Nella prossima giornata la Sampdoria farà visita alla FeralPisalò, mentre la Cremonese sarà ospite sul campo del Modena.22:39

Dopo tre pareggi consecutivi la Cremonese torna a vincere salendo momentaneamente al secondo posto in classifica. Ennesimo ko interno per la Sampdoria che non riesce invece a dare continuità di risultati al suo campionato. Partono forte gli ospiti che passano dopo cinque minuti con Johnsen, migliore in campo. Immediato il pari blucerchiato con la zampata di Ghilardi da corner. Nella ripresa è invece assolo grigiorosso, sublimato nella rete di Falletti che decide la partita. Un paio di occasioni nel recupero per la Samp con Barreca, ma il risultato non cambia più. 22:31

90'+6' FINE PARTITA. SAMPDORIA-CREMONESE 1-2. Termina qui a Marassi. Decide la rete di Falletti nella ripresa dopo i gol di Johnsen e Ghilardi nel primo tempo.22:26

90'+5' CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Brutto fallo di Ghilardi ai danni di Abrego.22:25

90'+2' Ancora una chance per Barreca! Questa volta sul cross di Girelli. Deviazione sotto porta, ancora alta ma con deviazione in corner.22:38

90' Saranno quattro i minuti di recupero.22:23

90' Occasione per la Sampdoria con Barreca! Stavano per pareggiarla allo scadere i blucerchiati. Grande proiezione offensiva a destra di Piccini che crossa sul secondo palo. Jungdal riesce solo a toccare, arriva Barreca in corsa che di testa da un metro non riesce a trovare lo specchio e poi sbatte rovinosamente sul montante.22:21

89' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Johnsen, dentro Abrego.22:19

88' Barreca cerca il cross di volo dalla parte sinistra dell'area, Jungdal intercetta bloccando.22:18

85' Occasione potenziale per la Cremonese con Johnsen che questa volta controlla male in area.22:15

85' Cremonese ancora padrona del campo che la Sampdoria fa fatica a risalire.22:14

84' SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Alvarez, dentro Ntanda.22:13

84' SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Giordano, dentro Barreca.22:13

79' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Falletti, dentro Vazquez.22:09

79' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Zanimacchia, dentro Ghiglione.22:09

77' Proteste della Sampdoria per il mancato secondo giallo ad Antov che ha ostacolato fallosamente Darboe. Il centrocampista blucerchiato stava cercando il tiro da fuori dopo un errore di Jungdal su rinvio. Episodio al limite.22:08

77' Continua ad attaccare la Cremonese che ora cerca il colpo di grazia, sembra sulle gambe la Sampdoria.22:06

76' Colpo di testa di Lochoshvili su corner battuto da destra da Zanimacchia. Pallone alto sulla traversa.22:05

74' Uscita tempestiva fuori dalla propria area di Jungdal, anticipato di testa De Luca.22:03

73' SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Depaoli (che ha accusato un problema fisico), dentro Girelli.22:03

70' GOL! Sampdoria-CREMONESE 1-2. Ha segnato Falletti. Grandissima azione personale di Johnsen che taglia in due la difesa della Sampdoria con una serie di dribbling in diagonale. Il suo tiro-cross viene ribattuto da Depaoli ma è lesto Falletti a ribadire in rete spaccando la porta.



Guarda la scheda del giocatore César Falletti22:02

67' Chiusura decisiva di Gonzalez su Coda che stava per battere a rete da dentro l'area.21:57

65' Si è un po' placato il forcing della Cremonese, la Sampdoria è riuscita in un paio di occasioni ad alleggerire la pressione.21:55

60' Problemi alla caviglia per Pickel (Cremonese). Deve entrare in campo lo staff medico ma lo svizzero può continuare.21:51

58' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Tsadjout, dentro Coda.21:48

58' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Tsadjout in ritardo su Darboe.21:47

55' Cerca ancora fortuna da fuori la Cremonese con Zanimacchia. Tiro destinato sul fondo che viene comunque bloccato in tuffo da Stankovic.21:46

54' SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA. Fuori Benedetti, dentro Askildsen.21:44

54' Solo Cremonese in questo avvio di secondo tempo. Cross profondo dalla sinistra di Quagliata, in sospensione Tsadjout riesce a indirizzare verso la porta, Stankovic deve alzare sulla traversa.21:44

52' Tiro di Falletti che cerca il grande destro a giro da fuori, pallone largo. 21:41

50' Proteste della Cremonese per un controllo sospetto in area Sampdoria di Darboe. Lascia correre Prontera.21:40

49' CARTELLINO GIALLO PER LA SAMPDORIA. Gonzalez in ritardo su Tsadjout.21:39

48' Conclusione da dentro l'area di Lochoshvili sugli sviluppi di corner, pallone altissimo però.21:38

47' Darboe riesce a murare un tiro da fuori di Pickel. Come nel primo tempo è partita forte la Cremonese.21:37

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Non ci sono cambi.21:36

Tre ammoniti per la Cremonese nel corso di questo primo tempo: sul taccuino dell'arbitro sono finiti Antov, Majer e Pickel.21:27

Partita molto godibile tra Sampdoria e Cremonese. Ospiti in vantaggio col primo lampo stagionale di Johnsen che, in grande libertà, fa tutto benissimo al limite e poi trafigge Stankovic col diagonale. Ottima risposta della Samp che dopo pochi minuti pareggia sugli sviluppi di calcio d'angolo con Ghilardi. Il match si fa equilibrato: ai punti forse un po' meglio la Cremonese che soprattutto sul finale di frazione va vicina al nuovo vantaggio. 21:25

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: SAMPDORIA-CREMONESE 1-1. Alla rete di Johnsen dal limite risponde Ghilardi sugli sviluppi di corner.22:36

45'+1' Stankovic impegnato due volte nel giro di pochi secondi in pieno recupero: prima su un colpo di testa di Antov e poi sul tentativo di tiro al volo di Johnsen. Se la cava in qualche modo in entrambi i casi.22:36

45' Occasione per la Cremonese con Pickel! Stacco perentorio sul primo palo e girata verso la porta. Riflesso di Stankovic a dirgli di no alzando in corner. Poi nervoso il centrocampista della Cremonese che rischia il secondo giallo.21:21

45' Ci sarà un solo minuto di recupero.21:20

43' Sono un po' calati i ritmi in questo finale di primo tempo.21:16

42' De Paoli (Sampdoria), lanciato verso la porta della Cremonese, cerca un improbabile tentativo di sombrero all'indietro e finisce per commettere fallo in attacco.21:15

39' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito per proteste Pickel.21:11

35' Tsadjout riesce a colpite di testa un cross da sinistra di Quagliata. Impatto infelice e palla molto lontata dalla porta di Stankovic.21:08

32' Cross dalla destra di Falletti, nessuno della Cremonese pronto a raccogliere il suggerimento.21:05

30' Sampdoria molto pericolosa con Yepes! Un cross respinto corto dalla difesa della Cremonese finisce sul mancino dello spagnolo che si coordina bene e trova l'angolo. Jungdal con una grande parata allunga in corner.22:35

27' Primo squillo di Alvarez che si mette in proprio saltando Majer ed esplodendo il destro in corsa da fuori. Conclusione sul fondo, ma non di moltissimo.21:01

23' Qualche problema fisico per Quagliati (Cremonese) dopo uno scontro fortuito con Jungdal. Ma è in grado di riprendere il match.22:34

23' La Cremonese ci prova ancora dalla distranza con Falletti, pallone a lato di un paio di metri.20:56

22' Sampdoria ancora pericolosa sugli sviluppi di palla inattiva. Punizione scaraventata in area, la sponda aerea di Ghilardi non viene raccolta da compagni.20:55

19' Molto attivo Zanimacchia nella Cremonese. Serie di finte sulla destra e poi tiro-cross col mancino a giro sul secondo palo. Sfera larga però.20:53

17' Botta dal limite di Antov a cui Zanimacchia aveva apparecchiato la tavola. Pallone largo di un paio di metri.20:50

16' Check del Var per un presunto tocco di mano in area Sampdoria su un tiro di Johnsen. Si può proseguire.20:49

15' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Fallo tattico di Majer. Sono già due gli ammoniti nelle fila ospiti.20:49

13' GOL! SAMPDORIA-Cremonese 1-1. Ha segnato Ghilardi! Pareggia subito la Samp da corner. Il colpo di testa sul primo palo di Gonzalez taglia fuori la difesa grigiorossa. Ghilardi con grande tempismo anticipa tutti e corregge in rete.



Guarda la scheda del giocatore Daniele Ghilardi22:34

12' La Sampdoria però è in partita, primo calcio d'angolo guadagnato da De Luca.20:45

11' Tiro della Cremonese con Zanimacchia! Azione ben costruita dalla Cremonese da sinistra a desrtra. Zanimacchia riceve in area, decentrato, e tenta il diagonale col destro. Sul fondo.22:33

8' Sembrerebbe aver reagito subito la Sampdoria che ha alzato il baricentro.20:41

7' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito Antov per un fallo in mezzo al campo.20:41

5' GOL! Sampdoria-CREMONESE 0-1. Ha segnato Johnsen! Riceve in grande libertà sulla trequarti avversaria, si libera con un dribbling dell'uscita di Ghilardi e poi incrocia il destro dal limite dove Stankovic non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen22:33

3' Si osservano le due squadre in questi primi minuti di gara, alternando brevi fasi di possesso.20:36

1' È cominciata SAMPDORIA-CREMONESE. Primo possesso blucerchiato20:33

Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex Cremonese José La Cagnina, prematuramente scomparso all'età di 50 anni.20:32

Squadre in campo a Marassi: piove copiosamente sul manto da gioco.20:29

Sarà Alessandro Prontera di Bologna l'arbitro del match. Gli assistenti saranno Gaetano Massara di Reggio Calabria e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto uomo Marco Emmanuele di Pisa. Al VAR Paolo Valeri della sezione di Roma 2, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellamare di Stabia.20:18

Pirlo conferma quasi in toto la formazione che si è imposta col Cosenza. Out l’infortunato Kasami, Barreca vince il ballottaggio con Giordano. Tanto turnover per Stroppa. In difesa gioca Lochoshvili al posto di Bianchetti, a centrocampo spazio a Johnsen mezzala, Majer in regia (Castagnetti squalificato). In attacco riposo sia per Vazquez che per Coda: Falletti fa coppia con Tsadjout.20:15

FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Jungdal - Antov, Ravanelli, Lochoshvili - Zanimacchia, Pickel, Majer, Johnsen, Quagliata - Falletti, Tsadjout.20:05

FORMAZIONE SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic - Piccini, Ghilardi, Gonzalez - Depaoli, Darboe, Yepes, Benedetti, Giordano - Alvarez, De Luca.20:26

La Cremonese nell’ultimo turno di campionato ha rimontato due reti al Palermo giocando in inferiorità numerica. Con sole 19 reti subite i grigiorossi possono vantare la migliore difesa della lega. La squadra di Stroppa può consolidare il terzo posto e guardare allo stesso tempo davanti mettendo nel mirino Venezia e Parma.20:02

La Sampdoria arriva a questa partita dopo la vittoria esterna sul campo del Cosenza, ultimo picco di una stagione sin qui di alti e bassi. I blucerchiati hanno la seconda peggior difesa del campionato con 40 gol subiti e il sesto attacco con 36 reti segnate, al pari del Como. I blucerchiati rivedono la zona playoff (distante quattro punti) ma restano comunque pericolosamente vicini a quella playout (+5).20:02

Tre pareggi di fila per la Cremonese di Stroppa, che fuori casa ha il secondo miglior rendimento della B dopo il Parma nonostante le due sconfitte nelle ultime cinque gare giocate lontano da casa.19:58

La Sampdoria non vince in casa da cinque partite (3N, 2P) e non mette in fila più match interni consecutivi senza successi nel torneo cadetto dalla serie di sei registrata tra febbraio e aprile 2002.19:57

Sampdoria e Cremonese si sono affrontate cinque volte in campionato. Nei precedenti match la Samp ha vinto tre volte a fronte di un successo dei grigiorossi, completa il bilancio un unico pareggio.19:56

Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Cremonese, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie B.19:32