Primo tempo divertente con il Catanzaro che in avvio sblocca il risultato con Biasci. Allo scadere la Ternana pareggia con il bel gol di Raimondo, mentre nella ripresa calano i ritmi e la gara sembra avviarsi verso l'1-1. Nel finale però, il neo entrato D'Andrea si inventa la giocata decisiva e si guadagna il penalty che Vandeputte converte in rete regalando i primi tre punti stagionali alla squadra di Vivarini22:35

Decisivo D'Andrea che con una gran giocata si guadagna il rigore che decide il match. Meritava forse almeno il pari la Ternana per quanto espresso nel corso dei 90 minuti22:31

90'+6' TRIPLICE FISCHIO AL VIA DEL MARE! Il Catanzaro batte la Ternana e ottiene la sua prima vittoria stagionale!22:30

90'+4' Ultimi assalti della Ternana, cross per Favasuli che impatta male di testa22:28

90'+2' Ammonito Sørensen 22:26

90' Sei minuti di recupero22:24

89' GOL! CATANZARO-Ternana 2-1! Gol di Vandeputte! Rigore trasformato dal centrocampista belga che spiazza Iannarilli!



87' RIGORE PER IL CATANZARO! Fallo di Proietti su D'Andrea!22:21

85' Doppio dribbling di D'Andrea e tiro in porta da fuori, pallone che termina abbondantemente a lato22:19

82' Nella Ternana Falletti esce per Distefano, cambi terminati anche per Lucarelli22:16

81' Stoppa va a colpire di testa sul secondo palo, palla alta22:15

79' Doppio cambio nel Catanzaro che termina gli slot a disposizione: D'Andrea e Krajnc prendono il posto di Biasci e Veroli22:16

77' Super Fulignati! Parata eccezionale sullo stacco aereo potente e preciso del neo entrato Favilli!22:11

76' Sostituzione nella Ternana, esce un ottimo Raimondo, dentro Favilli22:09

73' Gioco fermo per il cooling break22:08

73' Ancora Pyyhtiä in coordinazione precaria su una palla a mezz'aria, sfera alle stelle22:07

72' Pyyhtiä opta per la soluzione da lontano, conclusione respinta da un difensore22:06

68' Gran giocata di Raimondo che stoppa il pallone mandando fuori giri un avversario e di sinistro batte Fulignati, il numero 9 della Ternana era però in posizione di offside22:02

66' Ritmi più bassi in questa ripresa rispetto ai primi 45 minuti, il match resta comunque molto combattuto22:01

63' Doppia sostituzione in casa Ternana: fuori Labojko e Luperini, entrano Proietti e Marginean21:58

62' Fulignati salva tutto! Cross di Pyyhtiä e deviazione di un difensore del Catanzaro, il portiere giallorosso con una prodezza evita l'autorete!21:57

61' Vandeputte cerca l'inserimento del neo entrato Donnarumma, pallone troppo lungo e facile preda di Iannarilli21:55

58' Triplo cambio Catanzaro: Verna, Iemmello e Oliveri lasciano il posto a Pompetti, Donnarumma e Stoppa21:53

58' Ancora Catanzaro pericoloso, cross basso di Vandebotte sul secondo palo, Celli ci mette un rammendo determinante allontanando a pochi passi dalla linea di porta21:52

56' Occasione Catanzaro! Dopo un'azione insistita, cross di Situm dalla destra e incornata di Biasci che mette i brividi a Iannarilli!21:51

55' Tentativo di cross di Falletti, buona presa in uscita di Fulignati ma la palla era già uscita sul fondo21:49

54' Arriva l'ammonizione anche Šitum, atterrato in ritardo Falletti21:48

53' Primo giallo del match, sgambetto da dietro di Luperini ai danni di Ghion21:47

49' Vandeputte! Grande chance per il Catanzaro, Iemmello pesca il belga sul secondo palo che è bravo nel controllo ma conclude alto da ottima posizione!21:44

49' Sempre Ternana pericolosa! Raimondo va al tiro di prima intenzione, Fulignati immobile con la palla che termina a lato21:43

48' Ancora Sorensen! Tentativo di destro che si infrange sulla parte esterna della rete21:42

47' Subito in avanti la Ternana, Sorensen va a staccare sugli sviluppi di un calcio d'angolo trovando però solo maglie giallorosse21:41

46' Si riparte! È iniziato il secondo tempo!21:40

46' C'è un cambio tra le fila della Ternana: dentro Favasuli al posto di Corrado 21:39

Si è ripreso completamente Vandeputte, il giocatore del Catanzaro era rimasto a terra dopo un violento scontro di gioco e in un primo momento sembrava aver perso i sensi. Fortunatamente nulla di grave per il centrocampista belga che è rimasto regolarmente in campo 21:27

Gara piacevole al Via del Mare. Il Catanzaro parte meglio e si porta in vantaggio all'11 con il tap in di Biasci che converte in rete il colpo di testa di Iemmello inizialmente respinto da Iannarilli. Nel corso del match cresce la Ternana che trova il pareggio proprio sul gong con una rete da centravanti purissimo da parte di Raimondo, bravissimo in acrobazia a insaccare sul secondo palo un cross di Mantovani. 21:24

45'+5' Finisce il primo tempo! Catanzaro e Ternana vanno al riposo sul risultato di parità21:21

45'+4' Fulignati con l'aiuto della traversa! Gran parata del portiere del Catanzaro sul tiro in controbalzo di Pyyhtiä!21:20

45'+2' Contatto tra Oliveri e Celli appena dentro l'area, per Baroni non c'è nulla e si prosegue21:18

45'+1' Quattro minuti di recupero21:17

45' GOL! Catanzaro-TERNANA 1-1! Gol di Raimondo! L'attaccante delle Ternana arriva in scivolata sul secondo palo a ribadire in rete l'ottimo pallone scodellato in mezzo da Mantovani!



44' Fulignati vola a respingere un traversone dalla corsia mancina, Diakite raccoglie la sfera e conclude dai venticinque metri non trovando però lo specchio21:15

43' Pericolo in area della Ternana! Cross dalla sinistra che attraversa l'area piccola, Iemmello per pochissimo non arriva alla deviaizone vincente21:14

42' Raimondo non arriva sul pallone su cross insidioso dalla sinistra, azione che sfuma con la palla che scivola sul fondo21:13

40' Biasci ci prova al volo su un pallone vagante, tiro impreciso e respinto dalla difesa della Ternana21:11

35' Percussione solitaria di Iemmello, il suo tiro dai venti metri è però impreciso21:06

34' Raimondo! Girata improvvisa sul suggerimento di Pyyhtiä dopo un errore di Scognamillo, pallone alto non di molto21:06

30' Intanto Vandeputte, vittima di uno scontro molto duro, rimane a terra. Attimi di apprensione ma il giocatore del Catanzaro fortunatamente sembra essersi ripreso21:03

29' Si divora un gol incredibile Falletti ma sul cross basso di Raimondo c'era una posizione irregolare dello stesso numero 1021:01

28' Fallo in attacco di Raimondo che prende posizione irregolarmente ai danni di Brighenti su una carambola20:59

27' Riprende il gioco20:58

25' Cooling break al Via del Mare, qualche minuto di pausa per i ventidue in campo20:56

24' Qualche sbavatura di troppo del Catanzaro in fase di impostazione da dietro, per adesso non ne ha approfittato la squadra di Lucarelli20:55

21' Occasione Ternana! Stavolta pericolosi gli ospiti, Falletti innesca in profondità Raimondo che di prima intenzione impegna Fulignati con il sinistro. Sul proseguimento dell'azione Luperini spreca da buona posizione calciando malamente20:53

20' Sempre dalla distanza la Ternana, altra conclusione telefonata per Fulignati, stavolta di Falletti20:51

18' Pyyhtiä prova a impensierire ancora da lontano Fulignati che fa sua la sfera in presa facile20:50

15' Corner di Falletti respinto, Labojko ci prova da lontano ma Fulignati blocca senza particolari problemi20:47

15' Primo angolo dell'incontro, lo batteranno gli ospiti20:46

13' Prova a riorganizzarsi adesso la Ternana, gli uomini di Lucarelli si affidano principalmente a Falletti per risalire il campo20:45

10' GOL! CATANZARO-Ternana 1-0! Gol di Biasci! Cross di Oliveri dalla destra, stacco di Iemmello respinto con un gran riflesso da Iannarilli il quale non può nulla sul tap in facile di Biasci! Si sblocca il match al Via del Mare!



9' Ancora Falletti! Approfitta dell'errore in impostazione di Fulignati e tenta il pallonetto dalla trequarti mancando di poco lo specchio!20:41

6' Oliveri in mezzo a tre uomini viene messo giù, si ripartirà con un calcio di punizione per il Catanzaro20:38

3' Si fa vedere in avanti anche il Catanzaro, Biasci va allo stacco aereo in posizione precaria, nessun problema per Iannarilli20:35

2' Falletti! Ci prova a giro dalla lunetta, pallone che esce non lontano dal palo20:35

1' Fallo in attacco di Biasci, punizione per la Ternana20:32

Si parte! Primo pallone toccato dai padroni di casa20:31

Squadre in campo al Via del Mare, pochi secondi al fischio d'inizio20:29

Le scelte di Lucarelli: nella Ternana invece ci sono Mantovani e Sorensen insieme a Celli, Pyyhtiä e Diakite sugli esterni. In attacco insieme a Falletti c'è Raimondo e non Ferrante20:09

Le scelte di Vivarini: ancora fiducia in avanti a Iemmello e Biasci nel Catanzaro, confermata anche la mediana vista con la Cremonese. Nessuna modifica nemmeno nel reparto arretrato dove Brighenti e Scognamillo compogono la coppia centrale 20:06

La Ternana risponde con un 3-5-2: Iannarilli - Mantovani, Sørensen, Celli - Diakite, Pyyhtiä, Labojko, Luperini, Corrado - Falletti, Raimondo. Panchina: Brazão, Casasola, Capuano, Lucchesi, Travaglini, Proietti, Paghera, Marginean, Favasuli, Distefano, Favilli, Capanni. 20:02

Il Catanzaro si schiera con un 4-4-2: Fulignati - Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli - Oliveri, Ghion, Verna, Vandeputte - Iemmello, Biasci. Panchina: Sala, Kratsev, Krajnc, Katzeris, Pompetti, Pontisso, Sounas, Curcio, Donnarumma, Brignola, D’Andrea, Stoppa. 20:03

Dirigerà l'incontro Baroni di Firenze, il quale sarà coadiuvato da Barone e Ceolin e dal quarto uomo Di Reda. Al Var Pairetto e Di Marco18:35

Prima poco fortunata per la Ternana, sconfitta in casa dalla Sampdoria di Andrea Pirlo. Entrambe le compagini sono alla ricerca quindi dei primi tre punti stagionali18:32

Esordio casalingo in Serie B per il Catanzaro, che alla prima nel campionato cadetto sette giorni fa non è andato oltre lo 0-0 allo Zini contro la Cremonese18:30