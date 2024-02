Dal Barbera è tutto, grazie per aver seguito con noi Palermo-Ternana. Arrivederci e alla prossima di Serie B!22:36

Si torna in campo già fra qualche giorno: il Palermo sfiderà in trasferta il Brescia, sabato alle ore 14:00. Alla stessa ora per la Ternana ci sarà sfida contro la prima in classifica, il Parma. 22:35

Vicono Cremonese, Como e Catanzaro e questo complica le cose per il Palermo: la squadra di Corini infatti scivola in 5ª posizione sotto di due punti rispetto al Venezia, impegnato domani contro il Cittadella. Con questa vittoria invece la Ternana guadagna punti importanti per provare a uscire dalla zona retrocessione.22:34

Il Palermo cade al Barbera contro la Ternana. Un primo tempo molto acceso con un ritmo decisamente alto nel quale le squadre hanno messo in campo tutte le loro qualità: la sblocca Pereiro mandando sotto i rosanero che però recuperano poco dopo con una rete splendida all'incrocio dei pali di Lund. Nella ripresa sembra più stanca la squadra di Corini che realizza meno occasioni pericolose rispetto ai primi 45 minuti di gioco. Si fa sorprendere due volte la difesa del Palermo concedendo prima la rete a Pyyhtia poi a Raimondo. Sul finale Iannarilli lascia scorrere la conclusione di Brunori pensando finisse fuori ma il pallone finisce in porta. Termina 2-3 tra Palermo e Ternana. 22:32

90'+6' Fine partita! Palermo-Ternana 2-3. In gol per i rosanero Lund e Brunori, per gli ospiti Pereiro, Pyyhtia e Raimondo.22:27

90'+5' Assist Giuseppe Aurelio.22:26

90'+5' GOOOL! PALERMO-Ternana 2-3! Gol di Brunori ma che errore di Capuano, Carboni e Iannarilli! L'attaccante rosanero effettua un tiro-cross lento sul secondo palo, lasciano sfilare i giocatori della Ternana pensando finisse fuori.



90'+5' Ammonito anche Kees de Boer.22:23

90'+3' Ancora alta la Ternana, cambio di campo perfetto di de Boer per Favilli. Il guardalinee segnala poi la posizione di fuorigioco dell'attaccante.22:22

90'+1' Visibilmente stanco Ranocchia che non riesce ad agganciare bene la palla. Commette poi fallo sulla ripartenza della Ternana.22:20

90' Cinque minuti di recupero cominciati al Barbera.22:20

85' Soleri stoppa con il petto in area, Capuano protegge la palla per far arrivare Iannarilli.22:15

83' Fuori anche Gregorio Luperini per Jakub Jan Łabojko.22:13

83' Doppio cambio per la Ternana: lascia il campo Antonio Raimondo per Andrea Favilli.22:13

80' Cambio per il Palermo, esce l'ex della partita Salim Diakité per Aljoša Vasić.22:10

76' Ammonito Ezequiel Carboni. 22:05

74' Assist Gregorio Luperini.22:04

74' GOOOL! RAIMONDO! Palermo-TERNANA 1-3! Ancora Ceccaroni che si fa superare con un po' troppa leggerezzza. L'azione nasce da una spizzata di testa di Luperini, il numero 9 si allunga il pallone, entra in area e calcia forte in diagonale. Nono gol in stagione per Raimondo.



73' Fuori anche Francesco Di Mariano per Roberto Insigne. 4-2-4 ora il Palermo.22:02

73' Esce Jacopo Segre per Edoardo Soleri.22:01

69' Ottima chiusura di Diakitè che anticipa Pereiro tutto solo in area.21:58

68' Ammonito proprio Filippo Ranocchia per proteste.21:58

68' Si fa tutto il campo palla al piede Segre, chiuso con la pancia da Sgarbi. I giocatori del Palermo però protestano chiedendo fallo di mano.21:58

67' Ammonito Salim Diakité, spinta su Pereiro.21:56

66' Esce proprio l'autore del gol Niklas Anton Juhana Pyyhtiä, dentro Kees de Boer.21:55

64' Assist Gregorio Luperini.21:54

64' GOOOL! PYYTHIA! Palermo-TERNANA 1-2! Luperini si libera di Ceccaroni che cade a terra, poi corre fino al fondo del campo e aspetta il momento giusto per fornire l'assist al compagno.



59' Bella iniziativa della Ternana, Luperini apre per Casasola, poi il difensore cerca nuovamente Luperini. I due non si capiscono, la palla rotola per tutta l'area di rigore.21:48

58' Fuori anche Kristoffer Lund Hansen, appena rientrato dopo l'infortunio, al suo posto Giuseppe Aurelio.21:46

58' Calcio di punizione di Amatucci in area, bravo Ceccaroni a sbrogliare una situazione complicata.21:46

57' Lascia il campo Chaka Traorè, al suo posto Federico Di Francesco.21:46

49' Reagisce subito la Ternana, tiro lento a giro di Raimondo da posizione defilata. La palla termina fuori.21:39

49' Cross di Diakitè in area, non ci arrivano di testa Ranocchia e Brunori. Proprio l'ultimo poi cerca di rientrare in area con palla al piede ma Luperini intuisce e spazza via.21:38

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Palermo-Ternana.21:34

Se vuole continuar a lottare per la promozione diretta il Palermo dovrà tornare in campo ancora più determinato, visti i risultati positivi dopo i primi 45 minuti sia del Como che del Catanzaro. Dato il ritmo e l'intensità molto alti, entrambi gli allenatori possono comunque contare sulle rose a disposizione in vista anche degli impegni così ravvicinati. Mister Corini ha tutti gli attaccanti in panchina, Breda potrebbe far entrare Favilli, Di Stefano o Dionisi. 21:31

Un bellissimo primo tempo al Barbera tra due squadre che hanno tenuto, specie nella prima mezz'ora, un ritmo molto alto. Sono state tante le occasioni da entrambi i lati, 7 tiri in porta per la Ternana, 5 per il Palermo. I primi minuti li gestisce la squadra di casa poi nel momento migliore sono gli ospiti a sbloccare il match, con una rete di Pereiro. Poco dopo Lund trova il primo gol con la maglia del Palermo, sinistro potente da 20 metri nell'incrocio dei pali. Ranocchia con le sue ripartenze, conclusioni e visione di gioco, si conferma ancora un avversario temibile per chi lo incontra. 21:27

45'+1' Fischia l'arbitro, fine primo tempo! 1-1 tra Palermo e Ternana, in gol Pereiro per gli ospiti, Lund per i rosanero.21:19

45' Un minuto di recupero al Barbera.21:18

44' Bella iniziativa di Raimondo che sfrutta il taglio di Luperini. L'attaccante calcia in scivolata quasi da fondo campo, la palla termina a lato.21:16

41' Ripartenza non sfruttata dalla Ternana: Luperini non riesce ad aggianciare bene la palla, lasciandola agli avversari.21:13

36' Attento Capuano che respinge un cross di Diakité diretto ai compagni.21:09

35' Controllo e tiro di Raimondo, alto sopra la traversa. Era riuscito a girarsi bene in area l'attaccante della Ternana.21:07

32' Ancora una conclusione di Ranocchia con il mancino: palla alta sopra la traversa.21:04

28' IANNARILLI CON LA MANO! Si accentra Ranocchia e dal limite dell'area calcia: conclusione un po' centrale, ci arriva bene il portiere della Ternana.21:00

22' Ancora una bella conclusione di Pereiro, sempre con il destro. Conclusione potente che termina alta sopra la traversa.20:54

19' Assist Filippo Ranocchia.20:55

19' CHE GOOOOL! PALERMO-Ternana 1-1! Il primo gol di Lund con la maglia rosanero è splendido! Tiro con il mancino forte e secco dai 20 metri diretta nell'angolino, ci arriva Pigliacelli che la tocca ma non può nulla, la palla finisce in rete.



17' OCCASIONE PALERMO! Dribbling e cross di Traorè, Capuano devia la palla dell'ex Milan rischiando di mandarla nella propria rete.20:49

15' Rimane alta la Ternana, adesso sembra far più fatica il Palermo.20:47

13' ANCORA TERNANA! PIGLIACELLI in quale modo respinge! Sinistro centrale ma molto potente di Pyyhtia, lasciato tutto solo appena fuori dall'area di rigore.20:44

10' Assist Antonio Raimondo.20:43

10' GOOOL! Palermo-TERNANA 0-1! Gol di Pereiro! Nel momento migliore del Palermo la sblocca la Ternana! Tiro con il destro incrociando nell'angolino dove Pigliacelli non riesce ad arrivare.



9' Ancora Chaka Traorè, cross teso raso terra in area, nessun compagno arriva alla deviazione vincente. Tanto Palermo in questo avvio di partita. 20:41

8' Ancora il Palermo con Ranocchia. Attenti gli avversari che mandano in calcio d'angolo. 20:40

6' TRAVERSA DI BRUNORI! La palla arriva all'attaccante dopo esser stata respinta dal calcio di punizione. Tiro morbido che finisce sulla traversa.20:39

5' Ancora un dribbling di Chaka Traorè su Casasola che commette fallo fermando l'ex Milan. Subito scintille tra i due, interviene l'arbitro.20:37

3' Calcio di punizione battuto direttamente in porta da Ranocchia. Ci pensa Iannarilli a respingere.20:35

2' Sponda di qualità di Brunori che con il tacco passa la palla a Segre. Poi Chaka Traorè si invola verso la porta con una finta fermato dagli avversari: calcio di punizione dal limite dell'area. 20:34

1' Si parte! Comincia Palermo-Ternana. Fischia l'arbitro Bonacina.20:31

Turnover per Breda a partire dall'attacco: titolare Raimondo in coppia con Pereiro, dalla panchina Favilli. In difesa Dalle Mura preferito a Lucchesi mentre a centrocampo torna dal primo minuto Pyyhtia.20:15

Corini lancia Chaka Traorè dal primo minuto che formerà l'attacco con Brunori e Di Mariano, in panchina Di Francesco. In difesa recuperato Lund, assente contro la Cremonese. Gomes anche se non al meglio parte comunque titolare in mezzo al campo, con lui Segre e Ranocchia.20:10

FORMAZIONE UFFICIALE TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Sgarbi, Capuano, Dalle Mura - Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni - Pereiro, Raimondo. Allenatore: Breda.20:01

FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO (4-3-3): Pigliacelli - Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund - Ranocchia, Claudio Gomes, Segre - Di Mariano, Brunori, Chaka Traorè. Allenatore: Corini.20:01

Stessa determinazione, obiettivo diverso per la Ternana, che ha bisogno più che mai di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Gli umbri guidati da Breda sono imbattuti da 3 partite consecutive, nelle ultime due senza subire neanche un gol. Attualmente occupano il quartultimo posto con 26 punti. 19:31

Tornare a vincere è l'obiettivo principale della squadra di Corini che, nell'ultima giornata, ha sprecato l'occasione facendosi rimontare dalla Cremonese in un minuto con due gol (2-2 risultato finale). Il punto guadagnato nella città lombarda è arrivato dopo 3 successi consecutivi; ora il Palermo è a quota 46 punti, a soli 2 di distanza dal Venezia, attualmente in seconda posizione e in piena corsa per la promozione diretta.19:28

Buonasera e benvenuti alla diretta di Palermo-Ternana, match valido per la 27ª giornata di Serie B.19:19