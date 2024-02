Grazie per aver seguito con noi la diretta di Catanzaro-Bari, arrivederci al prossimo turno di Serie B.22:40

Nella prossima giornata il Catanzaro affronterà il Cosenza in trasferta, mentre il Bari ospiterà lo Spezia.22:38

Dopo una prima frazione divertente, con due squadre pronte ad affrontarsi senza esclusione di colpi e con il Catanzaro avanti grazie alla perla di Vandeputte, nel secondo tempo la bilancia sembrerebbe propendere dalla parte del Bari, senza dubbio più aggressivo e propenso ad attaccare per recuperare. Il Catanzaro si difende però con ordine e anche con un po’ di fortuna mantiene il vantaggio minimo fino al 78’, momento in cui Iemmello segna il suo decimo gol in campionato e chiude virtualmente il match22:38

90'+5' Fine partita: CATANZARO-BARI 2-0 (4’ Vandeputte, 78’ Iemmello)22:38

90'+2' Cartellino giallo per Ahmad Benali.22:35

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero.22:34

86' Sostituzione Catanzaro: esce Luca Verna, entra Simone Pontisso.22:29

83' Cartellino giallo per Jari Vandeputte.22:26

80' Sostituzione Catanzaro: esce Giuseppe Ambrosino, entra Luca D'Andrea.22:22

78' GOL! CATANZARO-Bari 2-0! Rete di Pietro IEMMELLO! Imbucata precisa di Pompetti per Iemmello che suoera Brenno e segna senza problemi a porta vuota, seppur da posizione defilata.



Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello22:22

77' Sostituzione Bari: esce Karlo Lulić, entra Malcom Edjouma.22:19

77' Sostituzione Bari: esce Marco Nasti, entra Gregorio Morachioli.22:19

74' Cartellino giallo per Francesco Vicari.22:15

70' Altra grandissima occasione per il Bari: tiro di Di Cesare che si gira bene in area, come fosse un attaccante, e colpisce però solo la traversa.22:12

68' Sostituzione Bari: esce Giacomo Ricci, entra Emile Dorval.22:10

68' Sostituzione Bari: esce Jérémy Ménez, entra George Puşcaş.22:10

67' Sostituzione Catanzaro: esce Matias Antonini, entra Kevin Miranda.22:10

67' Sostituzione Catanzaro: esce Jacopo Petriccione, entra Marco Pompetti.22:09

64' Cartellino giallo per Valerio Di Cesare.22:07

62' Insiste il Bari con la propria manovra offensiva. Stavolta è Menez a concludere dalla lunga distanza al volo di destro: la conclusione si rivela però lenta e centrale, facile da controllare per il portiere del Catanzaro.22:04

59' Si affaccia nuovamente in attacco il Bari, questa volta con Sibilli che lascia partire una conclusione forte ma centrale dalla luga distanza, bloccata senza troppi problemi da Brenno.22:02

55' Primo squillo del Bari con Pucino: la conclusione da punizione diretta del difensore degli ospiti termina però fuori sopra la traversa.21:59

52' Cartellino giallo per Nicolò Brighenti.21:57

47' Inizia il secondo tempo di CATANZARO-BARI!21:49

46' Sostituzione Catanzaro: esce Dimitris Sounas, entra Andrea Oliveri.21:49

Nella seconda frazione potrebbe ovviamente esserci spazio per gente come Brignola e Donnarumma nel Catanzaro e per Puscas e Dorval nel Bari.21:32

La prima frazione tra Catanzaro e Bari è tutt'altro che noioso. A sbloccare il match ci pensa il gol meraviglioso di Vandeputte su punizione dopo appena 4 minuti di gioco. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Iemmello prima, fermato dal palo, e con Sounas poi. Nel pezzo la reazione del Bari targata Nasti. Il risultato però non cambia e dunque all'intervallo è ancora 1-0 per il Catanzaro.21:32

45'+3' Finisce il primo tempo di CATANZARO-BARI: in rete Vandeputte su punizione.21:32

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.21:31

41' Problemi fisici per Brighenti: costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Catanzaro per le cure del caso.21:26

37' Sono 10 i tiri totali effettutai fino a questo momento nel primo tempo: 6 per il Bari, 4 invece per il Catanzaro.21:22

32' Altra occasione per il Catanzaro: imbucata di Vanderputte per Iemmello con Brenno coraggioso in uscita e bravo ad evitare ulteriori pericoli.21:16

28' Altra occasione importante per il Catanzaro che sfiora il raddoppio con Sounas: splendido traversone di esterno da parte di Ambrosino, non sfruttato come si deve però da Sounas che da posizione ravvicinata non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.21:11

24' Ci prova il Bari con Matino: conclusione dalla lunga distanza che termina però alta sopra la traversa.21:09

20' Grande occasione per il Bari, la seconda di questa partita: bravo Nasti a smarcarsi in area e a colpire di testa. La palla termina però di poco fuori a lato.21:02

15' Dopo 15 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Bari nettamente favorito con il 64%.21:02

11' Ancora pericoloso il Catanzaro, questa volta con Iemmello: il centravanti è bravo ad inserirsi e a concludere di mancino ad incrociare. Purtroppo per lui però la sua conclusione si infrange sul palo alla sinistra del portiere.20:54

9' Nessuna reazione degna di nota messa in atto dal Bari fino a questo momento contro un Catanzaro che si difende bene e continua ad imporre il proprio gioco.20:53

4' GOL! CATANZARO-Bari 1-0! Rete di Jari VANDEPUTTE! Splendido gol dell'esterno del Catanzaro che sigla il vantaggio su calcio di punizione, battuto in maniera davvero magistrale.



Guarda la scheda del giocatore Jari Vandeputte21:27

2' Subito grandissima occasione per il Bari con Lulic che da posizione ravvicinata non riesce a concludere in rete, fermato da uno splendido intervento di Fulignati.20:46

1' Inizia il primo tempo di CATANZARO-BARI!20:44

Il match è stato posticipato alle 20.45 a causa di una fitta nebbia.20:36

Catanzaro e Bari hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite giocate in casa dei giallorossi in Serie B (in mezzo una vittoria dei calabresi per 2-1, l’11 settembre 2004). In generale, le Aquile hanno impattato sette gare interne contro i Galletti in Serie B e solamente contro Brescia e Modena (otto) hanno registrato più segni X nel torneo cadetto tra le mura amiche.20:01

30° confronto in Serie B tra Catanzaro e Bari – i giallorossi non hanno vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro i biancorossi nella competizione (3N, 1P) e non arrivano a cinque gare consecutive senza vittoria contro la formazione pugliese nella serie cadetta dal periodo tra settembre 1962 e dicembre 1967 (4N, 1P).20:01

Le scelte di Iachini: il tridente offensivo vede Menez titolare al fianco di Nasti e Sibilli. A centrocampo c'è Benali dal primo minuto.20:01

Le scelte di Vivarini: coppia d'attacco formata da Ambrosino e Iemmello, mix di esperienza e gioventù a disposizione della squadra. Confermatissimo Vanderputte, mentre in difesa c'è Situm a destra.20:00

Panchina Bari: Acampora, Achik, Bellomo, Dachille, Dorval, Edjouma, Guiebre, Maiello, Morachioli, Pissardo, Puscas, Zuzek.19:59

Panchina Catanzaro: Borrelli, Brignola, D'andrea, Donnarumma, Miranda, Oliveri, Pompetti, Pontisso, Sala, Stoppa.19:58

Formazione BARI (4-3-3): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali, Matino, Lulic; Menez, Nasti, Sibilli.20:01

Formazione CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini, Kranjc; Sounas, Verna, Petriccione, Vanderputte; Iemmello, Ambrosino.19:59

Il Catanzaro è reduce dalla vittoria esterna per 1-2 sul Cittadella, mentre il Bari arriva dalla sconfitta con il Sudtirol per 1-0.19:38

Benvenuti alla diretta della partita della 27^ giornata di Serie B, si affrontano Catanzaro e Bari.19:21