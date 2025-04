CARTELLINO GIALLO PER IL SUDTIROL. Ammonito Gori per aver tenuto palla dopo un fischio dell'arbitro.16:55

Merkaj, con questo gol, supera Casiraghi e Odogwu: sei le reti in questo campionato. Odogwu è in testa però per gli assist: ben otto.16:45

CARTELLINO GIALLO PER IL SUDTIROL. Ammonito Merkaj per essersi tolto la maglia dopo il gol. 16:43

GOL! SUDTIROL-Juve Stabia 2-0. Rete di Merkaj. Lancio lungo dalla difesa per Odogwu, che tiene bene palla e serve Merkaj che da pochi metri con il destro non può sbagliare. Guarda la scheda del giocatore Silvio Merkaj 16:42

CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Sgarbi per simulazione.16:34

L'arbitro non concede il calcio di rigore: non c'è il fallo di Giorgini su Sgarbi.16:35

CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Pierobon per proteste.16:37

POTENZIALE RIGORE PER LA JUVE STABIA! Sgarbi viene messo giù in area da Giorgini, l'arbitro va a vedere il monitor.16:32

CARTELLINO GIALLO PER IL SUDTIROL. Ammonito anche Bocchini, vice di Castori, per proteste.16:29

Maistro in porta direttamente da punizione, la palla non si abbassa a sufficienza.16:25

CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Candellone per un fallo su Pyyhtia.16:19

CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Maistro per un fallo su Casiraghi.16:15

Il Sudtirol scende in campo determinato e incisivo, trovando il gol dopo neanche venti minuti con Odogwu. Bene Pyyhtia in mediana e la difesa. La Juve Stabia cresce alla distanza con il possesso palla, ma senza riuscire a impensierire seriamente Adamonis. 15:55

Pierobon sul secondo palo per il colpo di testa di Fortini, la palla rimane in area.15:47

Staff medico in campo per Odogwu.15:45

CARTELLINO GIALLO PER IL SUDTIROL. Ammonito Odogwu per un fallo su Peda.15:44

Casiraghi corre per ottanta metri, poi cerca in area Odogwu anticipato però da un avversario. 15:39

Casiraghi e compagni aumentano il pressing, la Juve Stabia non sta per ora trovando adeguate contromisure.15:30

CARTELLINO ROSSO PER IL SUDTIROL. Castori, già ammonito nei primi minuti, viene espulso con doppio cartellino giallo per proteste.15:27

Con questo gol, Odogwu raggiunge Merkaj e Casiraghi a quota cinque gol in questo campionato: sono i migliori marcatori per il Sudtirol. 15:24

Altro calcio d'angolo per le vespe, che restano in avanti.15:23

GOL! SUDTIROL-Juve Stabia 1-0. Rete di Odogwu. Pyyhtia approfitta di un pasticcio tra Leone e Varnier per servire Odogwu, che davanti a Thiam non sbaglia. Guarda la scheda del giocatore Raphael Odogwu 15:22

SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori l'infortunato Buglio, costretto a uscire in barella, dentro Leone.15:07

Staff medico in campo per Buglio. 15:04

I padroni di casa, guidati da Castori, si giocano tutto per la salvezza: in queste ultime cinque partite (compreso il recupero della giornata rinviata a seguito della morte del papa) ci sarà da dare il massimo. 14:50

I campani, in odore di playoff, sono pronti per la volata finale: attualmente sono quinti in classifica, a sei lunghezze dalla Cremonese (che ha giocato però una partita in più). 14:48