La Sampdoria acciuffa la vittoria nel finale. Dopo l’1-1 del primo tempo per le reti di Portanova e Conti, nella ripresa i padroni di casa cercano di comandare la gara ma senza impensierire più di tanto gli avversari. Quando la partita sembra avviarsi verso il pari, la Sampdoria trova il 2-1 all’88’: punizione dalla trequarti, Barak spizza per Cuni che in qualche modo riesce a far arrivare il pallone di nuovo al compagno che batte Motta.
La Sampdoria fa un grosso balzo in classifica ed esce dalla zona calda: i blucerchiati salgono in quattordicesima posizione con diciassette punti. Nel prossimo turno la squadra di Gregucci e Foti sarà ospite dell’Avellino.
La Reggiana incassa nel finale la terza sconfitta consecutiva. Gli emiliani mantengono la dodicesima posizione in classifica e nel prossimo turno ospiteranno il Venezia.
Fasi di gioco molto confuse, con attacchi arrembanti da parte delle due squadre.16:49
83'
OCCASIONE REGGIANA! Dal corner da sinistra la palla arriva a Charlys che colpisce di testa, Portanova da terra prova la deviazione acrobatica e palla che finisce tra le braccia di Ghidotti!16:48
82'
Lambourde mette in mezzo un pallone che arriva a Marras, che prova a calciare di sinistro ma il tiro è respinto dalla difesa doriana.16:47
82'
Ritmi più lenti in questa fase della gara.16:46
80'
DOPPIO CAMBIO SAMP: escono Pafundi e Conti per Çuni e Ricci.16:44
78'
TRIPLA SOSTITUZIONE REGGIANA: fuori Bozzolan, Novakovich e Reinhart per Libutti, Gondo e Mendicino.16:45
78'
Espulso anche un componente della panchina della Reggiana.16:42
76'
CARTELLINO GIALLO per Mathis Lambourde, con il gomito alto su Henderson.16:40
75'
Quindici minuti più recupero al termine della gara.16:39
74'
Tiro cross da fuori area di Conti, palla sul fondo.16:38
72'
DOPPIA OCCASIONE SAMP! Pafundi serve Coda che trova lo spazio per tirare, respinta di Motta sui piedi di Depaoli che calcia ancora su Motta!16:37
71'
CAMBIO REGGIANA: fuori Elayis Tavsan, dentro Mathis Lambourde.16:35
71'
Buona occasione per la Samp con Depaoli che serve Pafundi, velo dell'attaccante che però non trova alcun compagno.16:35
67'
Pafundi calcia in mezzo, mischia in area e poi libera la difesa emiliana.16:31
67'
Proteste dalla panchina: espulso un collaboratore tecnico della Sampdoria.16:32
66'
Altra punizione gaudagnata da Pafudi sulla trequarti.16:30
63'
Lancio interessante per Portanova, anticipato bene da Ghidotti.16:27
62'
Attacca forte adesso la Sampdoria.16:26
60'
DOPPIO CAMBIO SAMPDORIA: fuori Cherubini e Giordano per Barák e Ioannou.16:24
58'
Subito protagonista Marras che rischia il giallo al primo intervento: ammonimento verbale di Collu.16:22
57'
SOSTITUZIONE REGGIANA: esce Matteo Rover ed entra Manuel Marras.16:21
56'
Spunto di Portanova sulla sinistra e cross in mezzo troppo lungo per i compagni.16:20
54'
Si riaffaccia in avanti la Reggiana che guadagna un tiro dalla bandierina.16:18
53'
Altro calcio piazzato per la Samp: sulla palla Pafundi. Provato lo schema, palla troppo lunga che finisce sul fondo.16:17
52'
AMMONITO Matteo Rover per fallo su Coda.16:16
48'
Batte Conti verso il secondo palo, poi mischia in area con Depaoli che resta a terra dopo un contatto con Novakovich, l'arbitro fischia fallo sull'attaccante.16:13
47'
Soccorso Pafundi che ha subìto un pestone da Reinhart.16:11
46'
Ripartono aggressivi i blucerchiati che guadagnano subito una punizione con Pafundi.16:10
45'
Inizia il secondo tempo! SAMPDORIA-REGGIANA 1-1 (14’ Portanova, 26’ Conti)!16:09
I giocatori stanno rientrando in campo. Non sembrano esserci stati cambi nell'intervallo.16:08
Partita subito molto aggressiva. Prova a prendere in mano la gara la Samp, ma è la Reggiana ad andare in vantaggio al 14’: Rover ruba palla a Venuti centrocampo e scende sulla fascia, poi crossa in mezzo dove arriva sul secondo palo Portanova che insacca la rete dell'1-0. La Samp non perde la bussola e al 26’ trova il pari con un sinistro da fuori area di Conti sugli sviluppi di un corner. Nel finale di tempo un’occasione per parte e l’infortunio di Venuti, uscito in barella dopo una brutta caduta in seguito ad un contrasto aereo con Tavsan.15:53
45'+6'
Finisce la prima frazione di gioco. SAMPDORIA-REGGIANA 1-1 (14’ Portanova, 26’ Conti)!15:52
45'+3'
Fischiato un fallo in attacco a Papetti, punizione per la Samp.15:50
45'+2'
AMMONITO Dennis Hadzikadunic per trattenuta su Portanova.15:49
45'
Cinque minuti di recupero.15:48
45'
SOSTITUZIONE SAMPDORIA: esce Lorenzo Venuti ed entra Alex Ferrari.15:47
44'
Mani sul volto per il difensore blucerchiato che esce in barella consolato dai compagni.15:46
43'
Probabile cambio per Venuti, che cade male nel contrasto con l'avversario.15:45
42'
Scontro aereo tra Venuti e Tavsan: entrambi restano a terra.15:44
41'
Parte Coda, palla sulla barriera.15:43
40'
Tentativo da fuori di Henderson, respinta con un braccio da Rover: sarà punizione dal limite.15:42
39'
PAPETTI! Corner di Reinhart, colpo di testa del difensore e respinta di Ghidotti sopra la traversa!15:41
38'
Torna a farsi vedere in avanti la Reggiana, che guadagna un calcio d'angolo.15:40
37'
Cherubini dolorante dopo aver tentato una scivolata su Quaranta.15:39
35'
ANCORA CONTI! Il centrocampista blucerchiato sradica una palla a centrocampo e avanza fino al limite dell'area: il suo sinistro esce di poco a lato!15:38
30'
Quindici minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:32
29'
Prima rete in campionato per Francesco Conti.15:31
26'
GOL! SAMPDORIA-Reggiana 1-1! CONTI! Corner di Pafundi dalla sinistra respinto fuori area dalla difesa, la palla arriva al limite a Conti che con un bel sinistro trova l'angolino alle spalle di Motta!
AMMONITO Tobías Reinhart, con il piede a martello su Henderson.15:26
24'
Retropassaggio horror di Abildgaard, Ghidotti riesce a rinviare.15:26
23'
Bello spunto di Cherubini che semina il panico in area e riesce a crossare, respinge la difesa ospite.15:25
20'
CARTELLINO GIALLO per Fabio Depaoli, che ha steso Tavsan in contropiede.15:22
18'
Schema per liberare il mancino di Pafundi, che però viene murato al limite dell'area.15:20
18'
Pafundi messo giù da Charlys sulla trequarti: punizione per la Samp.15:19
16'
Prova a reagire la Sampdoria: Pafundi chiede il triangolo a Depaoli ma la difesa granata blocca il passaggio.15:24
14'
GOL! Sampdoria-REGGIANA 0-1! PORTANOVA! Palla persa dalla Samp a centrocampo, Rover scende sulla destra e mette in mezzo un pallone perfetto: Novakovich non ci arriva ma sul secondo palo spunta Portanova che insacca!
Pressing alto della squadra ospite che arriva fino al limite dell'area doriana.15:15
10'
Scontro tra Bozzolan e Hadzikadunic: restano a terra entrambi.15:12
7'
Pafundi calcia una punizione interessante al centro dell'area di rigore della Reggiana, la palla arriva ad Abildgaard sul secondo palo ma il difensore scivola e l'occasione sfuma.15:10
5'
Portanova prova il pallonetto da quasi metà campo, palla che finisce tra le braccia di Ghidotti.15:07
4'
Atteggiamento molto aggressivo di entrambe le squadre in questi primi minuti.15:07
4'
Venuti mette in mezzo una bella palla, respinge la difesa emiliana.15:05
Padroni di casa nel classico completo blucerchiato, ospiti in maglia bianca e pantaloncini granata.15:03
Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova è tutto pronto. Comincia la sfida SAMPDORIA-REGGIANA!15:02
Arbitra la sfida Giuseppe Collu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Niedda e Biffi e dal quarto uomo Calzavara. Nasca e Mazzoleni rispettivamente al Var e Avar.14:55
La Reggiana deve fare a meno degli infortunati Bertagnoli e Girma. Squalificato l’allenatore Dionigi, al suo posto in panchina il vice Sibilano. Torna titolare Tavsan sulla trequarti con Portanova. Dal primo minuto anche Papetti e Magnani in difesa.14:39
La Samp deve rinunciare agli indisponibili Altare e Riccio. La coppia Gregucci-Foti opta per un doppio cambio a centrocampo: in panchina Barak e Ioannou, in campo Giordano e Cherubini.14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana si schiera con il 3-4-2-1: Motta – Papetti, Magnani, Quaranta – Rover, Reinhart, Charlys, Bozzolan – Tavsan, Portanova – Novakovich. A disposizione: Seculin, Rozzio, Bonetti, Libutti, Sampirisi, Tripaldelli, Stulac, Vallarelli, Mendicino, Marras, Lambourde, Gondo. All. Sibilano (Dionigi squalificato).14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria scende in campo con il 3-5-2: Ghidotti – Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic – Depaoli, Conti, Henderson, Cherubini Giordano, – Pafundi, Coda. A disposizione: Ravaglia, Coucke, Krastev, Narro, Bellemo, Vulikic, Ioannou, Ferrari, Benedetti, Ricci, Cuni, Barak. All. Gregucci-Foti.15:05
La Reggiana viene invece da due sconfitte consecutive, tre nelle ultime cinque gare. Nell’ultimo turno la squadra di Dionigi è stata sconfitta 2-1 dal Pescara ultimo in classifica ed ora occupa la dodicesima posizione con venti punti, a tre lunghezze dalla zona playoff.13:22
La Sampdoria occupa il terzultimo posto in classifica con quattordici punti, in compagnia del Mantova: la zona salvezza dista tre lunghezze. Sette punti nelle ultime cinque gare per i blucerchiati, che nell’ultimo turno hanno pareggiato a Padova (1-1, rete di Coda).14:29
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sampdoria e Reggiana, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di serie B.13:22
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori
Sampdoria - Reggiana è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Reggiana sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Giuseppe Collu
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
185
Fuorigioco
21
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
37
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.6
Falli per cartellino
5.0
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025
Serie A
Pisa-Roma 0-1
20-09-2025
Serie A
Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025
Serie A
Parma-Torino 2-1
19-10-2025
Serie A
Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025
Serie A
Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025
Serie A
Roma-Udinese 2-0
22-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Palermo 1-1
29-11-2025
Serie A
Milan-Lazio 1-0
13-12-2025
Serie B
Südtirol-Bari 0-0
Attualmente la Sampdoria si trova 14° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece la Reggiana si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 18 gol e ne ha subiti 25; la Reggiana ha segnato 22 gol e ne ha subiti 25.
In casa la Sampdoria ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Padova e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 1-1 mentre La Reggiana ha incontrato il Pescara perdendo 2-1.
Sampdoria e Reggiana si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 2 volte, la Reggiana ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Sampdoria-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Sampdoria ha vinto solo due delle otto partite disputate contro la Reggiana in Serie BKT (3N, 3P), entrambe nel 2023/24 con Andrea Pirlo in panchina; dopo il 2-2 nel match più recente (il 16 marzo scorso in Emilia-Romagna), i blucerchiati potrebbero pareggiare due gare consecutive contro i granata per la prima volta in cadetteria.
Dopo aver vinto quattro gare interne consecutive tra Serie A e Serie BKT, la Sampdoria ha perso la più recente contro la Reggiana (1-0 il 24 agosto 2024) e potrebbe subire due ko casalinghi consecutivi in campionato contro gli emiliani per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra febbraio 1967 e dicembre 1981.
Dopo i successi contro Juve Stabia (1-0 il 24 novembre) e Carrarese (3-2 il 7 dicembre), la Sampdoria potrebbe ottenere almeno tre vittorie interne di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (serie di quattro in quel caso).
La Reggiana ha perso le ultime due gare di questo campionato contro Padova e Pescara (doppio 1-2) e potrebbe quindi registrare tre sconfitte di fila in Serie BKT per la seconda volta in questo anno solare, la precedente tra marzo e aprile (v Sassuolo, Cremonese e Pisa).
La Sampdoria è la squadra che in percentuale ha subito più gol di testa in questo torneo: il 29%, sette sui 24 complessivi; di contro, la Reggiana è la compagine che, sempre in percentuale, ha segnato il minor numero di reti con questo fondamentale: soltanto il 5%, cioè una (quella di Andrija Novakovich, dello scorso ottobre, sul campo del Monza) sulle 21 totali.
Massimo Coda è il giocatore che in percentuale ha preso parte a più gol della propria squadra nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2025/26: il 69%, ovvero 11 (otto reti e tre assist) delle 16 marcature totali messe a segno dai blucerchiati nel torneo in corso (segue Kylian Mbappé con il 61%).
Tra i difensori che non sono ancora stati superati in dribbling dagli avversari in questo campionato di Serie BKT, soltanto Armando Izzo ha giocato più minuti (1030) rispetto al granata Giangiacomo Magnani (753').
