Da Palermo - Reggiana é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!18:12

90'+6' FINISCE PALERMO - REGGIANA! 1-2 il finale, tre punti importantissimi per la squadra di Nesta.18:10

90'+5' Palermo tutto in avanti, regge peró il muro della Reggiana.18:09

90'+3' Melegoni guadagna la rimessa laterale, secondi d'oro per la Reggiana.18:06

90'+1' Sostituzione REGGIANA: esce Edoardo Pieragnolo, entra Marko Pajač.18:05

90'+1' Sostituzione REGGIANA: esce Alessandro Bianco, entra Luca Cigarini.18:05

90' Cinque i minuti di recupero.18:05

89' Cross di Insigne, colpo di testa di Brunori che viene contrastato da Libutti, che lo colpisce al volo.18:04

88' Rimane per ora in campo il terzino, Reggiana tutta chiusa nella propria trequarti.18:02

87' Problemi per Pierangolo, che chiede il cambio.18:00

86' Contropiede Reggiana, chiude tutto Lucioni.17:59

85' Insigne cerca la porta, chiude sul primo palo Kabashi.17:58

84' Ranocchia guadagna un fallo importante al limite dell'area: punizione pericolosa per il Palermo.17:57

83' 4-1-3-2 per il Palermo, con Segre da terzino: rosanero super offensivi.17:56

81' Gran chiusura di Libutti su Brunori, dopo che il cross di Segre aveva tagliato tutta l'area.17:54

80' Sostituzione REGGIANA: esce Cedric Gondo entra Orji Okwonkwo.17:54

79' Check del VAR per la respinta di Marcandalli, Perenzoni spiega ai giocatori in campo che non ci sono tocchi di mano.17:53

78' SOLERI! Conclusione a botta sicura della punta, Marcandalli in scivolata salva i suoi!17:52

78' Kabashi sbaglia un facile pallone, il mediano é attento a recuperare su Soleri.17:51

76' BRUNORI! Conclusione in mischia della punta, a respingere il tiro il suo compagno Soleri!17:50

75' Palermo ora super offensivo, i rosanero pronti all'assedio finale.17:49

74' Sostituzione REGGIANA: esce Manolo Portanova, entr Janis Antiste.17:48

73' Sostituzione PALERMO: esce Ionuţ Nedelcearu, entra Roberto Insigne.17:48

73' Sostituzione PALERMO: esce Federico Di Francesco, entra Chaka Traorè.17:47

73' Ci prova Lund dalla distanza, palla altissima sopra la traversa.17:47

71' Tutto il Palermo nella metá campo della Reggiana, forcing ora dei rosanero.17:45

68' Segre si allarga, Ranocchia da mezzala: Palermo ora decisamente offensivo.17:42

67' Sostituzione PALERMO: esce Alessio Buttaro, entra Filippo Ranocchia.17:41

66' GOL! Palermo - REGGIANA 1-2! Rete di Paolo Rozzio. Cross di Melegoni, tocco di Soleri, alle sue spalle conclusione al volo del difensore che mette la girata sollo il sette!



Guarda la scheda del giocatore Paolo Rozzio17:41

66' Controreazione della Reggiana, Fiamozzi trova fondo e cross, Lund mette in angolo.17:40

64' Soleri da punta, Di Francesco che rimane nel suo ruolo originale - per questa partita - di mezzala.17:38

63' Brunori anticipato da Libutti in area, rimane a terra la punta: si continua a giocare.17:37

61' Gomes con molti palloni recuperati, lavoro importante per il Palermo che sta tenendo il baricentro molto alto.17:36

59' Buona la reazione del Palermo, rosanero che spingono alla ricerca del nuovo gol.17:36

57' BRUNORI! Cross di Di Francesco, la punta con il piattone al volo manda alto!17:30

56' Sostituzione PALERMO: esce Liam Henderson, entra Jacopo Segre.17:30

56' Sostituzione PALERMO: esce Leonardo Mancuso, entra Edoardo Soleri.17:29

54' Altro gran gol al Barbera, punteggio che si riporta in paritá con inerzia peró tutta per la Reggiana.17:28

52' GOL! Palermo - PORTANOVA 1-1! Rete di Manolo Portanova. Punizione perfetta del fantasista che mette la palla vicino al sette, in ritardo Pigliacelli.



Guarda la scheda del giocatore Manolo Portanova17:27

51' AMMONITO Liam Henderson.Intervento duro su Gondo, giallo e punizione da posizione pericolosa per la Reggiana. 17:25

50' Come nel primo tempo, Reggiana che parte molto forte: Palermo che si chiude e difende.17:24

49' ROZZIO! Colpo di testa del difensore, ancora attento Pigliacelli!17:22

48' PIGLIACELLI SALVA I SUOI! Pallone tagliato di Fiamozzi, nessuno interviene, il portiere salva sul secondo palo.17:21

47' Gioco subito fermo, Lund a terra dopo un contatto con Fiamozzi.17:20

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!17:19

Reggiana che aveva iniziato bene il match, sfiorando in piú occasioni il vantaggio, ma ha faticato nella reazione dopo il gol rosanero.17:05

Palermo in vantaggio grazie al grandissimo gol di Brunori, un controllo al volo sul lancio di Lucioni che manda fuori giri Satalino e permette alla punta di insaccare a porta vuota.17:05

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PALERMO - REGGIANA! 1-0 il risultato parziale, gol di Brunori.17:04

45' Un minuto di recupero.17:03

43' AMMONITO Alessandro Marcandalli. Intervento duro in ritardo su Buttaro: il difensore, diffidato, salterá il derby con il Modena. 17:01

42' Altra conclusione di Lund, palla che termina debolmente a lato.16:59

40' Palermo ora sulle ali dell'entusiasmo, rosanero che continuano a spingere cercando il secondo gol.16:57

37' Si sblocca la partita, é servita una vera e propria perla di Brunori per superare il muro reggiano.16:55

35' GOL! PALERMO - Reggiana 1-0! Rete di Matteo Luigi Brunori. Confermata dopo il VAR la rete del capitano rosanero, un gran gol con la punta che con un contollo al volo supera Satalino e insacca a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori16:55

35' Check del VAR, da valutare la posizione di Libutti.16:54

35' ANNULLATO IL GOL A BRUNORI! Lancio per la punta che, con un gran stop, supera Satalino e insacca. Per la terna é fuorigioco.16:53

34' Palermo che protesta per un fallo di mano di Kabashi in area, si continua a giocare.16:51

32' AMMONITO Lorenzo Libutti. Giocata di Brunori, il difensore costretto al fallo. 16:49

31' MANCUSO! Cross di Brunori, la punta a botta sicura ma Satalino sfiora quanto basta il pallone per mandare fuori giro l'attaccante.16:49

30' Fase ora di studio per le due formazioni, Reggiana con il possesso palla, Palermo che attende.16:48

28' ANCORA PALERMO! Girata in area di Nedelcearu, palla di poco alta!16:45

26' DIAKITE! Punizione di Henderson, il difensore di testa manda di pochissimo a lato! Decisiva la deviazione di Kabashi.16:44

25' Ancora i rosanero in avanti: punizione dalla trequarti con le torri dalla difesa salite in attacco.16:44

23' Lund trova la deviazione ma anche un attento Satalino: Reggiana ora in difficoltá.16:41

21' Palermo che sta prendendo campo, ora é la Reggiana costretta alla difensiva.16:38

20' BRUNORI! Mancuso difende il pallone in area, tocco per il compagno di reparto che calcia a giro a lato.16:39

19' Conclusione di Gomes dalla distanza, palla altissima sopra la traversa.16:36

18' Brunori stoppa in area e crossa di prima intenzione, anticipato Mancuso.16:35

17' Brunori subisce un fallo a centrocampo, la punta fa respirare i suoi. Che inizio per la Reggiana!16:34

15' MIRACOLO DI PIGLIACELLI! Il portiere respinge una conclusione ravvicinata di Rozzio, proteste della Reggiana per un precedente tocco di mano in area di Brunori.16:32

15' OCCASIONE REGGIANA! Cross basso di Libutti, Portanova non trova la sfera a due passi dalla porta!16:31

14' Di Francesco entra in area e cerca un difficile dribbling, pallone che arriva tra le braccia di Satalino.16:30

12' Ritmi che si stanno alzando, Palermo che sta trovando continuità nella sua manovra dos aver sofferto per i primi minuti.16:29

10' Portanova in profonditá per Gondo, che sorprende ancora la difesa rosanero: chiude tutto Pigliacelli.16:27

8' Gondo con il fallo in attacco su Lund: continua la pressione della Reggiana.16:26

6' Di Francesco da mezzala e non rifinitore: nuovo ruolo per l'esterno che spesso ha giocato nel tridente.16:24

5' KABASHI! Il mediano si sposta due volte il pallone e calcia di potenza, Pigliacelli respinge con i pugni.16:23

4' Partita bene la Reggiana, che sta gestendo il pallone costringendo il Palermo nella propria metá campo.16:20

3' A terra Kabashi dopo uno scontro con Brunori, gioco fermo.16:20

2' GONDO! Lancio di Kabashi per la punta che incrocia di potente, Nedelcearu chiude in angolo!16:19

1' INIZIA PALERMO - REGGIANA!16:17

Dirige il match l'arbitro Perenzoni di Rovereto.15:37

Nesta con Gondo da prima punta, Portanova e Melegoni alle sue spalle. Satalino in porta, Rozzio a guidare la difesa a tre.15:36

Mignani schiera Mancuso in coppia con bomber Brunori, a destra Buttaro prende il posto di Di Mariano, infortunato. Solo panchina per Ranocchia, recuperato ma non al 100%.15:36

La formazione della REGGIANA (3-4-2-1): Satalino - Libutti, Rozzio, Marcandalli - Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Pieragnolo - Melegoni, Portanova - Gondo.15:34

Sono ufficiali le formazioni del match: PALERMO (3-5-2), Pigliacelli - Diakité, Lucioni, Nedelcearu - Buttaro, Henderson, Gomes, Di Francesco, Lund - Brunori, Mancuso.15:32

Il Palermo ospita al Barbera la Reggiana, in questa sfida valevole per la 35a giornata di Serie B: i rosanero possono sfruttare il pareggio del Catanzaro e la sconfitta della Cremonese per avvicinare il quarto posto; ospiti che cercano punti per allontanare la zona play out (a tre punti).15:31