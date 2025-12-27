Il Palermo chiude l'anno con un successo per 1-0 sul Padova. Bene i rosanero nel primo tempo, nella ripresa però la squadra di Filippo Inzaghi ha rinunciato un po' a giocare se non per un'occasione di Pohjanpalo che ha sparato alto. E quella di Gomes in contropiede nel recupero. Anche il Padova, comunque, non ha creato clamorosi pericoli alla porta di Joronen se non per il tiro di Fusi in avvio di ripresa: le occasioni più nitide le aveva avute nella prima parte di gara.

Il Palermo di Filippo Inzaghi arriva a questa sfida dopo il 2-2 di Avellino. Risultato che ha interrotto una striscia di 3 vittorie consecutive per i rosanero. Il 2-2 del Partenio ha fatto male, con espulsione di Diakité e pareggio di Palumbo subito in extremis. Palermo che vuole riscattarsi con una vittoria in questa ultima partita del 2025.19:50

Padova che è in serie positiva da quattro partite, con due successi consecutivi in trasferta per la squadra di Andreoletti. Il 2-1 in casa della Reggiana e l'1-0 in casa del Pescara. Risultati che hanno portato i veneti al 10° posto provvisorio, con un +6 sulla zona retrocessione.19:51

Sono 55 i precedenti tra Palermo e Padova, con un bilancio leggermente a favore dei veneti: 22 successi per il Padova oltre a 20 vittorie dei siciliani e 13 pareggi. L'ultimo confronto diretto tra le due squadre è stata la finale dei playoff di Serie C nel 2022: doppia vittoria del Palermo. Gol di Floriano all'Euganio, 1-0 anche al ritorno col gol di Brunori. L'ultima sfida al Barbera in Serie B è l'1-1 del 2019: gol di Trajkovski e Pulzetti.19:51

Il direttore di gara sarà il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Galimberti e dal quarto ufficiale, il sig. Fabrizio Pacella. In sala VAR ci saranno Antonio Giua (VAR) e Alessandro Prontera (AVAR).19:52

Questa volta è Pohjanpalo a rifinire per Le Douaron, ma il suo servizio non è perfetto e Sgarbi fa buona guardia17:28

Partita che va a tratti nei primi 45 minuti. Si alternano minuti di studio a minuti di alta intensità con azioni pericolose da una parte e dall'altra. Avanti il Palermo grazie al gol di Pohjanpalo che aveva sfiorato il vantaggio anche in precedenza (gran salvataggio di Perrotta). Il Padova ci ha provato col Papu Gomez e Bortolussi, anche se con conclusioni dalla distanza. L'occasione, vera, per il pareggio è arrivata al 43', ma Joronen è stato miracoloso su Fusi.18:06

OCCASIONE PALERMO!!! E sugli sviluppi del corner arriva la chance per Pohjanpalo, ma il suo sinistro finisce altissimo. Era davvero una gran occasione considerando la posizione di tiro del finlandese che era solo a centro area.18:49

Palermo - Padova è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Padova sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 117 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 28 gol e ne ha subiti 13; Padova ha segnato 17 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Palermo ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Padova ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Sampdoria e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, la Reggiana e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 2-2 mentre Padova ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol.

Palermo e Padova si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 11 volte, Padova ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Palermo-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo è rimasto imbattuto negli ultimi quattro match contro il Padova in Serie BKT (3V, 1N) e potrebbe evitare il ko per cinque gare consecutive contro i veneti in cadetteria per la prima volta nella sua storia.

Solamente contro Hellas Verona (17) e Brescia (16) il Padova conta più vittorie in Serie BKT che contro il Palermo: 14 successi in 34 sfide totali (9N, 11P).

Palermo e Padova non hanno mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime sette partite di Serie BKT disputate in casa dei rosanero (tre successi per gli isolani, due per i biancoscudati e due pareggi); in generale, dopo l'1-1 nella sfida più recente, le due squadre potrebbero impattare due gare consecutive in casa dei siciliani per la prima volta in cadetteria.

Il Palermo ha vinto ciascuna delle ultime tre gare casalinghe di Serie BKT senza subire alcun gol (11-0 nel parziale) e potrebbe ottenere quattro successi interni consecutivi tenendo la porta inviolata nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 1996.

Il Padova ha vinto le ultime due trasferte di Serie BKT (contro Pescara e Reggiana) e potrebbe collezionare tre successi esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2012 (con Alessandro Dal Canto in panchina in quel caso).

Dopo tre sconfitte in quattro partite (1V), il Palermo è rimasto imbattuto negli ultimi cinque match di campionato, in cui ha collezionato tre vittorie e due pareggi, mettendo a segno 12 reti: più di qualsiasi altra avversaria nel periodo nella competizione (2.4 gol di media a partita).

Il Palermo è l'unica squadra di questo campionato a non avere ancora subito gol nella prima mezzora di gioco; l'ultima rete incassata dai rosanero nei primi 30 minuti di gara in Serie BKT risale allo scorso maggio, contro la Carrarese (Stiven Shpendi al 16').

Il Palermo è la squadra che conta il maggior numero di gol (cinque) al termine di sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questo campionato; al contrario, il Padova non ha ancora trovato la via del gol a seguito di questa situazione di gioco.

A partire dal mese di novembre, Joel Pohjanpalo ha preso parte a 10 gol (sette reti, tre assist) in Serie BKT: soltanto Erling Haaland (11 in 690') e Adam Armstrong (11 in 819') hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2025/26 nel periodo; rispetto a questi, però, l'attaccante del Palermo ha giocato meno minuti 630).

L'ultimo dei tre gol segnati da Antonio Barreca in 150 partite di Serie BKT (esclusa post season) è arrivato proprio contro il Palermo lo scorso 1 maggio; inoltre, tutti i tre centri nel torneo cadetto del difensore 30enne dei patavini sono stati realizzati in match esterni e due di questi nel 2025, entrambi con la maglia del Südtirol.

