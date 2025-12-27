La settima vittoria consecutiva tra le mura amiche porta la squadra di Stroppa a quota 35 punti in classifica, meno tre dal Frosinone e meno due dal Monza. Situazione invece sempre più traballante per la Virtus Entella, ferma a quota 16 come il Sudtirol e il Bari, coi pugliesi che hanno però una partita in meno. Dietro di loro ci sono solo il Pescara a 13 e il Mantova a 15.

Momenti di forma diametralmente opposti quelli di Venezia e Virtus Entella, oggi in campo al Penzo. I padroni di casa hanno infatti raccolto sedici punti nelle ultime sei gare di campionato e non perdono dal 2 novembre, cosa che ha permesso loro di salire fino al terzo posto della classifica dietro a Frosinone e Monza. Gli ospiti nello stesso lasso di tempo hanno invece ottenuto solo tre punti e nessuna vittoria, precipitando così nella zona caldissima della graduatoria cadetta. Il match di oggi diventa quindi fondamentale per gli obiettivi di entrambe le squadre. Fischio d'inizio alle ore 15.14:37

Dirige il match Di Marco con Fontani e Catallo ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Frasyniak mentre in sala VAR ci sono Santoro e Rapuano.14:39

Senza Busio e Adorante, Stroppa sceglie gli spagnoli Casas Marin e Kike Perez per sostituirli. Il primo prende posto nella coppia d'attacco con Yeboah mentre il secondo completa il centrocampo formato da Duncan e Doumbia, con Hainaut e Sagrado sugli esterni. Tra i pali c'è il solito Stankovic mentre il trio difensivo è lo stesso visto col Modena, ossia Schingtienne, Svoboda e Sverko.14:46

Chiappella conferma dieci undicesimi della formazione che ha pareggiato col Sudtirol prima di Natale. L'unico cambio riguarda la fascia destra dove Di Mario prende il posto di Bariti. Per il resto tutto identico con Colombi tra i pali, Parodi, Tiritiello e Marconi in difesa, Mezzoni sull'out di sinistra, Nichetti e Franzoni in mezzo. Dietro a Debenedetti e Guiu ci sarà Karic.14:49

Risultato che sorride al Venezia dopo 45 minuti senza particolari emozioni. Il lampo decisivo è quello di Yeboah, liberato al tiro da un gran tacco di Duncan e fortunato nel trovare la deviazione decisiva di Di Mario che manda la palla nella propria porta. L'Entella costruisce pochissimo e non impensierisce mai Stankovic, finora inoperoso. Servirà un cambio di passo deciso alla squadra di Chiappella per acciuffare il pareggio nella seconda frazione.15:52

PREPARTITA

Venezia - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Virtus Entella sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0 24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1 13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1 28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2 18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1 28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1 24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2 13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1

Attualmente il Venezia si trova 3° in classifica con 35 punti (frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 18° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 14; la Virtus Entella ha segnato 16 gol e ne ha subiti 26.

In casa il Venezia ha fatto 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Monza e Modena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Carrarese e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Venezia e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 4 volte, la Virtus Entella non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Venezia-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre contro cui il Venezia non ha mai perso in Serie BKT, contro nessuna ha disputato più partite che contro la Virtus Entella (4V, 2N): sei, come contro il Bologna (2V, 4N).

La Virtus Entella ha vinto solo un match in trasferta contro il Venezia in campionato nell'era dei tre punti a vittoria (1N, 2P): 2-0 il 17 gennaio 2014 in Serie C, con Luca Prina in panchina.

Il Venezia ha vinto ciascuna delle ultime sei gare casalinghe di Serie BKT e potrebbe ottenere almeno sette successi interni di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e giugno 1961 (serie di 10 in quel caso).

Il Venezia ha raccolto 16 punti nelle ultime sei partite di campionato - cinque vittorie e un pareggio nel parziale - nessuna squadra ha fatto meglio dei lagunari di Giovanni Stroppa nel periodo (16 anche il Frosinone); al contrario, l'Entella è la compagine che nelle ultime sei uscite del torneo in corso ha fatto peggio (tre, frutto di altrettanti pareggi).

Si affrontano una delle due squadre che ha segnato il maggior numero di gol su azione in questo campionato (il Venezia con 21 al pari del Frosinone) e quella che ne ha realizzati meno da questa situazione di gioco (l'Entella con sette); sul fronte reti subite invece la compagine ligure è quella che ha incassato più gol su sviluppi di palla inattiva: ben 16 sui 25 totali (il 64%), compresi tutti gli ultimi cinque.

John Yeboah è il giocatore che ha fatto rifilare il maggior numero di cartellini agli avversari per falli comessi a suoi danni in questo campionato: otto, tutti gialli. Inoltre, tra Serie A e Serie BKT, l'attaccante del Venezia è solo uno dei due calciatori, con Nico Paz, ad avere segnato almeno 5 gol e fornito almeno 5 assist nel torneo in corso.

Alessandro Debenedetti ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due partite di campionato (contro Carrarese e Südtirol); l'ultimo giocatore della Virtus Entella ad avere timbrato il cartellino per tre match consecutivi in Serie BKT è stato Giuseppe De Luca, tra novembre e dicembre 2019.



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: