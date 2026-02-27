Prosegue la striscia positiva del Monza, che ha ottenuto 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 giornate. I lombardi sono momentaneamente al comando della classifica, in attesa delle altre partite.
Terza sconfitta consecutiva per la Virtus Entella, che resta al terz'ultimo posto.
Nel prossimo turno il Monza andrà in scena sul campo del Padova, mentre la Virtus Entella ospiterà sul proprio terreno di gioco il Modena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!21:01
Il match termina con un successo del Monza per 2-0. Una prima parte di gara tutto sommato equilibrata, con i padroni di casa a fare prevalentemente la partita e gli ospiti compatti e ordinati in campo. Da segnalare un ottimo intervento di Colombi su tentativo dal limite di Colpani dopo 5 minuti e, nella fase finale di frazione, un colpo di testa da buona posizione dello stesso Colpani, che non trova la porta. In pieno recupero contropiede minaccioso dell’Entello, concluso da Guiu, che impegna Thiam. I lombardi partono forte anche ad inizio ripresa e dopo pochi minuti Colombi interviene miracolosamente su conclusione ravvicinata di Petagna. Poco dopo l’ora di gioco i lombardi trovano il gol del vantaggio con Azzi, che insacca da pochi passi su assist di Caso. Gli uomini di Bianco nella fase restante di gara creano diverse occasioni nitide per raddoppiare, tra cui una traversa clamorosa di Cutrone, a fronte di un ottimo intervento di Thiam su conclusione a giro dal limite di Franzoni. In pieno recupero i brianzoli raddoppiano con una tiro da dentro l’area di Pessina, al termine di un batti e ribatti in area avversaria.20:59
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Monza-Virtus Entella 2-020:55
90'+3'
Thiam intercetta in presa alta un cross di Karic dalla destra.20:53
90'+1'
GOL! MONZA-Virtus Entella 2-0. Rete di Matteo Pessina. Iniziativa di Caso sulla sinistra , che vince un contrasto con Parodi e mette in mezzo. Dopo un batti e ribatti il pallone giunge a Pessina che, su appoggio di Alvarez, la sbatte in rete di sinistro. I giocatori avversari lamentano, senza successo, un fallo di mano in zona d'attacco.
Ciurria apre il contropiede per Caso, che serve con un passaggio perfetto Azzi, che da pochi passi calcia alto.20:49
87'
Cross di Turicchia per Cuppone, che devia di testa, ma il pallone è lento e Thiam non ha problemi.20:47
86'
Cambio per il Monza. Esce l'attaccante Patrick Cutrone ed entra il difensore Adam Bakoune.20:45
85'
Giallo per il Monza. Ammonito Demba Thiam per proteste.20:45
83'
Ripartenza del Monza, con Azzi che fugge sulla sinistra, ma tenta di fare tutto da solo e la sua conclusione viene ribattuta.20:43
83'
Franzoni, servito da Dalla Vecchia, costringe Thiam ad un grande intervento.20:43
81'
Contropiede del Monza avviato da Caso, che entra in area dalla sinistra e serve Cutrone, che tira pochi passi, ma il suo tentativo si stampa sulla traversa. Il pallone ricade sulla linea, senza superarla.20:42
80'
Cross da destra di Ciurria per Cutrone, che conclude a colpo di sicuro a pochi metri dalla porta, ma il pallone termina sul palo.20:40
78'
Cutrone fugge sulla sinistra e prova a servire Caso, che non riesce a concludere.20:38
76'
Giallo per il Monza. Ammonito Matteo Pessina per un intervento di ostruzione ai danni di Di Mario.20:36
75'
Azzi fugge sulla sinistra, semina lo scompiglio, e mette un pallone in mezzo per due suoi compagni, che non riescono a calciare in porta da pochi passi.20:37
75'
Cambio in difesa per il Monza. Esce Samuele Birindelli ed entra Luca Ravanelli.20:36
74'
Cambio in attacco per il Monza. Esce Andrea Petagna ed entra Agustin Alvarez.20:34
72'
Contropiede dell'Entella, con conclusione finale a giro di Dalla Vecchia, che termina alto sulla traversa.20:32
71'
Cross basso di Di Mario, innescato da Cuppone, da sinistra. Pallone che viene deviato in corner.20:30
70'
Tentativo di cross di Ciurria che si perde direttamente sul fondo.20:29
68'
Parodi prova il passaggio da destra, che viene intercettato da Thiam.20:28
67'
Cambio di esterni per la Virtus Entella. Esce Francesco Mezzoni ed entra Stefano Di Mario.20:28
67'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Leonardo Benedetti ed entra Marco Dalla Vecchia.20:27
67'
Mezzoni è a terra dolorante per un colpo allo stomaco e non sembra in grado di proseguire l'incontro.20:31
65'
Iniziativa da sinistra di Caso, che prova a mettere in mezzo, ma il pallone viene spazzato via dalla difesa.20:25
63'
GOL! MONZA-Virtus Entella 1-0. Rete di Paulo Azzi. Pallone messo dentro per Caso, che tocca dietro per Azzi che, solo davanti a Colombi, insacca.
Cambio di esterni per il Monza. Esce Andrea Colpani ed entra Giuseppe Caso.20:21
60'
Cambio a centrocampo per il Monza. Esce Hernani ed entra Patrick Ciurria.20:20
59'
Colpani vince un contrasto con Turicchia e da posizione defilata prova la conclusione a pochi passi dalla porta. Pallone che termina alto.20:19
59'
Pessina calcia al volo dal limite dell'area, per riprendere una ribattuta della difesa su cross di Cutrone. Il tiro è centrale.20:19
54'
Cambio in attacco per la Virtus Entella. Esce Mattia Tirelli ed entra Luigi Cuppone.20:16
54'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Niccolo Squizzato ed entra Nermin Karic.20:15
54'
Cambio sulla trequarti per la Virtus Entella. Esce Bernat Guiu ed entra Alessandro Debenedetti.20:14
53'
Azione personale di Pessina, che prende il pallone poco oltre metacampo, e senza disturbo arriva al limite dell'area avversaria. Il suo tiro di destro è centrale e viene bloccato da Colombi.20:13
51'
Petagna entra in area, servito da Azzi, vince il duello fisico con Marconi e calcia da pochi passi. Colombi si supera e salva miracolosamente la propria porta.20:11
50'
Azzi prova la conclusione da fuori area, che viene bloccata a terra da Colombi.20:10
49'
Cross di Azzi dalla sinsitra, che attraversa tutta l'area, ma è troppo alto per tutti.20:09
48'
Cross di Mezzoni da destra bloccato senza problemi da Thiam.20:07
47'
Cross da sinistra di Hernani, Colombi esce di pugno e respinge. Il pallone giunge a un giocatore del Monza, la cui conclusione viene respinta da un difensore.20:07
46'
La conclusione dal limite di sinistro di Colombo termina alta. Parte subito all'attacco il Monza.20:06
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Monza.20:05
Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. Una prima parte di gara tutto sommato equilibrata, con i padroni di casa a fare prevalentemente la partita e gli ospiti compatti e ordinati in campo. Da segnalare un ottimo intervento di Colombi su tentativo dal limite di Colpani dopo 5 minuti e, nella fase finale di frazione, un colpo di testa da buona posizione dello stesso Colpani, che non trova la porta. In pieno recupero contropiede minaccioso dell’Entello, concluso da Guiu, che impegna Thiam.19:50
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Monza-Virtus Entella 0-019:49
45'+1'
Altro contropiede dell'Entella, con Turicchia che serve Franzoni, che non riesce a concludere verso la porta.19:49
45'+1'
Contropiede dell'Entella, concluso da Guiu, che entra in area dalla destra dopo un lancio di Squizzato e prova la conclusione, respinta da Thiam.19:48
45'+1'
Un minuto di recupero.19:47
42'
Cross di Colombo e colpo di testa di Colpani, che non trova la porta da buona posizione.19:44
36'
Azzi prova a mettere in mezzo per Petagna, che non riesce ad impattare il pallone di testa.19:38
28'
Contropiede dell'Entella, con Guiu che prova il tiro a giro dal limite, ma la conclusione termina alta di non molto.19:31
26'
Incompresione tra Thiam, che non esce, e Carboni. Franzoni si ritrova il pallone in area da posizione defilata, ma non trova nessun compagno da servire.19:29
25'
Cross di Birindelli dalla destra per Colombo, che colpisce in qualche modo, ma il tentativo è centrale.19:27
21'
Colombo innesca Birindelli, che prova la conclusione da fuori area. Il tentativo finisce sul fondo.19:23
20'
Bell'azione del Monza, con Birindelli che si conquista un calcio d'angolo.19:22
18'
Hernani prova l'imbucata per Cutrone. Pallone leggermente lungo e Colombi la fa sua.19:20
17'
Colpo di testa di Parodi su calcio di punizione. Pallone che termina alto.19:19
11'
Hernani batte da metacampo un calcio di punizione e deviazione di tacco di Pessina. Pallone che termina alto.19:14
6'
Colombi in uscita smanaccia malamente una palla, ma l'arbitro fischia un fallo ai suoi danni.19:09
5'
Colpani raccoglie una respinta della difesa, dopo un cross di Hernani, e fa esplodere un sinistro che impegna severamente Colombi.19:08
4'
Franzoni prova a mettere in mezzo dalla trequarti, ma Thiam anticipa tutti e blocca.19:06
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Virtus Entella.19:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.18:59
Monza - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 febbraio alle ore 19:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Virtus Entella sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
13-12-2025
Serie B
Reggiana-Calcio Padova 1-2
10-01-2026
Serie B
Carrarese-Bari 1-0
25-01-2026
Serie B
Südtirol-Calcio Padova 3-0
10-02-2026
Serie B
Reggiana-Mantova 1-0
Attualmente il Monza si trova 1° in classifica con 57 punti (frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 18° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte). Il Monza ha segnato 41 gol e ne ha subiti 20; la Virtus Entella ha segnato 24 gol e ne ha subiti 39. La partita di andata Virtus Entella - Monza si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.
In casa il Monza ha fatto 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Palermo e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Catanzaro perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Hernani con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.
Monza e Virtus Entella si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, la Virtus Entella ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Monza-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in equilibrio tra Monza e Virtus Entella in Serie BKT, con un successo a testa (incluso quello dell'Entella nel match di andata, 1-0 lo scorso 10 gennaio) e un pareggio.
Il Monza ha perso solo una delle ultime cinque gare contro squadre liguri in Serie BKT (3V, 1N) - proprio nel match di andata contro la Virtus Entella - dopo che aveva incassato cinque sconfitte di fila in queste sfide nella competizione.
La Virtus Entella ha vinto le ultime due sfide contro avversarie lombarde in Serie BKT, vincendo 1-0 contro Mantova e Monza, e potrebbe mantenere la porta inviolata per tre match di fila contro queste avversarie nella competizione solo per la seconda volta, dopo il periodo marzo 2018-agosto 2019.
Dopo aver perso la prima gara del 2026 in Serie BKT (0-1 vs Virtus Entella), il Monza ha mancato il successo solo in due delle successive sette sfide, grazie a cinque successi e due pareggi con un punteggio aggregato di 12-5.
Dopo le due sconfitte contro Palermo (0-3) e Catanzaro (1-3), la Virtus Entella potrebbe incassare tre ko di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo novembre-dicembre 2025 (vs Catanzaro, Spezia e Carrarese).
Il Monza ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe in Serie BKT (2N), segnando in media 2.1 gol a partita in questo parziale; in particolare, in ciascuna delle ultime cinque partite interne i brianzoli hanno sempre segnato almeno due reti.
Il Monza è la squadra che ha concesso meno tiri nello specchio in questo campionato (85); inoltre, dall'altro lato la Virtus Entella è la formazione con la più bassa percentuale di tiri che inquadrano la porta avversaria (36.4%).
Hernani ha segnato cinque gol nelle sue prime sette presenze con la maglia del Monza in Serie BKT: dall'inizio del 2026 solo Andrea Adorante (sei) ha fatto meglio del centrocampista dei brianzoli - a quota cinque anche Tommaso Biasci e Joel Pohjanpalo.
Dany Mota - che ha disputato le sue prime 11 presenze in Serie BKT con la Virtus Entella tra il 2016 e il 2017 - è andato a segno nella sua unica sfida casalinga contro la sua ex squadra in campionato, nel successo del Monza per 5-0 del 15 dicembre 2020; inoltre, contando anche i play-off, la prossima sarà la gara numero 100 del portoghese nella competizione.
Andrea Franzoni ha deciso la gara di andata, nel successo per 1-0 della Virtus Entella dello scorso 10 gennaio; dopo il gol nell'ultimo turno contro il Catanzaro, il classe '97 potrebbe trovare la rete per due presenze di fila per la prima volta in Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: