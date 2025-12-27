Vittoria di misura del Venezia che capitalizza al massimo la rete realizzata da Yeboah nel primo tempo. Nella seconda parte di gara i veneti si rendono pericolosi con Casas e Duncan, poi subiscono la pressione dell'Entella che non riesce però a bucare Stankovic e torna in Liguria senza punti.
La settima vittoria consecutiva tra le mura amiche porta la squadra di Stroppa a quota 35 punti in classifica, meno tre dal Frosinone e meno due dal Monza. Situazione invece sempre più traballante per la Virtus Entella, ferma a quota 16 come il Sudtirol e il Bari, coi pugliesi che hanno però una partita in meno. Dietro di loro ci sono solo il Pescara a 13 e il Mantova a 15.
Dopo la sosta, il Venezia affronterà la Reggiana in trasferta mentre l'Entella ospiterà il Monza.
90'+7'
Triplice fischio al Penzo. Vince il Venezia 1-0 grazie alla rete di Yeboah al 16'.16:55
90'+6'
Tiritiello colpisce Schingtienne al volto col gomito e viene ammonito dal direttore di gara.16:54
90'+4'
TIRITIELLO! Colpo di testa di Di Mario, respinto da un difensore, Tiritiello si coordina dal limite col destro inquadrando la porta ma trovando Stankovic a dirgli di no in due tempi.16:53
90'+4'
Fumagalli calcia a giro in area, Bohinen salta più alto di tutti e manda la palla in corner.16:52
90'+3'
Fallo di Bohinen su Guiu e punizione sulla trequarti offensiva per la Virtus Entella.16:51
90'+2'
Schingtienne a terra dopo un contrasto con Guiu. Di Marco ferma il gioco per far entrare i sanitari del Venezia. Si allungherà il recupero al Penzo.16:50
90'
Ammonito Portanova dopo un fallo su Compagnon.16:49
90'
Cinque minuti di recupero.16:49
89'
OCCASIONE ENTELLA! Franzoni di testa sul secondo palo, Stankovic la blocca in tuffo anticipando Guiu.16:47
88'
Venezia pericoloso in area piccola! Compagnon, forse in fuorigioco, viene anticipato all'ultimo da Benali che salva i suoi.16:46
87'
Entrata in ritardo di Dalla Vecchia, Di Marco lo ammonisce.16:47
84'
Haps sfonda a sinistra, Tiritiello lo abbatte senza andare troppo per il sottile. Di Marco lo richiama solo verbalmente tra le proteste dei padroni di casa che volevano il giallo.16:42
83'
Sostituzione Venezia: esce anche Alfred Duncan, al suo posto entra Emil Bohinen.16:40
82'
Sostituzione Venezia: non ce la fa Marin Sverko, al suo posto entra Ahmed Sidibé.16:40
81'
Gioco fermo. C'è Sverko a terra in area veneta ed è necessario l'ingresso dei sanitari locali per verificarne le condizioni.16:39
80'
Altra conclusione degli ospiti con Di Mario al volo di sinistro dalla lunga distanza, respinta ancora una volta dalla difesa di casa, ormai in sofferenza in questo finale di gara.16:38
79'
Sostituzione Virtus Entella: fuori Luca Parodi, dentro Tommaso Fumagalli.16:37
79'
Pericolo in area veneziana con due conclusioni degli ospiti respinte dal muro arancioneroverde.16:37
77'
Sostituzione Venezia: fuori anche Richie Sagrado, dentro Ridgeciano Haps.16:36
77'
Sostituzione Venezia: esce John Yeboah, entra Mattia Compagnon.16:35
76'
Ci crede ora l'Entella che sta attaccando con più convinzione da qualche minuto, i cambi operati da Chiappella sembrano fuzionare.16:34
75'
Decisione confermata anche dalla sala VAR, si riparte col Venezia in vantaggio di una rete.16:33
75'
GOL ANNULLATO! Palla sanguinosa persa da Doumbia in uscita dalla propria area, traversone basso dalla destra di Portanova e tocco vincente sotto misura di Franzoni col destro. Di Marco annulla per fuorigioco dell'autore del gol.16:34
73'
Tocco verticale di Portanova per Dalla Vecchia, capisce tutto Stankovic che fa sua la sfera in uscita bassa.16:30
71'
Virtus Entella che attacca in modo confuso ma il Venezia per ora sta reggendo l'urto degli avversari.16:29
70'
Sostituzione Virtus Entella: fuori Francesco Mezzoni, dentro Denis Portanova.16:28
70'
Sostituzione Virtus Entella: esce Ivan Marconi, entra Davide Bariti.16:28
65'
