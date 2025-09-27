L'Avellino supera agevolmente la Virtus Entella con un netto 2-0. Biasci nel primo tempo e Kumi nel secondo bastano per una vittoria praticamente mai in discussione. Continua a vincere e a convincere l'Avellino che colleziona la terza vittoria consecutiva del suo campionato.
Nel prossimo turno di campionato l'Avellino affronterà il Padova, mentre la Virtus Entella se la vedrà con il Bari.
90'+5'
Fine partita: AVELLINO-ENTELLA 2-0 (9' Biasci, 69' Kumi)16:54
90'+3'
Cartellino giallo per Andrea Cagnano.16:52
90'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero!16:49
89'
Miracolo di Iannarilli su colpo di testa di Nichetti, si salva l'Avellino.16:48
85'
Sostituzione Avellino: esce Luca Palmiero, entra Martin Palumbo.16:43
85'
Sostituzione Avellino: esce Justin Kumi, entra Marco Armellino.16:43
83'
Prova a sfondare sulla sinistra Boccadamo, perfetto Simic in scivolata.16:41
79'
Sostituzione Entella: esce Ivan Marconi, entra Davide Bariti.16:37
79'
Sostituzione Entella: esce Andrea Franzoni, entra Antonio Boccadamo.16:37
79'
Sostituzione Entella: esce Luca Parodi, entra Marco Dalla Vecchia.16:36
Sostituzione Virtus Entella: esce Ahmad Benali, entra Marco Nichetti.16:25
67'
Sostituzione Virtus Entella: esce David Ankeye, entra Alessandro Debenedetti.16:25
64'
Possesso palla prolungato dell'Avellino che rischia davvero pochissimo, Entella in totale balia degli avversari.16:22
61'
L'Entella prova a sfondare sulla destra con Karic, bravissimo ancora una volta Fontanarosa nel bloccare l'azione offensiva avversaria.16:20
57'
Ritmi molto bassi in questo momento del match, Avellino in piena gestione del possesso.16:16
54'
Possesso palla prolungato dell'Avellino, Entella schiacciata ma ben organizzata in fase difensiva.16:13
50'
Ci prova Besaggio con il mancino, la palla termina abbondantemente fuori a lato.16:10
46'
Inizia il secondo tempo di AVELLINO-ENTELLA!16:09
In casa Avellino scalpitano Insigne e Manzi, nell'Entella occhio a Bottaro e Lipani.15:50
Prima frazione di gestione e di controllo dell'Avellino che chiude in vantaggio dopo 45 minuti. Una splendida rete di Biasci, ben assistito da Cancellotti, sta decidendo la partita. Entella fino a questo momento troppo timida.15:49
45'+1'
Finisce il primo tempo di AVELLINO-ENTELLA!15:47
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!15:47
41'
Cartellino giallo per Luca Parodi.15:43
38'
Ci prova Crespi con il destro, palla deviata e parata molto facile di Del Frate.15:40
34'
Cartellino giallo per Ahmad Benali.15:35
30'
Gioco parecchio spezzettato, diversi falli e ritmi molto bassi.15:32
26'
Ci prova Biasci con il destro a giro dalla lunetta, la palla termina di pochissimo fuori a lato.15:27
23'
Ci prova ancora a destra l'Entella, sempre su Karic. L'Avellino appare però in pieno controllo.15:25
20'
Molto timida la reazione dell'Entella che non riesce a guadagnare terreno, Avellino molto ben messo in campo.15:22
16'
Ci prova Di Mario al volo di sinistro, la palla termina abbondantemente fuori a lato.15:17
12'
Carambola in area con la palla che schizza buona per Karic: l'esterno lascia partire un destro non proprio potente, ben intercettato dalla linea difensiva dei padroni di casa.15:14
9'
GOL! AVELLINO-Entella 1-0! Rete di Tommaso BIASCI! Si stacca Cancellotti, bravissimo a lasciar partire un cross preciso per Biasci, bravo a tagliare sul primo palo e a battere il portiere avversario.
Ci prova subito l'Avellino con Fontanarosa dalla lunga distanza, il suo tiro mancino termina di pochissimo fuori a lato.15:06
1'
Inizia il primo tempo di AVELLINO-ENTELLA!15:02
L'Avellino è imbattuto in casa in Serie BKT contro la Virtus Entella grazie a tre pareggi e un successo in quattro incroci. Tuttavia, l'ultimo confronto in Campania tra le due formazioni nel torneo è terminato con il punteggio di 0-0 e i biancoverdi potrebbero diventare solo la quarta squadra contro cui i liguri terrebbero la porta inviolata per due trasferte di fila in cadetteria, dopo Bari, Cremonese e Perugia (esattamente due contro ciascuna).14:42
Avellino e Virtus Entella si sono affrontate otto volte in Serie BKT, con un bilancio di un successo per i campani, due per i liguri e ben cinque pareggi. Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie BKT, la squadra ligure è, con il Trapani, una delle due contro cui quella campana ha pareggiato in percentuale più incontri: 63% - 5/8.14:42
Le scelte di Chiappella: Ankeye titolare in avanti al fianco di Fumagakki, Benali invece in mediana. Marconi e Parodi ai lati di Moretti in difesa.14:42
Le scelte di Biancolino: ancora panchina per Insigne, giocano Biaschi e Crespi in avanti. Missori e Cagnano a tutta fascia, Cancellotti titolare in difesa.14:41
Avellino-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Avellino e Virtus Entella si sono affrontate otto volte in Serie BKT, con un bilancio di un successo per i campani, due per i liguri e ben cinque pareggi. Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie BKT, la squadra ligure è, con il Trapani, una delle due contro cui quella campana ha pareggiato in percentuale più incontri: 63% - 5/8.
L'Avellino è imbattuto in casa in Serie BKT contro la Virtus Entella grazie a tre pareggi e un successo in quattro incroci. Tuttavia, l'ultimo confronto in Campania tra le due formazioni nel torneo è terminato con il punteggio di 0-0 e i biancoverdi potrebbero diventare solo la quarta squadra contro cui i liguri terrebbero la porta inviolata per due trasferte di fila in cadetteria, dopo Bari, Cremonese e Perugia (esattamente due contro ciascuna).
L'Avellino ha vinto gli ultimi due match di campionato (2-1 contro il Monza e 4-3 contro la Carrarese) e potrebbe ottenere più successi di fila in Serie BKT per la prima volta dalla serie di tre registrata a febbraio 2017 (contro Hellas Verona, Cittadella e Vicenza in quel caso).
Nonostante la sconfitta contro il Padova (1-2) nell'ultimo turno di campionato, la Virtus Entella potrebbe restare imbattuta in quattro delle prime cinque gare stagionali in Serie BKT (attualmente 1V, 2N) per la terza partecipazione di fila al torneo cadetto (4N nel 2020/21 e 3V, 1N nel 2019/20), dopo esserci riuscita in una sola occasioni tra tutte le precedenti quattro (2V, 2N nel 2016/17).
Solo il Pescara (otto) ha segnato più gol su azione rispetto all'Avellino (cinque) in questa Serie BKT, mentre solo lo Spezia (zero) ha fatto peggio della Virtus Entella (uno). Tuttavia, solo l'Empoli (sette) ha subito più reti dei campani (cinque come il Pescara) in queste situazioni di gioco dopo le prime quattro giornate del torneo, mentre solo Modena e Juve Stabia (zero entrambe) hanno fatto meglio della Virtus Entella (uno).
Grazie al gol e ai due passaggi vincenti nell'ultimo turno contro la Carrarese, Valerio Crespi è l'unico giocatore che finora è stato in grado di partecipare ad almeno tre reti in un singolo match di questo torneo cadetto; inoltre, il classe 2004 è il più giovane giocatore italiano ad aver preso parte ad almeno tre marcature tra Serie A e Serie BKT.
Bernat Guiu è il calciatore che ha creato il maggior numero di occasioni da palla inattiva in questa Serie BKT: otto, tra cui due assist - record di passaggi vincenti serviti in queste situazioni di gioco in questo torneo cadetto. Inoltre, nessun giocatore della Virtus Entella vanta più passaggi riusciti terminati nell'ultimo ⅓ di campo rispetto allo spagnolo nel campionato in corso (24 come Andrea Franzoni).
