Bari ritrova una vittoria che mancava da gennaio, Samp alla seconda sconfitta consecutiva.
Ospiti che trovano la vittoria grazie ai gol di Moncini e Bellomo, decisamente sottotono la reazione locale che si prende i fischi dalla propria tifoseria.
Bari ritrova una vittoria che mancava da gennaio, Samp alla seconda sconfitta consecutiva.
Ospiti che trovano la vittoria grazie ai gol di Moncini e Bellomo, decisamente sottotono la reazione locale che si prende i fischi dalla propria tifoseria.
Da Sampdoria - Bari é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!23:04
FINISCE SAMPDORIA - BARI! 0-2 il finale!23:01
Samp che spinge, ma senza trovare occasioni.22:59
Gioco fermo, problemi per Odenthal.22:58
Sei i minuti di recupero.22:54
AMMONITO Nicola Bellomo. Giallo per eccessiva esultanza.22:54
GOL! Sampdoria - BARI 0-2! Rete di Nicola Bellomo. Contropiede Bari, il fantasista porta palla e, dal limite, metre la palla sotto il sette.
Guarda la scheda del giocatore Nicola Bellomo22:54
Contropiede Bari con Braunöder, nessun problema per la Samp.22:52
BEGIC! Conclusione potente ma centrale, nulla da fare per il trequartista locale.22:49
AMMONITO Marvin Çuni. La Punta allontana il pallone. 22:48
Sostituzione BARI: esce Emanuele Rao, entra Nicola Bellomo22:48
Sostituzione BARI: esce Giulio Maggiore, entra Matthias Braunöder22:48
OCCASIONE SAMP! Sugli sviluppi di un corner, deviazione sul secondo palo di Brunori, ma Cistana mette in angolo.22:44
Samp che continua a spingere, ma si sentono con forza i fischi del Ferraris.22:43
Sostituzione SAMPDORIA: esce Manuel Cicconi, entra Edoardo Soleri22:39
Sostituzione SAMPDORIA: esce Salvatore Esposito, entra Matteo Ricci22:38
Cartellino Giallo Salvatore Esposito22:37
DE PIERI! Contropiede Bari, conclusione del neo entrato, Ghidotti respinge.22:37
OCCASIONE SAMP! Conclusione dal limite di Pafundi, palla a lato.22:38
Sostituzione BARI: esce Gabriele Moncini, entra Marvin Çuni22:34
Sostituzione BARI: esce Tomás Esteves, entra Giacomo De Pieri.22:33
Tanto equilibrio in campo, Samp che cerca il pareggio.22:29
PAFUNDI! Conclusione con il destro, attento il portiere.22:29
AMMONITO Daouda Traoré. Giallo al neo entrato per un fallo tattico. 22:27
Sostituzione SAMPDORIA: esce Liam Henderson, entra Francesco Conti.22:26
Sostituzione BARI: esce Federico Artioli, centra Daouda Traoré-22:25
ESTEVES! Gran slalom del fantasista che poi conclude: Ghidotti in angolo.22:25
Sostituzione SAMPDORIA: esce Matteo Palma, entra Simone Giordano.22:23
Sostituzione SAMPDORIA: esce Luigi Cherubini, entra Simone Pafundi.22:23
Buon momento ora per la Samp, fuorigioco per Brunori.22:20
Tensione che si alza, soprattutto tra le due panchine.22:19
Pochi i palloni giocabili per Brunori, troppo isolato in avanti.22:17
OCCASIONE SAMPDORIA! Punizione doriana, palla al centro con Cerofolini che riesce all'ultimo ad anticipare gli avanti liguri dopo un batti e ribatti.22:38
Cross di Dorval, Piscopo a lato: proteste della Samp per un fallo in attacco.22:11
MAGGIORE! Palla persa della Samp in uscita, conclusione del mediano che Ghidotti blocca al petto.22:09
Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.22:08
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:08
Bari che passa con Moncini, Samp che pur facendo la partita fatica a creare occasioni: sicuramente ci aspetta un secondo tempo molto agguerrito.21:52
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Sampdoria - Bari 0-1!21:51
AMMONITO Matteo Brunori. Giallo alla Punta che ha spinto Odenthal a palla ferma. 21:50
Un minuto di recupero.21:48
Giallo per il mediano che lascia il piede su Maggiore, dopo che il centrocampista gli aveva stoppato il tiro.21:48
AMMONITO Liam Henderson. Giallo per un fallo al limite dell'area. 21:47
PISCOPO! Cross velenoso che termina sul sette, Ghidotti in angolo!21:46
MONICINI! Punizione Bari, sponda di Odenthal, conclusione della punta di poco a lato.21:43
AMMONITO Matteo Palma. Intervento in ritardo, il difensore dopo essere stato avvisato, ora vede il giallo. 21:42
Espulsione per un componente della panchina della Samp. Nervosismo ora in campo.21:41
CHERUBINI! Conclusione dal limite che Cerofolini respinge, azione comunque ferma per fuorigioco.21:39
Moncini non prova il tiro ma prova una difficile apertura per Dorval, palla a lato.21:37
Begic prova la vericale per Brunori, ma Odenthal chiude: che partita.21:35
Samp ora tutto in avanti, ritmi altissimi.21:34
Samp che, dopo aver fatto la partita nella prima mezzora, si trova a rincorrere: Bari che ora puó controllare.21:31
GOL! Sampdoria - BARI 1-0! Rete di Gabriele Moncini. Pallla persa della Samp, cross eso di Esteves per la Punta che sinsacca da mochi passi.
Guarda la scheda del giocatore Gabriele Moncini21:30
Equilibrio in questo prima parte di primo tempo.21:28
Ci provano Begic e Cicconi, due conclusioni sporche che non creano problemi al Bari.21:24
Punizione per la Samp dalla trequarti: Esposito al centro, Moncini allontana.21:22
Palma perde palla e commette fallo: graziato il giovane difensore.21:20
Ci prova Esposito, palla che colpisce in pieno la barriera.21:19
Punizione da ottima posizione per la Samp: Esposito prepara il pallone.21:19
Conclusione di Rao, facile la presa per Ghidotti.21:18
AMMONITO Federico Artioli. Fallo tattico su Begic, in ripartenza. 21:14
Bari che sta prendendo metri, dopo il buon inizio della Samp.21:11
Ritmi molto alti in questo inizio partita, due squadre che voglio prendere i punti.21:08
Azione personale di Rao, che entra in area e calcia: una deviazione facilita la pesa di Guidotti.21:07
PALO DI HENDERSON! Il centrale, servito in area, trova un diagonale che colpisce in pieno il legno!21:06
Sampdoria che sembra aver preso possesso del ritmo di gioco, in questi primi minuti.21:05
INIZIA SAMPDORIA - BARI! Primo pallone per gli ospiti!21:02
Ci prova Rao, dalla distanza: palla facile per Ghidotti.21:17
Dirige il match l'arbitro Daniele Perenzoni.20:46
Bari che arriva da un momento difficile, Longo opta per Moncini da prima punta con Rao e Eteves alle sue spalle. Artioli con Maggiore a centrocampo, Piscopo da quinto, Odenthal a guidare la difesa.20:46
Gregucci che si affida sempre a Brunori e all'ottimo momento di Begic, trequartista in coppia con Cherubini. Henderson ed Esposito in mediana, il giovanissimo Palma in difesa.20:42
La formazione del BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Cistana, Odenthal, Mantovani - Piscopo, Artioli, Maggiore, Dorval - Rao, Esteves - Moncini.20:37
Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti - Palma, Abildgaard, Hadzikadunic - Cicconi, Henderson, Esposito, Di Pardo - Cherubini, Begic - Brunori.20:37
Punti importantissimi per le due squadre, con la Samp che vuole allontanarsi definitivamente dalle zone basse e sognare i play off, Bari invece che vuole aggrapparsi alla salvezza.20:36
Benvenute e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Sampdoria e Bari, anticipo della ventisettesima giornata di Serie B.20:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris
Città: Genova
Capienza: 36685 spettatori20:34
Sampdoria - Bari è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Sampdoria - Bari sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Daniele Perenzoni
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|27
|Fuorigioco
|6
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|3
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|9.0
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2025
|Coppa Italia
|Monza-Frosinone 0-1
|30-08-2025
|Serie B
|Juve Stabia-Venezia 0-0
|19-09-2025
|Serie B
|Palermo-Bari 2-0
|28-09-2025
|Serie A
|Sassuolo-Udinese 3-1
|25-10-2025
|Serie B
|Avellino-Spezia 0-4
|02-11-2025
|Serie B
|Catanzaro-Venezia 2-1
|22-11-2025
|Serie B
|Carrarese-Reggiana 0-0
|08-12-2025
|Serie B
|Frosinone-Juve Stabia 3-0
|20-12-2025
|Serie B
|Monza-Carrarese 4-1
|11-01-2026
|Serie B
|Mantova-Palermo 1-1
|15-02-2026
|Serie B
|Empoli-Reggiana 1-1
|21-02-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Catanzaro 1-3
Attualmente la Sampdoria si trova 14° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).
La Sampdoria ha segnato 28 gol e ne ha subiti 36; il Bari ha segnato 23 gol e ne ha subiti 39.
La partita di andata Bari - Sampdoria si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa la Sampdoria ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e il Bari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Padova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Bari perdendo 0-2 mentre Il Bari ha incontrato Padova pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 7 gol.
Sampdoria e Bari si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 8 volte, il Bari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Sampdoria-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sampdoria
|Bari
|Partite giocate
|26
|26
|Numero di partite vinte
|7
|4
|Numero di partite perse
|11
|12
|Numero di partite pareggiate
|8
|10
|Gol totali segnati
|28
|21
|Gol totali subiti
|34
|39
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.5
|Percentuale possesso palla
|50.1
|49.0
|Numero totale di passaggi
|9816
|10181
|Numero totale di passaggi riusciti
|7664
|8244
|Tiri nello specchio della porta
|100
|73
|Percentuale di tiri in porta
|41.0
|37.4
|Numero totale di cross
|515
|499
|Numero medio di cross riusciti
|111
|119
|Duelli per partita vinti
|1479
|1266
|Duelli per partita persi
|1440
|1329
|Corner subiti
|102
|151
|Corner guadagnati
|123
|92
|Numero di punizioni a favore
|409
|377
|Numero di punizioni concesse
|433
|392
|Tackle totali
|390
|355
|Percentuale di successo nei tackle
|60.3
|62.3
|Fuorigiochi totali
|57
|26
|Numero totale di cartellini gialli
|62
|49
|Numero totale di cartellini rossi
|3
|2
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivoLEGGI
SPORT TREND