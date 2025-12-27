Una rete di Artistico nel recupero regala un successi vitale per lo Spezia. I liguri erano passati in vantaggio in avvio con la botta di Di Serio, il Pescara al settimo minuto oltre il 45' aveva trovato il pareggio con Dagasso. Nella ripresa ritmi notevolmenti più bassi, la gara si accende nel finale e la zampata di Artistico, in seguito ad un rimpallo in area, fa esplodere il Picco. Il Pescara resta ultimo a 14 punti, i liguri guadagnano ossigeno in chiave salvezza

Per il Pescara è l'occasione per dare continuità dopo la ritrovata vittoria di sette giorni fa contro la Reggiana. Gli abruzzesi di Gorgone hanno conquistato 5 punti nelle ultime cinque partite, e non possono fallire l'appuntamento al Picco per non compromettere seriamente la lotta salvezza10:27

La gara sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini e dai suoi assistenti Meli e Santarossa. Il quarto ufficiale è Galipò, mentre in sala Var opereranno Gualtieri e Serra10:29

Le scelte di Gorgone: ce la fa Olzer, in dubbio alla vigilia, che sarà regolarmente al suo posto nel centrocampo abruzzese completato da Valzania e il recuperato Dagasso. In difesa spazio a Capellini, Brosco e Gravillon con Corazza e Letizia sulle corsie. In porta, come sempre, Desplanches, davanti il tandem offensivo è formato da Tonin e Di Nardo11:59

OCCASIONISSIMA SPEZIA! Beruatto e Aurelio si ritrovano due contro zero, faccia a faccia con Desplanches, Beruatto calcia quasi di punta e colpisce il palo interno!13:49

Proprio Cangiano ha probabilmente l'ultimo pallone del match, il suo tiro è scarico e termina a lato14:32

Spezia - Pescara è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Pescara sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0 23-11-2025 Serie B Modena-Südtirol 0-0 08-12-2025 Serie B Calcio Padova-Cesena 1-1

Attualmente lo Spezia si trova 14° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 17 gol e ne ha subiti 25; il Pescara ha segnato 23 gol e ne ha subiti 35.

In casa lo Spezia ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Modena e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-1 mentre Il Pescara ha incontrato la Reggiana vincendo 2-1.

Spezia e Pescara si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 7 volte, il Pescara ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Spezia-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nei 20 precedenti tra Spezia e Pescara in Serie BKT: sette successi per parte e sei pareggi. In generale, i liguri hanno vinto ciascuno degli ultimi due scontri diretti in cadetteria contro gli abruzzesi (nel 2019/20), dopo che avevano ottenuto solo due successi nei precedenti 10 incontri nella competizione (3N, 5P).

Dopo aver pareggiato entrambi i primi due incontri in Liguria, Spezia e Pescara non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in cadetteria in casa dei liguri nelle successive otto gare (tre successi per parte e due pareggi): dopo il 2-0 del 4 marzo 2020, infatti, la formazione bianconera potrebbe vincere due gare casalinghe di fila contro i Delfini in Serie BKT per la prima volta nella sua storia.

Dopo aver perso contro il Modena per 2-0 il 13 dicembre scorso, lo Spezia potrebbe subire due ko interni consecutivi in Serie BKT senza segnare alcuna rete per la prima volta dal novembre 2015: 0-3 contro il Cagliari e 0-1 contro il Crotone in quel caso.

Il Pescara non ha vinto nessuna delle ultime 13 trasferte disputate in Serie BKT (6N, 7P) e potrebbe collezionare almeno 14 gare esterne consecutive nel torneo senza alcun successo per la prima volta dal periodo tra aprile 2006 e gennaio 2007 (14 - 6N, 8P).

Dopo sei pareggi e sei sconfitte, il Pescara ha vinto la partita più recente in Serie BKT (2-1 contro la Reggiana); la squadra abruzzese non ottiene due successi consecutivi nella competizione da gennaio-febbraio 2020.

Pietro Beruatto ha segnato l'ultimo gol dello Spezia in Serie BKT e non ha mai realizzato più di una rete in una singola stagione di Serie BKT; due (una marcature e un assist) delle sue tre partecipazioni a gol in questo campionato sono arrivate in trasferta.

Grazie al gol nell'ultima giornata di Serie B, Tommaso Corazza ha raggiunto quota cinque coinvolgimenti in gol in questo campionato (tre reti, due assist), eguagliando il suo rendimento della scorsa stagione (una rete, quattro assist). Nelle ultime due stagioni di Serie BKT, solo due difensori hanno partecipato a più gol rispetto al giocatore del Pescara: Federico Bonini (13) e Mehdi Dorval (11).

