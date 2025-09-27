Avellino e Virtus Entella si sono affrontate otto volte in Serie BKT, con un bilancio di un successo per i campani, due per i liguri e ben cinque pareggi. Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie BKT, la squadra ligure è, con il Trapani, una delle due contro cui quella campana ha pareggiato in percentuale più incontri: 63% - 5/8.14:42

L'Avellino è imbattuto in casa in Serie BKT contro la Virtus Entella grazie a tre pareggi e un successo in quattro incroci. Tuttavia, l'ultimo confronto in Campania tra le due formazioni nel torneo è terminato con il punteggio di 0-0 e i biancoverdi potrebbero diventare solo la quarta squadra contro cui i liguri terrebbero la porta inviolata per due trasferte di fila in cadetteria, dopo Bari, Cremonese e Perugia (esattamente due contro ciascuna).14:42

PREPARTITA

Avellino - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Virtus Entella sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Attualmente l'Avellino si trova 5° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Virtus Entella si trova 13° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; la Virtus Entella ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

In casa l'Avellino ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Monza e Carrares ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Mantova e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 3-4 mentre La Virtus Entella ha incontrato Padova perdendo 2-1.

L'Avellino ha vinto gli ultimi due match di campionato (2-1 contro il Monza e 4-3 contro la Carrarese) e potrebbe ottenere più successi di fila in Serie BKT per la prima volta dalla serie di tre registrata a febbraio 2017 (contro Hellas Verona, Cittadella e Vicenza in quel caso).

Nonostante la sconfitta contro il Padova (1-2) nell'ultimo turno di campionato, la Virtus Entella potrebbe restare imbattuta in quattro delle prime cinque gare stagionali in Serie BKT (attualmente 1V, 2N) per la terza partecipazione di fila al torneo cadetto (4N nel 2020/21 e 3V, 1N nel 2019/20), dopo esserci riuscita in una sola occasioni tra tutte le precedenti quattro (2V, 2N nel 2016/17).

Solo il Pescara (otto) ha segnato più gol su azione rispetto all'Avellino (cinque) in questa Serie BKT, mentre solo lo Spezia (zero) ha fatto peggio della Virtus Entella (uno). Tuttavia, solo l'Empoli (sette) ha subito più reti dei campani (cinque come il Pescara) in queste situazioni di gioco dopo le prime quattro giornate del torneo, mentre solo Modena e Juve Stabia (zero entrambe) hanno fatto meglio della Virtus Entella (uno).

Grazie al gol e ai due passaggi vincenti nell'ultimo turno contro la Carrarese, Valerio Crespi è l'unico giocatore che finora è stato in grado di partecipare ad almeno tre reti in un singolo match di questo torneo cadetto; inoltre, il classe 2004 è il più giovane giocatore italiano ad aver preso parte ad almeno tre marcature tra Serie A e Serie BKT.

Bernat Guiu è il calciatore che ha creato il maggior numero di occasioni da palla inattiva in questa Serie BKT: otto, tra cui due assist - record di passaggi vincenti serviti in queste situazioni di gioco in questo torneo cadetto. Inoltre, nessun giocatore della Virtus Entella vanta più passaggi riusciti terminati nell'ultimo ⅓ di campo rispetto allo spagnolo nel campionato in corso (24 come Andrea Franzoni).

