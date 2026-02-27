PREPARTITA

Sampdoria - Bari è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Bari sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 10 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1 11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1 15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1 21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3

Attualmente la Sampdoria si trova 14° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 28 gol e ne ha subiti 36; il Bari ha segnato 23 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Bari - Sampdoria si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e il Bari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Padova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Bari perdendo 0-2 mentre Il Bari ha incontrato Padova pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 7 gol.

Sampdoria e Bari si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 8 volte, il Bari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Sampdoria-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso due delle prime tre sfide contro il Bari in Serie BKT (1V), la Sampdoria è rimasta imbattuta in 17 delle successive 18 (7V, 10), anche se ha pareggiato otto delle ultime 10 contro i pugliesi (2V).

Il Bari è la squadra contro cui la Sampdoria ha giocato più gare casalinghe senza mai perdere in Serie BKT: 10, di cui sei vittorie e quattro pareggi, inclusi due nelle ultime due sfide del genere.

Dopo la sconfitta nell'ultima giornata (1-2 vs Mantova), la Sampdoria potrebbe perdere due match di fila in Serie BKT sotto la guida di Angelo Adamo Gregucci solo per la seconda volta, dopo lo scorso novembre - serie avviata proprio da un ko con il Mantova, seguito da uno contro il Venezia.

Nessuna squadra ha ottenuto meno punti del Bari in Serie BKT da inizio 2026: cinque, come il Pescara. In generale, i Galletti hanno vinto solo una delle ultime 16 partite di campionato (7N, 8P).

Il Bari ha segnato 10 reti nel corso dei primi tempi (come Mantova, Padova e Virtus Entella) e in questo campionato solo la Sampdoria (otto) ha fatto peggio dei pugliesi.

Gabriele Moncini è andato a segno in ciascuna delle ultime due sfide contro la Sampdoria in Serie BKT - incluso il pareggio per 1-1 nel match di andata - dopo che nelle prime due gare contro i blucerchiati nella competizione non era stato coinvolto in alcuna rete.

Tjas Begic ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie BKT e tra i giocatori che hanno realizzato almeno le sue stessi reti in questo torneo solo Hernani (97.6) e Andrea Petagna (100.3) hanno una miglior media min/gol segnati rispetto all'attaccante blucerchiato (102.3).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: