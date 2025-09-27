Dopo un buon avvio nel primo tempo, il Palermo subisce la rete di Blesa che porta avanti il Cesena. A inizio ripresa Shpendi si divora il 2-0, Pohjanpalo prende la traversa e poco più tardi è Bani a trovare la via del pareggio. Negli ultimi 20 minuti i ritmi calano vistosamente e le squadre non affondano con la necessaria convinzione per sbloccare l'equilibrio. Termina quindi 1-1 tra due delle squadre attualmente più in forma del campionato

Sfida d'alta classifica al Manuzzi dove si affrontano due tra le tre squadre in vetta alla classifica. 10 punti ciascuno per Cesena e Palermo, entrambe ancora imbattute in questo avvio di stagione. I romagnoli sono reduci da due vittorie per 2-1 in trasferta, prima a Marassi sulla Samp e settimana scorsa al Penzo di Venezia12:56

Fresco di eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Udinese, il Palermo di Pippo Inzaghi vuole riprendere la sua corsa alla Serie A. Nelle ultime tre gare zero gol incassati dai rosanero, che hanno vinto per 2-0 contro Bari e SudTirol e pareggiato a reti bianche col Frosinone.12:58

Dirigerà l'incontro Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Belsanti e dal quarto ufficiale Diop. Maresca Maggioni sono invece coloro che opereranno dalla sala Var12:59

Le scelte di Mignani: davanti a Klinsmann il tecnico dei romagnoli sceglie il terzetto formato da Ciofi, Mangraviti e Zaro. Sugli esterni tocca a Ciervo e Adamo con Castagnetti e Francesconi in mediana. Davanti, a supporto di Shpendi, agiranno Blesa e Berti14:31

Le scelte di Inzaghi: stesso schieramento per i rosanero, che si affidano davanti all'esperienza di Pohjanpalo. Con lui, sulla trequarti, ci sono Palumbo e Le Douaron, mentre a centrocampo agiranno Gomes e Segre in mediana con Augello e Gyasi sulle corsie. Dietro spazio a Pierozzi, Bani e Ceccaroni che proteggeranno la porta di Joronen14:33

Inizia soffrendo il primo del tempo del Cesena, è infatti il Palermo a spingere di più e a rendersi pericoloso soprattutto con Bani e Le Douaron. I romagnoli però crescono alla distanza a sbloccano la gara grazie al sigillo di Blesa, che sfrutta una bella azione di Berti per raccogliere la sfera e far esultare il Manuzzi15:50

Cesena - Palermo è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Palermo sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Palermo si trova 2° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; il Palermo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Cesena ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Sampdoria e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Sudtirol e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 1-2 mentre Il Palermo ha incontrato il Bari vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Jalen Blesa con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 3 gol.

Cesena e Palermo si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 11 volte, il Palermo ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Cesena-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena è rimasto imbattuto in 25 delle 32 gare giocate contro il Palermo in Serie BKT (11V, 14N, 7P) e tra le squadre attualmente presenti nel torneo solo contro Bari (34) e Modena (29) ha collezionato più match senza sconfitte in cadetteria.

Il Cesena ha perso solo una delle 16 sfide casalinghe contro il Palermo in Serie BKT a fronte di 10 vittorie e cinque pareggi; solo contro il Modena (13) e Bari (11) i bianconeri vantano più successi casalinghi tra le squadre attualmente presenti nel torneo cadetto.

Il Cesena ha conquistato 10 punti (3V, 1N) nelle prime quattro giornate di questa Serie BKT: già record per i bianconeri a questo punto del torneo, anche considerando i tre punti a vittoria da sempre. I romagnoli non hanno mai conquistato più di 10 punti, né hanno mai ottenuto più di tre vittorie dopo i primi cinque match stagionali in cadetteria.

Il Palermo ha raccolto 10 punti nei primi quattro incontri giocati in due delle ultime tre stagioni di Serie BKT (3V, 1N nel 2023/24 e nel 2025/26): tante volte quante nelle precedenti 44 partecipazioni al torneo cadetto (la prima nel Gruppo C del 1946/47, la seconda nel 1964/65). I rosanero non hanno mai superato quota 12 punti dopo le prime cinque gare stagionali in tutta la loro storia in cadetteria.

Il Cesena è imbattuto da sette match consecutivi in Serie BKT (6V, 1N) e potrebbe mettere in fila più partite di seguito senza sconfitte nel torneo per la prima volta dal periodo tra dicembre 2013 e marzo 2014 (10 in quel caso - 4V, 6N).

Il Palermo ha registrato quattro successi e due pareggi nelle ultime sei gare giocate in Serie BKT e potrebbe restare imbattuto per più di sei match di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 (nove in quel caso - 5V, 4N).

Il Palermo ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare giocate in Serie BKT (0-0 contro il Frosinone, 2-0 contro Südtirol e Bari) e potrebbe registrare più clean sheet consecutivi nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2013 (quattro in quel caso, serie iniziata anche allora con un pareggio a reti bianche).

Da un lato, il Cesena è la seconda squadra con la miglior percentuale realizzativa in questa Serie BKT (15.4%, meno solo del 20.6% dell'Avellino); dall'altro, il Palermo (29) è la formazione che ha tentato il maggior numero di conclusioni nello specchio della porta nel torneo cadetto in corso.

10 dei 13 gol messi a segno da Cristian Shpendi in Serie BKT sono arrivati in match casalinghi e dall’inizio della passata stagione - la sua prima nel torneo - nessun giocatore ha realizzato più reti davanti al proprio pubblico nella regular season del torneo (10 anche Francesco Pio Esposito e Pietro Iemmello).

A partire dal 2022/23 - la prima stagione di Joel Pohjanpalo in Serie BKT e la prima di Matteo Brunori in cadetteria con la maglia rosanero - i due attaccanti classe 1994 sono tra i soli tre giocatori che hanno segnato almeno 20 reti in trasferta nella regular season del torneo cadetto: 23 l’italiano e 22 il finlandese (il terzo è Massimo Coda, a quota 21).

