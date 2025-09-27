Pareggio tutto sommato giusto per l'equilibrio visto in campo. Nel secondo tempo, in realtà, di occasioni da gol ce ne sono state davvero poche col Bari che ha sprecato troppe azioni offensive, senza poi mettere in difficoltà davvero Ghidotti. Un'occasione persa per entrambe per centrare la prima vittoria del proprio campionato. La Sampdoria, quanto meno, conquista il suo primo punto
E con questo pareggio, il Bari raggiunge lo Spezia al penultimo posto con 2 punti. La Sampdoria resta in fondo alla classifica, ma toglie finalmente lo 0 alla casella punti fatti.
Il Bari torna già martedì sera per il turno infrasettimanale. Giocherà a Chiavari contro la Virtus Entella. La Sampdoria scenderà in campo col Catanzaro in casa mercoledì 1° ottobre.
90'+5'
FINISCE QUI!!! 1-1 tra Bari e Sampdoria con i fischi del San Nicola. I gol entrambi nel primo tempo, col vantaggio dei doriani con Depaoli e il pareggio immediato di Moncini. Bari e Samp che non hanno ancora vinto in questo campionato.21:29
90'+3'
Verreth vede un varco e ci prova con una conclusione da 30 metri, ma colpisce male e calcia molto lontano dalla porta21:26
90'+2'
Gran giocata di Cuni che verticalizza per Barak, ma il centrocampista controlla male e finisce anche per falle fallo ai danni di Darboe.21:25
90'
5 minuti di recupero in questo secondo tempo...21:42
88'
Primo pallone toccato da parte di Coda, ma l'arbitro ferma tutto. Era in fuorigioco l'attaccante della Doria.21:22
87'
Giallo per Sibilli che interviene con un brutto fallo su Venuti. Qui ha rischiato anche qualcosa di più. Contatto però "basso" quindi non verrà rivalutato dal VAR.21:20
84'
Spreca ancora il Bari. Transizione condotta da Darboe, poi non si trovano Castrovilli e Dickmann sull'out di sinistra. Si poteva gestire meglio questo tocco, con la difesa della Samp che non era messa benissimo.21:42
83'
Cuni guadagna un buon calcio di punizione nella metà campo avversaria per fallo di Darboe.21:41
81'
Fallo fischiato ai danni di Pucino. Si lamenta Caserta che protesta con l'arbitro e l'allenatore del Bari riceve un cartellino giallo.21:14
81'
Dentro anche Barak che prende il posto di Depaoli, autore del momentaneo 1-0 per la Samp21:13
80'
DENTRO CODA!!! Donati si gioca la carta Coda che prende il posto di Pafundi che, in questo secondo tempo, ha fatto poco.21:13
77'
GHIDOTTI ATTENTO!!! Buona combinazione Sibilli-Dorval, che porta l'esterno algerino alla conclusione, ma salva tutto Ghidotti in uscita a mandare in angolo.21:11
75'
CAMBIO DI CASERTA!!! Fuori anche Meroni nella difesa del Bari, per crampi, costretto così a lasciare il campo per Burgio. Sono finiti i difensori per i pugliesi.21:09
75'
CI PROVA CUNI!!! Transizione della Sampdoria che riparte a sua volta in velocità: palla per Cuni che calcia dal limite, non andando tanto lontano dal palo alla sinistra di Cerofolini21:08
74'
Contropiede sprecato dal Bari con Garboe, Moncini e Dorval che non hanno un buon palleggio e regalano palla alla Sampdoria. Si poteva fare molto meglio21:07
73'
Palla dentro per Sibilli che prova ad andare in velocità, ma commette fallo su Venuti che aveva chiuso bene in diagonale. Si gioca poco da diversi minuti.21:05
69'
Intanto grandi proteste da parte dell'allenatore Donati, che rischia anche con questo atteggiamento: il tecnico dei doriani chiede di andare a vedere un presunto tocco di mano di un giocatore del Bari nell'azione precedente.21:02
68'
Gioco fermo per una botta subita da Abildgaard che perde sangue da una ferita alla testa21:39
67'
DENTRO VENUTI!!! Va fuori Benedetti che lascia spazio a Venuti.21:00
67'
DENTRO BELLEMO! Cambia anche Donati con l'ingresso di Alessandro Bellemo al posto di Liam Henderson. Anche lui molto a tratti in questa partita.20:59
67'
DENTRO SIBILLI! Caserta si gioca la carta Sibilli per ravvivare l'attacco: fuori Gytkjaer che, a parte quest'ultima occasione, non si è fatto vedere in questa partita.20:59
66'
ECCO I CAMBI!!! Li abbiamo chiamati, ecco che Caserta mette mani alle sostituzioni. Dentro Darboe per Maggiore che si è visto a tratti.20:58
65'
Schema su calcio di punizione con Nikolau che prolunga per Maggiore, ma il suo colpo di testa finisce a lato.20:58
64'
Abbiamo superato l'ora di gioco, ma ancora nessun cambio a parte quello del primo tempo per l'infortunio di Vicari20:57
62'
Pafundi prova ad illuminare col suo cross da centro destra, ma viene fischiato fuorigioco a Hadzikadunic che aveva cercato di spizzarla per Cuni. Niente da fare.21:38
60'
CHANCE GYTKJAER!!! Verreth fa partire l'azione, poi Castrovilli verticalizza per Gytkjaer che calcia ad incrociare non trovando però la porta. Buona occasione20:53
58'
Moncini cerca l'uno-due con Dickmann, ma il passaggio di ritorno non è il massimo e il pallone finisce direttamente tra le braccia di Ghidotti.20:52
56'
CONTROPIEDE PAFUNDI!!! Verreth tocca con la spalla, lanciando involontariamente Pafundi che si fa tutta la metà campo in velocità, ma calcia male e senza potenza verso Cerofolini che para senza problemi. Che chance sprecata dalla squadra di Donati.20:49
53'
E arriva il giallo anche per DIckmann che spende un fallo tattico sulla transizione lanciata da Benedetti.20:45
51'
E SONO QUATTRO!!! Quarto cartellino giallo ai danni della Sampdoria, questa volta per il fallo di Benedetti su Gytkjaer.20:44
50'
Colpo di testa di Abildgaard addirittura fuori dall'area di rigore, palla che non finisce tanto lontana dal palo alla sinistra di Cerofolini20:43
47'
Dickmann velocissimo a destra, bravo Benedetti ad arretrare e a rubare palla all'esterno barese20:41
46'
SI RIPARTE AL SAN NICOLA!!!20:38
Il Bari deve fare un po' di filtro a centrocampo. Verreth deve essere aiutato, perché la Samp arriva con troppa facilità nell'area di rigore avversaria. E, soprattutto, bisogna sfruttare di più le fasce visto che Dickmann e Dorval hanno spazio. Nella Samp intelligente il movimento di Cuni a non voler dare punti di riferimento alla difesa barese, ma spesso e volentieri finisce che non ci sia più nessuno ad occupare l'area.20:39
Buona partenza del Bari, che però non trova il gol. La Sampdoria cresce alla distanza e Depaoli firma il meritato vantaggio sull'assist di Pafundi. 1-0 che dura pochissimo, col pareggio immediato di Moncini. Castrovilli ha poi sprecato l'occasione per il 2-1.20:22
45'+5'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Totale equilibrio tra Bari e Sampdoria: 1-1, al gol di Depaoli risponde Moncini.20:21
45'+4'
Cerofolini con i pugni dopo l'angolo di Henderson, arriva Benedetti che calcia dal limite ma non trova la porta del portiere del Bari.20:20
45'+1'
Cuni sguscia via sulla destra, mette dentro, ma libera la difesa del Bari. Cuni spazia davvero su tutto il fronte d'attacco non volendo dare punti di riferimento ai pugliesi20:37
45'
Tre minuti di recupero...20:17
44'
Dorval prova a sfondare sulla sinistra, ma viene chiuso da Henderson. Intanto torna in campo Nikolau: ristabilita la parità numerica.20:16
42'
Cuni mette dentro da sinistra, c'è Nikolau che devia in angolo anticipando Benedetti. Il difensore del Bari resta a terra infortunato. Caserta è già stato costretto a cambiare un difensore in questo primo tempo.20:36
39'
Qualche problema anche per Pafundi che ricade male sulla caviglia. Il giocatore di proprietà dell'Udinese però si rialza.20:12
38'
Pafundi prova a sfondare, ma va giù sul contatto con Castrovilli. L'arbitro è ad un passo e non fischia il fallo, col Bari che riparte veloce in transizione.20:11
37'
BARI VICINO AL SECONDO!!! Gran palla recuperata da Dorval, Castrovilli è pronto alla conclusione ma calcia a lato dalla "sua posizione". Grande occasione non sfruttata dai pugliesi.20:09
34'
Gioco fermo dopo la carica sul portiere di Benedetti su Cerofolini che era uscito col pugno per anticipare Ioannou.20:06
33'
Secondo gol in campionato di Moncini dopo quello al Monza ad inizio stagione.20:05
32'
GOL! BARI-Sampdoria 1-1. Rete di Gabriele Moncini. Pareggio immediato dei padroni di casa con il colpo di testa di Moncini sull'assist di Dickmann. E grande apertura di Verreth a lanciare l'esterno barese.
