Il Bari cerca ancora la sua prima vittoria in campionato e arriva a questa sfida dopo 3 sconfitte e un pareggio. Nelle ultime due gare sono arrivati i ko contro Modena per 3-0 e Palermo per 2-0. In generale, la squadra di Caserta ha segnato solo 2 gol in 5 partite (contando anche la Coppa Italia).19:09

Non va tanto meglio alla Sampdoria che è fanalino di coda del campionato con 4 sconfitte su 4. I doriani arrivano dal ko contro il Monza per 1-0, ma in precedenza hanno perso anche contro Modena, Südtirol e Cesena. Serve un cambio di tendenza immediato.19:10

Caserta cambia modulo e, dopo aver insistito in queste prime giornate col 4-3-3, passa al 3-5-2. Rispetto alla sfida col Palermo dentro Meroni in difesa a fare il braccetto di destra con Vicari e Nikolau a completare la linea difensiva. Dickmann e Dorval salgono sulle fasce, in mezzo Castrovilli, Verreth e Maggiore. Ad affiancare Moncini ci sarà Gytkjaer, con Sibilli che si accomoda in panchina.19:18

Difesa a 3 anche per la Sampdoria che, in realtà, passerà ad essere una difesa 5 con Depaoli e Ioannou che faranno gli esterni bassi. Pafundi e Benedetti assisteranno Cuni che prende il posto di Cherubini squalificato. Donati deve fare a meno anche di Altare, Ferrari, Girelli, Malagrida, Pedrola e Romagnoli.19:20

I precedenti tra Bari e Sampdoria sono 87, con un bilancio a favore dei doriani. 44 le vittorie della Samp contro le 18 dei pugliesi oltre a 25 pareggi. L'anno scorso è finita con due pareggi: 0-0 a Marassi e 1-1 al San Nicola, con gol di Niang e Maggiore.19:22

Il direttore di gara sarà il sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il fischietto classe '89 sarà affiancato dagli assistenti Berti e Regattieri e dal quarto ufficiale, il sig. Domenico Leone. Alla sala VAR ci saranno Marco Guida (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).19:24

Caserta richiama dalla panchina Pucino per un riscaldamento flash. Anche perché di difensori, a disposizione, il Bari ha solo Pucino e Burgio.19:49

Il Bari deve fare un po' di filtro a centrocampo. Verreth deve essere aiutato, perché la Samp arriva con troppa facilità nell'area di rigore avversaria. E, soprattutto, bisogna sfruttare di più le fasce visto che Dickmann e Dorval hanno spazio. Nella Samp intelligente il movimento di Cuni a non voler dare punti di riferimento alla difesa barese, ma spesso e volentieri finisce che non ci sia più nessuno ad occupare l'area.20:39

Contropiede sprecato dal Bari con Garboe, Moncini e Dorval che non hanno un buon palleggio e regalano palla alla Sampdoria. Si poteva fare molto meglio21:07

FINISCE QUI!!! 1-1 tra Bari e Sampdoria con i fischi del San Nicola. I gol entrambi nel primo tempo, col vantaggio dei doriani con Depaoli e il pareggio immediato di Moncini. Bari e Samp che non hanno ancora vinto in questo campionato.21:29

PREPARTITA

Bari - Sampdoria è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 19:30 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Sampdoria sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Attualmente il Bari si trova 18° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Bari ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; la Sampdoria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Bari ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Cesena e il Monza ottenendo 0 punti.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Monza perdendo 1-0.

Bari e Sampdoria si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Bari-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Solo una volta il Bari ha segnato più di un gol in una sfida contro la Sampdoria in Serie BKT, nella prima gara contro i liguri nel 1977; da allora in 19 sfide i puigliesi hanno totalizzato 10 reti, mai più di una a incontro.

La Sampdoria non ha perso nessuna delle ultime 12 sfide di Serie BKT contro il Bari - serie record d'imbattibilità per i blucerchiati contro una singola avversaria nel torneo cadetto - anche se ben otto di queste sono finite in parità. In generale, solo contro il Palermo (10), la squadra genovese ha impattato più gare che contro i pugliesi (nove) in cadetteria.

Il Bari non ha vinto nessuna delle prime quattro gare giocate nel campionato di Serie BKT in corso (1N, 3P) e, nelle precedenti 25 partecipazioni alla competizione, solo una volta è rimasto senza successi nelle prime cinque partite stagionali: nel 2004/05, con Guido Carboni in panchina, quando il primo successo arrivò solo all'ottava partita disputata.

La Sampdoria ha perso ognuna delle prime quattro gare stagionali per la prima volta in un singolo torneo di Serie BKT; negli anni 2000, solo quattro squadre hanno registrato cinque sconfitte nelle prime cinque partite disputate in una singola stagione del torneo cadetto: il Modena nel 2008/09, la Salernitana nel 2009/10, l'Alessandria e il Vicenza entrambe nel 2021/22.

Nessuna squadra ha realizzato meno gol di Bari e Sampdoria in questo torneo di Serie BKT (entrambe due come lo Spezia); in particolare, biancorossi (4.4%) e blucerchiati (3.9%) sono le due formazioni con la peggiore percentuale realizzativa nel campionato in corso.

Giuseppe Sibilli, autore di tre gol in 15 presenze con la Sampdoria tra gennaio e giugno scorsi, ha già segnato contro i blucerchiati con la maglia del Bari, il 26 dicembre 2023. La formazione blucerchiata potrebbe diventare la terza avversaria contro cui il classe ’96 realizza più di una rete con i Galletti, dopo Ascoli e Feralpisalò (due centri contro entrambe).

Massimo Coda ha realizzato tre delle ultime quattro reti della Sampdoria in match esterni in Serie BKT (playoff/playout inclusi); tuttavia, tra gli stadi in cui l'attaccante ha giocato in trasferta, solo al Giovanni Zini (cinque) ha disputato più incontri senza segnare che al San Nicola di Bari nella competizione (quattro come allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara e al Romeo Menti di Vicenza).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: