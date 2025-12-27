La Juve Stabia torna al successo grazie al gol di Maistro su assist di Correia nella prima frazione di gioco, difeso poi con ordine fino al termine. Il Sudtirol ha provato a impattare, in particolare con Odogwu e Tait ma senza centrare il bersaglio grosso.
In classifica, le ''Vespe'' salgono a quota 26, staccando l'Empoli, mentre gli altoatesini restano fermi a 16 punti in zona pericolo. Dopo la sosta, si torna in campo con Sudtirol-Spezia e Juve Stabia-Pescara.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+5'
E' FINITA! JUVE STABIA-SUDTIROL 1-0! Rete di Maistro al 19'. 16:57
90'+4'
Ultimo giro di orologio. 16:55
90'+3'
Anticipo provvidenziale di Duca su Odogwu, il quale pregustava la conclusione a rete. 16:54
90'+1'
Conclusione di Duca dal vertice dell'area di rigore, a lato. 16:51
90'
Cinque minuti di recupero. 16:51
89'
Batte lo stesso Casiraghi ma non inquadra lo specchio di porta. 16:50
88'
Entrata di Bellich su Casiraghi, occasione per gli ospiti da posizione pericolosa. 16:49
86'
AMMONITO S. DAVI: proteste. Era diffidato. 16:48
86'
CORREIA! Discesa palla al piede, dribbling e ingresso in area, destro poco potente, blocca Adamonis. 16:47
85'
GRAN TIRO DI TAIT! Destro al volo dalla media distanza, fuori di poco alla sinistra di Confente. 16:46
83'
Tiro dalla bandierina per il Sudtirol. 16:44
82'
Candellone desiste sul lancio di Duca, peraltro in posizione di offside. 16:43
81'
Fallo in attacco di Pecorino ai danni di Carissoni. 16:42
79'
AMMONITO KOFLER: fallo su Correia. 16:40
78'
TIRO DI ODOGWU! Sinistro rasoterra parato da Confente. 16:39
75'
TERZO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Duca, esce Cacciamani. 16:37
75'
SECONDO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: entra Baldi, esce Pierobon. 16:37
72'
Meno di venti minuti al 90', sempre parziale di 1 a 0. 16:37
70'
Pestone di S. Davi ai danni di Correia che viene assistito dai sanitari. 16:35
68'
AMMONITO BURNETE: cartellino giallo a tempo di record, perdita di tempo. 16:34
68'
PRIMO CAMBIO NELLA JUVE STABIA: centra Burnete, esce Maistro. 16:34
66'
QUINTO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Pecorino, esce Merkaj. 16:32
66'
QUARTO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Mallamo, esce Tronchin. 16:31
65'
Castori pronto a giocarsi le ultime carte...16:35
62'
Spinta fallosa di Odogwu ai danni di Correia. 16:29
61'
DESTRO DI CACCIAMANI! Tiro a giro alto sopra la traversa. 16:28
59'
Proprio i due subentrati confezionano un'occasione: assist di Tait, colpo di testa di S. Davi largo sul fondo. 16:27
58'
TERZO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra S. Davi, esce Zedadka. 16:19
57'
SECONDO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Tait, esce Pietrangeli. 16:18
55'
Destro di Candellone, servito da Maistro, che non inquadra lo specchio di porta. 16:17
53'
JUVE STABIA PERICOLOSA! Cross di Correia a centro area, tocco di Cacciamani sopra la traversa. 16:14
51'
SUDTIROL VICINO AL PAREGGIO! Colpo di testa di Odogwu che sfiora l'incrocio dei pali. 16:13
50'
Dribbling di Zedadka, assist per Merkaj, decisivo l'anticipo di Bellich in corner. 16:12
49'
Candellone addomestica la sfera, si gira e calcia, trovando la parata di Adamonis ma è tutto inutile: la sfera era già uscita. 16:11
48'
AMMONITO TRONCHIN: trattenuto Correia. 16:10
47'
Strappo di El Kaouakibi che taglia il campo e poi serve Molina, che però scivola una volta entrato in area. 16:10
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:07
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI JUVE STABIA-SUDTIROL! Si riparte dal parziale di 1 a 0. 16:07
