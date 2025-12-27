Missione compiuta: il Catanzaro batte 2-0 il Cesena e lo aggancia in classifica a quota 31 punti piazzandosi in quarta posizione. I padroni di casa regolano i romagnoli con Iemmello e Pittarello, tra l'altro l'uno l'assist-man dell'altro. I calabresi timbrano al 26' e al 53' grazie a una prestazione sontuosa, dove anche la fortuna è ovviamente una componente essenziale: gli ospiti, infatti, beccano ben due pali con Shpendi, uno per tempo. Sul finale, però, uno scatenato Favasuli sfiora il tris casalingo beccando, da distanza ravvicinata, anche una traversa che strozza l'urlo del Ceravolo. Il Cesena potrà rifarsi il prossimo 10 gennaio contro l'Empoli, quando il Catanzaro farà visita alla capolista Frosinone.

Sono solo tre i punti che dividono Cesena e Catanzaro in classifica, rispettivamente al quarto posto in classifica a 31 punti e al settimo a 28. 14:35

SUPER CHANCE PER IL CATANZARO! Pittarello si ritrova il pallone tra i piedi in area e tutto solo davanti a Klinsmann tenta il destro al volo. La conclusione è potente ma non precisa e termina alto sopra la traversa!15:12

Catanzaro - Cesena è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Cesena sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 175 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cesena si trova 6° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 26 gol e ne ha subiti 19; il Cesena ha segnato 25 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Catanzaro ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e il Bari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Bari vincendo 1-2 mentre Il Cesena ha incontrato Juve Stabia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol.

Catanzaro e Cesena si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 9 volte, il Cesena ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Catanzaro-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità 21ª sfida tra Catanzaro e Cesena in Serie BKT: il bilancio dei precedenti sorride ai calabresi, con otto successi a sette e con cinque pareggi a completare il quadro. Dopo il 4-2 nella gara più recente (l'1 febbraio scorso), i giallorossi potrebbero ottenere due vittorie consecutive contro i bianconeri in cadetteria per la terza volta nella loro storia, la prima dal periodo tra aprile 1984 e settembre 1985.

Il Cesena ha vinto solo una delle 10 trasferte disputate contro il Catanzaro in Serie BKT (3N, 6P), il 10 dicembre 2005 (4-2 con Fabrizio Castori in panchina).

Dopo aver battuto Virtus Entella (3-2 il 29 novembre) e Avellino (1-0 il 13 dicembre) il Catanzaro potrebbe ottenere tre successi interni di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 1986.

Il Cesena ha pareggiato due delle ultime tre gare di Serie BKT (1V), tanti pari quanti quelli raccolti nelle precedenti 19 gare del torneo (11V, 6P); i romagnoli inoltre potrebbero chiudere in parità due partite esterne di fila in campionato per la seconda volta in questo anno solare, la prima da marzo-aprile scorso (v Brescia e Südtirol).

Il Catanzaro è la squadra che ha commesso meno falli (202) in questo campionato e una delle tre a non avere ancora collezionato alcun cartellino rosso diretto, assieme a Carrarese e Modena; tuttavia, i giallorossi hanno ricevuto 43 ammonizioni (al pari della Carrarese): meno soltanto di Padova (45) e Juve Stabia (46) nella Serie BKT 2025/26.

In questo match si troveranno di fronte il giocatore col saldo positivo maggiore tra gol segnati e gol che avrebbe dovuto realizzare secondo il modello degli Expected Goals (reti attese in base alla qualità delle conclusioni effettuate), ovvero Alphadjo Cissè con +3.8 centri (6 marcature a fronte di un xG di 2.2) e quello invece col saldo negativo peggiore, ovvero Cristian Shpendi, con -4 (6 gol realizzati a fronte di un xG di 10).

Simone Pontisso ha preso parte a quattro gol (due reti e due assist) nelle ultime quattro partite di Serie BKT: aveva collezionato cinque partecipazioni in tutte le precedenti 27 sfide disputate nel torneo nel 2025. Inoltre, tutti i quattro passaggi vincenti del centrocampista del Catanzaro in questo campionato sono arrivati da azione di cross: soltanto Giacomo Calò ha fatto meglio da questa situazione di gioco (cinque) - a quattro anche Fabio Maistro.

