90'+4' E' FINITA! CATANZARO-PALERMO 1-3. Reti di Bonini (aut.), Segre, Biasci e Le Douaron. 16:55

90'+3' PILLOLA STATISTICA: 5° centro in campionato per l'attaccante francese. 16:54

90'+3' GOL! Catanzaro-PALERMO 1-3! Rete di Le Douaron. Tris ospite: grande giocata di Verre che serve a Le Douaron un pallone facile da spedire in fondo al sacco.



90'+2' Sugli sviluppi, sfera al limite per il destro di Buso che però termina alto. 16:51

90'+2' Punizione per i giallorossi nella metà campo ospite. 16:51

90' Quattro minuti di recupero. 16:49

89' Contropiede ospite, destro di Verre respinto, l'azione termina in calcio d'angolo. 16:48

88' QUINTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra La Mantia, esce Quagliata. 16:46

87' QUARTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Le Douaron, esce Pohjanpalo. 16:47

87' TERZO CAMBIO NEL PALERMO: entra Verre, esce Brunori. 16:46

87' SECONDO CAMBIO NEL PALERMO: entra Ranocchia, esce Segre. 16:46

86' Catanzaro all'arrembaggio, sinistro di Seck, muro rosanero.16:45

84' CHE OCCASIONE PER PONTISSO! Rimpallo in area, Audero manca l'uscita ma Pontisso colpisce male e manca una grande opportunità. 16:44

82' QUARTO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Buso, esce Ilie. 16:41

81' Possesso palla degli ospiti. 16:40

79' Seck marca Brunori e, infine, conquista una preziosa punizione verso la porta di Audero. 16:38

77' Rimessa laterale per i padroni di casa. 16:36

75' Un quarto d'ora al 90'. 16:34

74' AMMONITO CASSANDRO: fallo su Gomes. 16:33

73' PRIMO CAMBIO NEL PALERMO: entra Vasic, esce Pierozzi. 16:32

72' Ripartenza del Palermo conclusa da Pierozzi: destro potente bloccato da Pigliacelli. 16:32

71' TERZO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Seck, esce Brighenti. 16:31

71' Sugli sviluppi, pallone a campanile sul quale Pompetti tira di prima intenzione: destro sopra la traversa. 16:30

70' Corner per il Catanzaro. 16:29

69' Pontisso scambia con Biasci e calcia: destro al volo alto. 16:28

68' Decisione di campo confermata da un check del VAR. 16:27

67' Pohjanpalo segna sul passaggio di Segre ma c'è fuorigioco. 16:26

67' Brunori entra in area e tenta l'assist, muro della retroguardia calabrese. 16:25

65' AMMONITO BRIGHENTI: fallo su Gomes. 16:23

64' Rimessa laterale per il Palermo, se ne incarica Lund. 16:22

62' Fallo in attacco, i rosanero possono respirare sul forcing giallorosso. 16:21

60' AMMONITO PIEROZZI: fallo su Quagliata. 16:19

59' COLPO DI TESTA DI PONTISSO! Audero devia in corner e salva il vantaggio. 16:19

57' Nel giro di 60 secondi cambia tutto: dal possibile 0 a 3 all'1 a 2. Match apertissimo. 16:24

56' PILLOLA STATISTICA: 4° centro in campionato per il numero 28 giallorosso. 16:18

56' GOL! CATANZARO-Palermo 1-2! Rete di Biasci. Gli ospiti accorciano il punteggio: cross di Ilie, assist aereo di Pontisso e colpo di testa vincente di Biasci.



56' SCOGNAMILLO SALVA! Lancio di Lund per Brunoni che scappa via e mette per Pohjanpalo solo davanti alla porta, Scognamillo decisivo. 16:15

53' Colpo di testa in mischia di Quagliata, tiro debole, nessun problema per Audero. 16:12

52' Traversone di Segre fuori misura per Lund. 16:11

51' I padroni di casa ci provano innescando Iemmello ma per ora manca concretezza negli ultimi metri. 16:10

49' CASSANDRO! Destro potente al volo, centrale per la presa di Audero. 16:08

48' Incursione pericolosa di Ceccaroni in area giallorossa, poi effettua un cross fuori misura. 16:08

48' Iemmello prova a chiudere il triangolo con Ilie ma Ceccaroni spezza la trama. 16:06

46' SECONDO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Pontisso, esce Petriccione. 16:05

46' PRIMO CAMBIO NEL CATANZARO: entra Biasci, esce Compagnon. 16:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CATANZARO-PALERMO! Si riparte dal risultato di 0-2. 16:04

Squadre negli spogliatoi: Caserta deve far cambiare marcia ai suoi giocatori mentre Dionisi può gestire il soppio vantaggio. 15:56

All'intervallo il Palermo conduce nettamente con due lunghezze di vantaggio: apre l'autogol di Bonini, poi Segre insacca ben servito da Brunori. Catanzaro in difficoltà in difesa e assai poco incisivo in attacco. 15:53

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! CATANZARO-PALERMO 0-2. Autorete di Bonini e rete di Segre. 15:50

45'+1' Cross di Brunori, colpo di testa di Pohjanpalo alto. 15:48

45' Un minuto di recupero. 15:48

43' Tiro dalla bandierina in favore dei giallorossi. 15:46

42' Pompetti crossa ma non si intende con Iemmello, il pallone viene bloccato da Audero. 15:45

40' Traversone di Bonini in area, esce Audero con buona scelta di tempo. 15:42

38' Brighenti all'indietro per Pigliacelli, rinvio sul corpo di Lund e rimessa dal fondo per il portiere giallorosso. 15:41

36' Iemmello si smarca e calcia, diagonale destro largo che termina sul fondo. 15:38

35' Il Catanzaro alza ritmo e baricentro. 15:38

33' Cross di Quagliata e contro-cross di Cassandro proprio per Quagliata che fa fallo su Pierozzi. 15:36

32' Ilie sottrae un pallone importante a Gomes, il tiro di Compagnon è annullato per offside. 15:35

31' Fallo di Pohjanpalo su Scognamillo in attacco sul cross di Lund. 15:33

29' Fallo di Pompetti ai danni di Blin. 15:32

27' Match ancora più complicato per i calabresi, sotto di due lunghezze. 15:31

26' PILLOLA STATISTICA: 3° centro in campionato per il numero 8 rosanero. 16:17

26' GOL! Catanzaro-PALERMO 0-2! Rete di Segre. Raddoppio degli ospiti: contropiede di Brunori, assist per Segre che batte l'incolpevole Pigliacelli.



25' Sugli sviluppi, colpo di testa di Baniya centrale per la presa dell'estremo difensore giallorosso. 15:28

24' BRUNORI! L'attaccante ha la meglio su Brighenti, diagonale sinistro che costringe Pigliacelli alla deviazione in corner. 15:27

23' Iemmello pescato in area, controllo e cross che termina oltre la traversa. 15:26

22' Palermo in controllo mentre la formazione di Caserta non riesce a trovare le punte. 15:25

20' Sbaglia Audero, rimessa laterale in favore dei padroni di casa. 15:23

19' Fallo di Bonini ai danni di Brunori, richiamo verbale di Feliciani. 15:22

17' Iemmello non aggancia la sfera, fuorigioco chiamato dall'assistente dell'arbitro. 15:20

16' Spunto di Magnani che salta un avversario in dribbling ma poi non riesce a passare la sfera a Brunori. 15:19

14' Sugli sviluppi, colpo di testa di Bonini fuori ma c'era comunque offside. 15:17

13' Punizione per il Catanzaro sulla trequarti campo. 15:16

11' Sventagliata di Bonini per Cassandro, pallone irraggiungibile e rimessa per Audero. 15:14

10' Traversone di Lund direttamente oltre la linea di fondo campo. 15:13

9' I rosanero agguantano così i giallorossi in classifica grazie a una clamorosa autorete di Bonini, il quale ha segnato ben 7 volte in campionato pur essendo un difensore. 15:16

9' GOL! Catanzaro-PALERMO 0-1! Autorete di Bonini. Ospiti in vantaggio: cross di Brunori per Pohjanpalo, Bonini anticipa di testa ma insacca nella propria porta.



7' Sinistro dalla distanza di Pompetti, conclusione alta. 15:10

6' Pierozzi tocca la sfera con la mano in caduta. 15:09

5' Spunto di Compagnon che ribalta il fronte, poi l'assist per Iemmello è intercettato da Magnani. 15:08

3' RISCHIO CATANZARO! Pigliacelli sbaglia il rinvio ma per sua fortuna Brunori non ne approfitta e la retroguardia calabrese si salva. 15:07

3' Rimpallo sfavorevole a Brunori, rimessa da fondo campo per Pigliacelli. 15:06

2' Possesso palla dei rosanero, Ceccaroni per Quagliata, Brighenti chiude in fallo laterale. 15:05

1' INIZIA CATANZARO-PALERMO! Primo pallone giocato da Pohjanpalo. 15:03

Minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Feliciani: padroni di casa in completo rosso con bordi gialli, ospiti in completo nero. 15:00

All'andata, disputata al ''Berbera'' lo scorso 15 dicembre, vittoria corsara per 2 a 1 firmata Biasci-Pompetti. 12:57

Caserta recupera Quagliata ma perde lo squalificato Pittarello: Compagnon preferito a Biasci in coppia con Iemmello in attacco, Brighenti in difesa, novità Ilie in mediana. Dionisi perde Di Francesco e Gomis ma ritrova Ceccaroni e Segre, quest'ultimo al fianco di Brunori alle spalle della punta Pohjanpalo; corsie laterali affidate a Pierozzi e Lund. 14:58

FORMAZIONE PALERMO (3-4-2-1): Audero - Baniya, Magnani, Ceccaroni - Pierozzi, Gomes, Blin, Lund - Segre, Brunori - Pohjanpalo. A disposizione: Desplanches, Sirigu, Di Mariano, Ranocchia, Insigne, Vasic, Henry, Le Douaron, Diakité, Buttaro, Verre, Nikolaou.14:51

FORMAZIONE CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli - Brighenti, Scognamillo, Bonini - Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata - Iemmello, Compagnon. A disposizione: Gelmi, Borrelli, Antonini, Paura, Corradi, Pontisso, Coulibaly, Maiolo, Buso, La Mantia, Seck, Biasci. 14:49

Solo due punti nelle ultime tre partite per i giallorossi, reduci dal pareggio di Carrara mentre i rosanero sono stati sconfitti a Bari. 12:21

Dirige l'incontro il signor Ermanno Feliciani di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Aniello. Quarto Ufficiale Alessandro Recchia. Al VAR Ghersini di Genova, AVAR Volpi di Arezzo. 12:20

Il match del ''Ceravolo'' mette in palio punti pesanti per la corsa playoff: calabresi a quota 48, siciliani a inseguire a quota 45. 12:02

Benvenuti alla diretta di Catanzaro-Palermo, gara valida per il 35° turno del campionato di Serie B. 12:01

