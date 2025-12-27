Candellone addomestica la sfera, si gira e calcia, trovando la parata di Adamonis ma è tutto inutile: la sfera era già uscita. 16:11

PREPARTITA

Juve Stabia - Sudtirol è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Sudtirol sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 100 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 13 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0

Attualmente Juve Stabia si trova 8° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 17° in classifica con 16 punti (frutto di 2 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 19 gol e ne ha subiti 20; il Sudtirol ha segnato 16 gol e ne ha subiti 21.

In casa Juve Stabia ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1.

Juve Stabia e Sudtirol si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Juve Stabia-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Terza sfida in Serie BKT tra Juve Stabia e Südtirol: negli unici due precedenti, disputati entrambi nella scorsa stagione, un successo per parte (entrambe le vittorie sono arrivate per la squadra di casa).

Il Südtirol ha vinto solo una delle tre trasferte di Serie BKT contro squadre campane (2P): 2-0 contro il Benevento l'1 marzo 2023, grazie alle reti di Luca Belardinelli e Moustapha Cisse.

Juve Stabia (otto) e Südtirol (10) sono le due squadre con più pareggi raccolti in questo campionato di Serie BKT: più in generale i campani non hanno mai pareggiato più match dopo i primi 18 turni di un singolo torneo cadetto (otto nel 1951/52) mentre gli altoatesini sono anche una delle due formazioni, insieme al Wrexham, con più pareggi ottenuti in questa stagione nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni.

La Juve Stabia è imbattuta in casa in questo campionato (4V, 4N), a differenza delle sei stagioni precedenti di Serie BKT in cui aveva sempre subito almeno una sconfitta nelle prime otto gare interne stagionali.

In nove trasferte di Serie BKT in questa stagione, il Südtirol ha pareggiato otto volte (1P); nessuna squadra nella storia della competizione ha raggiunto nove pareggi nelle prime 10 gare esterne.

Fabio Maistro ha fornito tre passaggi vincenti nelle ultime due presenze di Serie BKT, tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 61 in regular season; il calciatore della Juve Stabia non era mai arrivato a due presenze di fila con almeno un assist nella competizione.

Raphael Odogwu ha segnato nelle ultime due trasferte disputate in Serie BKT e non è mai arrivato a tre gare esterne di fila in rete nella competizione (due anche tra agosto e settembre 2023).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: