Da Parma - Bari é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie B!22:31

La squadra ospite ha anche provato a spingere per trovare il successo, spinta da un Nasti scatenato, ma a decidere la gara i cambi di Pecchia: su cross dl titolare Estevez, velo del subentrato Bonny e gol di Benedyczak.22:31

Il Parma si porta momentaneamente a +4 sulla seconda, il Palermo, con un successo nato dal vantaggio nel primo tempo di Partipilo e il gol che vale il successo di Benedyczak. Nel mezzo, il pareggio del Bari, nato da un erroraccio di Chichizola e che ha riaperto la gara proprio all'inizio del secondo tempo.22:28

90'+6' FINISCE PARMA - BARI! 2-1 il finale, ducali che allungano ancora in testa alla classifica!22:26

90'+5' Ultimi assalti del Bari, Parma che difende il vantaggio con tutti i suoi uomini.22:25

90'+4' Palla troppo lunga per Morachioli, sfera che si perde sul fondo sotto una curva del Parma festante.22:23

90'+2' VICARI! Colpo di testa del difensore, palla di poco a lato!22:22

90'+1' Ricci steso sulla sinistra: punizione per il Bari e cure mediche per il terzino, caduto male sulla spalla.22:22

90' Sei i minuti di recupero.22:20

89' Colpo di testa di DiaW, palla alta: ad ostacolare la punta ex Monza é il compagno Sabelli.22:19

88' Bari che ci prova ancora con il possesso palla, cross per Diaw che quasi beffa Chichizola: il portiere blocca la sfera con un riflesso dopo il rimbalzo inaspettato sul terreno.22:18

87' AMMONITO Fabio Pecchia. Giallo al tecnico per proteste.22:17

86' Parma con Bonny e Benedyczak a scambiarsi il ruolo di prima punta, Man e Sohm quello di esterno - trequartista.22:16

85' AMMONITO Ange-Yoan Bonny. Sul proseguo dell'azione, trattenuta della punta che ferma la ripartenza di Benali. 22:14

85' Bonny entra di forza in area e scarica per il rimorchio di Bernabé, pallone troppo arretrato.22:14

84' Mignani si gioca il tutto per tutto, 4-2-4 per il suo Bari.22:13

83' Sostituzione BARI: esce Mattia Maita, entra Gregorio Morachioli.22:12

81' GOL! PARMA - Bari 2-1! Rete di Adrian Benedyczak. Cross di Estevez, velo di Bonny per il compagno che, sul secondo palo, insacca il nuovo vantaggio!



Guarda la scheda del giocatore Adrian Benedyczak22:11

80' SIBILLI! Ci prova l'esterno dalla distanza, blocca in due tempi Chichizola.22:10

79' Sostituzione BARI: esce Valerio Di Cesare, entra Žan Žužek.22:09

79' Sostituzione BARI: esce Raffaele Maiello, entra Ahmed Benali.22:08

77' Parma che ora lamenta le perdite di tempo del Bari, Sacchi fa segno che ogni minuto perso verrà recuperato.22:07

76' Crampi per Di Cesare, gioco momentaneamente fermo.22:06

75' SOHM! Girata in area dell'esterno, palla alta. Lo svizzero chiede angolo, per Sacchi si puó continuare a giocare.22:07

74' Sostituzione PARMA: esce Anthony Partipilo, entra Adrian Benedyczak.22:03

73' Sostituzione BARI: esce Ilias Koutsoupias, entra Gennaro Acampora.22:03

73' Sostituzione BARI: esce Marco Nasti, entra Davide Diaw.22:02

70' Balogh troppo irruente su Nasti, che subisce fallo: partita decisamente positiva per la punta ex Cosenza di scuola Milan.22:01

69' OCCASIONE PER IL PARMA! Bernabé scambia con Partipilo in area scarica il destro, gran risposta di Brenno che mette in angolo.21:59

67' Ritmo decisamente calato in questi ultimi minuti, nonostante i quattro cambi messi in campo da Pecchia, la partita rimane bloccata.21:57

66' Sostituzione PARMA: esce Hernani, entra Adrián Bernabé.21:56

65' Angolo per il Parma: Bonny mette al centro, Di Cesare anticipa tutti e spazza lontano.21:55

64' Bonny non arriva su un pallone vagante in area, lasciandolo alla fine terminare in angolo: ma che rischio per il Bari.21:54

63' Fallo in attacco di PArtitpilo che, cercando di liberarsi al tiro in area, travolge Di Cesare.21:53

61' Parma che non cambia il suo scacchiere tattico ma inserisce decisamente dinamismo, con Bonny, Man e Di Chiara pronti a dare velocità alla manovra.21:50

60' NASTI! Altro colpo di testa della punta, questa volta su angolo: blocca al petto Chichizola.21:49

59' Triplice cambio per Pecchia, che vede il suo Parma decisamente meno brillante rispetto al primo tempo.21:49

58' Sostituzione PARMA: esce Valentin Mihai Mihăilă, entra Dennis Man.21:48

58' Sostituzione PARMA: esce Antonio-Mirko Čolak, entra Ange-Yoan Bonny.21:48

58' Sostituzione PARMA: esce Cristian Daniel Ansaldi, entra Gianluca Di Chiara.21:47

55' AMMONITO Francesco Vicari. Giallo anche al secondo centrale del Bari, dopo Di Cesare. 21:48

53' Cross per Nasti, îl giocatore ex Milan colpisce di testa ma non riesce nella sponda per l'accorrente Sibilli.21:42

52' Altra giocata di Aramu, il fantasista é peró fermato in fuorigioco21:41

51' Contropiede Bari, Sibilli entra in area e crossa, una deviazione in angolo regala il corner ai pugliesi.21:40

49' Parma che torna a spingere, ora é il Bari tutto chiuso nella propria trequarti.21:38

47' Pochi secondi dal fischio iniziale e il Bari pareggia: Chichizola rinvia direttamente su Aramu, il rimpallo permette a Nasti di superare il portiere giá fuori dai pali con un bel pallonetto. 1-1, tutto da rifare per il Parma.21:37

46' GOL! Parma - BARI 1-1! Rete di Marco Nasti. Errore di Chichizola che calcia su Aramu, ne approfitta la punta che con un pallonetto supera il portiere ducale in uscita!



Guarda la scheda del giocatore Marco Nasti21:36

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PARMA - BARI!21:34

Il Parma torna negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie alla bellissima rete di Partipilo, un sinistro a giro che termina sotto il sette dove Brenno non puó arrivare. Ducali che hanno dominato i primi 20 minuti, Bari che esce alla distanza, senza peró trovare la vera occasione da rete se non con un guizzo in area di Aramu.21:21

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PARMA - BARI! 1-0 il risultato parziale, in rete Partipilo.21:19

45'+2' Gara sempre piú nervosa, Partipilo lamenta una trattenuta al limite dell'area, Sacchi fa continuare.21:18

45' Tre i minuti di recupero.21:16

44' Si rialza il centrocampista greco, che deve uscire momentaneamente dal campo: con lui anche Circati, l'altro giocatore coinvolto nello scontro.21:16

43' Punizione al centro di Aramu, colpo di testa di Koutsoupias che manda alto: il giocatore rimane a terra dopo lo scontro testa contro testa con Delprato.21:15

41' Cross di Durval, attento Chichizola a bloccare sul primo palo dopo varie deviazioni.21:12

40' Parma che controlla ma fatica a ripartire come nella prima metá del primo tempo.21:12

39' Possesso palla del Bari, Galletti che non trovano peró varchi.21:10

37' Cross a rientrare di Ansaldi, Colak trova il colpo di testa ma alza a campanile, mandando la sfera a lato.21:07

36' Bel cross di Partipilo, Sohm non ci arriva sul secondo palo: torna a spingere il Parma.21:07

35' SOHM! Punizione potente dell'esterno, palla di poco alta sopra il sette!21:06

34' AMMONITO Valerio Di Cesare. Intervento in ritardo su Mihaila che stava chiudendo un triangolo con Sohm. Giallo anche all'esperto difensore del Bari. 21:05

32' ANCORA PARTIPILO! Conclusione dal limite a giro dell'ex Ternana, Brenno respinge a lato.21:03

31' Cross al centro per Mihaila, il fantasista lamenta una trattenuta di Durval: si continua a giocare.21:02

30' Gioco fermo per una pallonata in faccia a Durval: si riprenderà con la palla a due e la sfera ai ducali.21:01

29' Bari che ora spinge con continuità, i Galletti alla ricerca del pareggio.21:00

27' ARAMU! Sponda di Nasti, grandissimo tocco a seguire del fantasista che così si libera di due uomini: la sua conclusione é respinta da Chichizola.20:58

25' Altro errore di Aramu, il fantasista paga la condizione fisica non ottimale.20:56

24' Sibilli apre per Aramu, stranamente l'ex Genoa non controlla bene: scarico per Surval, Nasti di testa manda alto.20:55

22' Partita non cattiva ma di cui i giocatori sentono l'importanza: molti i battibecchi in campo.20:54

21' NASTI! Colpo di testa della punta sul cross di Ricci: ultimo tocco di Hernani.20:53

19' Proteste del Parma che chiedeva un cartellino per Durval, dopo una trattenuta su Mihaila.20:51

18' Cross di Mihaila, attento Vicari che anticipa sul secondo palo Colak.20:49

17' Il Bari prova la reazione, alzando di molto il suo baricentro: ora il Parma si chiude e prova a ripartire.20:49

15' Parma che corona un primo quarto d'ora di grande calcio con la rete del vantaggio, Bari in difficoltà.20:47

14' GOL! PARMA - Bari 1-0! Rete di Anthony Partipilo. Conclusione dalla distanza dell'ex di giornata, un sinistro a giro che termina sotto il sette!



Guarda la scheda del giocatore Anthony Partipilo20:46

13' Bari che prova con il giro palla per uscire dalle gabbie del pressing ducale.20:44

11' COLAK! Conclusione potente del croato, Brenno blocca in due tempi.20:42

10' Punizione per il Parma: Mihaila prova la botta sul secondo palo, ultima deviazione di Delprato.20:52

10' Partipilo prova lo schema per liberare Colak, palla che finisce sul fondo.20:41

9' AMMONITO Giuseppe Sibilli. L'ex Pisa trattiene Partipilo, primo giallo del match. 20:40

7' Brenno risponde al pariruolo avversario con una uscita alta su Partipilo sul secondo palo.20:38

6' Chichizola anticipa Nasti, che prova a disturbarlo: l'ex Getafe non sbaglia la uscita.20:37

5' Rischia molto il Parma con un pressing altissimo, fidandosi dell'uno contro uno di un suo centrale con Nasti.20:37

4' Partipilo tocca per Mihaila, lo ferma Vicari in scivolata: ritmo veramente indemoniato per i ducali.20:35

3' Ricci entra in area e crossa, allontana Circati: partita iniziata fortissimo.20:34

2' ANNULLTATO IL GOL AL PARMA! Conclusione di Partipilo che Brenno respinge, tap in di Colak vincente ma Sacchi ferma per un precedente fuorigioco.20:33

1' HERNANI! Dopo 15 secondi, prima conclusione del match: scarico di Partipilo per l'ex Reggina che calcia alto.20:32

1' INIZIA PARMA - BARI! Primo pallone per i ducali.20:31

Dirige il match l'arbitro Juan Sacchi.20:31

Mignani con Nasti da prima punta, Sibilli e Aramu alle sue spalle. Regia al solito Maiello, in difesa coppia di esperienza con Vicari e Di Cesare.20:24

Turn over abbastanza importante per Pecchia che lascia molti big in panchina, attacco affidato a Colak; Balogh e Ansaldi dal primo minuto in difesa.20:23

La formazione del BARI (4-3-2-1), Brenno - Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci - Koutsoupias, Maiello, Maita - Sibilli, Aramu - Nasti. A disposizione: Farroni, Matino, Benali, Bellomo, Achik, Diaw, Faggi, Zuzek, Edjouma, Acampora, Morachioli, Frabotta.20:22

Sono ufficiali le formazioni del match: PARMA (4-2-3-1), Chichizola - Delprato, Balogh, Circati, Ansaldi - Estevez, Hernani - Partipilo, Sohm, Mihaila - Colak. A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Benedyczak, Bernabé, Begic, Bonny, Hainaut, Coulibaly, Zagaritis, Di Chiara, Man.20:09

Il Parma, primo in classifica e imbattuto in questo inizio campionato, ospita un Bari che sta faticando piú del previsto: solo decimi i Galletti, senza sconfitti ma con cinque pareggi e una vittoria in cassetto.19:36