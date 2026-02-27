Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Sampdoria-Bari: 0-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
27 Febbraio 2026 ore 21:00
Sampdoria
0
Bari
2
Partita finita
Arbitro: Daniele Perenzoni
  1. 26' 0-1 Gabriele Moncini
  2. 90' 0-2 Nicola Bellomo
0'
45'
90'
90'
97'

Bari ritrova una vittoria che mancava da gennaio, Samp alla seconda sconfitta consecutiva.

Ospiti che trovano la vittoria grazie ai gol di Moncini e Bellomo, decisamente sottotono la reazione locale che si prende i fischi dalla propria tifoseria.

  1. Da Sampdoria - Bari é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!23:04

  2. 90'+7'

    FINISCE SAMPDORIA - BARI! 0-2 il finale!23:01

  3. 90'+5'

    Samp che spinge, ma senza trovare occasioni.22:59

  4. 90'+3'

    Gioco fermo, problemi per Odenthal.22:58

  5. 90'+1'

    Sei i minuti di recupero.22:54

  7. 90'+1'

    AMMONITO Nicola Bellomo. Giallo per eccessiva esultanza.22:54

  8. 90'

    GOL! Sampdoria - BARI 0-2! Rete di Nicola Bellomo. Contropiede Bari, il fantasista porta palla e, dal limite, metre la palla sotto il sette.

    Guarda la scheda del giocatore Nicola Bellomo22:54

  9. 88'

    Contropiede Bari con Braunöder, nessun problema per la Samp.22:52

  10. 86'

    BEGIC! Conclusione potente ma centrale, nulla da fare per il trequartista locale.22:49

  11. 84'

    AMMONITO Marvin Çuni. La Punta allontana il pallone. 22:48

  13. 83'

    Sostituzione BARI: esce Emanuele Rao, entra Nicola Bellomo22:48

  14. 83'

    Sostituzione BARI: esce Giulio Maggiore, entra Matthias Braunöder22:48

  15. 80'

    OCCASIONE SAMP! Sugli sviluppi di un corner, deviazione sul secondo palo di Brunori, ma Cistana mette in angolo.22:44

  16. 78'

    Samp che continua a spingere, ma si sentono con forza i fischi del Ferraris.22:43

  17. 75'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Manuel Cicconi, entra Edoardo Soleri22:39

  19. 75'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Salvatore Esposito, entra Matteo Ricci22:38

  20. 74'

    Cartellino Giallo Salvatore Esposito22:37

  21. 74'

    DE PIERI! Contropiede Bari, conclusione del neo entrato, Ghidotti respinge.22:37

  22. 72'

    OCCASIONE SAMP! Conclusione dal limite di Pafundi, palla a lato.22:38

  23. 71'

    Sostituzione BARI: esce Gabriele Moncini, entra Marvin Çuni22:34

  25. 71'

    Sostituzione BARI: esce Tomás Esteves, entra Giacomo De Pieri.22:33

  26. 68'

    Tanto equilibrio in campo, Samp che cerca il pareggio.22:29

  27. 66'

    PAFUNDI! Conclusione con il destro, attento il portiere.22:29

  28. 63'

    AMMONITO Daouda Traoré. Giallo al neo entrato per un fallo tattico. 22:27

  29. 62'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Liam Henderson, entra Francesco Conti.22:26

  31. 62'

    Sostituzione BARI: esce Federico Artioli, centra Daouda Traoré-22:25

  32. 61'

    ESTEVES! Gran slalom del fantasista che poi conclude: Ghidotti in angolo.22:25

  33. 60'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Matteo Palma, entra Simone Giordano.22:23

  34. 60'

    Sostituzione SAMPDORIA: esce Luigi Cherubini, entra Simone Pafundi.22:23

  35. 57'

    Buon momento ora per la Samp, fuorigioco per Brunori.22:20

  37. 55'

    Tensione che si alza, soprattutto tra le due panchine.22:19

  38. 53'

    Pochi i palloni giocabili per Brunori, troppo isolato in avanti.22:17

  39. 51'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Punizione doriana, palla al centro con Cerofolini che riesce all'ultimo ad anticipare gli avanti liguri dopo un batti e ribatti.22:38

  40. 49'

    Cross di Dorval, Piscopo a lato: proteste della Samp per un fallo in attacco.22:11

  41. 48'

    MAGGIORE! Palla persa della Samp in uscita, conclusione del mediano che Ghidotti blocca al petto.22:09

  43. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.22:08

  44. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:08

  45. Bari che passa con Moncini, Samp che pur facendo la partita fatica a creare occasioni: sicuramente ci aspetta un secondo tempo molto agguerrito.21:52

  46. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Sampdoria - Bari 0-1!21:51

  47. 45'+3'

    AMMONITO Matteo Brunori. Giallo alla Punta che ha spinto Odenthal a palla ferma. 21:50

  49. 45'+1'

    Un minuto di recupero.21:48

  50. 45'+1'

    Giallo per il mediano che lascia il piede su Maggiore, dopo che il centrocampista gli aveva stoppato il tiro.21:48

  51. 45'

    AMMONITO Liam Henderson. Giallo per un fallo al limite dell'area. 21:47

  52. 44'

    PISCOPO! Cross velenoso che termina sul sette, Ghidotti in angolo!21:46

  53. 42'

    MONICINI! Punizione Bari, sponda di Odenthal, conclusione della punta di poco a lato.21:43

  55. 40'

    AMMONITO Matteo Palma. Intervento in ritardo, il difensore dopo essere stato avvisato, ora vede il giallo. 21:42

  56. 39'

    Espulsione per un componente della panchina della Samp. Nervosismo ora in campo.21:41

  57. 37'

    CHERUBINI! Conclusione dal limite che Cerofolini respinge, azione comunque ferma per fuorigioco.21:39

  58. 35'

    Moncini non prova il tiro ma prova una difficile apertura per Dorval, palla a lato.21:37

  59. 33'

    Begic prova la vericale per Brunori, ma Odenthal chiude: che partita.21:35

  61. 31'

    Samp ora tutto in avanti, ritmi altissimi.21:34

  62. 28'

    Samp che, dopo aver fatto la partita nella prima mezzora, si trova a rincorrere: Bari che ora puó controllare.21:31

  63. 26'

    GOL! Sampdoria - BARI 1-0! Rete di Gabriele Moncini. Pallla persa della Samp, cross eso di Esteves per la Punta che sinsacca da mochi passi.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Moncini21:30

  64. 25'

    Equilibrio in questo prima parte di primo tempo.21:28

  65. 22'

    Ci provano Begic e Cicconi, due conclusioni sporche che non creano problemi al Bari.21:24

  67. 20'

    Punizione per la Samp dalla trequarti: Esposito al centro, Moncini allontana.21:22

  68. 18'

    Palma perde palla e commette fallo: graziato il giovane difensore.21:20

  69. 17'

    Ci prova Esposito, palla che colpisce in pieno la barriera.21:19

  70. 16'

    Punizione da ottima posizione per la Samp: Esposito prepara il pallone.21:19

  71. 13'

    Conclusione di Rao, facile la presa per Ghidotti.21:18

  73. 11'

    AMMONITO Federico Artioli. Fallo tattico su Begic, in ripartenza. 21:14

  74. 10'

    Bari che sta prendendo metri, dopo il buon inizio della Samp.21:11

  75. 7'

    Ritmi molto alti in questo inizio partita, due squadre che voglio prendere i punti.21:08

  76. 5'

    Azione personale di Rao, che entra in area e calcia: una deviazione facilita la pesa di Guidotti.21:07

  77. 4'

    PALO DI HENDERSON! Il centrale, servito in area, trova un diagonale che colpisce in pieno il legno!21:06

  79. 3'

    Sampdoria che sembra aver preso possesso del ritmo di gioco, in questi primi minuti.21:05

  80. 1'

    INIZIA SAMPDORIA - BARI! Primo pallone per gli ospiti!21:02

  81. Ci prova Rao, dalla distanza: palla facile per Ghidotti.21:17

  82. Dirige il match l'arbitro Daniele Perenzoni.20:46

  83. Bari che arriva da un momento difficile, Longo opta per Moncini da prima punta con Rao e Eteves alle sue spalle. Artioli con Maggiore a centrocampo, Piscopo da quinto, Odenthal a guidare la difesa.20:46

  85. Gregucci che si affida sempre a Brunori e all'ottimo momento di Begic, trequartista in coppia con Cherubini. Henderson ed Esposito in mediana, il giovanissimo Palma in difesa.20:42

  86. La formazione del BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Cistana, Odenthal, Mantovani - Piscopo, Artioli, Maggiore, Dorval - Rao, Esteves - Moncini.20:37

  87. Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti - Palma, Abildgaard, Hadzikadunic - Cicconi, Henderson, Esposito, Di Pardo - Cherubini, Begic - Brunori.20:37

  88. Punti importantissimi per le due squadre, con la Samp che vuole allontanarsi definitivamente dalle zone basse e sognare i play off, Bari invece che vuole aggrapparsi alla salvezza.20:36

  89. Benvenute e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Sampdoria e Bari, anticipo della ventisettesima giornata di Serie B.20:34

  91. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Luigi Ferraris
    Città: Genova
    Capienza: 36685 spettatori20:34

    Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

Formazioni Sampdoria - Bari

Sampdoria
Bari
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Angelo Adamo Gregucci
TITOLARI BARI
PANCHINA BARI
ALLENATORE BARI
  • Moreno Longo
PREPARTITA

Sampdoria - Bari è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Sampdoria - Bari sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Perenzoni

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati27
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino9.0

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 10 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0
28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1
11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1
15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1
21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3

Attualmente la Sampdoria si trova 14° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).
La Sampdoria ha segnato 28 gol e ne ha subiti 36; il Bari ha segnato 23 gol e ne ha subiti 39.
La partita di andata Bari - Sampdoria si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e il Bari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Padova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Bari perdendo 0-2 mentre Il Bari ha incontrato Padova pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 7 gol.

Sampdoria e Bari si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 8 volte, il Bari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Sampdoria-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver perso due delle prime tre sfide contro il Bari in Serie BKT (1V), la Sampdoria è rimasta imbattuta in 17 delle successive 18 (7V, 10), anche se ha pareggiato otto delle ultime 10 contro i pugliesi (2V).
  • Il Bari è la squadra contro cui la Sampdoria ha giocato più gare casalinghe senza mai perdere in Serie BKT: 10, di cui sei vittorie e quattro pareggi, inclusi due nelle ultime due sfide del genere.
  • Dopo la sconfitta nell'ultima giornata (1-2 vs Mantova), la Sampdoria potrebbe perdere due match di fila in Serie BKT sotto la guida di Angelo Adamo Gregucci solo per la seconda volta, dopo lo scorso novembre - serie avviata proprio da un ko con il Mantova, seguito da uno contro il Venezia.
  • Nessuna squadra ha ottenuto meno punti del Bari in Serie BKT da inizio 2026: cinque, come il Pescara. In generale, i Galletti hanno vinto solo una delle ultime 16 partite di campionato (7N, 8P).
  • Il Bari ha segnato 10 reti nel corso dei primi tempi (come Mantova, Padova e Virtus Entella) e in questo campionato solo la Sampdoria (otto) ha fatto peggio dei pugliesi.
  • Gabriele Moncini è andato a segno in ciascuna delle ultime due sfide contro la Sampdoria in Serie BKT - incluso il pareggio per 1-1 nel match di andata - dopo che nelle prime due gare contro i blucerchiati nella competizione non era stato coinvolto in alcuna rete.
  • Tjas Begic ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie BKT e tra i giocatori che hanno realizzato almeno le sue stessi reti in questo torneo solo Hernani (97.6) e Andrea Petagna (100.3) hanno una miglior media min/gol segnati rispetto all'attaccante blucerchiato (102.3).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SampdoriaBari
Partite giocate2626
Numero di partite vinte74
Numero di partite perse1112
Numero di partite pareggiate810
Gol totali segnati2821
Gol totali subiti3439
Media gol subiti per partita1.31.5
Percentuale possesso palla50.149.0
Numero totale di passaggi981610181
Numero totale di passaggi riusciti76648244
Tiri nello specchio della porta10073
Percentuale di tiri in porta41.037.4
Numero totale di cross515499
Numero medio di cross riusciti111119
Duelli per partita vinti14791266
Duelli per partita persi14401329
Corner subiti102151
Corner guadagnati12392
Numero di punizioni a favore409377
Numero di punizioni concesse433392
Tackle totali390355
Percentuale di successo nei tackle60.362.3
Fuorigiochi totali5726
Numero totale di cartellini gialli6249
Numero totale di cartellini rossi32

Sampdoria - Bari Live

Ford

Classifica SERIE B

  1. Monza57
  2. Venezia56
  3. Frosinone53
  4. Palermo51
  5. Catanzaro44
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo17
  2. Andrea Adorante13
  3. Tommaso Biasci11
  4. Farès Ghedjemis10
  5. Ettore Gliozzi10
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio