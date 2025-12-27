Il Palermo chiude l'anno con un successo per 1-0 sul Padova. Bene i rosanero nel primo tempo, nella ripresa però la squadra di Filippo Inzaghi ha rinunciato un po' a giocare se non per un'occasione di Pohjanpalo che ha sparato alto. E quella di Gomes in contropiede nel recupero. Anche il Padova, comunque, non ha creato clamorosi pericoli alla porta di Joronen se non per il tiro di Fusi in avvio di ripresa: le occasioni più nitide le aveva avute nella prima parte di gara.
E con questo risultato il Palermo sale al 4° posto, in piena zona playoff, con 33 punti. La squadra di Inzaghi è a -4 dalla promozione diretta. Il Padova resta al 10° posto con 22 punti, conservando un +4 sulla zona retrocessione.
Questa era l'ultima partita dell'anno per entrambe le formazioni. La Serie B tornerà in campo nel week end del 10-11 gennaio e, quindi, niente gare durante la prossima settimana. Il Palermo riparte dalla trasferta di Mantova di domenica 11 alle 15, stesso giorno per il Padova che ospita il Modena alle 17.15.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Palermo-Padova e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.19:16
90'+6'
E FINISCE QUI!!! Meglio il Padova nella ripresa, ma il Palermo conserva il vantaggio acquisito nei primi 45 minuti grazie al gol di Pohjanpalo19:12
90'+5'
Le telecamere vanno su Brunori che è rimasto in panchina quest'oggi. Poteva essere la sua ultima partita con la maglia del Palermo: è vicino un suo passaggio alla Sampdoria quando si aprirà la prossima sessione di mercato19:11
90'+4'
Buon ingresso di Giovane che ha recuperato ben due palloni sulla destra. Qui si prende anche il fallo laterale sulla chiusura di Baselli19:10
90'+4'
Giallo per Fusi per un fallo su Vasic19:09
90'+3'
GOMES MANCA IL 2-0!!! Contropiede Palermo con Augello che serve Gomes, destro del centrocampista che viene però respinto da Sorrentino che salva tutto19:08
90'+1'
Sono 5 i minuti di recupero in questo secondo tempo...19:06
90'
Gioco fermo perché a terra è rimasto Peda. L'arbitro fa comunque cenno che recupererà tutto19:06
89'
Uno-due Fusi-Seghetti, ma il passaggio di ritorno per Fusi non è preciso e recupera la difesa del Palermo19:04
87'
Buon calcio di punizione conquistato da Augello sulla trequarti. Anche per rompere il lungo possesso del Padova che aveva un po' monopolizzato il controllo della sfera negli ultimi minuti19:03
86'
Ancora BUONAIUTO su calcio di punizione, ma questa volta manda alto sopra la traversa19:01
86'
Dentro anche Blin che prende il posto di Ranocchia. Sostituzioni esaurite per il Palermo19:01
85'
DOPPIO CAMBIO INZAGHI!!! Arrivano due cambi anche per il Palermo. Fuori Ceccaroni, malconcio, che lascia il posto a Samuel Giovane19:21
85'
Sono tre i cambi per il Padova con l'ingresso dell'ex Torino Baselli che prende il posto di Belli.19:00
85'
FUORI IL PAPU GOMEZ!!! Fuori l'ex Atalanta che lascia il posto a Jonathan Silva. Qualche fischio18:59
84'
Andreoletti si gioca la carta Di Maggio per questo finale. Fuori Varas che comunque si è fatto sentire durante questo match18:59
83'
Il Papu Gomez ci prova da fuori area non vedendo movimento da parte dei suoi compagni di reparto, conclusione murata da Segre18:58
81'
Transizione del Palermo con Vasic che prova un tiro cross sull'out di sinistra, ma sbaglia tutto e regala palla al Padova19:19
79'
CI PROVA BUONAIUTO!!! Joronen salva la porta sul calcio di punizione battuto da Buonaiuto. Ancora 1-0 Palermo a poco più di 10' alla fine18:54
77'
Perrotta si spinge in avanti e guadagna un calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore. Il fallo è di Ranocchia18:53
76'
Contropiede non sfruttato bene dal Palermo con la conclusione di Ranocchia murata dalla difesa padovana18:51
74'
Ci prova anche Gomes da fuori area, ma Sgarbi si immola col corpo e mura la sua conclusione. Prova ad alzare i ritmi il Palermo19:19
74'
Altro cambio per Andreoletti che fa entrare Buonaiuto al posto di Harder, appena ammonito18:49
73'
OCCASIONE PALERMO!!! E sugli sviluppi del corner arriva la chance per Pohjanpalo, ma il suo sinistro finisce altissimo. Era davvero una gran occasione considerando la posizione di tiro del finlandese che era solo a centro area.18:49
72'
OCCHIO AL PALERMO!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, Peda mette dentro di testa con Perrotta che anticipa tutti sulla linea di porta. C'era Pohjanpalo nei pressi minaccioso18:48
71'
Harder trattiene da dietro Gomes. Inevitabile il cartellino giallo per il centrocampista del Padova18:46
69'
CAMBIO NEL PADOVA!!! Prima sostituzione anche nella squadra veneta con l'ingresso di Seghetti che prende il posto di Bortolussi. Molto pericoloso nel primo tempo, meno in questa ripresa18:44
68'
Si riparte senza problemi. Entrambi i giocatori coinvolti di nuovo in campo18:43
67'
Gioco fermo dopo uno scontro tra Pohjanpalo e Perrotta sugli sviluppi del corner18:43
66'
Pierozzi cerca Vasic sul secondo palo, ma salva tutto Belli che anticipa il serbo sull'inserimento. Sarà comunque corner per i padroni di casa18:42
66'
Dentro anche Pierozzi che prende il posto di Gyasi sulla fascia destra18:41
65'
DOPPIO CAMBIO INZAGHI!!! Nuovi sostituzioni per il Palermo: dentro Gomes per Palumbo. Infoltisce il centrocampo la squadra di casa18:40
64'
OCCHIO A VARAS!!! Sugli sviluppi di un corner, arriva il destro a giro di Varas che però calcia lontano dalla porta di Joronen18:40
62'
Palla dentro per Varas, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco iniziale di Bortolussi. Ritmi che si sono abbassati negli ultimi 10 minuti18:38
61'
Segre prova subito a lanciare Vasic nello spazio, Sgarbi spazza in fallo laterale per non rischiare18:36
60'
PRIMO CAMBIO NEL PALERMO!!! Inzaghi non contento della sua squadra: fuori Le Douaron che lascia il posto a Vasic18:35
57'
Paulmbo vede il movimento di Ceccaroni che entra in area, palla in profondità ma servizio non preciso. Occasione sfumata per il Palermo18:33
56'
Il Papu Gomez allarga per Capelli, cross da destra intercettato da Joronen18:32
54'
Non c'è niente. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo per Sorrentino18:30
54'
Check del VAR in corso. C'è il sig. Ghersini a rivedere il contatto18:29
53'
IL PALERMO CHIEDE IL RIGORE!!! Palumbo per Peda che non riesce ad andare di testa. Chiedono una spinta i giocatori del Palermo, ma Piccinini fa cenno di continuare18:29
53'
Resta anche a terra dolorante Ceccaroni, ma il difensore del Palermo sembra comunque in grado di continuare il match18:28
52'
Si spinge in avanti Ceccaroni, servito da Augello, sgambetto di Fusi che commette fallo18:28
51'
Ancora Fusi sugli sviluppi del corner, su servizio di Gomez, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco18:26
51'
C'è stata una deviazione perché sarà angolo per la squadra ospite. L'ha toccata Joronen sul tiro di Fusi18:26
50'
OCCASIONE PER IL PAREGGIO!!! Buon ingresso di Barreca a sinistra, Varas difende palla a centro area, scarico per Fusi che calcia di poco alto sopra la traversa. Il Padova, all'improvviso, ha sfiorato l'1-118:25
49'
Spiovente di Palumbo che cerca qualcuno sul secondo palo, ma ci arriva prima Sorrentino in uscita che subisce anche il fallo di Ceccaroni18:24
48'
Le Douaron prova a scappare sulla trequarti, ma subisce un fallo. Interessante calcio di punizione per il Palermo18:24
46'
SI RIPARTE AL BARBERA!!!18:21
È un Palermo che davanti si rende sempre pericoloso, ma che fatica a fare filtro a centrocampo. Padova che, invece, non riesce ad essere preciso sotto porta. Come dicevamo, ben tre le occasioni per la squadra di Andreoletti che deve essere efficace se vuole uscire dal Barbera con qualche punto quest'oggi.18:08
Partita che va a tratti nei primi 45 minuti. Si alternano minuti di studio a minuti di alta intensità con azioni pericolose da una parte e dall'altra. Avanti il Palermo grazie al gol di Pohjanpalo che aveva sfiorato il vantaggio anche in precedenza (gran salvataggio di Perrotta). Il Padova ci ha provato col Papu Gomez e Bortolussi, anche se con conclusioni dalla distanza. L'occasione, vera, per il pareggio è arrivata al 43', ma Joronen è stato miracoloso su Fusi.18:06
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-0 Palermo grazie al 12° gol in campionato di Pohjanpalo18:04
45'+1'
Pohjanpalo recupera un gran pallone, poi Segre si prende anche il fallo e il Palermo esce dalla pressione.18:04
45'
Un minuto di recupero...18:03
45'
Adesso è forcing del Padova con un'altra uscita di Joronen ad anticipare Bortolussi sullo spiovente del Papu Gomez18:02
44'
Ancora un'uscita di Joronen, questa volta non perfetta, col portiere del Palermo che subisce anche un colpo alla mano ma si rialza subito18:01
43'
OCCASIONE PER IL PAREGGIO!!! Fusi a centro area prova a piazzarla, ma Joronen risponde presente con un ottimo intervento. Rimette dentro Papu Gomez, ma Capelli non riesce a controllare18:13
42'
Giallo per Palumbo per un fallo su Barreca17:59
41'
Ancora Palermo in attacco, addirittura con Veroli, ma il suo cross viene messo fuori dalla retroguardia padovana. Palermo che vuole anche il raddoppio prima della fine del primo tempo18:00
39'
12° gol in campionato per Pohjanpalo17:57
38'
GOL! PALERMO-Padova 1-0. Rete di Joel Pohjanpalo. Avanti i siciliani con una transizione letale per i veneti: prima Pohjanpalo viene chiuso, poi Palumbo con lo spiovente ancora per il finlandese che col piattone batte Sorrentino per la rete del vantaggio. Ancora a segno il capocannoniere della Serie B, assist di Palumbo.
Sinistro di Gyasi ribattuto e recupera Sorrentino in uscita. Niente da fare per il Palermo. Sempre 0-017:54
35'
Che rischio per Ranocchia, solo contro tre, alla fine il centrocampista del Palermo guadagna un fallo per la spinta di Fusi. Se avesse perso palla, ci sarebbe stato un 3 contro 1 in favore del Padova nella metà campo avversaria18:12
34'
Il solito Augello a sinistra, cross per Le Douaron che viene però anticipato di testa al momento di concludere verso la porta17:52
33'
Arriva il primo giallo del match. Le Douaron entra nella lista dei cattivi per un fallo su Belli e le relative proteste17:51
31'
Harder chiede un calcio di punizione proprio a un passo dall'area di rigore, ma l'arbitro fischia altro. C'era un fuorigioco iniziale e palla che torna al Palermo17:49
30'
Possesso palla esattamente in parità. 50% per ambo le squadre dopo 30 minuti17:48
29'
Varas cerca il Papu Gomez in profondità, ma arriva la chiusura di Ceccaroni che si rifugia in fallo laterale17:48
27'
Uno-due Capelli-Belli, ma il cross da destra del braccetto del Padova si perde sul fondo18:11
25'
Contropiede del Palermo con Augello lanciato da Palumbo, palla per Pohjanpalo che controlla malissimo in area di rigore. Occasione sfumata.17:43
22'
ANCORA PALERMO!!! Schema su angolo dei rosanero che però non riescono a calciare in porta, ci prova poi Peda ma la sua conclusione finisce addirittura in fallo laterale. Poteva gestirla diversamente, qui, la squadra di Inzaghi.17:40
21'
Palla dall'altra parte con Augello che si inserisce a sinistra e guadagna un angolo. Partita che sale di ritmo, con offensive da una parte e dall'altra17:39
20'
Che rischio per Joronen che esce malissimo sul conseguente angolo, ma per sua fortuna l'arbitro fischia un fallo in attacco di Perrotta.17:37
19'
ANCORA PADOVA!!! Seconda occasione del Padova fatta partire dall'uscita di Sgarbi, va al tiro Bortolussi ma Joronen alza in angolo17:36
16'
CI PROVA GOMEZ!!! Risponde il Padova con la conclusione del Papu Gomez da fuori, Joronen si distende alla sua destra e manda in angolo17:34
15'
DUE VOLTE POHJANPALO!!! Prima il colpo di testa dell'attaccante del Palermo salvato sulla linea di porta da Perrotta, poi ancora Pohjanpalo ma ci arriva in qualche modo Sorrentino17:33
14'
Ancora un fallo di Belli che mette giù Le Douaron. Buon calcio di punizione guadagnato dal Palermo17:32
13'
Palumbo vede Gyasi sul secondo palo e prova a lanciarlo, ma il suo servizio non è preciso. Si vede con maggiore frequenza, però, il Palermo nella metà campo avversaria17:31
12'
Richiamo verbale per Belli che rischia il giallo sul fallo tattico speso su Augello, che era partito in velocità dalla sua metà campo18:10
10'
Questa volta è Pohjanpalo a rifinire per Le Douaron, ma il suo servizio non è perfetto e Sgarbi fa buona guardia17:28
9'
Ranocchia cerca la verticalizzazione per Pohjanpalo, bella idea ma arriva la chiusura di Perrotta che anticipa l'ex attaccante del Venezia17:26
8'
Qui invece è il Palermo a sbagliare con l'impostazione dal basso, palla per Bortolussi che però calcia a lato da fuori area17:26
7'
Le Douaron va a pressare alto su Varas, ma commette fallo. Il lungo giro palla del Padova può creare però questi pericoli se non ti disfi presto del possesso18:09
5'
Padova che fa un lungo giro palla. Pressing del Palermo che spera di riconquistare il possesso nella metà campo avversaria17:23
3'
Contatto Segre-Harder a centrocampo, ma tutto buono per l'arbitro. Grandi proteste del centrocampista del Padova che si lamentava dell'entità dell'intervento17:21
2'
Subito una conclusione del PAPU GOMEZ, ma il suo destro è facile preda per Joronen17:18
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...17:18
Il direttore di gara sarà il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Galimberti e dal quarto ufficiale, il sig. Fabrizio Pacella. In sala VAR ci saranno Antonio Giua (VAR) e Alessandro Prontera (AVAR).19:52
Sono 55 i precedenti tra Palermo e Padova, con un bilancio leggermente a favore dei veneti: 22 successi per il Padova oltre a 20 vittorie dei siciliani e 13 pareggi. L'ultimo confronto diretto tra le due squadre è stata la finale dei playoff di Serie C nel 2022: doppia vittoria del Palermo. Gol di Floriano all'Euganio, 1-0 anche al ritorno col gol di Brunori. L'ultima sfida al Barbera in Serie B è l'1-1 del 2019: gol di Trajkovski e Pulzetti.19:51
Solo un cambio nel Padova rispetto all'ultima contro la Sampdoria. Fuori Crisetig che lascia il posto a Harder. Assenti per infortunio Bacci, Favale, Lasagna e Pastina.16:58
Nel Palermo ci sono ben due squalificati: Diakité, sostituito da Gyasi, e Bani che lascia il posto a Veroli. Out per infortunio sempre Bereszynski. 16:40
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Sorrentino - Belli, Sgarbi, Perrotta - Capelli, Fusi, Harder, Varas, Barreca - Bortolussi, Papu Gomez. All. Matteo Andreoletti. A disposizione: Mouquet, Fortin - Boi, Villa, Faedo, Ghiglione - Baselli, Jonathan Silva, Di Maggio, Crisetig - Buonaiuto, Seghetti.16:54
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Joronen - Peda, Ceccaroni, Veroli - Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron – Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi. A disposizione: Gomis, Bardi - Pierozzi, Nicolosi - Vasic, Blin, S.Giovane, Gomes - Brunori, G.Corona.16:44
Padova che è in serie positiva da quattro partite, con due successi consecutivi in trasferta per la squadra di Andreoletti. Il 2-1 in casa della Reggiana e l'1-0 in casa del Pescara. Risultati che hanno portato i veneti al 10° posto provvisorio, con un +6 sulla zona retrocessione.19:51
Il Palermo di Filippo Inzaghi arriva a questa sfida dopo il 2-2 di Avellino. Risultato che ha interrotto una striscia di 3 vittorie consecutive per i rosanero. Il 2-2 del Partenio ha fatto male, con espulsione di Diakité e pareggio di Palumbo subito in extremis. Palermo che vuole riscattarsi con una vittoria in questa ultima partita del 2025.19:50
Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Padova, gara valida per la Giornata 18 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo.19:40
Palermo - Padova è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Padova sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
117
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
15
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
6.8
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Il Palermo ha segnato 28 gol e ne ha subiti 13; Padova ha segnato 17 gol e ne ha subiti 20.
In casa il Palermo ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Padova ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Sampdoria e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Reggiana e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 2-2 mentre Padova ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol.
Palermo e Padova si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 11 volte, Padova ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Palermo-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo è rimasto imbattuto negli ultimi quattro match contro il Padova in Serie BKT (3V, 1N) e potrebbe evitare il ko per cinque gare consecutive contro i veneti in cadetteria per la prima volta nella sua storia.
Solamente contro Hellas Verona (17) e Brescia (16) il Padova conta più vittorie in Serie BKT che contro il Palermo: 14 successi in 34 sfide totali (9N, 11P).
Palermo e Padova non hanno mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime sette partite di Serie BKT disputate in casa dei rosanero (tre successi per gli isolani, due per i biancoscudati e due pareggi); in generale, dopo l'1-1 nella sfida più recente, le due squadre potrebbero impattare due gare consecutive in casa dei siciliani per la prima volta in cadetteria.
Il Palermo ha vinto ciascuna delle ultime tre gare casalinghe di Serie BKT senza subire alcun gol (11-0 nel parziale) e potrebbe ottenere quattro successi interni consecutivi tenendo la porta inviolata nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 1996.
Il Padova ha vinto le ultime due trasferte di Serie BKT (contro Pescara e Reggiana) e potrebbe collezionare tre successi esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2012 (con Alessandro Dal Canto in panchina in quel caso).
Dopo tre sconfitte in quattro partite (1V), il Palermo è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match di campionato, in cui ha collezionato tre vittorie e due pareggi, mettendo a segno 12 reti: più di qualsiasi altra avversaria nel periodo nella competizione (2.4 gol di media a partita).
Il Palermo è l'unica squadra di questo campionato a non avere ancora subito gol nella prima mezzora di gioco; l'ultima rete incassata dai rosanero nei primi 30 minuti di gara in Serie BKT risale allo scorso maggio, contro la Carrarese (Stiven Shpendi al 16').
Il Palermo è la squadra che conta il maggior numero di gol (cinque) al termine di sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questo campionato; al contrario, il Padova non ha ancora trovato la via del gol a seguito di questa situazione di gioco.
A partire dal mese di novembre, Joel Pohjanpalo ha preso parte a 10 gol (sette reti, tre assist) in Serie BKT: soltanto Erling Haaland (11 in 690') e Adam Armstrong (11 in 819') hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2025/26 nel periodo; rispetto a questi, però, l'attaccante del Palermo ha giocato meno minuti 630).
L'ultimo dei tre gol segnati da Antonio Barreca in 150 partite di Serie BKT (esclusa post season) è arrivato proprio contro il Palermo lo scorso 1 maggio; inoltre, tutti i tre centri nel torneo cadetto del difensore 30enne dei patavini sono stati realizzati in match esterni e due di questi nel 2025, entrambi con la maglia del Südtirol.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: