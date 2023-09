Grazie per aver seguito la diretta di Como-Sampdoria 1-0 valida per la 7a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie B.22:32

Il Como sale a quota 13 punti e si posiziona al secondo posto a pari punti con il Palermo. La Sampdoria rimane, invece, ferma a tre punti, diciassettesima.22:32

Un match scarno di emozioni, con le squadre parecchio bloccate. Nel primo tempo leggermente meglio la Sampdoria, che nel secondo però si perde completamente. Il gol vittoria arriva al 54esimo quando Iovine effettua un uno-due con Verdi sulla destra, poi crossa verso il secondo palo dove sbuca Ioannou che di testa segna il terzo gol in questo campionato. Nel finale Pirlo prova a mischiare le carte per trovare la rete del pareggio, ma è il Como a sfiorare il raddoppio con Gabrielloni che sfiora il palo a pochi metri dalla porta difesa da Stankovic.22:30

Il gol di Ioannou regala i tre punti alla squadra di Longo. La squadra di Pirlo, invece, continua il periodo senza vittorie.22:27

90'+6' Finisce qui! Il Como batte la Sampdoria per 1-0.22:26

90'+5' Palla morbida di Ghilardi per La Gumina che di testa colpisce male e manda distante dallo specchio difeso da Semper.22:23

90'+4' Vanno a vuoto i tentativi della Sampdoria di lanciare verso l'area di rigore del Como. Successivamente Kone guadagna pure un calcio di punizione e fa respirare i suoi.22:22

90'+1' Entra Antonino La Gumina, esce Sebastiano Esposito. Quarta sostituzione per la Sampdoria.22:20

90' Segnalati 5 minuti di recupero.22:20

89' Che occasione per Gabrielloni! Chajia riceve da rimessa laterale all'interno dell'area, si gira e crossa basso verso il primo palo dove Gabrielloni colpisce a botta sicura ma manda di poco a lato rispetto al palo di destra.22:19

87' Cartellino giallo per Barreca, per un intervento in netto ritardo ai danni di Cassandro. Quinto ammonito per la Sampdoria.22:15

86' Borini riceve in area e prova il colpo a sorpresa in girata, ma Semper è sempre attento e blocca senza problemi.22:14

85' Entra Moutir Chajia, esce Patrick Cutrone. Quinta e ultima sostituzione per il Como.22:13

83' Semper dice no a De Luca! Cross in area per De Luca che di testa colpisce verso la porta dando un effetto di pallonetto: Semper indietreggia e con il guantone alza in calcio d'angolo.22:13

82' Cartellino giallo per Pedrola in seguito a proteste. Quarto ammonito per la Sampdoria.22:10

82' Kone ha spazio fuori dall'area e prova la conclusione verso il palo di sinistra: attento Stankovic che la blocca a terra.22:12

81' Entra Matteo Ricci, esce Valerio Verre. Terza sostituzione per la Sampdoria.22:09

78' Cartellino giallo per Cutrone, dopo un intervento in ritardo ai danni di Verre. Secondo ammonito per il Como.22:07

76' Imbucata di Bellemo per Cutrone che, tutto solo in area, non aggancia per pochissimo.22:06

75' Entra Oliver Abildgaard , esce Lucas da Cunha. Quarta sostituzione per il Como.22:03

74' Entra Alessandro Gabrielloni, esce Simone Verdi. Terza sostituzione per il Como.22:03

72' Pedrola batte al centro un corner, poi riceve nuovamente la palla sulla ribattuta. L'esterno blucerchiato prova a puntare la difesa del Como, ma è sfortunato nel dribbling e la palla gli rimbalza addosso, terminando sul fondo.22:02

71' Prova a farsi vedere in avanti ora la Sampdoria, alla ricerca del pareggio.22:00

68' Entra Manuel De Luca, esce Stefano Girelli. Seconda sostituzione per la Sampdoria.21:57

68' Entra Ronaldo Vieira , esce Gerard Yepes. Prima sostituzione per la Sampdoria.21:56

66' Entra Tommaso Cassandro, esce Alessio Iovine. Seconda sostituzione per il Como.21:56

66' Entra Marco Sala, esce Nicholas Ioannou. Prima sostituzione per il Como.21:57

65' Resta a terra Iovine dopo un cross al centro. L'esterno chiede l'intervento dello staff medico. Probabilmente sarà necessaria una sostituzione.21:54

61' Bel cross di Barreca verso il centro dove Esposito manca per pochissimo, poi Barba si rifugia in angolo.21:50

60' Tentativo di Esposito dalla distanza! L'attaccante numero 7 riceve sulla trequarti avversaria con le spalle alla porta, si gira e calcia forte con il mancino: la palla prende una strana traiettoria, ma termina centralmente dove Semper la fa sua.21:49

58' Cartellino giallo per Stojanović, per un fallo tattico ai danni di Ioannou. Terzo ammonito per la Sampdoria.21:46

57' Cross di Ioannou, respinto dalla difesa verso la trequarti, dove arriva Kone che di prima intenzione spara altissimo.21:46

55' Terzo gol in questo campionato di Ioannou, avvenuti tutti su assist di Iovine.21:44

54' GOL! COMO-Sampdoria 1-0! Rete di Ioannou! Iovine scambia bene con Verdi sulla destra, poi crossa verso il secondo palo dove si trova tutto solo Ioannou che di testa porta il Como in vantaggio.



52' Cartellino giallo per Murru, per un fallo in mediana ai danni di Kone. Secondo ammonito per la Sampdoria.21:41

50' Cross morbido di Iovine verso Cutrone, posizionato a centro area, ma la difesa blucerchiata spazza.21:39

49' Lancio lungo a cercare l'inserimento di Girelli, ma sulla palla arriva prima Semper che la aspetta in area e la raccoglie.21:38

46' Girelli raccoglie una palla sulla trequarti e calcia al volo dalla distanza, mandando altissimo. Il gioco però viene fermato per un fuorigioco in precedenza di Verre.21:35

46' Via al secondo tempo. Possesso per il Como.21:34

Un giallo per parte fin qui: ammoniti Borini, al secondo minuto, e Da Cunha, al 36esimo minuto.21:21

Primo tempo con pochissime emozioni. La Sampdoria gestisce meglio la palla e commette meno errore, oltre a creare l'unica occasione della partita: al 15esimo Pedrola entra in area dalla corsia di destra e conclude forte verso la porta di Semper, con il portiere che ci mette una pezza e allontana.21:20

45'+1' Termina qui il primo tempo sul risultato di 0-0.21:18

45'+1' Fallo di Bellemo ai danni di Borini in zona centrocampo, Ferrieri Caputi assegna punizione per la Sampdoria.21:18

45' Segnalato 1 minuto di recupero.21:17

43' Cross morbido di Ioannu verso il centro dove Cutrone prova a colpire di testa, ma la conclusione si rivela un passaggio per Stankovic.21:15

41' Squadre che faticano a trovare spunti vincenti. Pochi minuti alla fine del primo tempo.21:13

36' Cartellino giallo per Da Cunha, dopo un intervento in ritardo ai danni di Barreca. Primo ammonito per il Como.21:10

35' Verdi dalla distanza! Stojanovic perde un pallone sulla fascia difensiva di destra sul pressing di Cutrone, che serve a rimorchio Verdi, il quale dal limite dell'area prova a concludere di prima intenzione con il mancino: palla forte ma sufficientemente centrale per permettere a Stankovic la parata.21:07

33' Esce palla al piede ad un tocco la Sampdoria dal pressing avversario, poi Verre viene travolto in zona mediana e conquista una punizione che permette di salire alla squadra blucerchiata.21:04

28' Sugli sviluppi del corner, la palla termina tra i piedi di Esposito che ha parecchio spazio in area, ma ci impiega troppo e perde le palla sul pressing difensivo.21:00

28' Girelli si fa vedere nuovamente in fase offensiva sulla destra e guadagna una scivolata sul ripiegamento di Barba. Angolo per la Samp.20:59

24' Stojanovic riceve un pallone alto in zona trequarti, lo stoppa di petto e prova a concludere dalla distanza per sorprendere Semper: il tiro è centrale e non desta preoccupazioni all'estremo difensore del Como.20:56

20' Pedrola riceve sul fondo di destra ed effettua un cross fulmineo verso il secondo palo dove però Curto non si fa sorprendere e allunga la traiettoria, togliendo la palla dalla disponibilità di Esposito.20:54

17' Cutrone pressa alto Ghilardi in area di rigore, con quest'ultimo che non si fida e si rifugia in angolo.20:48

15' Prova Pedrola! La prima occasione del match è sui piedi dell'esterno della Samp che entra in area e conclude con il destro, trovando la pronta risposta di Semper.20:47

14' Esposito porta palla sulla trequarti di destra, poi prova un cross d'esterno destro verso il centro dove Girelli spizza di testa, ma non inquadra la porta.20:46

14' La punizione battuta da Barreca viene allontanata dalla difesa lombarda.20:45

13' Kone allarga troppo le braccia e commette fallo nei confronti di Barreca: punizione vicina all'out mancino.20:44

12' Stojanovic riceve al limite dell'area e prova a scodellare verso il centro dell'area verso Barreca, ma la difesa del Como è attenta e allontana.20:44

7' Verdi opta per uno schema servendo Kone al limite dell'area, che però ci impiega troppo tempo a calciare e viene chiuso.20:38

6' Resta a terra Bellemo dopo uno scontro in cui ha avuto la peggio. Dopo qualche istante l'arbitro Caputi assegna punizione per il Como, in zona trequarti di destra.20:38

3' Cross lungo dalla sinistra di Ioannou verso l'area di rigore dove però Stankovic è attento e la fa sua.20:35

2' Punizione battuta da Verdi verso il centro dell'area dove Ghilardi prende il tempo correttamente e spazza.20:34

2' Cartellino giallo per Borini, dopo un intervento in netto ritardo ai danni di Iovine. Primo ammonito del match.20:34

Inizia il match. Primo possesso per la Sampdoria.20:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno. Gli assistenti saranno Mondin e Bitonti. In sala VAR ci sarà Valeri, affiancato da Gariglio nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Peletti.20:02

Pirlo opta per la difesa a quattro formata da Stojanovic, Ghilardi, Murru e Barreca, davanti a Stankovic. Centrocampo a tre con Girelli, Yepes e Verre. Davanti il tridente con Borini e Pedrola ai lati di Esposito.20:02

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria risponde con un 4-3-3: Stankovic - Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca - Girelli, Yepes, Verre - Borini, Esposito, Pedrola.20:01

Longo si affida a Semper tra i pali, con Curto e Barba ai lati di Odenthal. A centrocampo ci saranno Iovine, Bellemo, Kone e Ioannou. La coppia d’attacco sarà composta da Verdi e Cutrone, con Da Cunha a spaziare sulla trequarti.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si dispone con un 3-4-1-2: Semper - Curto, Odenthal, Barba - Iovine, Bellemo, Kone, Ioannou - Da Cunha - Verdi, Cutrone.20:01

Sono sei i confronti tra le due formazioni nel campionato cadetto: tre vittorie per i lombardi, due per i liguri e un pareggio.19:59

La Sampdoria non trova la vittoria dalla prima di campionato contro la Ternana (1-2) e si trova attualmente al 17esimo posto a quota 3 punti, anche a causa della penalizzazione di 2 punti ricevuta per questioni finanziarie.19:59

Il Como ha conquistato 10 punti in cinque partite, merito delle ultime tre sfide con altrettante vittorie ai danni di Cittadella (0-3), Ternana (2-1) e Spezia (0-1), e al pareggio interno con la Reggiana (2-2).19:58

Quest’oggi si affrontano il Como di Longo e la Sampdoria di Pirlo, due squadre che vivono situazioni ben diverse l’una dall’altra.19:58

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Como-Sampdoria, gara valida per la 7a giornata di Serie B.19:58