OCCASIONE ENTELLA! Sinistro improvviso di Mezzoni dalla distanza, Stankovic risponde presente alzando la palla sopra la traversa!16:24
64'
OCCASIONE VENEZIA! Doumbia semina il panico sulla sinistra e crossa in area, la palla termina sui piedi di Duncan che calcia in porta col destro superando Colombi ma non Tiritiello che lo respinge in area piccola!16:24
63'
Sostituzione Venezia: fuori Antonio Manuel Casas Marin, entra Daniel Fila.16:21
62'
Punizione dalla sinistra di Duncan, Yeboah prova la sforbiciata sul secondo palo ma colpisce male col sinistro. Il gioco si ferma però per un fallo in attacco dei padroni di casa.16:20
59'
Sostituzione Virtus Entella: esce anche Marco Nichetti, entra Marco Dalla Vecchia.16:17
59'
Sostituzione Virtus Entella: fuori Nermin Karic, dentro Ahmad Benali.16:17
58'
OCCASIONE VENEZIA! Conclusione di Kike Perez col sinistro dal limite, la palla si impenna dopo una deviazione di Tiritiello e Casas si divora il 2-0 calciando alto col destro dal limite dell'area piccola.16:16
57'
Mezzoni prova a superare Sagrado ma finisce col commettere fallo in attacco.16:15
54'
Corner per l'Entella dalla destra, stacca Tiritiello a centro area ma riesce solo a sfiorare di testa.16:12
52'
OCCASIONE VENEZIA! Kike Perez pennella sul secondo palo dalla destra, Sagrado ci arriva di testa ma non riesce a dare forza al pallone. Colombi blocca senza problemi.16:10
51'
Piattone di Sagrado dal limite col destro, palla altissima sopra la porta di Colombi.16:09
50'
Yeboah prova a sfondare ancora sulla destra ma viene chiuso dalla difesa ospite.16:08
46'
Yeboah prova a fare tutto da solo partendo in velocità dalla propria area, finisce però col trascinarsi la palla fuori dal campo sull'out di destra.16:04
46'
Si ricomincia!16:03
Risultato che sorride al Venezia dopo 45 minuti senza particolari emozioni. Il lampo decisivo è quello di Yeboah, liberato al tiro da un gran tacco di Duncan e fortunato nel trovare la deviazione decisiva di Di Mario che manda la palla nella propria porta. L'Entella costruisce pochissimo e non impensierisce mai Stankovic, finora inoperoso. Servirà un cambio di passo deciso alla squadra di Chiappella per acciuffare il pareggio nella seconda frazione.15:52
45'+1'
Fine primo tempo al Penzo. Venezia-Virtus Entella è 1-0 dopo la rete di Yeboah al 16'.16:01
45'
Un minuto di recupero.15:47
43'
Altro cross dalla destra del Venezia, stavolta di Kike Perez, e altra palla bloccata in area piccola da Colombi.15:44
42'
Hainaut al cross dalla destra, deviato da un difensore tra le braccia di Colombi.15:43
41'
Guiu calcia col destro sull'esterno della rete. Si alza però ancora una volta la bandierina dell'assistente a ravvisare il fuorigioco dell'attaccante ospite.15:42
40'
Tiro dalla bandierina giocato rapidamente, Sverko non riesce a coordinarsi per la deviazione in area piccola e la palla finisce sul fondo.15:41
40'
Cross di Sagrado col destro dalla sinistra, Hainaut viene anticipato sul secondo palo ma sarà corner per il Venezia.15:41
38'
Tiro-cross dello spagnolo col mancino, nessuno la tocca e Colombi la lascia scorrere a fondo campo.15:39
37'
Punizione per il Venezia in zona offensiva, sul pallone Kike Perez.15:39
35'
OCCASIONE VENEZIA! Yeboah viene servito alla perfezione da Duncan ma si perde in un dribbling di troppo, calciando poi sul corpo di Nichetti dal cuore dell'area.15:38
34'
Guiu sbuca alle spalle della difesa di casa in area di rigore, si alza però la bandierina dell'assistente a fermare una promettente azione offensiva degli ospiti.15:36
32'
Sviluppo palla a terra del Venezia sulla destra e palla centrale per Sverko che non inquadra però lo specchio dal limite col piatto sinistro.15:33
30'
Nichetti trattiene vistosamente Kike Perez e viene ammonito dal direttore di gara.15:32
29'
Franzoni guida la ripartenza dell'Entella, Duncan lo atterra fallosamente.15:31
28'
Fuorigioco di Parodi su un tocco verticale di Karic. La palla torna al Venezia che ricomincia il proprio giropalla che ha caratterizzato finora la gara del Penzo.15:30
25'
Continua a gestire il possesso il Venezia che sta concedendo solo sporadiche ripartenze all'Entella.15:28
23'
Lancio improvviso di Tiritiello per Guiu che riesce solo a toccare con la punta al limite dell'area e la palla finisce tra le braccia di Stankovic.15:25
22'
Punizione dalla sinistra per l'Entella, calciata direttamente sul fondo da Karic.15:23
20'
Doumbia appoggia all'indietro per Duncan, il centrocampista ghanese calcia però malissimo col sinistro dai 20 metri.15:21
17'
Gol confermato anche dopo il check del VAR per una possibile posizione irregolare di Hainaut, oltre che di un possibile fallo dell'ex Parma. Tutto comunque regolare secondo il team arbitrale.15:20
16'
GOL! VENEZIA-Virtus Entella 1-0! Rete di Yeboah. Tacco meraviglioso di Duncan per Yeboah e sinistro basso a incrociare che finisce in porta dopo la deviazione di Di Mario. Venezia in vantaggio!
Duncan mette in mezzo teso dalla bandierina, Colombi anticipa tutti coi pugni.15:17
15'
Sagrado apre a destra per il cross di Hainaut, respinto in calcio d'angolo dagli ospiti. E' salita la pressione del Venezia in questi ultimi istanti del match.15:16
14'
Yeboah danza sulla trequarti offensiva e prova l'imbucata per Casas, contenuta dalla difesa ospite.15:15
12'
YEBOAH! Azione personale dell'attaccante arancioneroverde e sinistro nello specchio. Colombi non si fa però sorprendere e respinge la conclusione dell'avversario.15:14
10'
Molte interruzioni in questa primissima parte di match, Di Marco sta avendo il suo da fare per tenere sotto controllo il match.15:13
7'
Yeboah scodella il pallone in area dalla destra per l'inserimento di Doumbia. Colombi è però attento e anticipa l'avversario in uscita alta.15:09
6'
Cambi di possesso continui in questo avvio di match, nessuna delle due squadre, per ora, sta avendo il sopravvento sull'altra.15:08
3'
Ripartenza del Venezia con Ducan che apre a destra per Yeboah, l'attaccante arancioneroverde sembra perdere il tempo per l'affondo, poi converge al centro e calcia in porta trovando la deviazione in corner della difesa ospite.15:05
2'
Svoboda atterra Guiu in netto ritardo e viene ammonito da Di Marco.15:04
Colombi subito costretto a un'uscita dalla propria area per anticipare Casas. Il portiere ligure si salva in fallo laterale.15:02
Si comincia!15:01
Due scontri diretti vinti dal Venezia nelle ultime due gare di campionato contro Monza e Modena, l'Entella è invece reduce dalla beffa del pareggio subito in casa contro il Sudtirol in pieno recupero.14:59
Chiappella conferma dieci undicesimi della formazione che ha pareggiato col Sudtirol prima di Natale. L'unico cambio riguarda la fascia destra dove Di Mario prende il posto di Bariti. Per il resto tutto identico con Colombi tra i pali, Parodi, Tiritiello e Marconi in difesa, Mezzoni sull'out di sinistra, Nichetti e Franzoni in mezzo. Dietro a Debenedetti e Guiu ci sarà Karic.14:49
Senza Busio e Adorante, Stroppa sceglie gli spagnoli Casas Marin e Kike Perez per sostituirli. Il primo prende posto nella coppia d'attacco con Yeboah mentre il secondo completa il centrocampo formato da Duncan e Doumbia, con Hainaut e Sagrado sugli esterni. Tra i pali c'è il solito Stankovic mentre il trio difensivo è lo stesso visto col Modena, ossia Schingtienne, Svoboda e Sverko.14:46
FORMAZIONE UFFICIALE VIRTUS ENTELLA: 3-4-1-2 per gli uomini di Chiappella. Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Di Mario, Nichetti, Franzoni, Mezzoni - Karic - Debenedetti, Guiu. A disposizione: Del Frate, Palomba, Lipani, Bariti, Fumagalli, Russo, Dalla Vecchia, Moretti, Benali, Portanova, Sanguineti.14:44
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: 3-5-2 per gli arancioneroverdi. Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Sverko - Hainaut, Perez, Duncan, Doumbia, Sagrado - Yeboah, Casas Marin. A disposizione: Minelli, Grandi, Korac, Haps, Fila, Venturi, Compagnon, Lella, El Haddad, Bohinen, Sidibe, Pietrelli.14:41
Dirige il match Di Marco con Fontani e Catallo ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Frasyniak mentre in sala VAR ci sono Santoro e Rapuano.14:39
Momenti di forma diametralmente opposti quelli di Venezia e Virtus Entella, oggi in campo al Penzo. I padroni di casa hanno infatti raccolto sedici punti nelle ultime sei gare di campionato e non perdono dal 2 novembre, cosa che ha permesso loro di salire fino al terzo posto della classifica dietro a Frosinone e Monza. Gli ospiti nello stesso lasso di tempo hanno invece ottenuto solo tre punti e nessuna vittoria, precipitando così nella zona caldissima della graduatoria cadetta. Il match di oggi diventa quindi fondamentale per gli obiettivi di entrambe le squadre. Fischio d'inizio alle ore 15.14:37
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Virtus Entella, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie B 2025/26,14:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori14:32
Venezia - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Virtus Entella sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
48
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Attualmente il Venezia si trova 3° in classifica con 35 punti (frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 18° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte). Il Venezia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 14; la Virtus Entella ha segnato 16 gol e ne ha subiti 26.
In casa il Venezia ha fatto 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Monza e Modena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Carrarese e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.
Venezia e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 4 volte, la Virtus Entella non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Venezia-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra le squadre contro cui il Venezia non ha mai perso in Serie BKT, contro nessuna ha disputato più partite che contro la Virtus Entella (4V, 2N): sei, come contro il Bologna (2V, 4N).
La Virtus Entella ha vinto solo un match in trasferta contro il Venezia in campionato nell'era dei tre punti a vittoria (1N, 2P): 2-0 il 17 gennaio 2014 in Serie C, con Luca Prina in panchina.
Il Venezia ha vinto ciascuna delle ultime sei gare casalinghe di Serie BKT e potrebbe ottenere almeno sette successi interni di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e giugno 1961 (serie di 10 in quel caso).
Il Venezia ha raccolto 16 punti nelle ultime sei partite di campionato - cinque vittorie e un pareggio nel parziale - nessuna squadra ha fatto meglio dei lagunari di Giovanni Stroppa nel periodo (16 anche il Frosinone); al contrario, l'Entella è la compagine che nelle ultime sei uscite del torneo in corso ha fatto peggio (tre, frutto di altrettanti pareggi).
Si affrontano una delle due squadre che ha segnato il maggior numero di gol su azione in questo campionato (il Venezia con 21 al pari del Frosinone) e quella che ne ha realizzati meno da questa situazione di gioco (l'Entella con sette); sul fronte reti subite invece la compagine ligure è quella che ha incassato più gol su sviluppi di palla inattiva: ben 16 sui 25 totali (il 64%), compresi tutti gli ultimi cinque.
John Yeboah è il giocatore che ha fatto rifilare il maggior numero di cartellini agli avversari per falli comessi a suoi danni in questo campionato: otto, tutti gialli. Inoltre, tra Serie A e Serie BKT, l'attaccante del Venezia è solo uno dei due calciatori, con Nico Paz, ad avere segnato almeno 5 gol e fornito almeno 5 assist nel torneo in corso.
Alessandro Debenedetti ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due partite di campionato (contro Carrarese e Südtirol); l'ultimo giocatore della Virtus Entella ad avere timbrato il cartellino per tre match consecutivi in Serie BKT è stato Giuseppe De Luca, tra novembre e dicembre 2019.
