Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Como, arrivederci al prossimo turno di Serie B.18:12

90'+5' Fine partita: SAMPDORIA-COMO 1-1 (66' Borini, 82' Cutrone)18:11

90'+1' Cartellino giallo per Sebastiano Esposito.18:08

87' Sostituzione Como: esce Patrick Cutrone, entra Alessandro Bellemo.18:05

87' Sostituzione Como: esce Matthias Braunöder, entra Nicholas Gioacchini.18:05

82' GOL! Sampdoria-COMO 1-1! Rete di Patrick CUTRONE! Azione insistita di Verdi sulla destra che crossa per Nsame: la sua conclusione viene ribattuta e sulla respinta Cutrone si fa trovare pronto e deposita in rete.



80' Sostituzione Sampdoria: esce Fabio Depaoli, entra Leonardo Benedetti.17:57

76' Sostituzione Como: esce Gabriel Strefezza, entra Simone Verdi.17:52

75' Sostituzione Sampdoria: esce Cristiano Piccini, entra Giovanni Leoni.17:52

75' Sostituzione Sampdoria: esce Fabio Borini, entra Estanislau Pedrola.17:52

72' Sostituzione Como: esce Alessandro Gabrielloni, entra Jean-Pierre Nsame.17:48

72' Sostituzione Como: esce Daniele Baselli, entra Oliver Abildgaard.17:48

69' Cartellino giallo per Matthias Braunöder.17:47

66' SAMPDORIA-Como 1-0! Rete di Fabio BORINI! Tocco di Esposito e palla a Borini, bravissimo a girarsi in un fazzoletto e a concludere alle spalle di Semper con un destro forte e preciso all'angolino.



65' Occasione importante per Stojanovic che di sinistro prova a piazzare, ma sulla sua strada trova un impeccabile Semper.17:43

61' Cartellino giallo per Gabriel Strefezza.17:39

56' Ancora una volta pericoloso il Como, questa volta con Sala che tira di sinistro di prima intenzione, ma trova sulla propria strada l'ennesimo intervento sicuro di Stankovic.17:33

53' Cartellino giallo per Fabio Borini.17:30

50' Il primo squillo del secondo tempo è targato Strefezza: l'ex Lecce sgattaiola sulla destra e incrocia di destro, sicuro Stankovic in presa bassa.17:27

46' Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA-COMO!17:23

Non mancano i giocatori in panchina per provare a sbloccare questa situazione di assoluta parità: in casa como occhio a Verdi, mentre nella Samp potrebbe fare la differenza Verre.17:06

Finisce 0-0 il primo tempo di Sampdoria-Como, ma le emozioni non sono mancate. Continui ribaltamenti di fronte e tante grandi occasioni, soprattutto per Ghilardi e Gabrielloni: i protagonisti indiscussi della prima frazione sono però senza dubbio Semper e Stankovic, autore di almeno un paio di interventi importantissimi a testa.17:05

45'+1' Finisce il primo tempo di SAMPDORIA-COMO!17:03

45' Altra opportunità enorme per il Como, questa volta con Gabrielloni che di testa, da posizione favorevolissima, non riesce a battere Stankovic, bravissimo nell'intervento che evita un gol praticamente già fatto.17:03

42' Miracolo di Semper su conclusione ravvicinata di Ghilardi, bravo ad anticipare la difesa del Como e a concludere di destro: super intervento del portiere del Como.17:00

41' Opportunità per la Sampdoria con Borini che da posizione molto defilata lascia partire una conclusione potente su cui però Semper si avventa in maniera decisa, rifugiandosi in calcio d'angolo.16:59

39' Arriva la reazione del Como con Cutrone che anticipa inizialmente Ghilardi ed entra in area di rigore: l'ex Milan non riesce però a concludere a causa del ritorno provvidenziale del difensore della Sampdoria.16:57

34' Prima grande occasione per la Sampdoria con Esposito che da pochi passi non riesce ad inquadrare lo specchio della porta di destro.16:53

30' Netta la supremazia del Como e lo attesta anche la statistica inerente al possesso palla: addirittura 68% per gli ospiti contro il 32% della Sampdoria dopo mezz'ora di gioco.16:49

25' Cartellino giallo per Marco Sala.16:42

25' Cartellino giallo per Fabio Depaoli.16:41

23' Insiste il Como, questa volta da sinistra con Da Cunha che lascia partire un mancino potente dalla lunga distanza, ma che si spegne sopra la traversa.16:40

19' Como pericoloso, ancora una volta con Strefezza: l'ex Lecce tenta la conclusione dall distanza con il destro, ma Stankovic è bravo a respingere e ad evitare ulteriori pericoli.16:37

15' Altro super intervento di Stankovic che questa volta si oppone al gran colpo di testa di Gabrielloni.16:32

12' Da questo avvio di partita sembrerebbe il Como a condurre il gioco: particolarmente pimpanti Cutrone e Strefezza, la Sampdoria risulta molto schiacciata.16:30

7' Grande occasione per il Como con Cutrone che conclude da fuori area al volo, schiacciando la palla e trovando una traiettoria spinosa che costringe Stankovic ad un super intervento.16:24

5' Le due squadre partono subito forte: diversi ribaltamenti di fronte in pochi minuti, ma ancora nessun pericolo degno di nota. Il match sembra però fin da subito molto divertente.16:23

1' Inizia il primo tempo di SAMPDORIA-COMO!16:18

La Sampdoria è la squadra che ha fatto meno punti in questa stagione contro le formazioni che al momento occupano la prima metà della classifica in Serie B: 10 in 16 partite (2V, 4N 10P).15:50

Nei sette precedenti tra Sampdoria e Como in Serie B non si è mai ripetuto lo stesso esito, con quattro vittorie dei lariani (compresa quella arrivata nel girone di andata di questo torneo), due successi blucerchiati e un pareggio.15:50

Le scelte di Roberts: Strefezza e Ds Cunha a tutta fascia con Gabrielloni e Cutrone in attacco, solo panchina per Verdi. In mediana c'è Baselli.15:49

Le scelte di Pirlo: difesa a tre a sostegno di un centrocampo molto folto, con Stojanovic e Depaoli a tutta fascia, pronti a supportare la coppia d'attacco formata da Borini ed Esposito.15:48

Panchina Como: Abildgaard, Bellemo, Cassandro, Chajia, Curto, Fumagalli, Gioacchini, Ioannou, Nsame, Odenthal, Verdi, Vigorito.15:47

Panchina Sampdoria: Alvarez, Benedetti, Darboe, Giordano, Leoni, Lukisa, Pedrola, Ravaglia, Ricci, Tantalocchi, Verre.15:46

Formazione COMO (4-4-2): Semper - Iovine, Goldaniga, Barba, Sala - Strefezza, Baselli, Braunoder, Da Cunha - Cutrone, Gabrielloni.15:45

Formazione SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic - Piccini, Ghilardi, Murru - Stojanovic, Kasami, Yepes, Gonzalez, Depaoli - Borini, Esposito.15:44

La Sampdoria arriva dallo 0-0 con lo Spezia, mentre il Lecco è reduce dalla sconfitta interna per 1-2 con il Venezia.15:33

Benvenuti alla diretta della partita della 35^ giornata di Serie B, si affrontano Sampdoria e Como. 15:32