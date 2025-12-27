Una rete di Artistico nel recupero regala un successi vitale per lo Spezia. I liguri erano passati in vantaggio in avvio con la botta di Di Serio, il Pescara al settimo minuto oltre il 45' aveva trovato il pareggio con Dagasso. Nella ripresa ritmi notevolmenti più bassi, la gara si accende nel finale e la zampata di Artistico, in seguito ad un rimpallo in area, fa esplodere il Picco. Il Pescara resta ultimo a 14 punti, i liguri guadagnano ossigeno in chiave salvezza
90'+9'
FINISCE QUI! Lo Spezia batte il Pescara 2-1!14:33
90'+8'
Proprio Cangiano ha probabilmente l'ultimo pallone del match, il suo tiro è scarico e termina a lato14:32
90'+7'
Ammonito Caligara per proteste, il Pescara chiedeva un rigore per un intervento su Cangiano14:31
90'+5'
Finale concitato adesso, il Pescara si riversa in avanti14:29
90'+2'
GOL! SPEZIA-Pescara 2-1! Rete di Artistico! Cross di Cassata dalla sinistra, un rimpallo tra Letizia e Capellini favorisce Artistico che si allunga e batte Desplanches!
Ultimi istanti al Picco, le due squadre cercano di non correre rischi14:22
85'
Quarto cambio nel Pescara: esce un acciaccato Olzer, entra Squizzato14:19
81'
Quarto cambio nello Spezia: esce Kouda, entra Verde14:16
80'
SALVATAGGIO DI DESPLANCHES! Il portiere del Pescara prima intercetta in tuffo il cross di Aurelio, poi è reattivo a neutralizzare anche il tiro di Vlahovic sulla respinta!14:15
78'
Cassata trova spazio appena dentro l'area, il suo piattone termina alto sulla traversa14:13
76'
Proteste del Pescara: Sgarbi mette un cross basso al centro, Cangiano va giù nel contatto con Wisnieswki ma per Zanotti è tutto regolare14:11
74'
Cassata mette in mezzo un pallone velenoso, non ci arrivano Kouda e Aurelio14:08
72'
Aritstico prova a sfondare a destra, il suo cross viene bloccato da Desplanches14:07
71'
Qualche problema per Gravillon che rimane a terra14:06
69'
Terzo cambio nello Spezia: esce Di Serio, entra Vlahovic14:03
69'
Secondo cambio nello Spezia: esce Soleri, entra Artistico14:02
68'
Terzo cambio nel Pescara: esce Tonin, entra Cangiano14:02
65'
Si accendono un po' gli animi in campo, interviene Zanotti a riportare la calma13:59
63'
OCCASIONE PESCARA! Diagonale velenoso di Caligara dalla distanza, il pallone sbatte sul palo e diventa buono per Tonin, il quale dopo una finta calcia verso la porta la respinta con il corpo di Mascardi!13:58
60'
Ritmi non particolarmente elevati in questo primo quarto d'ora di secondo tempo13:55
56'
Cartellino giallo per Valzania, che allontana la sfera dopo un fallo di Capellini su Soleri13:52
55'
Secondo cambio nel Pescara: esce Dagasso, entra Caligara13:49
54'
OCCASIONISSIMA SPEZIA! Beruatto e Aurelio si ritrovano due contro zero, faccia a faccia con Desplanches, Beruatto calcia quasi di punta e colpisce il palo interno!13:49
51'
Cross profondo di Kouda, Gravillon allontana a pochi passi da Desplanches 13:45
47'
Ci prova subito Sgarbi, ma il suo tentativo di cross dalla linea di fondo termina direttamente fuori 13:41
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di SPEZIA-PESCARA!13:40
46'
Primo cambio nel Pescara: esce Brosco, entra Sgarbi13:39
Emozioni nel primo tempo di Spezia-Pescara al Picco. I liguri aprono le marcature in avvio grazie a Di Serio, pescato da un'ottima imbucata di Cassata. Il Pescara si fa vedere in avanti ma è lo Spezia ad andare più vicino al gol, decisivo in almeno un paio di circostanze il portiere biancoazzurro Desplanches a neutralizzare i tentativi di Aurelio e ancora Di Serio. Lungo recupero per le numerose interruzioni, sette minuti oltre il 45' arriva il pareggio firmato da Dagasso che sfrutta una chiusura non impeccabile di Beruatto13:27
45'+8'
FINE PRIMO TEMPO! 1-1 all'intervallo!13:28
45'+7'
GOL! Spezia-PESCARA 1-1! Rete di Dagasso! Proprio allo scadere arriva il pareggio del Pescara! Cross di Letizia dalla sinistra, Beruatto allontana male e Dagasso calcia di potenza in girata insaccando il pallone alle spalle di Mascardi con l'ausilio della traversa!
Cinque minuti di recupero, che probabilmente verranno prolungati perché al momento c'è Beruatto a terra13:17
44'
ANCORA DESPLANCHES! Altra ripartenza dei liguri, Di Serio in area rientra sul sinistro e incrocia sul primo palo, il portiere del Pescara salva i suoi respingendo con il piede!13:16
43'
OCCASIONE SPEZIA! Ripartenza rapida dei liguri, che al termine di un'azione prolungata vanno vicini al raddoppio con il tentativo ravvicinato di Aurelio, imbeccato da un cross di Kouda dal vertice sinistro dell'area. Sbarra la strada Desplanches13:16
41'
Spinge il Pescara in questo finale di prima frazione13:13
38'
Riprende solo ora il gioco13:09
35'
Gioco fermo per permettere i soccorsi ad Aurelio e Brosco, che si sono scontrati in un duello aereo13:07
34'
Rilbaltamento di fronte dello Spezia, Desplanches interviene ad allontanare il cross teso di Aurelio13:05
33'
Di Nardo si coordina al volo da posizione decentrata, blocca in sicurezza Mascardi13:04
30'
Spezia in avanti, Brosco chiude in corner anticipando Kouda su un cross dalla sinistra13:02
29'
Qualche problema per Dagasso, che però vuole provare a stringere i denti13:00
27'
WISNIEWSKI! Accelerata sulla destra, il suo tentativo di cross si trasforma in un tiro su cui Desplanches deve compiere un intervento in tuffo!12:58
26'
Corazza cerca verticalmente Di Nardo, uscita tempestiva di Mascardi12:58
23'
Ammonito Capellini, intervento imprudente ai danni di Kouda12:55
22'
Mascardi mette ancora un rammendo su una spizzata sul primo palo in occasione di un calcio d'angolo12:54
20'
Ammonito Kouda, che perde ingenuamente palla e atterra Tonin che stava ripartendo12:52
20'
Primo cambio nello Spezia: problemi fisici per Bandinelli, al suo posto entra Comotto12:51
19'
Risponde lo Spezia: cross a rientrare dalla destra di Bandinelli, sul secondo palo spunta Kouda che di testa chiama Desplanches alla respinta in angolo!12:51
17'
OCCASIONE PESCARA! Schema su punizione degli abruzzesi, Letizia alza il pallone sulla sinistra verso Olzer che, dopo un gran controllo, effettua un potente tiro cross su cui Mascardi mette il guantone deviando in corner!12:49
13'
Cross di Dagasso dalla sinistra, allontana la difesa dello Spezia12:44
10'
Lungo check del Var per verificare la posizione di Di Serio, alla fine la rete viene convalidata12:41
8'
GOL! SPEZIA-Pescara 1-0! Rete di Di Serio! Dopo un corner respinto, Cassata controlla sulla trequarti e imbuca centralmente per Di Serio che, spalle alla porta al limite dell'area, controlla e si gira in un fazzoletto prima di scaraventare il pallone sotto alla traversa!
