Cissè, blocca Klinsmann.16:20
58'
TUTTO REGOLARE! Non è rigore, si prosegue!16:16
57'
CHECK IN SALA VAR! Possibile penalty a favore del Cesena per un eventuale tocco di braccio di D'Alessandro su un passaggio in verticale di Blesa.16:19
55'
Tris di cambi per il Cesena: fuori Frabotta, Diao e Zaro per Magni, Blesa e Amoran.16:14
53'
GOL! Raddoppia il Catanzaro, che va 2-0 sul Cesena! La rete è di Pittarello che riceve in verticale da Iemmello, bravo ad approfittare dell'imprecisione di Zaro, si inserisce in area e con il destro si coordina battendo Klinsmann!
Cartellino giallo ai danni di Bisoli, fallo duro su Cassandro.16:11
50'
Ci riprova Shpendi dalla distanza, para Pigliacelli con sicurezza.16:09
48'
SUBITO IL CESENA! Tocco arretrato di Ciervo per Diao che in area colpisce in scivolata ma il Catanzaro respinge, poi Shpendi riceve palla sempre da Diao, calcia a botta sicura con il sinistro e becca il suo secondo palo!16:08
46'
Si ricomincia!16:04
Due gialli per formazione fino ad ora: ai danni di Petriccione e Zaro.15:50
Termina 1-0 a favore del Catanzaro il primo tempo del Ceravolo. I padroni di casa la sbloccano al 26' con il solito Iemmello, che segna di testa su assist di Pittarello bravo a prolungare il cross da corner di Pontisso. Per gli ospiti l'occasione più importante è di Shpendi, che con il destro dal limite centra il palo.15:50
45'+3'
Fine primo tempo: Catanzaro 1-0 Cesena.15:49
45'+1'
Due minuti di recupero.15:47
44'
Il Catanzaro si riaccende e poi tenta il cross con Cassandro, che però calibra male. Il Cesena riparte ma perde subito il possesso, gestisce il pallone la formazione di casa.15:46
42'
Cartellino giallo per Zaro che ferma il tentativo di contropiede di Pittarello.15:44
41'
Cinque minuti al termine più il recupero. Ritmi più bassi in questo finale di primo tempo.15:43
38'
Offensiva imprecisa dei romagnoli, riparte il Catanzaro.15:39
37'
Giropalla del Cesena.15:38
35'
Batte Ciervo che crossa dentro, girata al volo di Shpendi che però non trova la porta.15:36
34'
Bisoli spinge a destra e con il supporto di Ciervo conquista un corner.15:36
30'
Mezz'ora di gioco. Gara piacevolissima al Ceravolo, al momento decide il gol di Iemmello che vale 1-0 del Catanzaro di Aquilani.15:32
26'
GOL! Catanzaro 1-0 Cesena! Rete di capitan Iemmello, che attacca il secondo palo e infila in porta di testa su assist di Pittarello, bravo ad allungare, sempre di testa, il cross dalla bandierina di Pontisso!
SPINGE IL CATANZARO! I padroni di casa costruiscono bene in avanti e vanno al tiro con Cassandro, il Cesena allontana e poi si rifugia in corner!15:48
22'
SUPER CHANCE ANCHE PER IL CESENA! Destro dal limite di Shpendi e palo pieno! 15:24
21'
Il Catanzaro risponde con il colpo di testa di Cissè su cross da destra di Cassandro, para l'estremo difensore ospite.15:23
20'
Calcio di punizione per il Cesena da circa venti metri, si opta per uno schema: il sinistro di Frabotta, servito da Ciofi, è da dimenticare.15:22
17'
Cartellino giallo per Petriccione che ferma con un fallo la ripartenza di Bisoli. Il 10 giallorosso interviene in netto ritardo.15:19
16'
Rilancio in avanti per Diao, il centravanti attacca la profondità ma la difesa di casa è attenta e chiude.15:18
13'
Bisoli tocca per Francesconi che prova a colpire con il mancino a giro, Pigliacelli si distende e ci mette la mano.15:16
11'
Il Catanzaro tenta la ripartenza veloce, si difende bene il Cesena.15:12
7'
SUPER CHANCE PER IL CATANZARO! Pittarello si ritrova il pallone tra i piedi in area e tutto solo davanti a Klinsmann tenta il destro al volo. La conclusione è potente ma non precisa e termina alto sopra la traversa!15:12
4'
Ci prova Cissè con il destro di prima intenzione dal limite, tiro debole. Nessun problema per Klinsmann.15:06
1'
Si comincia! Il primo pallone è gestito dagli ospiti!15:02
Al Nicola Ceravolo dirigerà Valerio Crezzini.14:45
Dopo aver battuto Virtus Entella e Avellino, il Catanzaro potrebbe ottenere tre successi interni di fila in Serie B per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio dell'86.14:43
Catanzaro - Cesena è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Cesena sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cesena si trova 6° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 26 gol e ne ha subiti 19; il Cesena ha segnato 25 gol e ne ha subiti 20.
In casa il Catanzaro ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e il Bari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 1-2 mentre Il Cesena ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.
Catanzaro e Cesena si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 9 volte, il Cesena ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Catanzaro-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
21ª sfida tra Catanzaro e Cesena in Serie BKT: il bilancio dei precedenti sorride ai calabresi, con otto successi a sette e con cinque pareggi a completare il quadro. Dopo il 4-2 nella gara più recente (l'1 febbraio scorso), i giallorossi potrebbero ottenere due vittorie consecutive contro i bianconeri in cadetteria per la terza volta nella loro storia, la prima dal periodo tra aprile 1984 e settembre 1985.
Il Cesena ha vinto solo una delle 10 trasferte disputate contro il Catanzaro in Serie BKT (3N, 6P), il 10 dicembre 2005 (4-2 con Fabrizio Castori in panchina).
Dopo aver battuto Virtus Entella (3-2 il 29 novembre) e Avellino (1-0 il 13 dicembre) il Catanzaro potrebbe ottenere tre successi interni di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 1986.
Il Cesena ha pareggiato due delle ultime tre gare di Serie BKT (1V), tanti pari quanti quelli raccolti nelle precedenti 19 gare del torneo (11V, 6P); i romagnoli inoltre potrebbero chiudere in parità due partite esterne di fila in campionato per la seconda volta in questo anno solare, la prima da marzo-aprile scorso (v Brescia e Südtirol).
Il Catanzaro è la squadra che ha commesso meno falli (202) in questo campionato e una delle tre a non avere ancora collezionato alcun cartellino rosso diretto, assieme a Carrarese e Modena; tuttavia, i giallorossi hanno ricevuto 43 ammonizioni (al pari della Carrarese): meno soltanto di Padova (45) e Juve Stabia (46) nella Serie BKT 2025/26.
In questo match si troveranno di fronte il giocatore col saldo positivo maggiore tra gol segnati e gol che avrebbe dovuto realizzare secondo il modello degli Expected Goals (reti attese in base alla qualità delle conclusioni effettuate), ovvero Alphadjo Cissè con +3.8 centri (6 marcature a fronte di un xG di 2.2) e quello invece col saldo negativo peggiore, ovvero Cristian Shpendi, con -4 (6 gol realizzati a fronte di un xG di 10).
Simone Pontisso ha preso parte a quattro gol (due reti e due assist) nelle ultime quattro partite di Serie BKT: aveva collezionato cinque partecipazioni in tutte le precedenti 27 sfide disputate nel torneo nel 2025. Inoltre, tutti i quattro passaggi vincenti del centrocampista del Catanzaro in questo campionato sono arrivati da azione di cross: soltanto Giacomo Calò ha fatto meglio da questa situazione di gioco (cinque) - a quattro anche Fabio Maistro.
