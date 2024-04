Grazie per aver seguito con noi la diretta di BRESCIA-SPEZIA, arrivederci al prossimo turno di Serie B.15:55

90'+4' Fine partita: BRESCIA-SPEZIA 0-015:54

90'+3' Occasione clamorosa per lo Spezia con Kouda che con il sinistro, nei pressi dell'area piccola, colpisce la traversa a porta praticamente spalancata.15:52

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!15:51

87' Cartellino Giallo Aleš Matějů15:45

85' Occasione gigantesca per il Brescia con Bisoli che di testa, sugli sviluppi di corner, colpisce la traversa della porta difesa da Zoet.15:43

84' Sostituzione Spezia: esce Giuseppe Di Serio, entra Francesco Pio Esposito.15:42

84' Sostituzione Spezia: esce Salvatore Elia, entra Filip Jagiełło.15:42

82' Altro squillo del Brescia con Ferro che trova alla perfezione Huard: tiro al volo di sinitra del giocatore del Brescia che non inquadra neanche la porta.15:40

78' Sostituzione Brescia: esce Nicolas Galazzi, entra Matteo Ferro.15:35

75' Grande opportunità per il Brescia con Bianchi che tenta il tiro a giro di destro, ma trova sulla sua strada un attentissimo Zoet, autore di una parata importantissima.15:35

71' Sostituzione Spezia: esce Luca Vignali, entra Arkadiusz Reca.15:30

69' Cartellino giallo per Dimitri Bisoli.15:27

65' Sostituzione Brescia: esce Tom van de Looi, entra Fabrizio Paghera.15:25

65' Sostituzione Brescia: esce Michele Besaggio, entra Matthieu Emmanuel Wilfrid Huard.15:25

62' Ancora Spezia pericoloso: Daniele Verde supera un paio di avversari, entra in area di rigore e lascia partire un cross teso disinnescato alla grande dalla difesa del Brescia, in gran sofferenza però sulla percussione laterale dell'attaccante.15:20

60' Altra grande occasione per lo Spezia, questa volta con Kouda che semina il panico in area e conclude di stro: la palla sfiora il palo e termina sul fondo.15:19

56' Sostituzione Spezia: esce Diego Falcinelli, entra Daniele Verde.15:18

56' Sostituzione Spezia: esce Filippo Bandinell, entra Rachid Kouda.15:17

51' L'occasione più grande del match arriva sui piedi di Di Serio che, dopo un regalo della difesa del Brescia, non riesce a battere Lezzerini, bravissimo nell'uscita bassa.15:12

47' Inizia il secondo tempo di BRESCIA-SPEZIA!15:05

46' Sostituzione Brescia: esce Birkir Bjarnason, entra Massimo Bertagnoli.15:04

Nel secondo tempo potrebbe esserci qualche cambio per provare a smuovere la situazione: in casa Brescia scalpita Papetti, mentre nello Spezia occhio a Moro e Verde.14:51

Prima frazione non proprio entusiasmante tra Brescia e Spezia. Poche emozioni degne di nota, tanti falli e gioco particolarmente spezzettato. Nel primo tempo regna l'equilibrio e a tratti anche la noia, per questo motivo il risultato all'intervallo è di 0-0.14:50

45'+1' Finisce il primo tempo di BRESCIA-SPEZIA!14:49

45' Cartellino giallo per Luca Vignali.14:47

40' Continue interruzioni, diversi falli (16 in totale), ma ancora zero cartellini dopo 40 minuti di gioco.14:43

35' Il conto totale dei tiri è di 7: 5 in favore del Brescia (0 nello specchio), 2 per lo Spezia (1 in porta).14:40

31' Colpo di testa di Besaggio che anticipa anche il proprio compagno di squadra Bjarnason: il centrocampista del Brescia non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta e conclude alto sopra la traversa.14:35

26' La prima grande occasione del match arriva sui piedi di Dickman che, da posizione ravvicinata, conclude di sinistro: tra la sfera e la porta si frappone però Mateju con un salvataggio provvidenziale.14:28

23' Si rivede in attacco il Brescia, questa volta con Bjarnason che arriva alla conclusione di prima intenzione dalla distanza: il suo destro però termina di parecchio fuori.14:25

20' Dopo 20 minuti di gioco la statistica del possesso palla evidenzia una netta supremazia dello Spezia: il 60% contro il 40 del Brescia.14:23

15' Piena gestione del possesso da parte dello Spezia che prova a sfondare sulle corsie laterali, affidandosi soprattutto ai propri terzini per traversoni insidiosi. Il Brescia però si difende in maniera compatta ed evita pericoli.14:19

11' Grande giocata di Dickman che si libera sulla destra e pesca Bjarnason: il centrocampista del Brescia non riesce però a colpire bene la sfera di testa e conclude fuori da posizione favorevole.14:13

7' Arriva subito la reazione dello Spezia: azione interessante di Nagy sulla destra, bravo a pennellare per Vignali che da pochi passi non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, anche grazie alla deviazione provvidenziale di un difensore del Brescia.14:09

4' Primo squillo del match con Galazzi del Brescia che dalla distanza lascia partire un sinistro potente che si spegne però parecchio lontano dalla porta difesa da Zoet.14:06

1' Inizia il primo tempo di BRESCIA-SPEZIA!14:01

Il Brescia ha vinto soltanto una delle ultime 15 partite giocate contro lo Spezia in Serie B (7N, 7P), in trasferta nella stagione 2017/18. Infatti, l’ultimo successo casalingo delle Rondinelle contro i bianconeri nel torneo risale addirittura al 29 marzo 2008 (1-0, con gol di Riccardo Taddei).14:01

Sfida numero 40 in Serie B tra Brescia e Spezia: bilancio in quasi completa parità grazie a 13 vittorie di marca lombarda, 12 per i liguri e 14 pareggi.14:01

Le scelte di D'Angelo: difesa a tre invece per gli spezzini, com Mateju e Nikolaou titolari. In attacco Bandinelli supporta la coppia formata da Di Serio e Falcinelli.14:01

Le scelte di Maran: difesa a quattro con Cistana confermato al centro, in mediana c'è Besaggio come mezzala sinistra. In attacco Bjarnason e Galazzi alle spalle di Bianchi.13:59

Panchina SPEZIA: Zovko, Wisniewski, Tanco, Francesco Pio Esposito, Reca, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola, Kouda, Jagiello, Verde.13:59

Panchina BRESCIA: Avella, Huard, Paghera, Fares, Moncini, Mangraviti, Cartano, Fogliata, Bertagnoli, Ferro, Papetti.13:58

Formazione SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Vignali, Nagy, S. Esposito, Elia; Bandinelli; Falcinelli, Di Serio. All. D’Angelo13:56

Formazione BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van De Looi, Besaggio; Bjarnason, Galazzi; Bianchi. All. Maran13:55

Il Brescia è reduce da uno 0-0 con il Ternana, così come lo Spezia fermato sul pareggio, sempre per 0-0, dalla Sampdoria.13:54

Benvenuti alla diretta della partita della 35^ giornata di Serie B, si affrontano Brescia e Spezia.13:53