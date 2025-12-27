La Samp deve rinunciare agli indisponibili Altare e Riccio. La coppia Gregucci-Foti opta per un doppio cambio a centrocampo: in panchina Barak e Ioannou, in campo Giordano e Cherubini.14:38

Arbitra la sfida Giuseppe Collu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Niedda e Biffi e dal quarto uomo Calzavara. Nasca e Mazzoleni rispettivamente al Var e Avar.14:55

Partita subito molto aggressiva. Prova a prendere in mano la gara la Samp, ma è la Reggiana ad andare in vantaggio al 14’: Rover ruba palla a Venuti centrocampo e scende sulla fascia, poi crossa in mezzo dove arriva sul secondo palo Portanova che insacca la rete dell'1-0. La Samp non perde la bussola e al 26’ trova il pari con un sinistro da fuori area di Conti sugli sviluppi di un corner. Nel finale di tempo un’occasione per parte e l’infortunio di Venuti, uscito in barella dopo una brutta caduta in seguito ad un contrasto aereo con Tavsan.15:53

PREPARTITA

Sampdoria - Reggiana è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Reggiana sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 185 Fuorigioco 21 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 37 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1 29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0 13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0

Attualmente la Sampdoria si trova 14° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece la Reggiana si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 18 gol e ne ha subiti 25; la Reggiana ha segnato 22 gol e ne ha subiti 25.

In casa la Sampdoria ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Padova e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 1-1 mentre La Reggiana ha incontrato il Pescara perdendo 2-1.

Sampdoria e Reggiana si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 2 volte, la Reggiana ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Sampdoria-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Sampdoria ha vinto solo due delle otto partite disputate contro la Reggiana in Serie BKT (3N, 3P), entrambe nel 2023/24 con Andrea Pirlo in panchina; dopo il 2-2 nel match più recente (il 16 marzo scorso in Emilia-Romagna), i blucerchiati potrebbero pareggiare due gare consecutive contro i granata per la prima volta in cadetteria.

Dopo aver vinto quattro gare interne consecutive tra Serie A e Serie BKT, la Sampdoria ha perso la più recente contro la Reggiana (1-0 il 24 agosto 2024) e potrebbe subire due ko casalinghi consecutivi in campionato contro gli emiliani per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra febbraio 1967 e dicembre 1981.

Dopo i successi contro Juve Stabia (1-0 il 24 novembre) e Carrarese (3-2 il 7 dicembre), la Sampdoria potrebbe ottenere almeno tre vittorie interne di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (serie di quattro in quel caso).

La Reggiana ha perso le ultime due gare di questo campionato contro Padova e Pescara (doppio 1-2) e potrebbe quindi registrare tre sconfitte di fila in Serie BKT per la seconda volta in questo anno solare, la precedente tra marzo e aprile (v Sassuolo, Cremonese e Pisa).

La Sampdoria è la squadra che in percentuale ha subito più gol di testa in questo torneo: il 29%, sette sui 24 complessivi; di contro, la Reggiana è la compagine che, sempre in percentuale, ha segnato il minor numero di reti con questo fondamentale: soltanto il 5%, cioè una (quella di Andrija Novakovich, dello scorso ottobre, sul campo del Monza) sulle 21 totali.

Massimo Coda è il giocatore che in percentuale ha preso parte a più gol della propria squadra nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2025/26: il 69%, ovvero 11 (otto reti e tre assist) delle 16 marcature totali messe a segno dai blucerchiati nel torneo in corso (segue Kylian Mbappé con il 61%).

Tra i difensori che non sono ancora stati superati in dribbling dagli avversari in questo campionato di Serie BKT, soltanto Armando Izzo ha giocato più minuti (1030) rispetto al granata Giangiacomo Magnani (753').

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: