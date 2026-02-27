Prosegue la striscia positiva del Monza, che ha ottenuto 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 giornate. I lombardi sono momentaneamente al comando della classifica, in attesa delle altre partite.

Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. Una prima parte di gara tutto sommato equilibrata, con i padroni di casa a fare prevalentemente la partita e gli ospiti compatti e ordinati in campo. Da segnalare un ottimo intervento di Colombi su tentativo dal limite di Colpani dopo 5 minuti e, nella fase finale di frazione, un colpo di testa da buona posizione dello stesso Colpani, che non trova la porta. In pieno recupero contropiede minaccioso dell’Entello, concluso da Guiu, che impegna Thiam.19:50

Azione personale di Pessina, che prende il pallone poco oltre metacampo, e senza disturbo arriva al limite dell'area avversaria. Il suo tiro di destro è centrale e viene bloccato da Colombi.20:13

Cross di Turicchia per Cuppone, che devia di testa, ma il pallone è lento e Thiam non ha problemi.20:47

Il match termina con un successo del Monza per 2-0. Una prima parte di gara tutto sommato equilibrata, con i padroni di casa a fare prevalentemente la partita e gli ospiti compatti e ordinati in campo. Da segnalare un ottimo intervento di Colombi su tentativo dal limite di Colpani dopo 5 minuti e, nella fase finale di frazione, un colpo di testa da buona posizione dello stesso Colpani, che non trova la porta. In pieno recupero contropiede minaccioso dell’Entello, concluso da Guiu, che impegna Thiam. I lombardi partono forte anche ad inizio ripresa e dopo pochi minuti Colombi interviene miracolosamente su conclusione ravvicinata di Petagna. Poco dopo l’ora di gioco i lombardi trovano il gol del vantaggio con Azzi, che insacca da pochi passi su assist di Caso. Gli uomini di Bianco nella fase restante di gara creano diverse occasioni nitide per raddoppiare, tra cui una traversa clamorosa di Cutrone, a fronte di un ottimo intervento di Thiam su conclusione a giro dal limite di Franzoni. In pieno recupero i brianzoli raddoppiano con una tiro da dentro l’area di Pessina, al termine di un batti e ribatti in area avversaria.20:59

PREPARTITA

Monza - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 febbraio alle ore 19:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Virtus Entella sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2 13-12-2025 Serie B Reggiana-Calcio Padova 1-2 10-01-2026 Serie B Carrarese-Bari 1-0 25-01-2026 Serie B Südtirol-Calcio Padova 3-0 10-02-2026 Serie B Reggiana-Mantova 1-0

Attualmente il Monza si trova 1° in classifica con 57 punti (frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 18° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).

Il Monza ha segnato 41 gol e ne ha subiti 20; la Virtus Entella ha segnato 24 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Virtus Entella - Monza si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa il Monza ha fatto 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Palermo e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Hernani con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Monza e Virtus Entella si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Monza-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in equilibrio tra Monza e Virtus Entella in Serie BKT, con un successo a testa (incluso quello dell'Entella nel match di andata, 1-0 lo scorso 10 gennaio) e un pareggio.

Il Monza ha perso solo una delle ultime cinque gare contro squadre liguri in Serie BKT (3V, 1N) - proprio nel match di andata contro la Virtus Entella - dopo che aveva incassato cinque sconfitte di fila in queste sfide nella competizione.

La Virtus Entella ha vinto le ultime due sfide contro avversarie lombarde in Serie BKT, vincendo 1-0 contro Mantova e Monza, e potrebbe mantenere la porta inviolata per tre match di fila contro queste avversarie nella competizione solo per la seconda volta, dopo il periodo marzo 2018-agosto 2019.

Dopo aver perso la prima gara del 2026 in Serie BKT (0-1 vs Virtus Entella), il Monza ha mancato il successo solo in due delle successive sette sfide, grazie a cinque successi e due pareggi con un punteggio aggregato di 12-5.

Dopo le due sconfitte contro Palermo (0-3) e Catanzaro (1-3), la Virtus Entella potrebbe incassare tre ko di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo novembre-dicembre 2025 (vs Catanzaro, Spezia e Carrarese).

Il Monza ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe in Serie BKT (2N), segnando in media 2.1 gol a partita in questo parziale; in particolare, in ciascuna delle ultime cinque partite interne i brianzoli hanno sempre segnato almeno due reti.

Il Monza è la squadra che ha concesso meno tiri nello specchio in questo campionato (85); inoltre, dall'altro lato la Virtus Entella è la formazione con la più bassa percentuale di tiri che inquadrano la porta avversaria (36.4%).

Hernani ha segnato cinque gol nelle sue prime sette presenze con la maglia del Monza in Serie BKT: dall'inizio del 2026 solo Andrea Adorante (sei) ha fatto meglio del centrocampista dei brianzoli - a quota cinque anche Tommaso Biasci e Joel Pohjanpalo.

Dany Mota - che ha disputato le sue prime 11 presenze in Serie BKT con la Virtus Entella tra il 2016 e il 2017 - è andato a segno nella sua unica sfida casalinga contro la sua ex squadra in campionato, nel successo del Monza per 5-0 del 15 dicembre 2020; inoltre, contando anche i play-off, la prossima sarà la gara numero 100 del portoghese nella competizione.

Andrea Franzoni ha deciso la gara di andata, nel successo per 1-0 della Virtus Entella dello scorso 10 gennaio; dopo il gol nell'ultimo turno contro il Catanzaro, il classe '97 potrebbe trovare la rete per due presenze di fila per la prima volta in Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: