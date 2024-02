Grazie per aver seguito con noi la diretta scritta di Lecco-Como 0-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!22:36

Nel prossimo turno il Lecco sarà impegnato in trasferta con il Sudtirol, mentre per il Como andrà in scena il big match contro il Venezia.22:35

Il Como invece sale al terzo posto con 49 punti.22:33

Rimane invariata la classifica del Lecco, ultimo a 21 punti.22:32

Prima vittoria in serie B del Como sul campo del Lecco. Non c'è stata praticamente partita, con gli ospiti subito in vantaggio al 3' con Goldaniga e il raddoppio gia al 21' con Bellemo. Il Lecco ha tentato una timida reazione ma non è mai riuscito a creare occasioni da rete. Al 92' il sigillo finale di Abildgaard con un bellissimo gol.22:32

90'+7' Finisce qui la partita! LECCO-COMO 0-3 (3’ Goldaniga, 21’ Bellemo, 92’ Abildgaard).22:28

90'+2' GOL! Lecco-COMO 0-3! ABILDGAARD! Gran gol del centrocampista che recupera palla al limite, controlla e gira al volo con il sinistro!



90'+2' Punizione di Strefezza dalla sinistrra, Saracco allontana.22:23

90' Sette minuti di recupero.22:21

90' Cross di Strefezza dalla destra, uscita di Saracco.22:21

84' Doppio cambio Como: escono da Cunha e Sala per Braunöder e Ioannou.22:22

82' OCCASIONE LECCO! Cross dalla sinistra di Caporale, Semper smanaccia a vuoto, Buso mette in mezzo per Inglese che viene anticipato!22:38

81' Dieci minuti più recupero al termine della partita.22:11

77' Doppio cambio per il Como: escono Verdi e Iovine per Gioacchini e Cassandro.22:08

74' Ultimo cambio per Aglietti: esce Andrija Novakovich, entra Roberto Inglese.22:04

73' Espulso un componente della panchina del Como.22:03

71' Contropiede Lecco: Buso va sulla destra, tenta il cross che viene deviato in calcio d'angolo.22:02

69' OCCASIONE COMO! Gabrielloni apre bene sulla destra per Strefezza, che dal limite dell'area scarica un sinistro diretto all'incrocio: gran parata di Saracco!22:01

62' Sostituzione Como: fuori Jean-Pierre Junior Nsame, dentro Alessandro Gabrielloni.21:53

62' Altra doppia sostituzione per il Lecco: fuori Galli e Ionita, dentro Sersanti e Parigini.21:53

57' Controlla bene il match il Como, anche se il Lecco negli ultimi minuti sta tentando di portarsi in avanti con più frequenza.21:48

49' Segna il terzo gol per il Como Abildgaard con un bellissimo tiro da fuori, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Nsame.21:41

48' Cartellino giallo per Caporale che trattiene Strefezza.21:39

46' Doppio cambio per il Lecco: fuori Guglielmotti e Listkowski, dentro Crociata e Degli Innocenti.21:38

45' Comincia il secondo tempo! LECCO-COMO 0-2.21:37

Movimenti sulla panchina del Lecco.21:50

Partita subito in discesa per il Como, che dopo tre minuti trova il vantaggio grazie a Goldaniga che insacca sull'angolo di Strefezza. Timida reazione del Lecco, ma al 21' arriva il raddoppio degli ospiti con Bellemo che, dopo una sponda di Nsame, si libera con un bel gioco di gambe e infila Saracco con un colpo di punta. Sul finire del primo tempo, il Como sfiora il terzo gol con Nsame che spara alto dopo una bella azione di contropiede.21:50

45'+2' Finisce il primo tempo! LECCO-COMO 0-2 (3' Goldaniga, 21' Bellemo).21:19

45'+1' OCCASIONE COMO! Contropiede, Verdi apre sulla destra per Strefezza che imbuca un cross sul secondo palo: si avventa Nsame che calcia alto!21:26

40' Prova a reagire il Lecco ma fatica ad arrivare dalle parti di Semper.21:11

32' Ancora Verdi da fuori, stavolta con il destro: palla centrale parata comodamente.21:04

28' Verdi in contropiede riesce a liberare il sinistro, la palla viene bloccata da Saracco senza problemi.21:00

27' Il Lecco sembra aver accusato il colpo dopo il secondo gol del Como.20:59

26' Verdi tenta il sinistro da fuori, palla deviata in corner.20:58

25' OCCASIONE COMO! Nsame liberato sulla fascia sinistra da Verdi tenta il tiro a giro. Palla che esce di poco a lato.20:57

21' GOL! Lecco-COMO 0-2! BELLEMO! Il capitano del Como segna il suo secondo gol in campionato! Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva in area a Nsame che scarica per Bellemo. Il capitano controlla liberandosi del diretto marcatore e di punta con il sinistro insacca alle spalle di Saracco!



15' OCCASIONE LECCO! Buso per Novakovich, il sinistro esce di poco a lato!20:47

14' Azione di contropiede del Como: cross di Iovine, Nsame ci prova di testa ma la palla esce a lato.20:46

7' Cartellino giallo per Davide Guglielmotti che travolge Sala: primo ammonito del match.20:39

6' Buso protesta per un intervento di Goldaniga in area del Como: Feliciani lascia proseguire.20:38

3' GOL! Lecco-COMO 0-1! Edoardo GOLDANIGA segna il suo primo gol con la maglia del Como! Angolo di Strefezza, la palla viene sporcata e arriva dritta sui piedi del difensore comasco che insacca!



Allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco è tutto pronto. Comincia la sfida LECCO-COMO!20:32

Arbitra la sfida Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Daisuke Emanuele Yoshikawa e dal quarto uomo Calzavara. Marini e Muto rispettivamente al Var e Avar.20:17

Il Como, rispetto al match con il Parma, schiera Sala e Nsame per Barba e Gabrielloni.20:13

Aglietti cambia due pedine rispetto alla partita con la Ternana: Ionita e Buso per Degli Innocenti e Parigini.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con il 3-5-2: Semper - Goldaniga, Odenthal, Sala - Da Cunha, Bellemo, Abildgaard, Strefezza, Iovine - Verdi, Nsame. A disposizione: Solini, Curto, Gabrielloni, Vigorito, Gioacchini, Braunoder, Rispoli, Ioannou, Ballet, Cassandro, Barba, Fumagalli. All. Roberts-Fabregas.20:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecco scende in campo con il 4-3-3: Saracco - Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale - Ionita, Galli, Listkowski - Lepore, Novakovich, Buso. A disposizione: Melgrati, Degli Innocenti, Bianconi, Lunetta, Sersanti, Capradossi, Parigini, Crociata, Frigerio, Inglese, Beretta, Lemmens. All. Aglietti.20:03

Il Como invece si trova in quinta posizione al pari del Palermo, a 46 punti. Ha conquistato un solo punto nelle ultime due gare.19:57

Il Lecco ha raccolto un punto nelle ultime sette partite, ed occupa l'ultimo posto in classifica a 21 punti, a pari merito con la FeralpiSalò.19:55

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecco e Como, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie B.19:52