Cala il sipario allo Stadio Liberati di Terni! Ghersini manda i titoli di coda di un match molto equilibrato, conclusosi con una vittoria allo scadere a favore degli ospiti ascolani. Dopo un primo tempo opaco, senza occasioni ed emozioni, nella ripresa la sfida sembra assumere tutt'altra fisionomia. Inizia subito forte la Ternana, che tenta di schiacciare l'Ascoli nella propria metà di campo, ma gli interventi di un attento Vasquez scongiurano il vantaggio casalingo. L'occasione più limpida per le Fere si presenta allo scoccare dell'ultimo quarto d'ora di gioco: Casasola riceve un preciso filtrante e si proietta davanti a Vasquez, poi controlla e con il mancino colpisce in pieno il legno. Tutto pari fino al 90', minuto in cui il subentrato Botteghin si lancia sul tiro-cross di Bellusci e fredda Vitali che a pochi passi non può nulla; esplode il settore ospiti del Liberati, tre punti fondamentali per l'Ascoli ottenuti dopo una gara combattutissima.

Con l'odierno trionfo, i bianconeri si proiettano in superficie della zona playout, con 37 punti a parimerito con lo Spezia, perde invece un tassello la Ternana. Uomini di Breda e Carrera che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Sudtirol, e tra le mura amiche contro il Cosenza.