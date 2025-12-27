Succede tutto nel primo tempo al Castellani tra Empoli e Frosinone: partono benissimo gli ospiti che conquistano il primo corner dopo 100 secondi e sbloccano il match dopo 16 minuti con la rete di testa di Raimondo. Dopo una serie di occasioni pericolose, specie con Obaretin, Nasti riporta il risultato in parità sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa diversi i tentativi che però non hanno cambiato il risultato.

Dopo due sconfitte consecutive contro Palermo e Juve Stabia, l'Empoli è tornata a vincere in trasferta nell'ultima di campionato contro il Mantova. Quattro vittorie nelle ultime sei partite per la squadra di Dionisi che al Castellani ospita l'attuale capolista. 10:44

Numeri straordinari per la squadra di Alvini imbattuti da 9 partite e alla caccia del sesto successo consecutivo in campionato. Il Frosinone è attualmente primo in classifica, ma vista la vittoria del Monza nell'anticipo della 18ª giornata, sarà fondamentale vincere per tornare in alto in solitaria. 10:46

1-1 il risultato dopo i primi 45 minuti al Castellani: parte molto aggressivo il Frosinone, che conquista il primo calcio d'angolo dopo appena 100 secondi e sblocca la partita dopo 16 minuti con un colpo di testa di Raimondo, servito dall'ex della partita Marchizza. Cresce l'Empoli che non ha mai smesso di crederci e dopo due conclusioni pericolose di Obaretin, trova il gol da corner con Marco Nasti. 15:58

Empoli - Frosinone è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Frosinone sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 36 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1 12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1 25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1 19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1 29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1 08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0 29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0 12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0

Attualmente l'Empoli si trova 9° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Frosinone si trova 1° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 25 gol e ne ha subiti 24; il Frosinone ha segnato 34 gol e ne ha subiti 16.

In casa l'Empoli ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Juve Stabia e Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 0-1 mentre Il Frosinone ha incontrato lo Spezia vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 6 gol.

Empoli e Frosinone si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 8 volte, il Frosinone ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Empoli-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie BKT, il Frosinone è quella contro cui l'Empoli possiede la percentuale di successi maggiore: 67%, grazie ad otto vittorie in 12 gare totali nel torneo (2N, 2P).

Il Frosinone ha vinto solo una delle nove trasferte contro l'Empoli tra Serie A e Serie BKT (3N, 5P): 2-1 nel massimo campionato il 13 febbraio 2016, grazie alla doppietta di Daniel Ciofani, intervallata nel mezzo dal temporaneo pareggio di Massimo Maccarone.

Il Frosinone ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie BKT e potrebbe registrare una striscia di sei successi consecutivi per la quarta volta nella sua storia nel torneo, la prima dal periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 con Fabio Grosso in panchina; i ciociari inoltre potrebbe collezionare cinque successi esterni consecutivi per la prima volta nella competizione.

L'Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie BKT (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 (6N, 6P); i toscani hanno vinto sei delle 17 partite disputate finora e nelle precedenti cinque occasioni in cui avevano ottenuto sei o meno successi a questo punto del campionato di Serie BKT (nell'era dei tre punti a vittoria), non sono mai stati promossi a fine stagione.

Dopo una serie di imbattibilità durata 27 partite casalinghe in Serie BKT (14V, 13N) l'Empoli ha perso la più recente; prima della serie positiva i toscani avevano perso due gare interne consecutivamente, nel luglio 2020 contro Virtus Entella e Cosenza.

Con il gol nell'ultima partita di campionato Marco Nasti ha eguagliato quanto fatto nella passata stagione di Serie BKT: due reti, entrambe in trasferta come nel 2025/26; il calciatore dell'Empoli infatti non segna in una gara casalinga in regular season nella competizione dal 13 gennaio 2024, con la maglia del Bari contro la Ternana.

Giacomo Calò ha fornito un assist in tutte le ultime cinque partite di Serie BKT; nella competizione, da quando il dato è a disposizione (dal 2008/09), solamente Domenico Berardi (tra novembre e dicembre 2024) era riuscito a raggiungere cinque presenze di fila con almeno un passaggio vincente.