Squadre negli spogliatoi in vista della ripresa: Abate studia le mosse per difendere il vantaggio, Castori per evitare la sconfitta. 15:54
Match con poche emozioni al ''Menti'' nella prima frazione di gioco tra Juve Stabia e Sudtirol. Per il momento, i padroni di casa capitalizzano il gol di Maistro, favorito dall'errore in disimpegno di Pietrangeli, su assist di Correia. Tra gli ospiti, un cambio forzato dopo appena 8': Casiraghi per l'infortunato Martini. 15:53
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! JUVE STABIA-SUDTIROL 1-0! Rete di Maistro al 19'. 15:50
45'
Un minuto di recupero. 15:49
44'
Tiro-cross di Merkaj che attraversa l'area di rigore campana senza trovare alcuna deviazione. 15:48
42'
Casiraghi può calciare dai 16-18 metri ma colpisce male, sinistro che scivola largo sul fondo. 15:46
41'
Buono spunto di Molina che alza un cross teso, Odogwu riesce a avvitarsi per colpire: colpo di testa centrale per la presa di Confente. 15:45
40'
Cinque minuti all'intervallo, più eventuale recupero. 15:43
37'
Maistro arriva sul pallone e riesce a mettere in area, dove Pierobon viene anticipato da Pietrangeli e Adamonis in corner. 15:41
35'
Cross di Zedadka dopo che la sfera ha oltrepassato la linea di fondo campo. 15:40
34'
Chiuso Merkaj, carambola in calcio d'angolo. 15:37
32'
Respinta con i pugni del portiere, può scattare il contropiede della Juve Stabia ma Leone sbaglia la misura del passaggio in avanti. 15:36
31'
Tocco di braccio di Cacciamani, punizione per il Sudtirol. 15:34
29'
Traversone profondo di Zedadka, uscita di Confente. 15:32
28'
Merkaj non aggancia il pallone, rimessa laterale per Bellich. 15:31
27'
Leone fermato irregolarmente da Casiraghi, fischio di Marinelli. 15:30
25'
Spazzata di Adamonis in fallo laterale sul pressing di Pierobon. 15:29
23'
Punizione per gli altoatesini sulla trequarti, deviazione in mischia che non sorprende l'estremo difensore delle ''Vespe''. 15:27
21'
Gli ospiti provano l'immediata reazione: corner, uscita sbagliata di Confente, Giorgini contrasta il colpo di testa di Odogwu. 15:25
19'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il numero 37 gialloblù. 15:26
19'
GOL! JUVE STABIA-Sudtirol 1-0! Rete di Maistro. Padroni di casa in vantaggio: Pietrangeli sbaglia il disimpegno, Correia intercetta la sfera che arriva a Maistro, botta di destro che sorprende Adamonis. 15:24
16'
Sugli sviluppi, colpo di testa di Bellich che termina largo ma la sfera aveva oltrepassato la linea di fondo sulla battuta del calcio d'angolo. 15:20
15'
Corner per la Juve Stabia. 15:18
13'
Spinta fallosa di Carissoni ai danni di Casiraghi. 15:16
11'
Odogwu al volo, assist difficile per El Kaouakibi, il quale trova comunque la conclusione senza inquadrare lo specchio di porta. 15:15
10'
Traversone di Cacciamani alla ricerca di Candellone, Veseli ha la meglio in marcatura. 15:13
8'
PRIMO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Casiraghi, esce Martini. 15:12
8'
MARTINI KO! Il numero 6 non ce la fa e deve lasciare il terreno di gioco, costringendo Castori a effettuare una sostituzione dopo pochi minuti. 15:12
7'
Tiro dalla bandierina per i biancorossi: colpo di testa di Odogwu che termina alto.15:11
6'
Ci prova ancora la Juve Stabia, destro da fuori area di Cacciamani, blocca Adamonis. 15:10
6'
CANDELLONE! Mischia in area altoatesini, la sfera arriva all'attaccante che calcia di prima intenzione: alto sopra la traversa. 15:09
4'
Gioco momentaneamente fermo, colpo subito da Martini: sanitari in campo. 15:08
3'
Gli ospiti spingono sulla corsia destra, la retroguardia di casa conquista una rimessa da fondo campo. 15:07
1'
Merkaj fa sponda per Martini, che entra in area e calcia: sinistro fuori misura. 15:05
1'
INIZIA JUVE STABIA-SUDTIROL! Primo pallone giocato da Pietrangeli. 15:04
Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in maglia gialloblù, ospiti in completo bianco. 15:02
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:54
Abate perde Mosti appiedato dal Giudice Sportivo sostituito da Correia, che rientra proprio dalla squalifica; out Varnier in difesa, c'è Ruggero, in attacco Candellone con Maistro. Castori opta alcuni cambi: Odogwu riprende il posto al fianco di Merkaj, in mediana spazio a Tronchin, in difesa gioca Pietrangeli, Masiello in panchina. 15:01
FORMAZIONE SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - Kofler, Pietrangeli, Veseli - El Kaouakibi, Molina, Tronchin, Martini, Zedadka - Merkaj, Odogwu. A disposizione: Poluzzi, Masiello, F. Davi, S. Davi, Mancini, Bordon, Mallamo, Tait, Casiraghi, Brik, Italeng, Pecorino. 15:00
Juve Stabia - Sudtirol è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Sudtirol sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
100
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
13
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.2
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Lecce-Milan 0-2
21-09-2025
Serie A
Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025
Serie B
Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025
Serie A
Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025
Serie B
Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025
Serie B
Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025
Serie A
Torino-Cremonese 1-0
Attualmente Juve Stabia si trova 8° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 17° in classifica con 16 punti (frutto di 2 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 19 gol e ne ha subiti 20; il Sudtirol ha segnato 16 gol e ne ha subiti 21.
In casa Juve Stabia ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1.
Juve Stabia e Sudtirol si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Juve Stabia-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Terza sfida in Serie BKT tra Juve Stabia e Südtirol: negli unici due precedenti, disputati entrambi nella scorsa stagione, un successo per parte (entrambe le vittorie sono arrivate per la squadra di casa).
Il Südtirol ha vinto solo una delle tre trasferte di Serie BKT contro squadre campane (2P): 2-0 contro il Benevento l'1 marzo 2023, grazie alle reti di Luca Belardinelli e Moustapha Cisse.
Juve Stabia (otto) e Südtirol (10) sono le due squadre con più pareggi raccolti in questo campionato di Serie BKT: più in generale i campani non hanno mai pareggiato più match dopo i primi 18 turni di un singolo torneo cadetto (otto nel 1951/52) mentre gli altoatesini sono anche una delle due formazioni, insieme al Wrexham, con più pareggi ottenuti in questa stagione nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni.
La Juve Stabia è imbattuta in casa in questo campionato (4V, 4N), a differenza delle sei stagioni precedenti di Serie BKT in cui aveva sempre subito almeno una sconfitta nelle prime otto gare interne stagionali.
In nove trasferte di Serie BKT in questa stagione, il Südtirol ha pareggiato otto volte (1P); nessuna squadra nella storia della competizione ha raggiunto nove pareggi nelle prime 10 gare esterne.
Fabio Maistro ha fornito tre passaggi vincenti nelle ultime due presenze di Serie BKT, tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 61 in regular season; il calciatore della Juve Stabia non era mai arrivato a due presenze di fila con almeno un assist nella competizione.
Raphael Odogwu ha segnato nelle ultime due trasferte disputate in Serie BKT e non è mai arrivato a tre gare esterne di fila in rete nella competizione (due anche tra agosto e settembre 2023).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: