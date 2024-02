Grazie per aver seguito la diretta di Parma-Cosenza 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2023-24. 22:28

Il Parma tornerà in campo sabato 2 marzo 2024, dalle ore 14:00, per la trasferta con la Ternana, mentre il Cosenza è atteso dal sentitissimo derby col Catanzaro. Sfida che si giocherà invece domenica 3 marzo, con orario di inizio fissato per le ore 16:15. 22:28

Considerando l'inferiorità numerica dal 73' e l'incredibile errore sottoporta di Tutino al 96', per il Parma un punto assolutamente guadagnato. Si allunga così a 19 partite consecutive la striscia di gare casalinghe senza sconfitte per i gialloblù, che salgono a 56 punti, sei in più della Cremonese (in attesa del Venezia). Con qualche rimpianto, diventano invece 33 quelli del Cosenza, sempre a ridosso della zona Playoff. 22:27

90'+6' FINISCE QUI. Parma-Cosenza 1-1. Triplice fischio del direttore di gara, Volpi, e termina qui una sfida dalle mille emozioni. Vantaggio di Cyprien, cui ha risposto il colpo di testa di Camporese. Due pali del Cosenza, traversa di Man per il Parma. 22:24

90'+6' COSA SBAGLIA TUTINO! Cross dalla destra di Canotto, palla che attraversa tutta l'area piccola del Parma e arriva sul secondo palo, dove il numero 9 dovrebbe soltanto spingere in porta. Tutino colpisce però incredibilmente all'indietro con la suola e spreca tutto.22:23

90'+4' Cross di Venturi dalla sinistra. Altra uscita da brividi per Chichizola, il quale travolge Tutino e perde palla. Il gioco però è fermo per una posizione irregolare del numero 9 rossoblù.22:21

90'+3' A terra Osorio, il Cosenza continua a giocare e deve intervenire allora il direttore di gara per fermare tutto e permettere l'intervento dello staff sanitario gialloblù.22:20

90'+2' Il Cosenza ci prova da corner. Batte sempre a rientrare Calò, trovando la spizzata aerea di Venturi. Quest'ultimo prolunga sul secondo palo, ma nessun compagno riesce a deviare verso la porta difesa da Chichizola. 22:19

90' Saranno ben cinque i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Parma e Cosenza. Punteggio sempre in equilibrio: 1-1 grazie alle reti di Cyprien e Camporese, oltre ai pali colpiti da Calò e Tutino e alla traversa centrata da Man.22:18

89' GIALLO PER MAZZOCCHI. Bonny gli ruba palla sull'out di sinistra, lui lo trattiene e viene così ammonito dal signor Volpi. Non era comunque tra i diffidati.22:16

88' DOPPIO CAMBIO COSENZA. Spazio pure per Luigi Canotto, gli cede il posto Gyamfi. Scelta offensiva di mister Caserta, che vuole provare a vincerla questa sfida.22:15

88' E INVECE DENTRO FORTE. Richiamato in fretta e furia, il numero 10 va a prendere il posto di un ottimo Antonucci.22:14

87' Sembrava arrivato il momento di Francesco Forte tra le file del cosenza, ma il numero 10 rossoblù si rimette la pettorina e torna adesso a sedersi in panchina. Verosimilmente non entrerà in questa partita.22:13

85' CAMBIO PARMA. Esce Man, vicinissimo al 2-1 appena qualche minuto fa, e al suo posto spazio proprio per Charpentier.22:11

83' Finale all'assalto per i padroni di casa, mentre il Cosenza sembra essere un bel po' calato rispetto al vivacissimo inizio di ripresa. Sette minuti più recupero al termine della sfida, può arrivare qualsiasi risultato.22:10

82' Si preparano altri cambi dalla panchina del Parma: potrebbe subentrare pure l'attaccante Gabriel Charpentier, anche se mister Pecchia sembra volerci pensare bene fino all'ultimo. 22:09

80' TRAVERSA DI MAN. Ripartenza stupenda del Parma, con Bonny che gestisce al meglio il contropiede. Gli subentra Hernani centralmente, per poi scaricare a Man. Il numero 98 entra in area e, col mancino, tira una sassata che batte Micai ma si stampa sulla traversa. 22:06

78' Gran lavoro di Bonny in area, col bomber gialloblù che si gira, scappa sulla linea di fondo e mette in mezzo rasoterra. Micai capisce tutto e respinge coi piedi, dopo ottimo senso della posizione nella sua area piccola. 22:05

77' Ora tanto nervosismo in campo. Tutino commette fallo e trattiene il pallone tra le mani, venendo così spintonato da Hernani. Il direttore di gara deve nuovamente intervenire per calmare gli animi, redarguendo entrambi i calciatori. 22:04

75' CAMBIO PARMA. Pronta la decisione di mister Pecchia, che richiama in panchina Camara e dà spazio ad Alessandro Circati anche per ovviare all'espulsione di Balogh.22:01

73' ESPULSO BALOGH! Break del Cosenza, con Florenzi che subentra a Tutino e fa tunnel al numero 4 gialloblù. Intervento in ritardo di Balogh e seconda ammonizione per lui, dovrà così lasciare il campo.22:00

72' Nessuna ulteriore decisione arbitrale, dopo il check del VAR. Si può allora riprendere a giocare qui al Tardini. Rientra in campo anche Osorio, costretto provvisoriamente a uscire dal direttore di gara per sistemare una medicazione al polso sinistro. 21:59

71' Attenzione perché c'è lavoro per la VAR. Fallo di reazione di Benedyczak, che ha poi scatenato un parapiglia generale tra diversi giocatori di entrambe le squadre. Da valutare sicuramente il colpo del numero 7 gialloblù, ma anche altri spintoni. 21:58

70' GIALLO PER BENEDYCZAK. Reazione del numero 7 gialloblù, che rifila uno spintone ad Antonucci e viene così ammonito pure lui. 21:57

69' AMMONITO ANTONUCCI. Evidente la trattenuta ai danni di Benedyczak e il direttore di gara non può far altro che estrarre il cartellino giallo.21:57

67' AMMONITO CAMARA. A conferma di un suo ingresso tutt'altro che esaltante, Arriva pure un brutto fallo su Antonucci. Cartellino giallo così per il numero 23 gialloblù.21:54

66' SOSTITUZIONE COSENZA. Marras viene richiamato in panchina da mister Caserta. Al suo posto, spazio per Aldo Florenzi, il quale si posiziona a sinistra nel tridente rossoblù.21:53

65' Parma che sta crescendo alla distanza, per andare alla ricerca del nuovo vantaggio. Cyprien e Hernani i due giocatori più incisivi nella formazione gialloblù. Non dei migliori invece l'ingresso di Camara.21:52

63' AMMONITO BALOGH. Il numero 4 si arrangia come può a centrocampo su Tutino, beccandosi il cartellino giallo dal signor Volpi. Nemmeno Balogh era tra i diffidati di questa partita.21:50

63' CAMBIO COSENZA. Problemi fisici per Voca, al suo posto entra allora Simone Mazzocchi. 21:49

62' Cyprien vicino al 2-1! Sugli sviluppi del corner, la palla arriva al numero 64, il quale entra in area e, da posizione defilatissima, lascia partire una sassata di mancino sul primo palo. Micai risponde però alla grande, deviando nuovamente in angolo con una paratona. 21:48

61' Ci prova di tacco Bonny. Cross del solito Hernani, davvero attivissimo in questa fase del match, e l'attaccante gialloblù cerca l'acrobazia col tacco. Intuizione deviata da Calò in angolo.21:48

59' ENTRA DELPRATO. Enrico prende il posto di Di Chiara, vediamo se saprà incidere in questa gara.21:46

59' CAMBIO PARMA. Entra Ange-Yoan Bonny, il quale rimpiazza un Mihaila calato tanto nel corso di questa sfida.21:46

58' Pezzo di bravura di Hernani, che scappa via sull'out di destra e, parallelamente alla linea di fondo, arriva fino in area. Nel tentativo di mettere in mezzo rasoterra per il rimorchio di qualche compagno, viene però chiuso in angolo. 21:45

57' Doppia parata di Chichizola. Frabotta scappa in area e, dalla linea di fondo, mette in mezzo per il rimorchio di Tutino, il quale viene murato dal numero uno gialloblù. Sugli sviluppi dell'azione, destro da lontano di Voca e Chichizola si allunga in presa plastica. 21:44

56' Cross dalla destra di Cyprien, Benedyczak prova a staccare in area ma travolge un avversario e si vede così fischiare il fallo dall'arbitro Volpi. Rumoreggia il Tardini. 21:43

54' PALO DI CALÒ! Il numero 14 calcia direttamente in porta e sorprende un Chichizola davvero rivedibile stasera. Conclusione che si stampa per sul palo, prima di carambolare sulla schiena di Coulibaly e terminare oltre la linea di fondo. Non viene assegnato un chiaro corner agli ospiti. 21:41

53' Altro fallo subito da un Tutino ora devastante nei movimenti con e senza palla. Camara prova ad aiutare Coulibaly col raddoppio difensivo, ma è troppo irruento. Punizione interessante per il Cosenza: una sorta di corner corto dalla sinistra, sul pallone c'è Calò. 21:40

51' Tutino sta salendo sempre più di colpi. Grande lavoro nelle sponde per far salire la squadra e nella protezione palla, come in questa occasione dove subisce fallo e fa ulteriormente alzare il baricentro del Cosenza.21:38

49' Fallo di Frabotta su Man e punizione defilata, ma interessante per il Parma. Della battuta se ne incarica lo stesso Man, il quale esegue un cross da dimenticare col mancino. 21:36

48' Considerando le squadre presenti nei cinque maggiori campionati europei e nelle relative seconde divisioni, solo Liverpool (25), Manchester City e Atletico Madrid (entrambe 24) hanno una striscia d’imbattibilità aperta più lunga del Parma in match casalinghi (18, frutto di 12 vittorie e sei pareggi). 21:34

47' COMINCIA LA RIPRESA. Parma-Cosenza 1-1. Fischio del direttore di gara, il signor Volpi, e si riparte qui al Tardini. Nessun cambio nella formazione rossoblù.21:32

46' CAMBIO PARMA. Drissa Camara rileva Partipilo, questa la prima sostituzione decisa da mister Pecchia. 21:31

Entrambi gli allenatori possono essere, a loro modo, soddisfatti per quanto visto nei primi 45 minuti. Mister Pecchia per la mole di gioco creata dal suo Parma; mister Caserta per la grande reazione, oltre che gli ottimi 10 minuti finali, del Cosenza. Difficile ipotizzare cambi all'intervallo, anche se l'ammonizione di Venturi potrebbe incidere in tal senso. 21:20

Prima metà di gara scoppiettante qui al Tardini. Parma che va in vantaggio col destro da fuori di Cyprien e poi domina - territorialmente e a livello di gioco e occasioni - almeno fino al 35', ma negli ultimi 10 minuti si scatenano gli ospiti. Prima il gol del pari firmato da Camporese, poi il palo clamoroso di Tutino. Malissimo Chichizola nelle uscite, Frabotta tra i migliori in campo. 21:18

45' FINE 1° TEMPO. Parma-Cosenza 1-1. Fischia con qualche secondo d'anticipo rispetto al 45' il direttore di gara. Parità grazie alla rete iniziale di Cyprien, cui ha risposto Camporese. 21:17

43' PALO DI TUTINO. Cross splendido di Frabotta dalla sinistra, Chichizola sbaglia completamente l'uscita e viene anticipato dal numero nove. Il colpo di testa di Tutino si stampa però sul legno e nega così la gioia del 2-1 al Cosenza. 21:15

42' Praszelik a terra dopo un colpo al volto subito da Cyprien. Poi il numero 64 gialloblù va a commettere fallo anche su Tutino, venendo così richiamato dal direttore di gara. 21:14

41' GOL! Parma-COSENZA 1-1! Rete di Michele Camporese. Sugli sviluppi del corner, battuto da Calò, il centrale rossoblù anticipa Benedyczak sul primo palo e lo sovrasta con lo stacco aereo che vale la parità. Gran cross di Calò.



Guarda la scheda del giocatore Michele Camporese21:12

40' Buona trama del Cosenza. Gran palla di Calò in area, Marras stoppa al meglio e prova ad arrivare sul fondo dalla sinistra. Chiusura perfetta della difesa parmense, che concede soltanto calcio d'angolo. 21:11

38' Mister Pecchia si avventa sul pallone per far sì che il suo Parma possa effettuare velocemente una rimessa laterale. L'ultimo tocco è stato però proprio di un giocatore gialloblù e il direttore di gara richiede calma all'allenatore dei Ducali. 21:09

37' Benedyczak si sta un po' innervosendo. Prima un fallo di foga su Calò, poi le proteste dirette all'arbitro Volpi che ne coglie un tocco col braccio. Parma che sembra calare un po' nel finale di questo primo tempo.21:08

35' Brutta palla persa di Hernani sulla sua trequarti, Tutino recupera, arriva sul fondo e mette in mezzo un cross rasoterra su cui però la difesa del Parma riesce a chiudere in angolo. Sugli sviluppi del corner, Antonucci spizza per la girata di Venturi, il quale va vicinissimo all'1-1. 21:06

33' Da inizio 2023, considerando Serie B e Coppa Italia, il Cosenza è una delle sole due squadre affrontate dal Parma (oltre la Reggiana) contro cui i gialloblù non avevano trovato la via del gol prima di questa sera.21:04

31' Mihaila ci prova direttamente su punizione dai 30 metri. Destro secco e potente, ma palla che finisce letteralmente in curva tra i tifosi. Apprezzabile l'idea, decisamente meno l'esecuzione. 21:03

30' AMMONITO VENTURI. Fallo tattico del difensore rossoblù per frenare la devastante ripartenza di Man. Venturi non era tra i diffidati di questa sfida. 21:02

29' Sugli sviluppi del corner, Man accomoda in area per Benedyczak, il quale ci prova col destro di controbalzo. Tiro potente, ma murato dalla selva di maglie addensatasi davanti a Micai. 21:01

28' Disattenzione di Gyamfi sul lancio del Parma, poiché il difensore ospite si fa rubare palla da Partipilo e consente poi ai padroni di casa di conquistare il loro quarto calcio d'angolo in questo primo tempo. 21:00

27' Cosenza che ora lascia il pallino del gioco tra i piedi dei Ducali, faticando a uscire dalla sua metà campo e a imbastire trame offensive degne di nota. Frabotta sicuramente tra i migliori in rossoblù.20:59

25' Parma che ora sfrutta possessi palla prolungati e gioco in ampiezza, con Benedyczak che sta crescendo nella sua partita. Hernani invece sempre al centro della manovra gialloblù, così come Mihaila.20:57

23' Ancora incerto nell'uscita Chichizola. Stavolta il numero uno gialloblù subisce però una carica nell'area piccola da parte di Camporese e così il Parma guadagna un calcio di punizione. 20:54

22' Proteste del Tardini per un contatto nell'area del Cosenza. Benedyczak a terra, ma per il direttore di gara, il signor Volpi, è tutto regolare e si può proseguire. Nessuna protesta dell'attaccante polacco dopo l'intervento di Camporese.20:54

20' Antonucci vicino all'1-1. Imbucata stupenda di Tutino, il numero 16 parte in posizione regolare alle spalle di Osorio e prova ad anticipare Chichizola con l'esterno destro. Palla che sfila davvero a pochi centimetri dal palo lontano. 20:52

19' Serpentina di Antonucci sull'out di sinistra, col numero 16 rossoblù che salta due avversari, rientra ma calcia poi male col destro, strozzando la conclusione. Sugli sviluppi dell'azione, Partipilo è intelligente nel conquistare una rimessa dal fondo.20:51

17' Parma molto attento su tutte le linee di passaggio degli ospiti, mentre il palleggio del Cosenza è abbastanza sterile e termina quasi sempre con un lancio lungo che diventa ingiocabile per il tridente offensivo scelto oggi da mister Caserta. 20:49

15' Da quando ha esordito da titolare con il Cosenza in Serie B (20 gennaio), Frabotta ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) in sei presenze. Ha segnato una rete in più rispetto alle sue precedenti 30 gare giocate nel campionato cadetto (tre assist).20:46

13' Chiusura preziosissima in scivolata di Frabotta sull'uno-due che Man voleva chiudere con l'ottimo passaggio di ritorno di Partipilo. Intervento decisivo, poiché il numero 98 sarebbe altrimenti stato a tu per tu con Micai, sebbene in posizione defilata. 20:45

12' Squillo di Man. Pezzo di bravura del numero 98 sulla trequarti, utile ad accentrarsi saltando un avversario in dribbling, ma poi il sinistro violento è troppo largo. Palla che sfila out alla sinistra di un Micai comunque attento sulla traiettoria. 20:43

11' Parma che cerca di combinare nello stretto, sfruttando la qualità di tanti suoi interpreti. Il terreno di gioco, molto scivoloso, non facilita invece la perfetta esecuzione di lanci lunghi o rasoiate utili a cambiare fronte. 20:42

9' Nei 15 precedenti giocati finora in Serie B tra Parma e Cosenza si contano sette vittorie dei Ducali, quattro dei Lupi e anche quattro pareggi. Complessivamente, una media gol di 2,07 reti a partita. 20:40

7' Ritmi davvero alti e già tante occasioni, oltre al gol realizzato da Cyprien. Cosenza per nulla frastornato dalla doccia fredda subita dopo due minuti, Parma che invece vuole cercare subito il potenziale 2-0. 20:38

5' Destro largo di Marras. Contropiede del Cosenza, orchestrato alla perfezione da Voca, col numero 7 che scappa via in transizione e, una volta entrato in area, prova a incrociare la conclusione sul palo lontano. Tiro troppo largo e tutt'altro che irresistibile. 20:37

4' Reazione del Cosenza. Cross dalla sinistra, Chichizola imperfetto nell'uscita coi pugni e palla che resta così vagante al limite dell'area piccola. Tutino la raccoglie e tenta un pallonetto intelligente, non trovando però lo specchio per questione di centimetri. 20:35

2' GOL! PARMA-Cosenza 1-0! Rete di Wylan Cyprien. Sugli sviluppi di una punizione, Voca allontana di testa ma al limite c'è proprio Cyprien: destro al volo, potente ma centrale; Micai vede all'ultimo la sfera e si distende troppo tardi alla sua sinistra. Avanti i Ducali!



Guarda la scheda del giocatore Wylan Cyprien20:34

1' INIZIA Parma-Cosenza, fischio di Volpi e si può partire qui al Tardini. Piove a dirotto, temperatura di 9° e tasso di umidità al 98%, circa 550 i tifosi cosentini presenti nel settore ospiti. Calcio di inizio battuto dai padroni di casa, che giocano in completo bianco con inserti gialli e numeri blu. 20:31

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Tardini. A dirigere questo Parma-Cosenza sarà Manuel Volpi (sezione di Arezzo), coadiuvato da Edoardo Raspollini (Livorno) e Domenico Palermo (Bari). IV Ufficiale Matteo Centi (Terni), VAR Paolo Mazzoleni (Bergamo) e AVAR Francesco Meraviglia (Pistoia).20:12

Il Parma è imbattuto in casa contro il Cosenza in Serie B, grazie a cinque vittorie e due pareggi in sette precedenti. Tra le formazioni contro cui non hanno mai perso tra le mura amiche nel torneo cadetto, i ducali hanno incrociato più volte solamente Catania (otto), Genoa (nove) e Sambenedettese (13).20:11

Mister Caserta deve fare i conti con la squalifica di Fontanarosa e così, in coppia con Camporese al centro della difesa c’è Venturi. Assente dell’ultima ora Zuccon, febbricitante, pertanto sarà Voca a giocare con Praeszelik in mediana. Il grande ex di turno, Tutino, confermato quale punta di riferimento, mentre Forte e Mazzocchi partono in panchina.20:11

Mister Pecchia cambia qualcosa rispetto all’1-1 contro il Como del turno scorso. Nei centrali di difesa Osorio prende infatti la titolarità a discapito di Circati, mentre Bernabé non recupera e così in mediana ci sarà Cyprien a fare coppia con Hernani. Davanti solito tridente a supporto della punta di ruolo, che stavolta è Partipilo.20:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cosenza risponde con un 4-3-3 formato da: Micai - Gyamfi, Venturi, Camporese, Frabotta - Voca, Praeszelik, Calò - Marras, Antonucci, Tutino. All. Caserta. A disposizione: Lai, Marson - D’Orazio, Occhiuto - Florenzi - Canotto, Crespi, Forte, Mazzocchi.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Chichizola - Di Chiara, Balogh, Osorio, Coulibaly - Cyprien, Hernani - Benedyczak, Hernani, Mihaila - Partipilo. All. Pecchia. A disposizione: Corvi, Turk - Circati, Delprato, Valenti, Zagaritis - Camara, Hainaut - Begić, Bonny, Charpentier, Čolak.20:04

Il Cosenza ha invece appena chiuso una striscia di cinque risultati utili di fila, perdendo 1-2 contro la Sampdoria nel 26° turno di Serie BKT. Fuori casa i Lupi della Sila hanno finora messo insieme 16 punti, frutto di quattro vittorie, altrettanti pareggi e cinque k.o; ben 7 di quei 16 punti sono arrivati nelle ultime tre partite giocate lontano dal San Vito-Gigi Marulla.20:00

Il Parma è in striscia positiva da quattro gare consecutive di campionato (tre vittorie e un pari) ed è reduce dall’1-1 ottenuto contro il Como nell’ultimo turno. I ducali non hanno mai perso nelle 13 partite giocate al Tardini, ottenendo ben 8 vittorie a fronte di 5 pareggi, e comandano la classifica con 55 punti, sette in più della prima inseguitrice (Venezia).20:00

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma e Cosenza, gara valida per la Giornata 27 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Tardini di Parma.19:59