Cerca la porta Olzer, soluzione non impeccabile e sfera che termina alta12:38
5'
Fallo di Cassata su Dagasso, punizione pericolosa per il Pescara proprio al limite dell'area12:37
3'
Subito in avanti lo Spezia, Letizia sventa una potenziale minaccia proveniente da un tiro dalla bandierina12:34
SI PARTE! È iniziata SPEZIA-PESCARA!12:31
Le scelte di Gorgone: ce la fa Olzer, in dubbio alla vigilia, che sarà regolarmente al suo posto nel centrocampo abruzzese completato da Valzania e il recuperato Dagasso. In difesa spazio a Capellini, Brosco e Gravillon con Corazza e Letizia sulle corsie. In porta, come sempre, Desplanches, davanti il tandem offensivo è formato da Tonin e Di Nardo11:59
Le scelte di Donadoni: torna Di Serio a guidare l'attacco dei liguri, in coppia con lui la scelta ricade su Soleri, in panchina l'ex Lapadula. Si rivede dal 1' Aurelio sulla corsia mancina, mentre a destra tocca ancora a Vignali. In mediana c'è Bandinelli vertice basso con Cassata a Kouda nelle vesti di mezzali, mentre in difesa Wisnewski, Hristov e Beruatto formano la linea a tre davanti a Mascardi11:57
FORMAZIONE UFFICIALE PESCARA: gli ospiti rispondono a loro volta con un 3-5-2: Desplanches - Capellini, Brosco, Gravillon - Corazza, Olzer, Valzania, Dagasso, Letizia - Tonin, Di Nardo11:59
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Mascardi - Wisniewski, Hristov, Beruatto - Vignali, Cassata, Bandinelli, Kouda, Aurelio - Di Serio, Soleri.11:56
La gara sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini e dai suoi assistenti Meli e Santarossa. Il quarto ufficiale è Galipò, mentre in sala Var opereranno Gualtieri e Serra10:29
Per il Pescara è l'occasione per dare continuità dopo la ritrovata vittoria di sette giorni fa contro la Reggiana. Gli abruzzesi di Gorgone hanno conquistato 5 punti nelle ultime cinque partite, e non possono fallire l'appuntamento al Picco per non compromettere seriamente la lotta salvezza10:27
Sfida salvezza delicatissima al Picco, dove lo Spezia di Donadoni, dopo due sconfitte consecutive, mira a guadagnare ossigeno prezioso e non sprofondare in una classifica che vede i liguri al penultimo posto in compagnia di Mantova e Sampdoria a 14 punti, uno in più proprio del Pescara10:25
Benvenuti alla diretta di Spezia-Pescara, gara valida per la 18° giornata del campionato di Serie B!10:22
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori10:22
Spezia - Pescara è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Pescara sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 2 partite
Attualmente lo Spezia si trova 14° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 17 gol e ne ha subiti 25; il Pescara ha segnato 23 gol e ne ha subiti 35.
In casa lo Spezia ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Modena e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-1 mentre Il Pescara ha incontrato la Reggiana vincendo 2-1.
Spezia e Pescara si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 7 volte, il Pescara ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Spezia-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Perfetto equilibrio nei 20 precedenti tra Spezia e Pescara in Serie BKT: sette successi per parte e sei pareggi. In generale, i liguri hanno vinto ciascuno degli ultimi due scontri diretti in cadetteria contro gli abruzzesi (nel 2019/20), dopo che avevano ottenuto solo due successi nei precedenti 10 incontri nella competizione (3N, 5P).
Dopo aver pareggiato entrambi i primi due incontri in Liguria, Spezia e Pescara non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in cadetteria in casa dei liguri nelle successive otto gare (tre successi per parte e due pareggi): dopo il 2-0 del 4 marzo 2020, infatti, la formazione bianconera potrebbe vincere due gare casalinghe di fila contro i Delfini in Serie BKT per la prima volta nella sua storia.
Dopo aver perso contro il Modena per 2-0 il 13 dicembre scorso, lo Spezia potrebbe subire due ko interni consecutivi in Serie BKT senza segnare alcuna rete per la prima volta dal novembre 2015: 0-3 contro il Cagliari e 0-1 contro il Crotone in quel caso.
Il Pescara non ha vinto nessuna delle ultime 13 trasferte disputate in Serie BKT (6N, 7P) e potrebbe collezionare almeno 14 gare esterne consecutive nel torneo senza alcun successo per la prima volta dal periodo tra aprile 2006 e gennaio 2007 (14 - 6N, 8P).
Dopo sei pareggi e sei sconfitte, il Pescara ha vinto la partita più recente in Serie BKT (2-1 contro la Reggiana); la squadra abruzzese non ottiene due successi consecutivi nella competizione da gennaio-febbraio 2020.
Pietro Beruatto ha segnato l'ultimo gol dello Spezia in Serie BKT e non ha mai realizzato più di una rete in una singola stagione di Serie BKT; due (una marcature e un assist) delle sue tre partecipazioni a gol in questo campionato sono arrivate in trasferta.
Grazie al gol nell'ultima giornata di Serie B, Tommaso Corazza ha raggiunto quota cinque coinvolgimenti in gol in questo campionato (tre reti, due assist), eguagliando il suo rendimento della scorsa stagione (una rete, quattro assist). Nelle ultime due stagioni di Serie BKT, solo due difensori hanno partecipato a più gol rispetto al giocatore del Pescara: Federico Bonini (13) e Mehdi Dorval (11).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: