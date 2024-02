Grazie per aver seguito la diretta scritta di Ascoli-Brescia 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.20:18

L'Ascoli sarà impegnato domenica contro la Reggiana, sempre al Del Duca, mentre il Brescia ospiterà il Palermo al Rigamonti, sabato pomeriggio alle ore 14.20:17

L'Ascoli si porta momentaneamente al 16esimo posto, con tre punti di ritardo dal Pisa che, al momento, sarebbe la prima delle squadre salve senza passare dai playout. Il Brescia aggancia invece il Modena all'ottavo posto. Le gare della serata potrebbero però, ovviamente, rimescolare le carte.20:16

Dopo la rete di Pedro Mendes al 38' su rigore e l'eurogol di Dickmann al 44', il risultato non si schioda dall'1-1 ed entrambe le squadre allungano le proprie strisce a tre risultati utili consecutivi. I bianconeri hanno avuto il merito di fare maggiormente la partita, con 13 conclusioni totali, ma il Brescia regge senza mai andare in affanno e porta via un punto dalla trasferta marchigiana. Tre punti avrebbero fatto comodo ma il fatto di non aver perso è comunque positivo per morale e classifica di entrambe.20:20

90'+6' Triplice fischio al Del Duca. Ascoli-Brescia termina 1-1.20:11

90'+5' Cross di Bayeye dalla destra, Avella blocca la sfera in uscita alta e subisce fallo. Non sembra esserci più tempo a disposizione delle due squadre.20:10

90'+4' Niente rigore, si riparte con una rimessa dal fondo per gli ospiti.20:09

90'+3' D'Uffizi cade in area di rigore dopo un contatto con Bjarnason. Massimi lascia correre con ampi cenni ma ci sarà sicuramente lavoro per il VAR.20:08

90'+2' Palla a due dopo un doppio pallone in campo, Mantovani cerca Pedro Mendes in area con un lancio lungo ma il portoghese è in fuorigioco.20:07

90' Quattro di recupero al Del Duca.20:05

89' Altra palla persa malamente da Giovane al limite dell'area avversaria. Non un buon ingresso quello del classe 2003.20:05

87' Sostituzione Flavio Junior Bianchi Giacomo Olzer20:02

87' Giovane sbaglia un tocco decisivo per Duris che lo avrebbe liberato in area di rigore. Si dispera il pubblico di casa per l'opportunità sprecata.20:02

86' Sostituzione Ascoli: esce Raffaele Celia, entra Brian Bayeye.20:02

84' Bellusci calcia dai 35 metri, palla altissima sopra la traversa. Qualche rimprovero da parte dei compagni bianconeri che avrebbero preferito una palla in area per cercare una deviazione più ravvicinata.20:01

83' Fase piuttosto confusa della partita, nessuna delle due squadre è riuscita a creare qualcosa di buono negli ultimi venti minuti.19:58

79' Sostituzione Ascoli: esce anche Marcello Falzerano, al suo posto dentro Karim Zedadka.19:55

79' Sostituzione Ascoli: fuori Luca Valzania, dentro Samuel Giovane.19:55

79' Sostituzione Ascoli: fuori Pablo Rodriguez, dentro David Duris.19:54

79' Nulla di fatto sul calcio piazzato bresciano con la palla che termina a fondo campo senza tocchi della difesa bianconera.19:54

78' Bellusci atterra Jallow fuori dalla propria area. Giallo per il difensore bianconero e punizione in posizione interessante per il Brescia.19:53

77' Momento di pausa nella spinta ascolana, forse stanno iniziando a mancare le energie agli uomini di Castori.19:51

75' Ripartenza bresciana condotta da Bjarnason, il successivo cross di Jallow non trova però compagni in area avversaria.19:50

74' Intervento rude di Papetti su Pablo Rodriguez. Punizione per l'Ascoli in zona offensiva.19:49

73' Bjarnason non riesce ad allontanare un pallone vagante in area bresciana, Falzerano prova ad approfittarne col destro al volo ma scivola al momento della battuta. SI riparte con una rimessa dal fondo per le Rondinelle.19:48

72' Altro colpo al volto di Bisoli, stavolta una manata su Pedro Mendes. Massimi fischia fallo tra le ennesime proteste del pubblico di casa che chiedeva il giallo.19:47

69' Sostituzione Brescia: fuori anche Gabriele Moncini che lascia spazio a Gennaro Borrelli.19:43

68' Sostituzione Brescia: esce Nicolas Galazzi, entra Matthieu Huard.19:43

68' Ascoli che sta mettendo tantissima energia in campo in questo secondo tempo, potrebbe pagare lo sforzo nel finale.19:43

67' D'Uffizi prova a cercare Di Tacchio in area, Galazzi lo anticipa in corner.19:42

66' Bisoli colpisce al volto D'Uffizi, Massimi lascia correre per un attimo poi fischia fallo tra le proteste del pubblico di casa che vorrebbe il giallo per il capitano ospite.19:41

64' Falzerano al cross dalla destra, Di Tacchio impatta a occhi chiusi senza dare forza al proprio tentativo. Avella recupera la palla bloccandola al centro della propria porta.19:39

63' Niente da fare per l'Ascoli col cross di Di Tacchio che non trova compagni in area.19:38

63' Punizione per l'Ascoli poco fuori dall'area avversaria. Sul pallone Di Tacchio.19:38

62' Celia salta netto Bianchi sull'out di sinistra, poi crossa al centro ma la difesa bresciana si salva in qualche modo.19:37

61' ANCORA ASCOLI! Celia pennella dalla sinistra, Pablo Rodriguez prende il tempo a Papetti sul primo palo ma con la punta del piede riesce solo a trovare l'esterno della rete.19:36

60' Brescia che rischia di perdere palla nei pressi della propria bandierina, poi Galazzi risolve tutto guadagnando un fallo con l'esperienza.19:35

59' OCCASIONE ASCOLI! Pedro Mendes calcia in porta col destro potente da posizione defilata, Avella respinge in tuffo!19:35

58' Sostituzione Brescia: Mohamed Fares fa spazio ad Alexander Jallow.19:33

58' Moncini ha spazio dalla parte opposta ma calcia malissimo col sinistro dal limite. Palla alle stelle.19:33

58' Risponde l'Ascoli col cross di Bellusci dalla destra, troppo alto per tutti tranne che per Avella che fa sua la sfera in uscita.19:32

57' Ripartenza sprecata dal Brescia con Moncini che non riesce a servire Bianchi a cinque metri dall'area ascolana.19:32

56' Prima sortita offensiva del Brescia con Galazzi che prova il sinistro dai 30 metri ma trova la respinta di un difensore bianconero.19:31

55' Cross basso e teso di Falzerano dalla destra, Avella lo blocca in due tempi, creando qualche apprensione tra i suoi compagni.19:30

55' Si gioca solamente nel campo bresciano in questo secondo tempo coi padroni di casa che continuano a cercare il varco giusto per colpire.19:30

53' Finta e cross basso dalla destra di Valzania, altra respinta in corner della difesa ospite, in apnea in questo avvio di secondo tempo.19:28

52' Mantovani arriva a colpire di testa la palla messa in mezzo da Celia, Avella la recupera evitando un altro angolo per i padroni di casa.19:27

51' Ascoli che preme a caccia del vantaggio. Corner per gli uomini di Castori.19:26

50' Bellusci calcia dal limite sul muro dei giocatori ospiti, poi ci prova anche Valzania con una conclusione sbilenca che termina fuori.19:25

49' Due giocatori dell'Ascoli a terra, Massimi ferma il gioco per verificare le condizioni di Pedro Mendes, colpito involontariamente a un occhio.19:24

48' D'Uffizi prova il servizio per la Valzania in area avversaria, palla che termina a fondo campo.19:22

46' Si ricomincia!19:21

45' Sostituzione Brescia: fuori l'ammonito Tom van de Looi, dentro Birkir Bjarnason.19:21

45' Sostituzione Ascoli: fuori Fabrizio Caligara, dentro Simone D'Uffizi.19:21

L'Ascoli fa tutto bene, manovra in lungo e in largo, colpisce una traversa e si porta in vantaggio con Pedro Mendes su calcio di rigore, il Brescia pareggia tirando fuori il coniglio dal cilindro. Questa la sintesi del primo tempo nel quale spicca la rete di Dickmann, frutto di una prodezza personale del difensore lombardo.19:08

45'+3' Duplice fischio di Massimi, si va al riposo sull'1-1.19:05

45'+2' Van de Looi entra in ritardo su Caligara e viene ammonito da Massimi. Il numero 5 del Brescia era diffidato.19:05

45' Due minuti di recupero.19:04

44' GOL! Ascoli-BRESCIA 1-1! Rete di Dickmann. Percussione centrale del difensore lombardo e destro dalla distanza che si infila nel sette. Gol memorabile del numero 24 ospite. Il Brescia la pareggia col primo tiro nello specchio della propria gara.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Dickmann19:04

43' Pablo Rodriguez si fa ancora largo in area avversaria e colpisce il palo col sinistro. Tutto fermo però per fuorigioco dello spagnolo.19:01

41' Nulla di fatto sul calcio da fermo, la difesa bresciana respinge con qualche affanno ma si toglie dalla situazione pericolosa.18:59

40' Pablo Rodriguez semina il panico nei pressi dell'area avversaria, Bisoli lo atterra senza troppi complimenti. Calcio piazzato da posizione interessante per i padroni di casa.18:58

38' GOL! ASCOLI-Brescia 1-0! Rete di Pedro Mendes su rigore. Il portoghese incrocia col destro, Avella non ci arriva tuffandosi alla propria destra e i marchigiani si portano in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Pedro Mendes18:56

36' RIGORE PER L'ASCOLI! Massimi decreta calcio di rigore dopo l'on-field review. Il pallone, dopo un tocco ravvicinato di Pedro Mendes, sbatte sulla mano di Papetti.18:55

35' Check del VAR in corso per un tocco di mano di Papetti in area di rigore lombarda.18:53

34' Caligara e Pedro Mendes non si capiscono al limite dell'area bresciana e sprecano una buona opportunità dopo che la difesa bresciana aveva concesso dello spazio ai due.18:52

33' Galazzi ha spazio sulla trequarti offensiva e prova il sinistro dai 30 metri, palla lontanissima dalla porta di Viviano.18:51

30' OCCASIONE ASCOLI! Guizzo di Pablo Rodriguez che cerca il primo palo da posizione defilata col destro ma trova solo l'esterno della rete.18:48

28' Ora e' il Brescia che prova a far girare palla per abbassare il ritmo impresso finora dall'Ascoli.18:46

27' Valzania ci prova di prima da fuori, la palla rimbalza in area piccola ed esce ampiamente alla destra di Avella.18:45

26' Pablo Rodriguez viene atterrato con un intervento ai limiti del giallo, Massimi concede il vantaggio all'Ascoli che aveva portato molti uomini a ridosso dell'area ospite ma l'azione si spegne.18:44

24' Si prosegue sulla falsariga vista finora, l'Ascoli è più propositivo ma il Brescia non concede spazi.18:42

21' Cross di Celia, Avella fa sua la sfera in presa alta.18:44

20' TRAVERSA ASCOLI! Pedro Mendes calcia con effetto centralmente, Avella si lascia sfuggire la palla ma chiude bene lo specchio sul tap-in di Di Tacchio. La palla rimbalza al limite dell'area dove Botteghin ci prova col destro in allungo colpendo la parte superiore della traversa.18:40

19' Punizione per l'Ascoli in zona centrale a circa 25 metri dalla porta avversaria. Opportunità su calcio da fermo per i padroni di casa.18:36

17' Prova a rompere la monotonia il Brescia col cross di Fares dalla destra, Moncini prova ad arrivarci di testa ma commette fallo in attacco.18:35

15' E' sempre l'Ascoli a fare la partita senza però trovare spazi al limite dell'area bresciana.18:33

13' Dickmann al cross dalla destra, Bianchi prova lo stop di petto a seguire ma trova la deviazione provvidenziale di Falzerano a togliergli la possibilità di calciare in porta da pochi passi.18:31

11' Brescia sempre più attento alla fase difensiva che a quella offensiva ma per ora nemmeno l'Ascoli è stato capace di rendersi pericoloso nonostante il maggior possesso palla.18:29

9' Pedro Mendes prova la torre in area ma Falzerano è troppo lontano dall'azione e viene anticipato nettamente da Fares in area ospite.18:27

8' Ancora poche emozioni al Del Duca dove però è l'Ascoli a fare la partita.18:25

5' Respinge la difesa del Brescia dopo l'incertezza in area di Botteghin che non è riuscito a trovare la coordinazione per calciare verso la porta di Avella.18:23

4' Risponde l'Ascoli portandosi a ridosso dell'area bresciana ma Falzerano scivola al momento del cross e riesce solo a guadagnare il primo corner del match.18:22

Subito Brescia al tiro con Bertagnoli che calcia alto dalla distanza.18:19

Si comincia!18:18

Squadre in campo, manca pochissimo al via del match.18:17

Botteghin per Vaisanen, Caligara per Masini e Celia per Zedadka sono gli unici cambi di formazione operati da Castori, oggi squalificato, rispetto alla vittoria sulla FeralpiSalò. Nel Brescia sono invece ben sei i cambi rispetto all'undici schierato nel weekend. Avella tra i pali al posto di Andrenacci, poi Fares per Jallow sulla sinistra, Van de Looi e Bertagnoli al posto dello squalificato Paghera e di Besaggio. Non ci sono nemmeno Bjarnason e Olzer, entrambi in panchina, ma Galazzi e Bianchi a supporto di Moncini.18:13

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA: 4-3-1-2 per gli ospiti. Avella - Dickmann, Papetti, Adorni, Fares - Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli - Galazzi - Bianchi, Moncini. A disposizione: Cortese, Huard, Bjarnason, Mangraviti, Cartano, Jallow, Olzer, Borrelli, Ferro, Besaggio.18:09

FORMAZIONE UFFICIALE ASCOLI: 3-5-2 per i padroni di casa. Viviano - Botteghin, Bellusci, Mantovani - Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Caligara, Celia - Pedro Mendes, Pablo Rodriguez. A disposizione: Bolletta, Vasquez, Zedadka, Giovane, Streng, Quaranta, D'Uffizi, Vaisanen, Milanese, Duris, Bayeye, Silvestri.18:08

Dirige li match Massimi con Prenna e Galimberti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Gandino. Al VAR Gariglio e Paganessi.15:02

Il Del Duca ospita il match tra due squadre in serie positiva da due giornate. I padroni di casa hanno infatti colto un buon pareggio interno con la Cremonese per poi andare a vincere in trasferta lo scontro diretto di tre giorni con la FeralpiSalò, due pareggi invece per le Rondinelle contro Sampdoria e Reggiana. I tre punti sono oggi fondamentali per entrambe le compagini, i marchigiani vogliono la vittoria per proseguire il percorso di uscita dalla zona retrocessione, i lombardi invece si potrebbero piazzare in zona playoff in attesa delle altre gare del turno infrasettimanale. Fischio d'inizio alle ore 18.15.15:07

Buonasera e benvenuti alla diretta di Ascoli-Brescia, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie B.14:55