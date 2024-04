90'+5' E' FINITA! COSENZA-BARI 4-1! Reti di Mazzocchi, Tutino, Nasti, Calò e Forte. 18:14

90'+5' FORTE! Sinistro parato da Pissardo. 18:12

90'+4' Ultimo giro di orologio. 18:11

90'+2' Micai anticipa Achik in uscita. 18:10

90' Cinque minuti di recupero. 18:08

88' PILLOLA STATISTICA: 5° centro per l'ex Ascoli.18:08

88' GOL! COSENZA-Bari 4-1! Rete di Forte. Poker dei padroni di casa: contropiede veloce, D'Orazio serve a Forte un comodo pallone da spingere in rete.



86' QUINTO CAMBIO NEL BARI: entra Achik, esce Benali. 18:06

86' QUARTO CAMBIO NEL BARI: entra Acampora, esce Maita. 18:05

86' QUINTO CAMBIO NEL COSENZA: entra Viviani, esce Calò. 18:04

84' Sibilli prova a sorprendere Micai, il quale recupera la posizione in due tempi. 18:02

82' ESPULSO BELLOMO! Rosso diretto per aver preso Calò al collo. 18:01

80' Nuovamente due lunghezze di vantaggio per gli uomini di Viali, quando mancano 10 minuti più recupero. 18:01

79' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il centrocampista rossoblù. 17:58

79' GOL! COSENZA-Bari 3-1! Rete di Calò. Tris dei padroni di casa: punizione perfetta che si insacca sotto l'incrocio dei pali, imparabile per Pissardo.



78' Punizione in favore dei padroni di casa nella metà campo del Bari. 17:56

76' Problema alla spalla per Meroni, il quale è in grado di proseguire il gioco. 17:55

75' TERZO CAMBIO NEL BARI: entra Bellomo, esce Kallon. 17:56

75' SECONDO CAMBIO NEL BARI: entra Dorval, esce Pucino. 17:53

74' Florenzi a terra in area di rigore del Bari, tutto regolare per Zufferli. 17:52

72' AMMONITO MICAI: perdita di tempo. Era diffidato. 17:50

70' QUARTO CAMBIO NEL COSENZA: entra Forte, esce Tutino. 17:47

68' Schema su punizione: sponda aerea di Camporese per Cimino, anticipo provvidenziale di Ricci. 17:45

67' Mazzocchi conquista una punizione ai 25 metri dalla porta di Pissardo. 17:44

65' Tiro di Pucino, sinistro altissimo. 17:42

64' Slalom di Ricci che arriva all'ingresso dell'area di rigore, la difesa di casa lo ferma in qualche modo. 17:42

62' TERZO CAMBIO NEL COSENZA: entra Florenzi, esce Marras. 17:40

61' AMMONITO PUCINO: spintone a Zuccon durante la sostituzione. 17:41

60' SECONDO CAMBIO NEL COSENZA: entra Cimino, esce Zuccon. 17:38

60' PRIMO CAMBIO NEL BARI: entra Morachioli, esce Aramu. 17:38

58' Insistono gli ospiti, sinistro di Sibilli fuori di poco. 17:36

58' BARI PERICOLOSO! Ospiti vicini al pareggio, Nasti sottomisura, Micai respinge. 17:36

56' Inserimento di Benali servito da Kallon, sinistro stoppato da Camporese in corner. 17:33

55' Traversone di Aramu impreciso, sfera sul fondo. 17:32

53' AMMONITO BENALI: fallo su Tutino. Era diffidato, salterà la sfida contro il Parma. 17:30

50' Camporese anticipa Nasti spazzando in fallo laterale. 17:28

48' PALO DEL BARI! Aramu serve in verticale Nasti, sinistro che si stampa sul montante! 17:26

47' Mazzocchi alla conclusione dal limite, sinistro facile per Pissardo. 17:24

46' PRIMO CAMBIO NEL COSENZA: entra Fontanarosa, esce Venturi. 17:23

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COSENZA-BARI! Si riparte dal risultato di 2-1. 17:22

Squadre negli spogliatoi: Viali e Giampaolo studiano le mosse in vista della ripresa. 17:11

All'intervallo il Cosenza conduce sul Bari grazie ai gol di Mazzocchi e Tutino: prima parte di marca rossoblù, poi i biancorossi hanno reagito, riaprendo il match nel finale di tempo con Nasti. 17:10

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! COSENZA-BARI 2-1! Reti di Mazzocchi, Tutino e Nasti. 17:09

45'+4' AMMONITO D'ORAZIO: fallo su Aramu. 17:08

45'+3' Destro di Maita, muro di Calò che salva Micai. 17:07

45'+2' Rimessa laterale per Marras. 17:05

45' Tre minuti di recupero. 17:04

44' PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale per l'ex del match.17:06

44' GOL! Cosenza-BARI 2-1! Rete di Nasti. Gli ospiti accorciano le distanze: azione di Sibilli che calcia non benissimo, Nasti segue la sfera e insacca sul secondo palo.



43' Tiro-cross di Sibilli, Camporese devia in corner sopra la traversa, rischiando anche l'autorete. 17:02

41' AMMONITO ZUCCON: pestone ai danni di Vicari. 17:00

40' PUNIZIONE DI PUCINO! Destro diretto a giro, Micai smanaccia in corner. 16:59

39' AMMONITO VENTURI: fallo su Ricci. Era diffidato, salterà la trasferta di Ascoli. 16:58

37' SIBILLI! Tiro da posizione molto angolata, Micai respinge con l'ausilio del palo esterno: la migliore occasione per il Bari. 16:56

36' Tiro dalla bandierina per la formazione di Giampaolo. 16:55

34' COLPO DI TESTA DI KALLON! Sugli sviluppi, buona opportunità per Kallon che, libero da marcature, manda sul fondo. 16:55

33' Punizione per il Bari per fallo subito da Sibilli. 16:52

31' Calò resta a terra, gioco fermo per l'ingresso dei sanitari: il centrocampista rossoblù è in grado di proseguire. 16:52

30' Mezz'ora di gioco al ''Gigi Marulla'', parziale di 2 a 0. 16:49

29' Kallon si accentra e va alla conclusione di sinistro: deviazione in corner. 16:48

27' Bari in attacco, colpo di testa di Aramu largo, poi Kallon rimette in mezzo per Nasti, chiude la difesa di casa. 16:46

25' Traversone complicato di Kallon per Nasti, il quale non può arrivare sulla sfera. 16:43

23' Colpo di testa di Meroni alto sopra la traversa. 16:42

22' Trattenuta di Sibilli ai danni di Tutino, richiamo verbale da parte del direttore di gara. 16:41

21' Tiro al bersaglio degli attaccanti di casa, destro di Tutino in curva. 16:40

21' COSENZA ANCORA PERICOLOSO! Azione fotocopia del raddoppio, assist di Marras e destro di Tutino, parato in due tempi da Pissardo. 16:39

19' Gli ospiti provano a reagire con Kallon, raddoppiato in marcatura. 16:38

17' PILLOLA STATISTICA: 16° centro in campionato per l'attaccante rossoblù.16:37

17' GOL! COSENZA-Bari 2-0! Rete di Tutino. Raddoppio dei padroni di casa: Tutino innesca Marras, il quale chiude il triangolo per il piattone mancino vincente del bomber.



15' Forcing del Cosenza, inserimento di Zuccon che crossa, Pucino si rifugia in calcio d'angolo. 16:34

14' Calò ci prova da fuori area, conclusione a lato. 16:33

13' Cross di D'Orazio a centro area, Mazzocchi svetta di testa ma non impatta al meglio e la sfera sfila oltre il secondo palo. 16:32

11' Destro di prima intenzione di Tutino, tiro altissimo. 16:29

9' Gioco fermo per un controllo del Var per un possibile tocco di mano in area del Cosenza: tutto regolare. 16:29

8' Sul prosieguo dell'azione, scaturisce un tiro dalla bandierina per il Bari. 16:27

7' Sbaglia Marras che perde palla, Sibilli va al traversone sul secondo palo, dove Kallon controlla e alimenta l'attacco. 16:26

5' PILLOLA STATISTICA: 4° centro in campionato per il numero 30 rossoblù. 16:28

5' GOL! COSENZA-Bari 1-0! Rete di Mazzocchi. Padroni di casa in vantaggio: punizione di Calò, assist di D'Orazio per il tocco vincente di Mazzocchi sottomisura.



3' CALO'! Punizione diretta in porta, l'estremo difensore ospite è costretto a deviare in calcio d'angolo. 16:22

2' Marras anticipa Ricci e subisce fallo all'altezza della trequarti campo. 16:21

1' Pissardo rischia sul pressing di Tutino ma riesce a rinviare la sfera. 16:20

1' INIZIA COSENZA-BARI! Primo pallone giocato da Benali. 16:19

Squadre in campo agli ordini di Zufferli: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in completo bianco con strisce verticali rosse. 16:16

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 16:04

All'andata, giocata lo scorso 23 dicembre, pareggio a reti bianche. 12:00

Viali è senza gli squalificati Praszelik e Voca; a centrocampo Calò in cabina di regia, in attacco conferma per il tandem Mazzocchi-Tutino. Giampaolo perde Puscas (operato alla mano) in zona offensiva, dove agirà l'ex Nasti sostenuto dalla batteria di trequartisti Kallon-Sibilli-Aramu; in porta Pissardo preferito a Brenno. 16:03

FORMAZIONE BARI (4-2-3-1): Pissardo - Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci - Maita, Benali - Kallon, Sibilli, Aramu - Nasti. A disposizione: Brenno, Matino, Achik, Bellomo, Lulic, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Zanaboni, Acampora, Morachioli, Dorval. 16:02

FORMAZIONE COSENZA (3-5-2): Micai - Meroni, Camporese, Venturi - Marras, Zuccon, Calò, Antonucci, D'Orazio - Mazzocchi, Tutino. A disposizione: Lai, Marson, Fontanarosa, Forte, Cimino, Gyamfi, Crespi, Viviani, Canotto, Florenzi, Frabotta. 15:59

Nell'ultimo turno, roboante vittoria corsara dei calabresi a Reggio Emilia mentre i pugliesi hanno pareggiato contro il Pisa tra le mura amiche. 11:48

Dirige l'incontro il signor Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti di linea Pasquale Capaldo di Napoli e Marco Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale Dario Madonia della sezione di Palermo. Al VAR Daniele Paterna di Teramo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.11:43

Il match del San Vito ''Gigi Marulla'' mette di fronte due compagini in lotta per non retrocedere: padroni di casa a quota 39 punti, con tre lunghezze di vantaggio sugli ospiti, attualmente ai playout. 11:42

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Bari, gara valida per il 35° turno di Serie B. 11:39