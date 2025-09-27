Dopo un buon avvio nel primo tempo, il Palermo subisce la rete di Blesa che porta avanti il Cesena. A inizio ripresa Shpendi si divora il 2-0, Pohjanpalo prende la traversa e poco più tardi è Bani a trovare la via del pareggio. Negli ultimi 20 minuti i ritmi calano vistosamente e le squadre non affondano con la necessaria convinzione per sbloccare l'equilibrio. Termina quindi 1-1 tra due delle squadre attualmente più in forma del campionato
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO! Finisce così al Manuzzi, Cesena-Palermo termina 1-1! 16:54
90'+3'
Ci prova il Palermo in questi ultimi istanti16:53
90'
Quattro minuti di recupero16:50
88'
Protesta Vasic per un possibile fallo di mano di Zaro, per Massa è tutto regolare 16:48
86'
Quinto cambio nel Cesena: esce Ciofi, entra Piacentini16:45
82'
Quarto cambio nel Palermo: esce Gomes, entra Vasic16:41
79'
Rimane a terra Gomes, colpito da crampi16:41
75'
Sono calati i ritmi della sfida16:37
70'
Quinto cambio nel Cesena: esce Berti, entra Bisoli16:30
70'
Quarto cambio nel Cesena: esce Ciervo, entra Guidi16:29
69'
Terzo cambio nel Palermo: esce Palumbo, entra Giovane16:29
68'
Ammonito Blin16:27
64'
Terzo cambio nel Cesena: esce Le Douaron, entra Brunori16:23
64'
Secondo cambio nel Palermo: esce Gyasi, entra Peda16:23
63'
Conclusione di Berti, palla a lato16:24
62'
Secondo cambio nel Cesena: esce Shpendi, entra Diao16:23
62'
Primo cambio nel Cesena: esce Castagnetti, entra Bastoni16:22
61'
Azione interminabile del Cesena che prende d'assalto l'area del Palermo: Castagnetti conclude dal dischetto ma il tiro viene rimpallato, Blesa si inserisce e Joronen riesce ad allontanare in tuffo. La palla è buona ancora per Ciervo che la rimette al centro per il tentativo di rovesciata di Shpendi che non va buon fine16:22
57'
Cartellino giallo per Castagnetti16:17
56'
GOL! Cesena-PALERMO 1-1! Rete di Bani! Sugli sviluppi di una rimessa laterale, il centrale ex Genoa stoppa in area un cross dalla sinistra del solito Augello e batte Klinsmann con un destro sotto alla traversa!
TRAVERSA PALERMO! Punizione di Augello dalla sinistra, colpo di testa di Pohjanpalo sul legno!16:15
50'
Ripartenza indiavolata di Ciervo che si fa tutto il campo prima di essere chiuso all'ingresso dell'area di rigore16:10
47'
OCCASIONE CESENA! Ciervo trova una voragine nella difesa rosanero e serve nello spazio Shpendi, il quale si presenta a tu per tu con Joronen calciando incredibilmente a alto!16:07
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di CESENA-PALERMO!16:05
46'
Primo cambio nel Palermo: esce Segre, entra Blin16:05
Inizia soffrendo il primo del tempo del Cesena, è infatti il Palermo a spingere di più e a rendersi pericoloso soprattutto con Bani e Le Douaron. I romagnoli però crescono alla distanza a sbloccano la gara grazie al sigillo di Blesa, che sfrutta una bella azione di Berti per raccogliere la sfera e far esultare il Manuzzi15:50
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Cesena avanti all'intervallo!15:48
45'
Un minuto di recupero15:47
40'
Cross a rientrare sul primo palo di Gyasi, blocca Klinsmann15:42
38'
Berti si ritaglia uno spiraglio per concludere dal limite, il suo destro non inquadra la porta15:40
37'
Prova a reagire il Palermo, che ha accusato il colpo dopo un ottimo inizio15:39
34'
GOL! CESENA-Palermo 1-0! Rete di Jalen Blesa! Azione di Berti che imbuca per Francesconi, il quale viene atterrato proprio davanti a Joronen. Il pallone resta buono per Blesa che è bravo a spostarsi il pallone sul destro e realizzare sotto alla traversa la rete del vantaggio!
SALVA TUTTO KLINSMANN! Strepitoso riflesso del portiere del Cesena sul colpo di testa di Le Douaron!15:34
28'
Gomes cerca la soluzione dalla distanza, palla alta e nessun problema per Klinsmann15:30
24'
Risponde il Cesena: Ciervo appoggia al limite per Berti che di prima intenzione calcia sopra alla traversa15:26
22'
OCCASIONE PALERMO! Sugli sviluppi di un corner, la palla esce dall'area e viene rimessa al centro dove Bani impatta di testa mandando alto di poco!15:24
16'
Dopo un grande avvio del Palermo, adesso il Cesena prova a mantenere il possesso15:18
13'
Ammonito Zaro15:15
10'
Spinge il Palermo, Augello scappa sulla sinistra e crossa sul secondo palo dove Pierozzi non riesce a servire al centro Pohjanpalo15:12
7'
Schema del Palermo su punizione, Pohjanpalo si coordina bene al volo ma calcia alto15:09
5'
Manovra palla il Palermo, che ha iniziato con molta intraprendenza questo match15:07
2'
Pohjanpalo va a staccare sul cross di Le Douraon, l'ex Venezia commette però fallo su Klinsmann15:04
SI PARTE! È iniziata Cesena-Palermo!15:02
Le scelte di Inzaghi: stesso schieramento per i rosanero, che si affidano davanti all'esperienza di Pohjanpalo. Con lui, sulla trequarti, ci sono Palumbo e Le Douaron, mentre a centrocampo agiranno Gomes e Segre in mediana con Augello e Gyasi sulle corsie. Dietro spazio a Pierozzi, Bani e Ceccaroni che proteggeranno la porta di Joronen14:33
Le scelte di Mignani: davanti a Klinsmann il tecnico dei romagnoli sceglie il terzetto formato da Ciofi, Mangraviti e Zaro. Sugli esterni tocca a Ciervo e Adamo con Castagnetti e Francesconi in mediana. Davanti, a supporto di Shpendi, agiranno Blesa e Berti14:31
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: i rosanero rispondono con un 3-4-2-1: Joronen - Pierozzi, Bani, Ceccaroni - Gyasi, Gomes, Segre, Augello - Palumbo, Le Douraon - Pohjnapalo14:29
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Klinsmann - Ciofi, Mangraviti, Zaro - Ciervo, Castagnetti, Francesconi, Adamo - Blesa, Berti, Shpendi14:28
Dirigerà l'incontro Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Belsanti e dal quarto ufficiale Diop. Maresca Maggioni sono invece coloro che opereranno dalla sala Var12:59
Fresco di eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Udinese, il Palermo di Pippo Inzaghi vuole riprendere la sua corsa alla Serie A. Nelle ultime tre gare zero gol incassati dai rosanero, che hanno vinto per 2-0 contro Bari e SudTirol e pareggiato a reti bianche col Frosinone.12:58
Sfida d'alta classifica al Manuzzi dove si affrontano due tra le tre squadre in vetta alla classifica. 10 punti ciascuno per Cesena e Palermo, entrambe ancora imbattute in questo avvio di stagione. I romagnoli sono reduci da due vittorie per 2-1 in trasferta, prima a Marassi sulla Samp e settimana scorsa al Penzo di Venezia12:56
Benvenuti alla diretta di Cesena-Palermo, gara valida per la 5' giornata del campionato di Serie B!12:51
Cesena - Palermo è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Palermo sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Palermo si trova 2° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Cesena ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; il Palermo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.
In casa il Cesena ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, la Sampdoria e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Sudtirol e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 1-2 mentre Il Palermo ha incontrato il Bari vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Jalen Blesa con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 3 gol.
Cesena e Palermo si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 11 volte, il Palermo ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Cesena-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena è rimasto imbattuto in 25 delle 32 gare giocate contro il Palermo in Serie BKT (11V, 14N, 7P) e tra le squadre attualmente presenti nel torneo solo contro Bari (34) e Modena (29) ha collezionato più match senza sconfitte in cadetteria.
Il Cesena ha perso solo una delle 16 sfide casalinghe contro il Palermo in Serie BKT a fronte di 10 vittorie e cinque pareggi; solo contro il Modena (13) e Bari (11) i bianconeri vantano più successi casalinghi tra le squadre attualmente presenti nel torneo cadetto.
Il Cesena ha conquistato 10 punti (3V, 1N) nelle prime quattro giornate di questa Serie BKT: già record per i bianconeri a questo punto del torneo, anche considerando i tre punti a vittoria da sempre. I romagnoli non hanno mai conquistato più di 10 punti, né hanno mai ottenuto più di tre vittorie dopo i primi cinque match stagionali in cadetteria.
Il Palermo ha raccolto 10 punti nei primi quattro incontri giocati in due delle ultime tre stagioni di Serie BKT (3V, 1N nel 2023/24 e nel 2025/26): tante volte quante nelle precedenti 44 partecipazioni al torneo cadetto (la prima nel Gruppo C del 1946/47, la seconda nel 1964/65). I rosanero non hanno mai superato quota 12 punti dopo le prime cinque gare stagionali in tutta la loro storia in cadetteria.
Il Cesena è imbattuto da sette match consecutivi in Serie BKT (6V, 1N) e potrebbe mettere in fila più partite di seguito senza sconfitte nel torneo per la prima volta dal periodo tra dicembre 2013 e marzo 2014 (10 in quel caso - 4V, 6N).
Il Palermo ha registrato quattro successi e due pareggi nelle ultime sei gare giocate in Serie BKT e potrebbe restare imbattuto per più di sei match di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 (nove in quel caso - 5V, 4N).
Il Palermo ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare giocate in Serie BKT (0-0 contro il Frosinone, 2-0 contro Südtirol e Bari) e potrebbe registrare più clean sheet consecutivi nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2013 (quattro in quel caso, serie iniziata anche allora con un pareggio a reti bianche).
Da un lato, il Cesena è la seconda squadra con la miglior percentuale realizzativa in questa Serie BKT (15.4%, meno solo del 20.6% dell'Avellino); dall'altro, il Palermo (29) è la formazione che ha tentato il maggior numero di conclusioni nello specchio della porta nel torneo cadetto in corso.
10 dei 13 gol messi a segno da Cristian Shpendi in Serie BKT sono arrivati in match casalinghi e dall’inizio della passata stagione - la sua prima nel torneo - nessun giocatore ha realizzato più reti davanti al proprio pubblico nella regular season del torneo (10 anche Francesco Pio Esposito e Pietro Iemmello).
A partire dal 2022/23 - la prima stagione di Joel Pohjanpalo in Serie BKT e la prima di Matteo Brunori in cadetteria con la maglia rosanero - i due attaccanti classe 1994 sono tra i soli tre giocatori che hanno segnato almeno 20 reti in trasferta nella regular season del torneo cadetto: 23 l’italiano e 22 il finlandese (il terzo è Massimo Coda, a quota 21).
