22:32

Nel prossimo turno di Serie B per il Catanzaro impegno in trasferta sul campo della Sampdoria, il Cittadella affronterà in casa il Lecco.22:32

Finisce in parità la gara tra Catanzaro e Cittadella, succede tutto nel primo tempo: Carissoni al 3' sblocca il risultato, risponde Donnarumma dal dischetto al 26'. Nella ripresa Iemmello sfiora due volte il gol. 22:32

90'+6' Fine partita! CATANZARO-CITTADELLA 1-1 (3' Carissoni, 26' rig. Donnarumma).22:28

90'+6' Ultima opportunità per il Catanzaro, Stoppa in area di sinistro non riesce a dare forza al pallone.22:28

90'+5' Ammonito PITTARELLO per gioco scorretto su Scognamillo.22:27

90'+3' Fallo in attacco di Pittarello, l'arbitro interrompe il gioco e poi espelle un componente della panchina del Cittadella (il direttore generale del club).22:25

90' L'arbitro Ghersini concede cinque minuti di recupero.22:22

89' OCCASIONE CATANZARO! Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Iemmello due volte al tiro verso la porta: la prima conclusione respinta sul primo palo da Fulignati, la seconda sorvola la traversa.22:20

88' Ammonito BRANCA per comportamento non regolamentare.22:21

86' Sostituzione CITTADELLA: entra Kornvig esce Carriero.22:18

86' Sostituzione CITTADELLA: entra Baldini esce Magrassi.22:17

85' Calcio da fermo battuto da Danzi, Fulignati allontana con i pugni.22:16

83' Sostituzione CATANZARO: entra Oliveri esce Katseris.22:14

82' Crampi per Katseris, gioco momentaneamente fermo.22:13

80' Carissoni al volo non colpisce bene, Fulignati raccoglie agevolemente il pallone.22:12

77' Sostituzione CITTADELLA: entra Tessiore esce Vita.22:08

75' D'Andrea, largo a destra, si procura subito una punizione.22:06

72' Sostituzione CATANZARO: entra D'Andrea esce Biasci.22:03

70' Un altro tiro di Iemmello, comoda la presa di Kastrati.22:01

68' Ci prova Stoppa da fuori area, Kastrati blocca in due tempi.21:59

67' OCCASIONE CATANZARO! Iemmello entra in area e conclude di destro, Kastrati fa buona guardia in tuffo.21:58

65' Fraseggio del Catanzaro, il Cittadella attende nella propria metà campo.21:56

62' Katseris avanza sulla destra, cade e protesta, l'arbitro non interviene.21:54

59' Sostituzione CATANZARO: entra Stoppa esce Sounas.21:51

59' Sostituzione CATANZARO: entra Iemmello esce Donnarumma.21:50

56' Salvi a terra dolorante dopo un contrasto con Scognamillo, punizione per gli ospiti da posizione laterale.21:48

54' Sostituzione CITTADELLA: entra Danzi esce Cassano.21:45

54' Sostituzione CITTADELLA: entra Pittarello esce Maistrello.21:45

51' Squillo del Catanzaro, Verna impegna Kastrati con un tiro da fuori area.21:43

48' Angeli in scivolata ferma l'avanzata di Donnarumma e guadagna anche una punizione.21:40

46' Inizio secondo tempo di CATANZARO-CITTADELLA. Si riparte senza cambi.21:36

Termina 1-1 il primo tempo tra Catanzaro e Cittadella. Il risultato si sblocca dopo appena tre minuti, Carissoni dal limite dell'area batte Fulignati. Al 26' Donnarumma trasforma un calcio di rigore e pareggia i conti.21:25

45'+6' Fine primo tempo: CATANZARO-CITTADELLA 1-1! In gol Carissoni e Donnarumma dal dischetto.21:22

45'+6' OCCASIONE CITTADELLA! Calcio da fermo battuto da Branca, colpo di testa di Maistrello, pallone a lato non di molto.21:21

45'+3' Ammonito SALVI per gioco scorretto su Biasci.21:18

45' L'arbitro Ghersini concede cinque minuti di recupero.21:15

44' Spinge Katseris sulla destra, scambio con Sounas, ma il pallone rotola in fallo laterale.21:14

41' Traversone di Vandeputte, allontana di testa Carriero.21:10

38' Colpo di testa debole di Angeli, semplice la presa di Fulignati.21:08

36' Sounas non trova spazio sulla corsia di destro, ben contrastato da Carriero.21:06

33' Corner a rientrare di Vandeputte, Kastrati non si fa sorprendere e alza la sfera oltre la traversa.21:03

31' Pressione alta del Cittadella, ma il Catanzaro non rinuncia a giocare il pallone partendo dai difensori.21:00

28' Problema alla schiena per Scognamillo, gioco fermo per qualche istante.20:58

26' GOL! CATANZARO-Cittadella 1-1! Rete di Donnarumma. Calcio di rigore trasformato da Donnarumma al secondo tentativo, Kastrati intuisce ma non arriva sul pallone.



24' Rigore da ripetere. Penalty battuto da Donnarumma, tiro centrale, Kastrati non si muove e blocca il pallone. Ma è tutto da rifare, il portiere non ha entrambi i piedi sulla linea.20:55

22' RIGORE PER IL CATANZARO! Contatto in area tra Biasci e Vita, l'arbitro indica il dischetto.20:52

21' Corner di Vandeputte, Brighenti calcia al volo, Kastrati blocca senza problemi.20:51

20' Sounas perde l'attimo per la conclusione, chiude Pavan.20:50

17' Cross dalla destra di Sounas, Salvi anticipa Donnarumma.20:49

16' Tentativo di Vandeputte dalla distanza, pallone alto.20:46

15' Lungo possesso del Catanzaro, il Cittadella non concede varchi.20:44

12' Sounas, colpito da una violenta pallonata, resta a terra: staff medico del Catanzaro in campo.20:42

11' Nervosismo in campo, l'arbitro richiama Vandeputte e Salvi.20:41

8' Malintesto tra Vandeputte e Veroli, sfuma l'azione dei padroni di casa.20:38

5' Reazione del Catanzaro, Sounas guadagna una punizione sulla trequarti.20:35

3' GOL! Catanzaro-CITTADELLA 0-1! Rete di Carissoni. Cross di Vita respinto di testa da Katseris, dal limite dell'area Carissoni batte Fulignati con un tiro angolato.



1' Inizio primo tempo di CATANZARO-CITTADELLA. Dirige la partita l'arbitro Ghersini.20:30

Questo sarà il primo confronto assoluto tra Catanzaro e Cittadella tra Serie B e Coppa Italia.19:53

Le scelte di Gorini: in atttacco il tandem Maistrello-Magrassi, Cassano trequartista. Branca, Vita e Carriero in mediana. Salvi e Carissoni i terzini.19:51

Le scelte di Vivarini (squalificato): in avanti Donnarumma e Biasci, Vandeputte e Sounas gli esterni. Ghion e Verna a metà campo. Out Situm, Iemmello in panchina.19:51

Panchina CITTADELLA: Maniero, Frare, Giraudo, Rizza, Mastroantonio, Kornvig, Tessiore, Danzi, Pittarello, Baldini, Saggionetto.19:50

Panchina CATANZARO: Sala, Borrelli, Krastev, Kranjc, Pontisso, Oliveri, D'Andrea, Stoppa, Ambrosino, Iemmello, Belpanno, Brignola.19:49

Formazione CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati - Salvi, Angeli, Pavan, Carissoni - Vita, Branca, Carriero - Cassano - Magrassi, Maistrello.19:47

Formazione CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli - Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte - Donnarumma, Biasci.19:47

Manca poco all'inizio di Catanzaro-Cittadella. Squadre divise da tre punti in classifica.19:45

Benvenuti alla diretta della partita della 7^ giornata di Serie B, si affrontano Catanzaro e Cittadella.19:45