Ci riprova DORVAL con un destro a rientrare, ma il pallone finisce a lato19:59
26'
OCCASIONE SAMP!!! Benedetti raccoglie dal limite dell'area e calcia di prima intenzione, ma Cerofolini si tuffa ed evita il gol degli ospiti. Grande parata.20:00
24'
Due volte Dorval da sinistra, cross per Castrovilli che ci prova di testa ma non inquadra la porta di Ghidotti.19:56
23'
Pafundi perde un pallone velenoso a centrocampo, prova a sfruttare la situazione Maggiore che però incespica sul pallone nella transizione. Occasione non sfruttata per arrivare dalle parti di Ghidotti.19:56
20'
BARI VICINO AL GOL!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione arriva il colpo di testa di Maggiore che sfiora il palo alla sinistra di Ghidotti. C'è comunque corner per una deviazione di testa di Henderson.19:52
19'
TERZO CARTELLINO SAMPDORIA!!! Anche Depaoli finisce sul taccuino dell'arbitro per aver steso Dorval che era scattato sulla sinistra.20:34
17'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Pucino che prende il posto di Vicari. Meroni fa il centrale a questo punto.19:49
16'
Caserta richiama dalla panchina Pucino per un riscaldamento flash. Anche perché di difensori, a disposizione, il Bari ha solo Pucino e Burgio.19:49
15'
Gioco fermo. A terra Vicari dopo un contatto avuto con Cuni. E il difensore del Bari non sembra in grado di poter continuare.20:34
14'
Ioannou si spinge sulla sinistra dopo l'apertura di Benedetti, ma sbaglia il cross. Altra gestione d'attacco non perfetta della Sampdoria.19:47
13'
Proteste del Bari per un presunto tocco di mano di Depaoli, ma per l'arbitro è tutto regolare ed è la Sampdoria alla fine a guadagnare una rimessa laterale.19:45
9'
CI PROVA CUNI! Dribbling di Cuni su Verreth, poi prova la conclusione da 30 metri, ma è un passaggio per Cerofolini. Poteva gestirla in un'altra maniera qui l'attaccante della Samp.19:42
8'
Ci prova VERRETH da calcio di punizione, ma non trova la porta di Ghidotti19:41
7'
ALTRO GIALLO!!! Castrovilli va in transizione, ma prima di entrare in area di rigore viene fermato fallosamente da Henderson che si prende il giallo.19:41
5'
CUNI AMMONITO!!! Gioco pericoloso dell'attaccante albanese che commette fallo su Meroni e prende il giallo.19:38
2'
Prova subito ad azionare la propria velocità Dickmann sulla fascia destra, ma arriva la chiusura di Ioannou.19:36
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Bari...19:32
Il direttore di gara sarà il sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il fischietto classe '89 sarà affiancato dagli assistenti Berti e Regattieri e dal quarto ufficiale, il sig. Domenico Leone. Alla sala VAR ci saranno Marco Guida (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).19:24
I precedenti tra Bari e Sampdoria sono 87, con un bilancio a favore dei doriani. 44 le vittorie della Samp contro le 18 dei pugliesi oltre a 25 pareggi. L'anno scorso è finita con due pareggi: 0-0 a Marassi e 1-1 al San Nicola, con gol di Niang e Maggiore.19:22
Difesa a 3 anche per la Sampdoria che, in realtà, passerà ad essere una difesa 5 con Depaoli e Ioannou che faranno gli esterni bassi. Pafundi e Benedetti assisteranno Cuni che prende il posto di Cherubini squalificato. Donati deve fare a meno anche di Altare, Ferrari, Girelli, Malagrida, Pedrola e Romagnoli.19:20
Caserta cambia modulo e, dopo aver insistito in queste prime giornate col 4-3-3, passa al 3-5-2. Rispetto alla sfida col Palermo dentro Meroni in difesa a fare il braccetto di destra con Vicari e Nikolau a completare la linea difensiva. Dickmann e Dorval salgono sulle fasce, in mezzo Castrovilli, Verreth e Maggiore. Ad affiancare Moncini ci sarà Gytkjaer, con Sibilli che si accomoda in panchina.19:18
FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Ghidotti - Riccio, Hadzikadunic, Vulikic - Depaoli, Abildgaard, Henderson, Ioannou - Pafundi, Benedetti - Cuni. All. Massimo Donati. A disposizione: Ravaglia, Coucke - Coubis, Venuti, Giordano - Barak, Ferri, M.Ricci, Conti, Bellemo - Coda, Narro.19:29
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Cerofolini - Meroni, Vicari, Nikolaou - Dickmann, Castrovilli, Verreth, Maggiore, Dorval - Moncini, Gytkjaer. All. Fabio Caserta. A disposizione: Pissardo - Pucino, Burgio - Braunöder, Darboe, Bellomo, Pagano - Gastón Pereiro, Partipilo, Rao, Antonucci, Sibilli.19:36
Non va tanto meglio alla Sampdoria che è fanalino di coda del campionato con 4 sconfitte su 4. I doriani arrivano dal ko contro il Monza per 1-0, ma in precedenza hanno perso anche contro Modena, Südtirol e Cesena. Serve un cambio di tendenza immediato.19:10
Il Bari cerca ancora la sua prima vittoria in campionato e arriva a questa sfida dopo 3 sconfitte e un pareggio. Nelle ultime due gare sono arrivati i ko contro Modena per 3-0 e Palermo per 2-0. In generale, la squadra di Caserta ha segnato solo 2 gol in 5 partite (contando anche la Coppa Italia).19:09
Benvenuti alla diretta scritta di Bari-Sampdoria, gara valida per la Giornata 5 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio San Nicola di Bari.19:07
Stadio: San Nicola Città: Bari
Bari - Sampdoria è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 19:30 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Sampdoria sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.
Attualmente il Bari si trova 18° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Il Bari ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; la Sampdoria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Bari ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Cesena e il Monza ottenendo 0 punti. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Monza perdendo 1-0.
Bari e Sampdoria si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Solo una volta il Bari ha segnato più di un gol in una sfida contro la Sampdoria in Serie BKT, nella prima gara contro i liguri nel 1977; da allora in 19 sfide i puigliesi hanno totalizzato 10 reti, mai più di una a incontro.
La Sampdoria non ha perso nessuna delle ultime 12 sfide di Serie BKT contro il Bari - serie record d'imbattibilità per i blucerchiati contro una singola avversaria nel torneo cadetto - anche se ben otto di queste sono finite in parità. In generale, solo contro il Palermo (10), la squadra genovese ha impattato più gare che contro i pugliesi (nove) in cadetteria.
Il Bari non ha vinto nessuna delle prime quattro gare giocate nel campionato di Serie BKT in corso (1N, 3P) e, nelle precedenti 25 partecipazioni alla competizione, solo una volta è rimasto senza successi nelle prime cinque partite stagionali: nel 2004/05, con Guido Carboni in panchina, quando il primo successo arrivò solo all'ottava partita disputata.
La Sampdoria ha perso ognuna delle prime quattro gare stagionali per la prima volta in un singolo torneo di Serie BKT; negli anni 2000, solo quattro squadre hanno registrato cinque sconfitte nelle prime cinque partite disputate in una singola stagione del torneo cadetto: il Modena nel 2008/09, la Salernitana nel 2009/10, l'Alessandria e il Vicenza entrambe nel 2021/22.
Nessuna squadra ha realizzato meno gol di Bari e Sampdoria in questo torneo di Serie BKT (entrambe due come lo Spezia); in particolare, biancorossi (4.4%) e blucerchiati (3.9%) sono le due formazioni con la peggiore percentuale realizzativa nel campionato in corso.
Giuseppe Sibilli, autore di tre gol in 15 presenze con la Sampdoria tra gennaio e giugno scorsi, ha già segnato contro i blucerchiati con la maglia del Bari, il 26 dicembre 2023. La formazione blucerchiata potrebbe diventare la terza avversaria contro cui il classe ’96 realizza più di una rete con i Galletti, dopo Ascoli e Feralpisalò (due centri contro entrambe).
Massimo Coda ha realizzato tre delle ultime quattro reti della Sampdoria in match esterni in Serie BKT (playoff/playout inclusi); tuttavia, tra gli stadi in cui l'attaccante ha giocato in trasferta, solo al Giovanni Zini (cinque) ha disputato più incontri senza segnare che al San Nicola di Bari nella competizione (quattro come allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara e al Romeo Menti di Vicenza).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: