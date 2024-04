Grazie per aver seguito con noi la diretta di Parma-Lecco 4-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!16:05

90'+5' Finisce qui la partita! PARMA-LECCO 4-0 (15'Bernabé, 22' Mihaila, 31' Bernabè, 88' Camara).15:56

90'+4' OCCASIONE LECCO: Prima Sersanti, poi Lunetta e ancora Sersanti ci provano ma vengono murati.15:56

90'+3' Salomaa per Caporale: il sinistro da fuori area finisce alto.15:53

90'+2' Punizione di Di Chiara dalla sinistra, Sohm di testa incorna alto.15:52

90' Quattro minuti di recupero.15:52

88' GOL! PARMA-Lecco 4-0! Assist di Sohm per Camara che infila Melgrati sul primo palo!



88' Ammonito Camara: diffidato, salterà il prossimo match con il Bari.15:48

84' Punizione interessante per il Lecco dal limite dell'area. Parte Caporale conm il sinistro: palla abbondantemente fuori.15:45

83' Cartellino giallo per Alessandro Circati che atterra Sersanti.15:44

80' OCCASIONE LECCO! Cross di Salomaa, Lunetta svirgola clamorosamente; poi la palla arriva a Degli Innocenti che fa partire un destro dai venticinque metri: para Chichizola.15:53

80' Dieci minuti più recupero al termine dell'incontro.15:40

77' Il Parma ora sembra voler amministrare il risultato.15:38

72' Doppio cambio Lecco: Frigerio per Crociata, Parigini per Buso.15:33

68' Camara mette un filtrante per Colak, che è deviato in angolo da Capradossi.15:29

66' Doppia sostituzione Parma: fuori Estévez e Bonny, dentro Cyprien e Colak.15:27

66' Sostituzione Lecco: fuori Novakovich, dentro Gabriel Antonio Lunetta.15:26

66' Atri cambi in vista per le due formazioni.15:25

65' Il Parma continua ad assediare la difesa avversaria.15:24

59' Risponde Pecchia con un doppio cambio: fuori Mihăilă ed Hernani, dentro Camara e Sohm.15:20

58' Cartellino giallo per Alessandro Sersanti.15:20

57' Sostituzione Lecco: esce Ioniţă, debutto per Salomaa.15:17

57' Bernabé ci prova in acrobazia, nessun problema per Melgrati.15:17

56' OCCASIONE LECCO! Cross dalla destra, incornata di Sersanti a colpo sicuro, Chichizola devia in angolo!15:16

53' PARTIPILO! Colpo di testa a botta sicura, Melgrati fa un miracolo.15:12

52' OCCASIONE PARMA! Partipilo per Estevez, para Melgrati.15:12

51' LECCO! Destro di Novakovich, Chichizola in angolo!15:12

47' Ci prova Ionita da fuori con il sinistro. Para Chichizola.15:06

46' L'arbitro ferma subito il gioco poichè il match era ricominciato senza il portiere del Lecco in campo.15:06

45' Inizia il secondo tempo! PARMA-LECCO 3-0.15:05

Non sembrano esserci movimenti sulle panchina di Parma e Lecco.15:04

Primi quarantacinque minuti a senso unico, con i padroni di casa che ne fanno tre nel giro di un quarto d’ora. Il pressing alto degli uomini di Pecchia consente ai ducali di recuperare palla ed effettuare ripartenze micidiali. Al 15’ è Bernabé a colpire per primo, servito da Bonny. Dopo sette minuti (22’) il raddoppio: Mihaila si inventa una botta dal limite che non lascia scampo a Melgrati. Subito dopo Pecchia perde Benedyczak per un infortunio che sembra grave: il polacco esce in barella tra le lacrime e al suo posto entra Partipilo. L’ex Ternana al 31’ è subito protagonista nella rete del 3-0: serve Hernani sulla destra, con il brasiliano che di prima mette in mezzo un rasoterra sul quale arriva ancora Bernabé che sigla così la sua doppietta.14:57

45'+4' Finisce la prima frazione di gioco. PARMA-LECCO 3-0 (15' Bernabè, 22' Mihaila, 31' Bernabé).14:50

45'+3' Mihaila per Bonny che fa "velo" ma non c'è nessuno ad approfittarne.14:49

45' Tre minuti di recupero.14:48

44' ANCORA BONNY! Il francese si libera di un difensore e dal limite dell'area piccola fa partire un tiro cross che attraversa la porta sguarnita!14:46

41' OCCASIONE PARMA! Bonny in contropiede cerca il diagonale sul primo palo, Melgrati devia in corner.14:42

39' Con l'ingresso di Partipilo, l'ex Ternana si è sistemato sulla destra e Mihaila è stato dirottato sulla fascia sinistra.14:40

37' Mihaila per Bernabé, contrastato al momento del tiro: ne esce una palombella che Melgrati è costretto a toccare in angolo.14:39

33' Ottavo timbro in campionato per Adrián Bernabé.14:34

31' GOL! BERNABE'! PARMA-Lecco 3-0! Altro pallone recuperato dal Parma con Estevez, Partipilo serve Hernani sulla destra che mette in mezzo una palla rasoterra che Bernabè insacca ancora in rete!



29' Hernani ruba palla a Caporale e serve Partipilo, ma l'arbitro fischia per un'irregolarità nei confronti del difensore del Lecco.14:31

27' Quinto gol per Mihaila in questo campionato.14:29

26' Sostituzione Parma: Benedyczak lascia il campo in barella, con le mani sul volto. Al suo posto Anthony Partipilo.14:28

25' Benedyczak si fa male in allungo e si accascia dolorante.14:27

22' GOL! MIHAILA! PARMA-Lecco 2-0! Bernabé lancia dalla trequarti, sponda di Del Prato per Mihaila che controlla e dal limite fa partire un missile con il destro che non lascia scampo a Melgrati!



22' Bella azione del Parma sulla facia destra con Mihaila, il suo cross è deviato in calcio d'angolo.14:23

20' Tentativo dalla distanza di Crociata che prova a sorprendere Chichizola, ma l'estremo difensore del Parma è attento.14:21

15' GOL! PARMA-Lecco 1-0! BERNABE'! Degli Innocenti perde palla sulla trequarti, Hernani mette in area per Bonny che tiene palla e poi libera con un tacco per Bernabé che di sinistro infila all'incrocio!



11' Mihaila parte in azione solitaria, si accentra e fa partire un sinistro che finisce altissimo.14:12

10' Mihaila allunga per Del Prato che dalla destra fa partire un cross che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessun giocatore del Parma riesca ad intervenire.14:12

8' Degli Innocenti imbuca per Novakovich, che però è in fuorigioco.14:09

6' Affondo di Hernani che tenta il cross dalla sinistra: palla fuori dall'altro lato del campo.14:07

5' Bonny tenta una sortita solitaria, ma il suo cross esce sul fondo.14:06

2' OCCASIONE PARMA! Contropiede di Estevez che arriva fino al limite dell'area del Lecco, scambia con Benedyczak e poi lascia partire un rasoterra fulmineo che si spengne di poco a lato della porta difesa da Melgrati!14:13

Allo stadio Tardini di Parma è tutto pronto. Comincia la sfida PARMA-LECCO!14:01

Arbitra la sfida Daniele Rutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Fontani e Longo e dal quarto uomo Rabatta. Chiffi e Pagnotta rispettivamente al Var e Avar.13:50

Il Lecco deve fare a meno degli squalificati Lepore e Celjak, sostituiti da Lemmens e Capradossi. Indisponibili anche Lamanna, Beretta e Inglese.13:49

Il Parma deve rinunciare all’indisponibile Man, sostituito da Bonny. A centrocampo torna Hernani al posto di Cyprien, titolare a Palermo.13:47

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecco si schiera con un 4-3-3: Melgrati – Lemmens, Capradossi, Bianconi, Caporale – Sersanti, Degli Innocenti, Ionita – Crociata, Novakovich, Buso. A disposizione: Smajlovic, Lunetta, Salcedo, Salomaa, Parigini, Saracco, Frigerio, Louakima, Ierardi, Galli, Cecchini. All. Malgrati.13:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma scende in campo con il 4-2-3-1: Chichizola – Del Prato, Osorio, Circati, Di Chiara – Hernani, Estevez – Mihaila, Bernabe, Benedyczak – Bonny. A disposizione: Balogh, Charpentier, Ansaldi, Colak, Sohm, Partipilo, Turk, Camara, Coulibaly, Corvi, Zagaritis, Cyprien. All. Pecchia.14:05

Per il Lecco le speranze salvezza sono ridotte al minimo, ma la matematica non condanna ancora la squadra lombarda, ultima a 26 punti. La formazione di Malgrati ha perso l’ultimo match in casa con il Venezia (1-2) ed ha raccolto cinque punti nelle ultime cinque partite.13:37

Il Parma deve tornare alla vittoria per tenere a distanza Como e Venezia, secondi a sole tre lunghezze dalla capolista. I ducali sono in testa al campionato con 70 punti e nelle ultime cinque hanno raccolto otto punti su quindici disponibili. Nell’ultimo turno la squadra di Pecchia ha pareggiato 0-0 a Palermo.13:36

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Parma e Lecco, gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B.13:36