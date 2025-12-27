Succede tutto nel primo tempo al Castellani tra Empoli e Frosinone: partono benissimo gli ospiti che conquistano il primo corner dopo 100 secondi e sbloccano il match dopo 16 minuti con la rete di testa di Raimondo. Dopo una serie di occasioni pericolose, specie con Obaretin, Nasti riporta il risultato in parità sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa diversi i tentativi che però non hanno cambiato il risultato.
Il Frosinone si ferma dopo 5 vittorie consecutive ma riesce ugualmente a rimanere primo in classifica con un punto in più rispetto al Monza. La squadra di Alvini è comunque imbattuta da 10 partite. Un punto importante per l'Empoli imbattuta da 2 giornate.
Nel prossimo turno l'Empoli sfiderà il Cesena, appuntamento il 10 gennaio dalle ore 19.30. Il Frosinone invece ospiterà il Catanzaro alle ore 15.00.
Dal Castellani è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Empoli-Frosinone! Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!17:00
90'+4'
Fine partita! Empoli-Frosinone 1-1! Gol di Raimondo e Nasti.16:56
90'+2'
Continuano ad attaccare le squadre: tentativo di Calò troppo debole che finisce dalle parti di Fulignati. 16:55
90'
Segnalati quattro minuti di recupero. 16:52
90'
Barcella appena entrato subito pericoloso! Fulignati super decisivo in tuffo sul piattone del 2006!16:52
89'
Fuori anche Ilias Koutsoupias per Kevin Barcella.16:50
89'
Ultimi cambi per il Frosinone: fuori Giorgi Kvernadze per Edoardo Masciangelo.16:50
84'
Continua ad attaccare l'Empoli, Degli Innocenti serve Shpendi che prova ad attaccare ma è sempre attento Cittadini, ancora una volta a evitare la conclusione degli avversari. 16:50
83'
Finisce la partita di Antonio Raimondo, dentro Massimo Zilli.16:45
80'
Attento Degli Innocenti: chiusura fondamentale e decisiva su Ghedjemis.16:44
78'
Parte Raimondo verso la porta avversaria, Obaretin è fondamentale ed evita la conclusione dell'attaccante del Frosinone.16:45
78'
Finisce anche la partita di Lorenzo Tosto, dentro Marco Curto.16:42
76'
Ammonito Giacomo Calò per fallo su Degli Innocenti.16:46
75'
Finisce anche la partita di Francesco Gelli, al suo posto Filippo Grosso.16:43
75'
Nel Frosinone esce Riccardo Marchizza per Niccolò Corrado.16:42
74'
Nell'Empoli esce Rares Ilie per Nicolas Haas.16:43
68'
Gioco fermo: a terra Koutsoupias che richiede l'intervento dello staff medico dopo una botta.16:29
66'
Esce anche Andrea Ghion per Lorenzo Ignacchiti.16:27
66'
Nell'Empoli fuori Marco Nasti per Ismael Konaté.16:27
65'
Altro guizzo di Shpendi che dribbla poi si accentra e va alla conclusione: tiro troppo alto. 16:26
59'
Accelera ancora Ceesay che poi prova il traversone per i compagni, c'è però Cittadini che anticipa tutti e allontana. 16:19
56'
Conclusione di Ceesay dal limite che colpisce però l'esterno della rete. Si lamenta Nasti che avrebbe voluto lui il pallone in area. 16:17
55'
Ammonito Giorgio Cittadini per fallo su Shpendi. 16:16
54'
Moruzzi in anticipo su Ghedjemis anticipa un cross di Kvernadze. Poi ci pensa Fulignati ad allontanare. 16:15
52'
Fallo di Giorgi Kvernadze che si prende così cartellino giallo.16:13
51'
Chance per il Frosinone su iniziativa di Raimondo, dopo una serie di rimpalli e una chiusura di Tosto nell'area piccola, spazza via Obaretin. 16:12
50'
Palla lunga di Calò a trovare Kvernadze che però è partito da posizione irregolare. Gioco fermo. 16:10
48'
Attento Cittadini che salva il Frosinone! Accelerata di Shpendi che si lascia indietro Monterisi e va al cross teso, allontana il difensore in corner. 16:08
46'
Subito un cambio per l'Empoli: fuori l'ammonito Gerard Yepes, al suo posto Duccio Degli Innocenti.16:06
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Empoli-Frosinone!16:05
Diverse conclusioni specie sul finale tutte poco precise: dai tiri di Obaretin a quelli di Shpendi e Ghedjemis. È mancata un po' di precisione sotto porta da parte di entrambi i club. 16:00
1-1 il risultato dopo i primi 45 minuti al Castellani: parte molto aggressivo il Frosinone, che conquista il primo calcio d'angolo dopo appena 100 secondi e sblocca la partita dopo 16 minuti con un colpo di testa di Raimondo, servito dall'ex della partita Marchizza. Cresce l'Empoli che non ha mai smesso di crederci e dopo due conclusioni pericolose di Obaretin, trova il gol da corner con Marco Nasti. 15:58
45'+1'
Fine primo tempo! Empoli-Frosinone 1-1! In gol Raimondo e Nasti.15:50
45'
Segnalato un minuto di recupero.15:48
42'
Continuano i tiri dalla distanza, ci prova anche Ghedjemis ma ancora una volta la palla finisce alta. 15:45
38'
Tentativo di Shpendi con il mancino! La palla però termina fuori!15:45
36'
Occasione per il Frosinone! Sbaglia il tempo di uscita Fulignati su cross di Calò, Marchizza colpisce a porta vuoto ma non trova lo specchio della porta! 15:43
30'
Ritmo leggermente più basso dopo la rete che ha portato al pareggio dell'Empoli. 15:40
26'
Calò prova subito a riportare in vantaggio i suoi, il suo cross però è intercettato benissimo da Fulignati.15:40
24'
Assist di Rares Ilie direttamente dalla bandierina.15:32
24'
GOOOOOOL! EMPOLI-Frosinone 1-1! Rete di Nasti! Ilie dalla bandierina serve in area i compagni, l'attaccante indirizza sul palo lontano dove non può arrivare Palmisani!
Yepes diffidato, salterà la prossima partita. 15:18
14'
Ghion perde una palla in orizzontale, è costretto ad intervenire Yepes dritto su Ghedjemis.15:18
10'
Ci prova ancora l'Empoli, Ceesay salta Marchizza e va al cross per Nasti: intuisce tutto Palmisani che anticipa. 15:14
8'
Si fa vedere anche l'Empoli! Palmisani respinge un bel tiro di Obaretin che era riuscito ad accentrarsi in area e andare alla conclusione. Ritmo molto alto.15:12
5'
Molto aggressivo il Frosinone in questo avvio di partita: tentativo anche di Calò che termina fuori.15:08
2'
Cittadini stacca di testa ma blocca Fulignati.15:05
2'
Il Frosinone conquista subito un calcio d'angolo dopo appena 100 secondi. 9 gol su calcio d'angolo per la squadra di Alvisi. 15:05
1'
Primo lancio lungo di Fulignati. Prova subito a verticalizzare l'Empoli ma è tutto fermo a causa di un fuorigioco di partenza di Nasti. 15:03
1'
Si parte! Comincia Empoli-Frosinone! 15:02
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani - Marchizza, Monterisi, Cittadini, Bracaglia - Calò, Gelli - Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze - Raimondo. All. Alvisi. 14:29
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati - Obaretin, Guarino, Tosto - Ceesay, Ghion, Yepes, Moruzzi - Shpendi, Ilie - Nasti. All. Dionisi.14:28
Numeri straordinari per la squadra di Alvini imbattuti da 9 partite e alla caccia del sesto successo consecutivo in campionato. Il Frosinone è attualmente primo in classifica, ma vista la vittoria del Monza nell'anticipo della 18ª giornata, sarà fondamentale vincere per tornare in alto in solitaria. 10:46
Dopo due sconfitte consecutive contro Palermo e Juve Stabia, l'Empoli è tornata a vincere in trasferta nell'ultima di campionato contro il Mantova. Quattro vittorie nelle ultime sei partite per la squadra di Dionisi che al Castellani ospita l'attuale capolista. 10:44
Buon pomeriggio e benvenuti al Castellani: è tutto pronto per Empoli-Frosinone, match valido per la 18ª giornata di Serie B!10:35
Empoli - Frosinone è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Frosinone sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Attualmente l'Empoli si trova 9° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Frosinone si trova 1° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). L'Empoli ha segnato 25 gol e ne ha subiti 24; il Frosinone ha segnato 34 gol e ne ha subiti 16.
In casa l'Empoli ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Juve Stabia e Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 0-1 mentre Il Frosinone ha incontrato lo Spezia vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 6 gol.
Empoli e Frosinone si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 8 volte, il Frosinone ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Empoli-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie BKT, il Frosinone è quella contro cui l'Empoli possiede la percentuale di successi maggiore: 67%, grazie ad otto vittorie in 12 gare totali nel torneo (2N, 2P).
Il Frosinone ha vinto solo una delle nove trasferte contro l'Empoli tra Serie A e Serie BKT (3N, 5P): 2-1 nel massimo campionato il 13 febbraio 2016, grazie alla doppietta di Daniel Ciofani, intervallata nel mezzo dal temporaneo pareggio di Massimo Maccarone.
Il Frosinone ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie BKT e potrebbe registrare una striscia di sei successi consecutivi per la quarta volta nella sua storia nel torneo, la prima dal periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 con Fabio Grosso in panchina; i ciociari inoltre potrebbe collezionare cinque successi esterni consecutivi per la prima volta nella competizione.
L'Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie BKT (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 (6N, 6P); i toscani hanno vinto sei delle 17 partite disputate finora e nelle precedenti cinque occasioni in cui avevano ottenuto sei o meno successi a questo punto del campionato di Serie BKT (nell'era dei tre punti a vittoria), non sono mai stati promossi a fine stagione.
Dopo una serie di imbattibilità durata 27 partite casalinghe in Serie BKT (14V, 13N) l'Empoli ha perso la più recente; prima della serie positiva i toscani avevano perso due gare interne consecutivamente, nel luglio 2020 contro Virtus Entella e Cosenza.
Con il gol nell'ultima partita di campionato Marco Nasti ha eguagliato quanto fatto nella passata stagione di Serie BKT: due reti, entrambe in trasferta come nel 2025/26; il calciatore dell'Empoli infatti non segna in una gara casalinga in regular season nella competizione dal 13 gennaio 2024, con la maglia del Bari contro la Ternana.
Giacomo Calò ha fornito un assist in tutte le ultime cinque partite di Serie BKT; nella competizione, da quando il dato è a disposizione (dal 2008/09), solamente Domenico Berardi (tra novembre e dicembre 2024) era riuscito a raggiungere cinque presenze di fila con almeno un passaggio vincente.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: